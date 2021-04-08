С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить

С народного депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука взыщут 139,5 тыс. грн в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко, информирует Цензор.НЕТ. Решение принял Киевский апелляционный суд.

"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных Издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - написал он.

Якубенко предположил, что Медведчук попытается оспорить это решение в кассации.

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Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

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После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.