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С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить

С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить

С народного депутата "ОПЗЖ" Виктора Медведчука взыщут 139,5 тыс. грн в качестве возмещения расходов издательства Vivat на рассмотрение дела о запрете распространения книги Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

Об этом сообщил в Фейсбуке адвокат Кипиани Вячеслав Якубенко, информирует Цензор.НЕТ. Решение принял Киевский апелляционный суд.

"Апелляционный суд удовлетворил заявление издательства Vivat и дополнительным постановлением взыскал с Медведчука 139,5 тыс. грн., потраченных Издательством на правовую помощь в апелляционной инстанции", - написал он.

Якубенко предположил, что Медведчук попытается оспорить это решение в кассации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд удовлетворил апелляцию и отменил запрет книги о Стусе по иску Медведчука, - Кипиани

Напомним, в сентябре 2019 г. Виктор Медведчук заявил, что просит суд запретить книгу Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса", поскольку она якобы содержит "высказывания, не соответствующие действительности". Сам журналист назвал иск давлением на свободу слова. Суд должен был решить, действительно ли в 9 эпизодах книги Кипиани позволил себе высказывания, не соответствующие действительности и унижающие честь и достоинство политика. В этих эпизодах автор рассказывает о Медведчуке как адвокате поэта Стуса в процессе 1980 года.

19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева по иску Медведчука запретил книгу о Стусе.

Также на Цензор.НЕТ: Сын Стуса занял позицию "за Медведчука". Он сложный человек, и это его выбор, - Кипиани о суде по запрету книги о Стусе по иску Медведчука. ВИДЕО

После решения суда запрещенную судом по иску Медведчука книгу о Стусе раскупили за считанные минуты. В издательстве заявили, что "приняли решение допечатать новый тираж".

19 марта суд отменил запрет книги о Стусе.

С Медведчука взыщут почти 140 тыс. грн в пользу издательства, книгу о Стусе которого он пытался запретить 01

Автор: 

Кипиани Вахтанг (48) книги (630) Медведчук Виктор (1790) Стус (94)


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Топ комментарии
+20
Лучше Мертвечуку кол осиновый вбить!!!
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08.04.2021 18:12
+13
Для него это семечки , но сам факт , что гебнявая вошь унижена
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08.04.2021 18:36
+11
Приємна новина
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08.04.2021 18:11
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Приємна новина
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08.04.2021 18:11 Ответить
Для него это семечки , но сам факт , что гебнявая вошь унижена
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08.04.2021 18:36 Ответить
Лучше Мертвечуку кол осиновый вбить!!!
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08.04.2021 18:12 Ответить
про то у іску не просили.
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08.04.2021 20:22 Ответить
Дуже круто.
Зі спонсора терроризму стягнути штраф...
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08.04.2021 18:17 Ответить
Вот так медведчук вошел в историю..Дважды
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08.04.2021 18:29 Ответить
сейчас посмотрим как он будет подавать кассации, он за копейку удавится и перднет хором с кивой в зале Рады.
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08.04.2021 18:37 Ответить
Можно будет на эти деньги переиздать книгу Дмытра Чобита, - "Нарцисс". Будет бестселлер
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08.04.2021 18:36 Ответить
Та вона в інтернеті у відкритому доступі є...
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08.04.2021 18:42 Ответить
При Порошенко такого не було!
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08.04.2021 18:37 Ответить
Ага, не було, але і книжки про Стуса і мертвечука тоді не намагалися заборонити...
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08.04.2021 18:43 Ответить
***
Як добре те, що смерті не боюсь я
і не питаю, чи тяжкий мій хрест.
Що вам, богове, низько не клонюся
в передчутті недовідомих верств.
Що жив-любив і не набрався скверни,
ненависті, прокльону, каяття.
Народе мій, до тебе я ще верну,
і в смерті обернуся до життя
своїм стражденним і незлим обличчям,
як син, тобі доземно поклонюсь
і чесно гляну в чесні твої вічі,
і чесними сльозами обіллюсь.
Та вже! Мовчи! Заблуканий у пущі,
уже не ремствуй, позирай у глиб,
у суще, що розпукнеться в грядуще
і ружею заквітне коло шиб.

Василь Стус.
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08.04.2021 18:56 Ответить
А от в мене таке питання. Якщо апеляційний суд відміняє рішення суду нижчої інстанції, то чи не має бути якась, хоча б службова перевірка судді цієї нижчої інстанції? Тому що виходить, що він або отримав неправомірну вигоду (хабар) за своє рішення, або у нього низька кваліфікація і він допускає помилки. Тому він має піти або на переатестацію, або сісти до в'язниці.
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08.04.2021 19:14 Ответить
Этот гнойеый ***** и за это еще должен ответить
З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 7909
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08.04.2021 19:32 Ответить
Присовокупить передасту 2 метровый осиновый кол в дупу.
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08.04.2021 19:47 Ответить
зачем такая жестокость по отношению к человеку???З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 1984 На мой взгляд будут достаточно воткнуть ему штык в анус и хорошеньео провернуть, как поступили с каддаффи.З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 9918
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08.04.2021 20:00 Ответить
Мертвечук не человек
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09.04.2021 01:53 Ответить
"цензор", прекратите называть мертвячука народным депутатом Украины. это оскорбление и Украины, и всех отдавших за нее жизнь. если уж так сильно хочется, то пишите в кавычках "народный депутат".
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08.04.2021 20:05 Ответить
багато хочеш, він все ще офіційно депутат.
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08.04.2021 20:23 Ответить
З Медведчука стягнуть майже 140 тис. грн на користь видавництва, книгу про Стуса якого він намагався заборонити - Цензор.НЕТ 8600
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08.04.2021 20:52 Ответить
 
 