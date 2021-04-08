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Новости Агрессия России против Украины
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1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских войск и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

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Как сообщает Украинская сторона СЦКК, вооруженные формирования РФ, с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территорией, так и над территорией подконтрольной правительству Украины.

Также российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

Также смотрите: Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой и вручил воинам госнаграды и ценные подарки. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (27626) Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+19
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 389
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08.04.2021 18:26
+18
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5565
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08.04.2021 18:18
+10
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам.
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08.04.2021 18:26
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1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5565
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08.04.2021 18:18 Ответить
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 389
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08.04.2021 18:26 Ответить
Вот почему это не бубочка???
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08.04.2021 18:26 Ответить
Очень хочется спросить у Нелоха, как ему сейчас.......... много на крови заработал с начала года.
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08.04.2021 18:31 Ответить
Ты не поверишь. Он заработал и на войне и на пандемии и похоже не один миллиард
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08.04.2021 18:58 Ответить
Не знаю.......... он такой тупой, что не удивлюсь, если зарабатывают вокруг все, кому не лень, а в итоге Нелоху придется признать, что он-таки лошара.
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08.04.2021 19:03 Ответить
Тупой обмануть 73% страны не может. И не нужно говорить, что он марионетка.
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08.04.2021 19:49 Ответить
Если бы у него были хотя бы зачатки ума, он не полез туда, где сейчас находится. Он не просто марионетка, он до сих пор не понял, что ею является. И страну обманул не он, нельзя обмануть миллионы. К сожалению это люди сами с удовольствием поверили в киношный персонаж низкого пошиба, не понимая, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Я даже не рискую предположить, возможно ли такое еще в каком-нибудь государстве.
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08.04.2021 19:57 Ответить
Всё он прекрасно понимает, иначе бы не полез. А без лоха и жизнь плоха. Зеля сделал лохами 73% населения в Украине. Он же не лох. Самое интересное то, что откровенные лохи до сих пор восхваляют зеленского. Я к своему ужасу на этой неделе обнаружил у себя в части двух таких. Один подполковник, второй лейтенант. Остальные зебобики или морозятся, боятся признать себя обманутыми или зелю откровенно ненавидят
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08.04.2021 21:14 Ответить
Когда у знакомых спрашиваю, которые 2 года назад на меня кидались, что я ничего не понимаю, ну что.... как оно вам сейчас, закончилась эпоха бедности и все отлично у вас, прячут глаза.
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08.04.2021 22:16 Ответить
они ожидали волшебника в голубом вертолете
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08.04.2021 22:22 Ответить
Владимир Путин - это враг украинского государства. Не верьте никаким его словам.
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08.04.2021 18:26 Ответить
КАЖДЫЙ день гибнут защитники Украины.. а в ОП(Г) зеленой шмаркли говорят о "неприятных инцидентах и провокациях" и договоряваются с кремлем/ордло отвести войска на границы донецкой и луганской областей. Бо - "мир в глазах путина"..
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08.04.2021 18:30 Ответить
свіже фото...ото с грілочкою ...оте.... а красномовним є погляд військового !
1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 800

...
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08.04.2021 18:41 Ответить
Не пойму - а кто это сейчас наживаеца на войне? Кому щас выгодна война??..., а то как бэ баригу от корыта оторвали, стрелять перестали, а солдаты то гибнут...Или всё?? теперь ЗЕбилов это уже не волнует??
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08.04.2021 18:42 Ответить
а зелох часы дарит...
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08.04.2021 19:03 Ответить
1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 5825

...
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08.04.2021 19:49 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 4462
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08.04.2021 19:29 Ответить
Ви помітили - кожен день молотять, і срать вони хотіли на всякі домовленості та угоди, кацапні потрібен привід, хоч незначний...якби не ці срані заборони і можливість працювати у відповідь то набагато менше гинуло б наших хлопців...
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08.04.2021 20:28 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава загиблому воїну!
Співчуття його рідним та побратимам.1 український воїн загинув, найманці РФ 11 разів обстріляли позиції ЗСУ і цивільну інфраструктуру, використовуючи артилерію і міномети, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 221
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08.04.2021 21:43 Ответить
 
 