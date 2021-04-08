1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских войск и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.

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Как сообщает Украинская сторона СЦКК, вооруженные формирования РФ, с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территорией, так и над территорией подконтрольной правительству Украины.

Также российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

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