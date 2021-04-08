1 украинский воин погиб, наемники РФ 11 раз обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру используя артиллерию и минометы, - пресс-центр ОС
С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, из которых 9 по позициям украинских войск и 2 обстрела гражданской инфраструктуры.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Так, недалеко от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122 калибра, минометов 82-го калибра и стрелкового оружия. Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а у поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.
В районе населенного пункта Водяное противник дважды совершил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали ответный огонь.
Как сообщает Украинская сторона СЦКК, вооруженные формирования РФ, с помощью современных средств РЭБ, уже без утайки продолжают препятствовать работе БПЛА Миссии ОБСЕ, как над временно оккупированной территорией, так и над территорией подконтрольной правительству Украины.
Также российско-оккупационные войска продолжают военные учения на полигонах и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
...
...
Співчуття його рідним та побратимам.