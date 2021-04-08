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Новости
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Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена информацией с Евросоюзом, - Шмыгаль

Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена информацией с Евросоюзом, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для минимизации злоупотребления на таможне Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина. 

"По словам Дениса Шмыгыля, главными задачами в направлении таможенной реформы является завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса Европейского Союза, запуск механизмов по совместному контролю и обмена информацией со странами ЕС, а также внедрение риско-ориентированной системы проверок на таможне. В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, которые имеют наивысшую степень доверия", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники совещания также обсудили вопросы по модернизации пунктов пропуска на границе с ЕС.

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"Руководство таможни, Министерства финансов, Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и другие органы - все должны продолжать работать слаженно и в синергии. Совместная координация позволит ускорить изменения и приблизить интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнул премьер.

В свою очередь, глава ГТС Павел Рябикин отметил, что таможня уже в этом месяце запускает масштабный проект по личному тестированию работников ведомства, который, в частности, будет включать проверку на добропорядочность.

По итогам такой проверки все сотрудники будут переведены на контрактную форму работы с соответствующим испытательным сроком.

Также читайте: В первом квартале госбюджет по доходам выполнен на 106%. Это результат борьбы с контрабандой на таможне и скрутками в налоговой, - Шмыгаль

Автор: 

таможня (1962) Евросоюз (17245) платежи (38) Государственная таможенная служба (170) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+4
Драссе ! Она, система обмена данными с таможнями ЕС, внедрена со времён 2015-2016, когда создавалась ЗСТ с Евросоюзом. ШО ЗА БРЕД, де***лы зелёные ???Зачем толочь в ступе то, что сделано ДО вас и лучше вы не сделаете??
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08.04.2021 18:35
+2
без британских судей не работает...
перенимайте опыт казахстана...
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08.04.2021 18:39
+1
Вы с ндс решите, зачем платить при ввозе если при вывозе вы его отдаете леваком. Скрутки нах. Сделай десятину ни одна машина не пройдет леваком. Таможеники сами поувольняются поедут в Польшу фуры водить
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08.04.2021 18:56
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та да
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08.04.2021 18:32 Ответить
Присстрелити, щоб не мучилися. Всіх зєльоних радєтілєй за наповнення бюджету України. От брешуть скотиняки.
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08.04.2021 19:47 Ответить
Драссе ! Она, система обмена данными с таможнями ЕС, внедрена со времён 2015-2016, когда создавалась ЗСТ с Евросоюзом. ШО ЗА БРЕД, де***лы зелёные ???Зачем толочь в ступе то, что сделано ДО вас и лучше вы не сделаете??
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08.04.2021 18:35 Ответить
У него много ляпов с такими вот новостями. Очень многое анонсирует из того, что уже давно работает.
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08.04.2021 19:00 Ответить
До этого информацию с ЕС они не считали нужным читать, а сейчас начнут читать.
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08.04.2021 20:03 Ответить
без британских судей не работает...
перенимайте опыт казахстана...
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08.04.2021 18:39 Ответить
Да ты что, теперь ахметовские компании экспортеры сырья не смогут занижать цену через прокладки,или это только для малого бизнеса?
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08.04.2021 18:40 Ответить
Вы с ндс решите, зачем платить при ввозе если при вывозе вы его отдаете леваком. Скрутки нах. Сделай десятину ни одна машина не пройдет леваком. Таможеники сами поувольняются поедут в Польшу фуры водить
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08.04.2021 18:56 Ответить
Тоб то з Євросоюзом в нас тепер все буде "тіп-топ" а на північних і східних митницями через які проходить чи не 90%!!! контрабанди в Україну (один тільки кум ***** за пару років став доларовим мільярдером) все залишиться по старому???
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08.04.2021 19:15 Ответить
Давно -- в 2007 ещё -- ехал паровозом Берлин -- Киев.

Там контрабаса проводники везли -- токо шо не в дырках унитазов -- сигареты в основном.
В Поляндии разгрузились... Но я не про то.
Проводниц спросил: Как трудится девушкам на данном маршруте?
-- Щас нормально, а когда немцы нас обучали и с нами ездили -- совсем плохо было...
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08.04.2021 19:47 Ответить
 
 