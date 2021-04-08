Для минимизации злоупотреблений на таможне Украина внедряет систему обмена информацией с Евросоюзом, - Шмыгаль
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что для минимизации злоупотребления на таможне Украина внедряет систему обмена таможенной информацией с Европейским Союзом.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Кабмина.
"По словам Дениса Шмыгыля, главными задачами в направлении таможенной реформы является завершение гармонизации украинского законодательства с европейским, в частности относительно имплементации положений Таможенного кодекса Европейского Союза, запуск механизмов по совместному контролю и обмена информацией со странами ЕС, а также внедрение риско-ориентированной системы проверок на таможне. В частности, премьер-министр отметил, что это фактически будет означать создание "зеленых коридоров" для компаний, которые имеют наивысшую степень доверия", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники совещания также обсудили вопросы по модернизации пунктов пропуска на границе с ЕС.
"Руководство таможни, Министерства финансов, Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и другие органы - все должны продолжать работать слаженно и в синергии. Совместная координация позволит ускорить изменения и приблизить интеграцию Украины в ЕС", - подчеркнул премьер.
В свою очередь, глава ГТС Павел Рябикин отметил, что таможня уже в этом месяце запускает масштабный проект по личному тестированию работников ведомства, который, в частности, будет включать проверку на добропорядочность.
По итогам такой проверки все сотрудники будут переведены на контрактную форму работы с соответствующим испытательным сроком.
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