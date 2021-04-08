Сотрудник "МГБ ЛНР", устроившийся на работу в сервисный центр МВД, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника "МГБ ЛНР". Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел на Херсонщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

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Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей