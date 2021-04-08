Сотрудник "МГБ ЛНР", устроившийся на работу в сервисный центр МВД, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника "МГБ ЛНР". Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел на Херсонщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.
Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.
Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
везде бардак
а как же спецпроверки?
А хто тоді працює у кадрах?! Пушилін?
РбкзАков, ау!
Походу это туловище выезжало в лукалэнд...
Так что по сути СБУ еще должно возбуждать дело против самой себя.
Новая Каховка?
Да он же хотел дамбу водохранилища взорвать!!
https://www.facebook.com/sergonaumovich/posts/1785408408305520?__cft__[0]=AZXoDM0aICHPAtvUe0Y2r0NPQq9gooNUQBaguYPz0wAam9_HFTkcvmmiU9AJp7ASwjgggnueNObxCTkgF9rPPL53JCPuslV3Og8ExYQZlzIomI6l59DKLW8zmpR3VtwRcGY&__tn__=%2CO%2CP-R 10 ч. ·
А представьте себе, что террорист из ХАМАС распечатал на цветном принтере фейковые документы и устоится на работу в полицию Израиля...