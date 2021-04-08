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Новости Силовики
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Сотрудник "МГБ ЛНР", устроившийся на работу в сервисный центр МВД, задержан на Херсонщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала бывшего сотрудника "МГБ ЛНР". Он переехал на подконтрольную украинской власти территорию через РФ и трудоустроился в структуру Министерства внутренних дел на Херсонщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Сотрудник МГБ ЛНР, устроившийся на работу в сервисный центр МВД, задержан на Херсонщине, - СБУ 01

Злоумышленник незаконно занял должность администратора одного из территориальных сервисных центров МВД в Херсонской области. При оформлении на работу он предоставил сфальсифицированные документы. По оперативной информации, он имел возможность передавать информацию из закрытых баз данных представителям боевиков.

Сотрудники спецслужбы установили, что мужчина в течение 2015-2016 годов был "оперативным сотрудником МГБ ЛНР". Он, в частности, вербовал граждан по обе стороны линии разграничения и запугивал проукраински настроенное население.

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Силовики задержали правонарушителя в одном из жилых районов Новой Каховки на Херсонщине. В ходе санкционированных обысков по месту жительства и в офисе оперативники обнаружили документы, которые будут приобщены к доказательной базе. Также изъяты две тротиловые шашки с электродетонаторами.

Сотрудник МГБ ЛНР, устроившийся на работу в сервисный центр МВД, задержан на Херсонщине, - СБУ 02

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также смотрите: Экс-наемник "ДНР" задержан в Дружковке, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Автор: 

боевик (16779) правоохранительные органы (2970) СБУ (19980) силовики (2799) наемники рф (2090) Херсонская область (4852)


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Топ комментарии
+70
а кто его туда устроил работать?!.. кто просил за него и за сколько, СБУ не хочет выяснить?!
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08.04.2021 18:43
+41
Таки да. И как работает служба внутренней проверки и безопасности МВД? Он же не уборщицей нанимался, а лицом с доступом к информации закрытого характера.
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08.04.2021 19:00
+24
Если там террористы захватили Донбасс а у чувака тротиловые шашки то это совсем не "незаконное обращение с взрывчатыми веществами" это как минимум подготовка к террактам!!!
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08.04.2021 18:48
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а кто его туда устроил работать?!.. кто просил за него и за сколько, СБУ не хочет выяснить?!
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08.04.2021 18:43 Ответить
тут є ризик вийти на самих себе, тож мабуть ефесбеу на цьому розслідування припинить )))
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08.04.2021 19:00 Ответить
Таки да. И как работает служба внутренней проверки и безопасности МВД? Он же не уборщицей нанимался, а лицом с доступом к информации закрытого характера.
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08.04.2021 19:00 Ответить
Доступ к закрытой информации в Украине дает СБУ, т.е. СБУ его уже проверяло, когда принимали на работу в МВД. Так что по сути СБУ еще должно возбуждать дело против самой себя.
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08.04.2021 19:55 Ответить
Не захоче, бо можливо це робота "убієнного брата".Навіть на посаду простого вахтера-охоронника потрібно пройти всі кола пекла і спецпровірку. А тут - в структуру МВС як в прохідний двір!
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08.04.2021 19:02 Ответить
Нужно проверить. Обязательно. Это ближние к Крыму крупные города. Там всего 50-60 км. по прямой до Перекопа. И напомню, что именно в Новой Каховке начинается канал на Крым. А ***** позарез нужна водичка.
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08.04.2021 19:21 Ответить
Ну да) вот так пришел с улицы, и его взяли на работу)))
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08.04.2021 20:17 Ответить
ты правильно уловил мою мысль, бро!
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08.04.2021 20:20 Ответить
живым задержан...странно это...
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08.04.2021 18:44 Ответить
Если там террористы захватили Донбасс а у чувака тротиловые шашки то это совсем не "незаконное обращение с взрывчатыми веществами" это как минимум подготовка к террактам!!!
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08.04.2021 18:48 Ответить
мусора продажні тварюки
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08.04.2021 18:48 Ответить
Хоть побуцкали при задержании?
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08.04.2021 18:49 Ответить
в наручниках за спиной, йайцами в тисках и в джопе с той шашкой и горящим шнуром, он смотрелся бы лучше, чем на выложенной фото.
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08.04.2021 18:52 Ответить
нет слов
везде бардак
а как же спецпроверки?
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08.04.2021 18:53 Ответить
так проверяли такие же, из лугандона наверное...в мусарне таких (ваты) 80%
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08.04.2021 18:56 Ответить
Кстати да, насчет "КМ".
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08.04.2021 19:37 Ответить
Куя себе у мусоров служебная проверка. Можно устроится к ним на работу кому-угодно и потом спокойно сливать персональные данные граждан для кацапских спецслужб.
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08.04.2021 18:55 Ответить
Что многие мусора и делают регулярно, не бесплатно и совершенно безнаказанно. Потому как круговая порука творит чудеса, а ментовское братство работает даже для бывших ментов.
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08.04.2021 19:09 Ответить
Такими темпами років за 10 вийдуть на Татаров, а за 15 - на Єрмака.
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08.04.2021 18:55 Ответить
це занадто оптимістичні терміни! не раніше наступного тисячоліття
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08.04.2021 19:01 Ответить
Хватит цацкаться.. Если факт подтвержден. Расстрел.
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08.04.2021 19:02 Ответить
Ну дык не бесплатно же устроился. С занесением
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08.04.2021 19:03 Ответить
Дерьмак по блату устраивал?
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08.04.2021 19:10 Ответить
А сколько их уже при новой власти трудоустроились - тысячи.
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08.04.2021 19:11 Ответить
офигеть!, к кому мы в электронную очередь записываемся)))
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08.04.2021 19:12 Ответить
Тобто, ця істота - мала прямий доступ до даних МВС?!
А хто тоді працює у кадрах?! Пушилін?
РбкзАков, ау!
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08.04.2021 19:14 Ответить
Чому того сепарського глиста не знищили на місці?
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08.04.2021 19:24 Ответить
Хто? Оте каховське одоробло Джемал?
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08.04.2021 19:26 Ответить
сепарское животное-на гиляку!
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08.04.2021 21:50 Ответить
Той депутат, той прокурор, той суддя, цей мусор то поки сепарські колоборанти будуть нам життя паклюжити?
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08.04.2021 19:30 Ответить
Бутусов та редактори Сензора, чому ви закриваєте обличчя цих паскуд? звідки у вас таке піклування про ворогів? може досить? показуйте обличчя крупним планом щоб усі бачили з ким ми живемо поряд.
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08.04.2021 19:39 Ответить
Ретуширует пресс-служба СБУ, а не Бутусов.
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08.04.2021 19:43 Ответить
На фотографии на официальном сайте СБУ среди изъятой валюты есть старые лукашистские фантики, которые были заменены в 2016 году в ходе деноминации.

Походу это туловище выезжало в лукалэнд...
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08.04.2021 19:43 Ответить
Доступ к закрытой информации в Украине во всех министерствах дает СБУ, т.е. СБУ его уже проверяло, когда принимали на работу в МВД.

Так что по сути СБУ еще должно возбуждать дело против самой себя.
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08.04.2021 19:57 Ответить
Наверняка этого упыря опознали патриотические граждане. Вряд ли тут заслуга СБУ.
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08.04.2021 20:21 Ответить
Тротиловые шашки?
Новая Каховка?
Да он же хотел дамбу водохранилища взорвать!!
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08.04.2021 20:25 Ответить
Если былбы жив Чикатило, то он тоже бы смог устроиться на работу в МВД😁😁😁😁
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08.04.2021 20:38 Ответить
а скільки їх таких серед нас.
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08.04.2021 20:43 Ответить
я таки извиняюсь , не так то просто устроится на такую работу . мабуть хтось поміг .
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08.04.2021 20:47 Ответить
Кіно і німці....скільки ж їх шастає....
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08.04.2021 20:50 Ответить
я правильно понял - внутренняя безопасность авакова - его проморгала?
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08.04.2021 21:00 Ответить
На разлив пива не влезешь я понимаю! А запросто в сервис МВД после протекции ЛДНРы---как спрыгнуть с унитаза!
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08.04.2021 21:33 Ответить
в мвд только убогих и берут...
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08.04.2021 22:05 Ответить
он бы еще в рейхстаг утроился работать))))олень
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09.04.2021 00:33 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZXoDM0aICHPAtvUe0Y2r0NPQq9gooNUQBaguYPz0wAam9_HFTkcvmmiU9AJp7ASwjgggnueNObxCTkgF9rPPL53JCPuslV3Og8ExYQZlzIomI6l59DKLW8zmpR3VtwRcGY&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

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А представьте себе, что террорист из ХАМАС распечатал на цветном принтере фейковые документы и устоится на работу в полицию Израиля...
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09.04.2021 09:25 Ответить
Як сепар міг влаштуватися на роботу, де всі бази данних гроимадян? Хто за це понесе відповідальність?
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09.04.2021 09:42 Ответить
Просто так бы не устроился, кто то ему помогал
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09.04.2021 10:14 Ответить
 
 