Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки"

Очередные переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки" запланированы на 19 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакса", об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Следующие переговоры уже были инициированы, они пройдут 19 апреля. У нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне" – сказал Козак.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.