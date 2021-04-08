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Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки"

Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств

Очередные переговоры советников лидеров стран "Нормандской четверки" запланированы на 19 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российский "Интерфакса", об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Следующие переговоры уже были инициированы, они пройдут 19 апреля. У нас в "нормандском формате" инициированы переговоры. Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне" – сказал Козак.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

переговоры (5052) Козак (137) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+23
https://www.youtube.com/watch?v=DXpM6L3TbYE Рубль испугался российской армии у границ Украины и упал
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08.04.2021 19:06
+12
http://www.radikal.ru Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 783
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08.04.2021 19:18
+10
Козак уже ПМРу с Молдовой "помирил". Не повторяйте чужих ошибок. ПМРа сегодня:
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 5903
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08.04.2021 19:23
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https://www.youtube.com/watch?v=DXpM6L3TbYE Рубль испугался российской армии у границ Украины и упал
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08.04.2021 19:06 Ответить
Любишь своего фюрерка, русский?
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08.04.2021 19:26 Ответить
Это ты так про страну-помойку, свинособака?
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08.04.2021 19:31 Ответить
в спаме пили свинособака
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08.04.2021 19:34 Ответить
Смотрю подгорать начало у свинособак, то отказывались от любых переговоров, но стоило старику Байдену пригрозить, и тут же обосрались
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08.04.2021 19:53 Ответить
чому деякі малайці мають занадто українські прізвища?
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08.04.2021 19:11 Ответить
натурально его фамилиё кизяк. а то он уже его в целях мимикрии прекрутил.
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08.04.2021 19:20 Ответить
Я зустрічав персонажів навідь з прізвищем Гайдамак. А мордяка, що в ізраїль без паспорта пустять. Звідки це пішло?
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08.04.2021 19:30 Ответить
з совка. тоді це було елєментарно. там сруль за акакія себе видавав в пачпортному столі. а айзенберг за льодогірського ))
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08.04.2021 19:45 Ответить
Можливо...
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08.04.2021 19:51 Ответить
В конце 70хх. советские евреи массово меняли свои еврейские фамилии на "славянские", что б легче их детям было приживаться в Совке -- там же лютый антисемитизм процветал на гос. уровне.
Потом всё равно свалили массово -- не помогло.
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08.04.2021 20:04 Ответить
Ну можна було стати Івановим, Коваленком. Не розумію логіки.🥴
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08.04.2021 20:09 Ответить
Можливо під нас косили?
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08.04.2021 20:10 Ответить
Они специально выдумывали похожие на обычные фамилии -- например -- Костиненко.
...мимикрия такая...
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08.04.2021 20:17 Ответить
Ну -- на себя глянь -- ты ж не Палєо Мустье внатуре... -- логика у тебя та же...*)
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08.04.2021 20:27 Ответить
Тоже не хуже, чем у евреев -- сразу и не распознать 5 графу...*)
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08.04.2021 20:35 Ответить
Old school
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08.04.2021 20:37 Ответить
Скорее -- средняя... ...раз ты не знал преданий старины глубокой...*)
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08.04.2021 20:49 Ответить
найогидніше, що московська ублюдіна почне теревенити що "врегулювання ситуації було цілком їхньою заслугою"
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08.04.2021 19:12 Ответить
Нет, весь мир видит, что ***** против штатов чмо
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08.04.2021 19:55 Ответить
http://www.radikal.ru Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 783
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08.04.2021 19:18 Ответить
...лавруна лучше на трибуну выпустите, пусть поржет немного
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 7430
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08.04.2021 19:19 Ответить
Ну шо там пообещал в этот раз в Катаре Ермак выполнить рашистам а шоб не была вайны...
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08.04.2021 19:19 Ответить
Кремляди хотят завершить создание на территории Украины "Северной Кореи", желательно по Днепру, а нам люди надо постараться не дать им это сделать с Украиной и остаться "Южной Кореей".
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08.04.2021 19:21 Ответить
Козак уже ПМРу с Молдовой "помирил". Не повторяйте чужих ошибок. ПМРа сегодня:
Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 5903
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08.04.2021 19:23 Ответить
Пока Вова спрятался "ближе к воинам", Рау ругается с Кулебой, Меркель поговорила с Путиным о Донбассе.
Через час Козак от РФ заявил что конфликт можно урегулировать за год!
. Нужно просто перестать стрелять.

Интересно, они за год, без стрельбы надеются взять Киев ?
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08.04.2021 19:32 Ответить
"Посмотрим, как поменяется ситуация после этого обмена мнениями на высшем уровне" - сказал Козак. - на испуг клоуна хотят взять а до этого времени кошмарить нагнетать думают что подпишут или сядут за один стол с орками
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08.04.2021 19:33 Ответить
Тут интересно, с кем и какими мнениями Нелох обменивался в Катаре...
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08.04.2021 19:36 Ответить
08.‎04.‎2021

Не успел Зеленский вернутся из Катара с подписанным cоглашение на импорт сжиженного газа в Украину (мы писали о проблемах с этим для США и Польши 05.‎04.‎2021), как в Украину собрался министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, выяснить что это такое.

Повторяем для министра что мы писали "Этот документ фактически нивелирует всю работу США и Польши по созданию хаба и структуры для принятия и транспортировки сжиженного газа в Украину".
Потому то Зеленский так быстро захотел быть "ближе к нашим солдатам" - это безопаснее чем разъяренный Рау. tZE inform
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08.04.2021 19:43 Ответить
Козак на пресконференції заявив, що російська сторона пропонувала залучити експрезидента України Віктора Януковича до переговорів в ТКГ,
оскільки Україна не хотіла розмовляти з нинішніми представниками "ЛДНР".
Це вже пздц 😁
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08.04.2021 19:38 Ответить
Они бы ещё фюрера со сралиным притащили
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08.04.2021 19:58 Ответить
Вони до цих пір з муміями носяться. А на центральный площі - труп лежить ...
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08.04.2021 20:32 Ответить
Коли нема майбутнього - вони з минулим носяться .... на палочкі.)))))
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08.04.2021 20:33 Ответить
Как было бы хорошо, если бы карта мира выглядела так...Козак анонсировал на 19 апреля переговоры в формате советников глав государств "нормандской четверки" - Цензор.НЕТ 9229
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08.04.2021 19:44 Ответить
Никакой встречи! Украине необходимо ставить условия для будущей встречи! Вас же лохов затягивают на просто поговорить! Какие же вы дятлы!
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08.04.2021 19:44 Ответить
Это типа последняя возможность принять ультиматум кремлин-фюрера перед его выступлением в Федеральном собрании 21 апреля. Типа получится - объявит о победе. Не поддадутся - объявит о "защите российских граждан в Донбассе" и вводе "миротворческого контингента" . . .

Так надо понимать ?

Получите вы, хлопцы, от мёртвого осла уши, как говорил товарищ О. Бендер.
Не таких крутых история обламывала . . .
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08.04.2021 20:06 Ответить
Чувак пропустив 1 квітня..... Проснувся.
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08.04.2021 20:49 Ответить
 
 