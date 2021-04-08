РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6051 посетитель онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
375 5

Кулеба призвал Совет Европы наладить регулярный мониторинг прав человека на оккупированных территориях

Кулеба призвал Совет Европы наладить регулярный мониторинг прав человека на оккупированных территориях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, которая посещает Украину с контактной миссией, рассказал ей о систематических нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Он призвал комиссара Совета Европы по правам человека активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации с правами человека на оккупированных территориях в соответствии с принципами международного права и норм национального законодательства Украины", - говорится в сообщении.

Глава МИД Украины отдельно остановился на освобождении украинских граждан, которых Российская Федерация незаконно удерживает за решеткой.

"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - подчеркнул украинский дипломат.

Руководитель внешнеполитического ведомства привлек внимание к обострению РФ ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, что приведет к ухудшению и без того сложной ситуации с правами человека.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД РФ жалуется, что комиссар Совета Европы Миятович не видит "притеснений русскоязычных в Украине"

Автор: 

права человека (990) Кулеба Дмитрий (2880) Миятович Дуня (20)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не надо мониторить парва скота в лугандоне и крысме. Предатели должны страдать и должны попасть на подвал. Ведь прожить жизнь и не попасть на подвал - это зря потраченное время
показать весь комментарий
08.04.2021 19:27 Ответить
А на неоккупированых с правами человека, и с украинскими гражданами, которых незаконнно удерживают за решеткой, значит, все в порядке?
показать весь комментарий
08.04.2021 19:30 Ответить
А на неоккупированной территории мониторить будете?
показать весь комментарий
08.04.2021 19:37 Ответить
А шо там у Кулебы с декларацией о доходах и подматрасно-подушечными отложениями дензнаков с предметами элитарной необходимости?

...я, конечно, не Дуня, но за ситуацию с правами Кулебы, оч. сильно переживаю! -- вдруг его незаслуженно посодют за стяжательство на почве разбазаривания гос. средств для униженных и оскорблённых на оккуп. территориях...
показать весь комментарий
08.04.2021 19:41 Ответить
то что там творится с населением неизвестного гражданства не нужно переживать
показать весь комментарий
08.04.2021 20:27 Ответить
 
 