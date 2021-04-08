Кулеба призвал Совет Европы наладить регулярный мониторинг прав человека на оккупированных территориях
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, которая посещает Украину с контактной миссией, рассказал ей о систематических нарушениях прав человека на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МИД.
"Он призвал комиссара Совета Европы по правам человека активизировать усилия для налаживания регулярного мониторинга, в том числе дистанционного, ситуации с правами человека на оккупированных территориях в соответствии с принципами международного права и норм национального законодательства Украины", - говорится в сообщении.
Глава МИД Украины отдельно остановился на освобождении украинских граждан, которых Российская Федерация незаконно удерживает за решеткой.
"Рассчитываем на усиление роли комиссара Совета Европы по правам человека как в контексте мониторинга соблюдения прав незаконно задержанных украинцев, так и для их скорейшего освобождения", - подчеркнул украинский дипломат.
Руководитель внешнеполитического ведомства привлек внимание к обострению РФ ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в Крыму, что приведет к ухудшению и без того сложной ситуации с правами человека.
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...я, конечно, не Дуня, но за ситуацию с правами Кулебы, оч. сильно переживаю! -- вдруг его незаслуженно посодют за стяжательство на почве разбазаривания гос. средств для униженных и оскорблённых на оккуп. территориях...