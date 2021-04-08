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Новости
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Пострадавшему от нападения в Австрии украинскому подростку завтра снимут швы, - посол Щерба

Пострадавшему от нападения в Австрии украинскому подростку завтра снимут швы, - посол Щерба

17-летнему украинцу, которого пырнули ножом в австрийском городе Грац, завтра снимают швы.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Парню завтра снимают швы. Полиция информацией о следствии пока не делится", - рассказал Щерба.

30 марта посол сообщал, что в рамках расследования нападения местная полиция выдала ордер на арест одного из нападавших. Дипломат тогда добавил, что австрийская полиция не дает посольству контакты пострадавших, а предоставляет пострадавшим координаты посольства. Таким образом, люди сами решают, нуждаются ли они в помощи дипломатов.

Напомним, нападение на братьев-украинцев 15 и 17 лет произошло 28 марта. Они дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель назначил встречу в подземном переходе. Там братьев ограбили, одного из них пырнули ножом.

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба

Автор: 

Австрия (820) нападение (2225) подростки (459) украинцы (3873) Щерба (69)


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Знов чурбани?
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08.04.2021 19:53 Ответить
Ну що ви! Це були прямі нащадки Габсбургів.
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08.04.2021 19:57 Ответить
Там не надто щасливий рід.
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08.04.2021 20:05 Ответить
Как-то похер на судьбу этого манкурта из австрии, как и ему похер на судьбу украинцев в Украине.
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08.04.2021 19:56 Ответить
А каковы результаты анализа его кала? Все в норме???
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08.04.2021 20:47 Ответить
 
 