Пострадавшему от нападения в Австрии украинскому подростку завтра снимут швы, - посол Щерба

17-летнему украинцу, которого пырнули ножом в австрийском городе Грац, завтра снимают швы.

Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

"Парню завтра снимают швы. Полиция информацией о следствии пока не делится", - рассказал Щерба.

30 марта посол сообщал, что в рамках расследования нападения местная полиция выдала ордер на арест одного из нападавших. Дипломат тогда добавил, что австрийская полиция не дает посольству контакты пострадавших, а предоставляет пострадавшим координаты посольства. Таким образом, люди сами решают, нуждаются ли они в помощи дипломатов.

Напомним, нападение на братьев-украинцев 15 и 17 лет произошло 28 марта. Они дали в интернете объявление о продаже одежды. Потенциальный покупатель назначил встречу в подземном переходе. Там братьев ограбили, одного из них пырнули ножом.

Также на Цензор.НЕТ: Нападение на украинских подростков в Австрии совершила банда из семи человек, - посол Щерба