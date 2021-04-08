Члены Совета церквей на рабочей встрече с представителями Минздрава договорились о популяризации донорства

Представители Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций и должностные лица МЗ Украины согласились в необходимости развития взаимодействия по популяризации донорства, как акта милосердия, которое спасает жизни.

Рабочая встреча на тему "Трансплантация: этические вопросы и развитие для спасения жизни в Украине" состоялась 8 апреля 2021 в онлайн-формате, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Участники встречи обсудили вопросы трансплантации органов, в частности разрешения на забор органов для трансплантации, передачи органов от донора к реципиенту, юридические и процедурные аспекты. Речь шла также о трансплантации костного мозга, в том числе наполнения Украинского реестра доноров костного мозга и взаимодействие с мировым реестром.

Особое внимание специалисты Минздрава и религиозные деятели уделили проблематике констатации смерти человека, а именно - смерти мозга: его медицинскому пониманию и религиозно-нравственным аспектам.

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По словам Первой заместителя Министра здравоохранения Украины Ирины Садовьяк донорство и трансплантация является очень сложным процессом, в который вовлечены специалисты высокого уровня, позволяющего спасать жизни. Поэтому, по ее убеждению, фейки о "черных трансплантологах" только дискредитируют донорство, как весьма благородное решение человека, который жертвует свой анатомический материал ради спасения ближнего.

Председатель ВСЦиРО, Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав подчеркнул, что проблематика донорства и трансплантации является не новой для Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, который ранее уже озвучил свою позицию по этому поводу.

"Бескорыстное дарения органов вполне возможно: одновременно это должно быть сознательное и добровольное решение человека, поскольку только добровольное решение является моральным", - отметил ВСЦиРО ранее в обращениях в парламент.

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По словам Главы УГКЦ, церкви имеют значительные богословские разработки по этическим аспектам различных медицинских процедур. В частности при Украинском католическом университете функционирует Школа биоэтики, которую на рабочей встрече представил ее директор - священник Игорь Бойко.

Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ заявил: ""Мы готовы быть донорами наших богословских наработок и методических материалов по биоэтике, которыми могут воспользоваться медицинские работники и представители других конфессий".

Руководитель Церкви адвентистов седьмого дня Станислав Носов, первый заместитель старшего епископа Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской Анатолий Козачок и представители других церквей и религиозных организаций поделились своим опытом реагирования на проблематику донорства и трансплантации.

В совещании также приняли участие представители Комиссии ВСЦиРО по вопросам социального служения и специалисты Института религиозной свободы.

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