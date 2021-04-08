США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент

Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России, и призывают украинские власти сохранять этот подход в дальнейшем

Об этом заявил в четверг заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия предпринимает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - отметил представитель Госдепартамента США во время онлайн-конференции, организованной Американско-Украинским Деловым советом (USUBC).

В этом контексте он выразил обеспокоенность США в связи с эскалацией на востоке Украины, накоплением российских сил в оккупированном Крыму, в Брянской области, отправкой российских военных кораблей, в том числе десантных, в Черное море "якобы для учений". Кроме того, представитель Госдепартамента отметил, что обеспокоенность вызывает также агрессивная дезинформационная кампания и заявления "рупоров Путина" - его пресс-секретаря Пескова и главы российского МИД Лаврова.

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Джордж Кент в этой связи подтвердил позицию США в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также "стремление украинского народа присоединиться к западным сообществам, включая Европейский Союз и НАТО".

Вместе с тем он отметил, что кроме внешней агрессии со стороны РФ перед Украиной стоит еще один серьезный вызов - внутренняя угроза, которую создают коррупция и ослабленные государственные институты.

"Для успеха Украины абсолютно важно, чтобы она имела набор антикоррупционных инструментов", - отметил представитель США. Он подчеркнул необходимость эффективной работы таких инструментов как НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд. Кроме того, чрезвычайно важной остается реформа судебной системы.

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"Как сказал федеральный судья США Марк Вольф, который отправил за решетку главу ирландской мафии Бостона Уайта Булджера, если вы назначите коррумпированных судей на должности до конца их жизни без какой-либо ответственности, вы просто получите коррумпированные независимые учреждения", - отметил представитель администрации США.

Поэтому, с точки зрения Вашингтона, судебная реформа в Украине должна предусматривать, в том числе, очистку существующих институтов от коррумпированных чиновников и внедрение прозрачного механизма назначения судей и прокуроров. Кроме того, необходимо установить механизм привлечения к ответственности таких чиновников за нарушение законов. Это также касается олигархов, которые используют политическую коррупцию и получают возможность направлять государственные ресурсы для собственного обогащения.

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