РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5728 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
5 748 85

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент

Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России, и призывают украинские власти сохранять этот подход в дальнейшем

Об этом заявил в четверг заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Укринформ.

"Россия предпринимает шаги, которые усиливают обеспокоенность. Украина же до сих пор была сдержанной и ответственной, и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - отметил представитель Госдепартамента США во время онлайн-конференции, организованной Американско-Украинским Деловым советом (USUBC).

В этом контексте он выразил обеспокоенность США в связи с эскалацией на востоке Украины, накоплением российских сил в оккупированном Крыму, в Брянской области, отправкой российских военных кораблей, в том числе десантных, в Черное море "якобы для учений". Кроме того, представитель Госдепартамента отметил, что обеспокоенность вызывает также агрессивная дезинформационная кампания и заявления "рупоров Путина" - его пресс-секретаря Пескова и главы российского МИД Лаврова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович - Козаку: Не испугались угроз со стороны РФ весной 2014-го, не испугаемся и весной 2021-го

Джордж Кент в этой связи подтвердил позицию США в поддержку Украины, ее суверенитета, территориальной целостности, а также "стремление украинского народа присоединиться к западным сообществам, включая Европейский Союз и НАТО".

Вместе с тем он отметил, что кроме внешней агрессии со стороны РФ перед Украиной стоит еще один серьезный вызов - внутренняя угроза, которую создают коррупция и ослабленные государственные институты.

"Для успеха Украины абсолютно важно, чтобы она имела набор антикоррупционных инструментов", - отметил представитель США. Он подчеркнул необходимость эффективной работы таких инструментов как НАБУ, Специализированная антикоррупционная прокуратура, Антикоррупционный суд. Кроме того, чрезвычайно важной остается реформа судебной системы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

"Как сказал федеральный судья США Марк Вольф, который отправил за решетку главу ирландской мафии Бостона Уайта Булджера, если вы назначите коррумпированных судей на должности до конца их жизни без какой-либо ответственности, вы просто получите коррумпированные независимые учреждения", - отметил представитель администрации США.

Поэтому, с точки зрения Вашингтона, судебная реформа в Украине должна предусматривать, в том числе, очистку существующих институтов от коррумпированных чиновников и внедрение прозрачного механизма назначения судей и прокуроров. Кроме того, необходимо установить механизм привлечения к ответственности таких чиновников за нарушение законов. Это также касается олигархов, которые используют политическую коррупцию и получают возможность направлять государственные ресурсы для собственного обогащения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Начало боевых действий - начало конца Украины. Мы встанем на защиту граждан Донбасса, - представитель РФ в ТКГ Козак

Автор: 

агрессия (1705) россия (96001) США (27034) Донбасс (26956) Кент Джордж (50)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
а таки ти кумедний зєбіл!

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 996
показать весь комментарий
08.04.2021 20:24
+16
Байден щось знає.

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 257
показать весь комментарий
08.04.2021 20:26
+14
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
08.04.2021 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 6884
показать весь комментарий
08.04.2021 20:15 Ответить
...как в старом анекдоте: "...я бы советовал не так туго затягивать косичку"(с)
показать весь комментарий
08.04.2021 20:27 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 20:31 Ответить
Зірково-полосатий копняк усім місцевим зрадофілам
показать весь комментарий
08.04.2021 20:17 Ответить
а таки ти кумедний зєбіл!

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 996
показать весь комментарий
08.04.2021 20:24 Ответить
Не обольщайтесь, просто лживый трусливо-воровитый фигляр привык паршиво играть разные лживые роли. Он даже на пианино играть не умеет, а только имитирует игру на нем. Пиписькой иммитирует.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:20 Ответить
Зєлі дали цвкерку, щоб підсрачник не дуже муляв. 😊
показать весь комментарий
08.04.2021 20:20 Ответить
Тут велика війна намулюється, а вам усе клован спокою не дає.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:26 Ответить
...когда клоун изображает Верховного Главнокомандующего - есть от чего терять спокойствие...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:29 Ответить
Окупант, а як можна бути спокійним за Говнокомандувача, який волає "нада проста пєрєстать стрєлять", покриває агента ФСБ Єрмака, покриває поплічника ЯнукОвоча - Татарова, зливає операцію в Кремль по "вагнерівцям". У тебе що, мізки геть зтрухлявіли???
показать весь комментарий
08.04.2021 20:29 Ответить
Проходьте.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:34 Ответить
ти вже пройшов, окупант
показать весь комментарий
08.04.2021 20:35 Ответить
на вкруги гуркіт...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:46 Ответить
ти ще й п"яний?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:50 Ответить
"Ходить дурник, навкруги -гуркіт"
показать весь комментарий
08.04.2021 20:56 Ответить
співчуваю, що навколо тебе - гуркіт
показать весь комментарий
08.04.2021 21:50 Ответить
Доводжу до твого відома, що велика війна йде вже сьомий рік і майже кожного дня на фронті втрати. Тільки зебілам про це не відомо.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:33 Ответить
У нас ріжні поняття про велику війну.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:35 Ответить
тоді тобі тим більше має бути страшно, що країну в ТАКИЙ період очолює тупий клоун. Нє, все норм, окупант?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:37 Ответить
😏
показать весь комментарий
08.04.2021 20:40 Ответить
У тебе взагалі немає поняття про війну. Думаєш, що велика - це та, яку кацапи ще називають "вітчизняна". 😊
показать весь комментарий
08.04.2021 21:02 Ответить
Я хочаб у армії служив.🙃
показать весь комментарий
09.04.2021 11:24 Ответить
То там тобі замполіти і вклали в голову ті нарратив, які ти тут зараз пропагуєш? У лєнінскій кімнаті?
показать весь комментарий
09.04.2021 11:30 Ответить
😳
показать весь комментарий
09.04.2021 11:33 Ответить
...знаем мы эту позицию, каждый день наблюдаем...
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 821
показать весь комментарий
08.04.2021 20:25 Ответить
«Как сказал федеральный судья США Марк Вольф, который отправил за решетку главу ирландской мафии Бостона Уайта Булджера, если вы назначите коррумпированных судей на должности до конца их жизни без какой-либо ответственности, вы просто получите коррумпированные независимые учреждения», - отметил представитель администрации США.
Поэтому, с точки зрения Вашингтона, судебная реформа в Украине должна предусматривать, в том числе, очистку существующих институтов от коррумпированных чиновников и внедрение прозрачного механизма назначения судей и прокуроров.
Кроме того, необходимо установить механизм привлечения к ответственности таких чиновников за нарушение законов.
Это также касается олигархов, которые используют политическую коррупцию и получают возможность направлять государственные ресурсы для собственного обогащения."
показать весь комментарий
08.04.2021 20:27 Ответить
Мы уже получили . Не того отправил судья за решетку . Уайт Булджер контролировал уличную преступность и заодно сдавал ФБР боссов других кланов . Теперь Бостон под контролем Дем партии , это помойка где правят уличные банды черных и латиносов . Народ бежит оттуда без оглядки .
показать весь комментарий
08.04.2021 22:08 Ответить
Кого надо бьіло отправить за решетку?
показать весь комментарий
08.04.2021 22:30 Ответить
Зелена пліснява послідовно та наполеглево нищит все набуте Україною на шляху євроінтеграціі !!!))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:28 Ответить
Це вже не перший ,хто за"являє ,що головна проблема в України ,це відсутність реальної судової реформи і реальної боротьби з корупцією !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:26 Ответить
Байден щось знає.

США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 257
показать весь комментарий
08.04.2021 20:26 Ответить
Ну вот, это тот самый Байден, который менял подгузники Обаме летом 2014 года, когда Россия их Градов через границу стреляла...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:27 Ответить
Ну что говно рашистское ,зажили лучше после нападения на Украину в 14м ? ******, будете жестко наказаны тотальной нищетой и дезинтеграцией, ватные пдрсы...
показать весь комментарий
08.04.2021 21:34 Ответить
Гарик, ты кому это пишешь? Читать не научили в школе?
показать весь комментарий
09.04.2021 08:25 Ответить
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 3480
показать весь комментарий
08.04.2021 20:29 Ответить
...тут нужен один-единственный гвоздь - 120мм, в макушку
показать весь комментарий
08.04.2021 20:31 Ответить
як показало життя, досить навіть гучного звуку, щоб Верховний Говнокомандувач Вовочка обісцявся від страху)
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 2333
показать весь комментарий
08.04.2021 20:34 Ответить
показать весь комментарий
08.04.2021 20:36 Ответить
Соединенные Штаты положительно оценивают сдержанную и ответственную позицию, которую сохраняет официальный Киев на фоне новых вызовов со стороны России, и призывают украинские власти сохранять этот подход в дальнейшем........

Только я не могу найти тут фамилии Нелоха?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:32 Ответить
Бо не вмієшь читати поміж строк !!! Не розвинута в тебе уява,мабуть коксу не вистачає ,для яскравих глюків !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:35 Ответить
Это да.........тут без дорожки не найти.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:43 Ответить
А кого представитель Госдепа имел в виду под словами "официальный Киев"? Свиночолого?
показать весь комментарий
08.04.2021 21:03 Ответить
Туповат ты, мальчик, не знаешь кто сейчас возглавляет официальный Киев. Таким туповатым проще живется? Или на заказ фсбешников пишешь?
показать весь комментарий
08.04.2021 22:09 Ответить
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 6366
показать весь комментарий
08.04.2021 20:34 Ответить
На Бога надейся а сам не плошай!
Обіцянки-цяцянки....
А *****************-ващє зашибись!!🤣
показать весь комментарий
08.04.2021 20:34 Ответить
То дрібниці !! Віслючок і не таке обіцяв !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:38 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана ,а Порох- ні !! Ось і вся різниця !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:43 Ответить
Кажуть, що зєлєнське хоче Томос отримати для України, нічого не чув?
показать весь комментарий
08.04.2021 20:43 Ответить
Нюнюню...
Нєрукокотворний?
))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:05 Ответить
А в наступному місяці безвіз обіцяв!
показать весь комментарий
08.04.2021 21:05 Ответить
Ви Мені таки напам'ятовуєте Сашка Крещатика,
років з 10 -12 тому.....
Я не Вашої орієнтації...
Бувайте та більше не хворійте і не провокуйте!
Все , що Я викладаю, Моє Панське ІМХО!!
))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:14 Ответить
Так, щось Сашко Хрещатик десь пішов по бороді. Вже рік, або і два його нема. Це не Ковід звірячить? Сашко був вже у поважному віці
показать весь комментарий
08.04.2021 21:36 Ответить
Та змінив з десяток ніків....
Завжди по лексікону його вираховував...))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:39 Ответить
я це я. а сашко хрещатик -біле пальто та євгенович євгєнійович щось таке.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:44 Ответить
Напевно, може, його адепт чи...
Вже дуже схоже...
Та на здоров'я..
Мене діставав він...
Я його і вконтрапупив ..разів з сім...
Потім перестав звертати увагу...
))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:49 Ответить
оппа
показать весь комментарий
08.04.2021 21:51 Ответить
Таки так.. Знаю набагато більше.... ))
Та Мені до ##... Просто не треба переходити межу ...У кожного своє ІМХО...Не спамлю і не стукаю мордеру... І не хамлю як пацаки...
Порозумілися??))
Всього найкращого!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 22:15 Ответить
в мене на цензорі це перший нік за все буття тут. але є і запасний- 4 повістки.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:45 Ответить
Та на здоров'я!
Хоч сто ніків!
Треба поважати інше ІМХО...
І не поводитися як хамський пацак....😁
показать весь комментарий
08.04.2021 21:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/99878 ЗЕ=ПЕ ІМХО...
А вам зебилам предлагали, по меньшей мере хоть денег сэкономить Но вам 2 лярда понадобилось чтобы себе доказать что зе равно пе.

Для подготовки и проведения президентских выборов в Украине в 2019 году понадобится ориентировочно 1,948 млрд грн. Об этом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины сообщила в ответе на запрос агентства https://ukranews.com/news/505333-vybory-prezydenta-oboydutsya-ukrayne-v-19-mlrd-gryven "Українські новини" .
показать весь комментарий
08.04.2021 21:09 Ответить
Ещё бы он себя в такой момент не ответственно вёл...представители США уже в стране и принимают решеня , понимая, на сколько серъёзная и опасная ситуация сложилась для сохранения Украины, как страны...слава Богу , что у зели хоть ума хватило не задерживаться на отдыхе в Катаре...вот был бы цирк...
показать весь комментарий
08.04.2021 20:37 Ответить
Реально ,Україну врятує лише зовнішнє керування !!! Питання ,який вектор обере "мудрий нарід"-євроінтеграційний чи взад в "родную говєнь" Московію !!!))
показать весь комментарий
08.04.2021 20:41 Ответить
Прихильники Порошенка не довіряють словам представника Госдепу, вони вірять Путіну і обираю Московію.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:55 Ответить
Звернись до психіатра ,можливо ще не пізно і тобі допоможуть !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:21 Ответить
Животное ,только внешне похожее на человека ,иди строй кАмунизьм -2 , тварь ...
показать весь комментарий
08.04.2021 21:43 Ответить
Если бы сами америкосы этому уроду клизму в задницу не вставили то увидели бы они его "ответственную позицию"!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 20:38 Ответить
А що їм? Зєля землю з держмайном продає, у Бєні семенів вистьобує потроху, сала не просить... Нехай царює, поки не забуривсь кудись до пуйла в оманське ліжко. Тоді вони йому пригадають і єрмака, і деркача з бурісмой, і вагнергейт...
показать весь комментарий
08.04.2021 22:05 Ответить
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского на фоне агрессивных действий РФ, - Кент - Цензор.НЕТ 4062
показать весь комментарий
08.04.2021 20:46 Ответить
Дарма все, не буде з осла коня.
показать весь комментарий
08.04.2021 20:57 Ответить
и мы призываем украинских лидеров продолжать этот подход", - отметил представитель Госдепартамента США

Стыцы хитрые -- им свергать забугорных лидеров Закон не позволяет -- так они изнутри хочуть Беню скинуть...
...но народ наш терпелив и неповоротлив... -- типа кубинцев, токо без Фёдора Кастрова-Русского.. *)
показать весь комментарий
08.04.2021 21:02 Ответить
Какие вопосы к главнокомандующему, когда ближайший союзник поддерживает все шаги. Кто против - тот предатель Украины... и другого мнения здеь быть не может
показать весь комментарий
08.04.2021 21:04 Ответить
Ослан, в первую очередь поддерживается страна - Украина , а не Зеро
показать весь комментарий
08.04.2021 21:46 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 21:58 Ответить
В переводе с дипломатического языка Администрации Демократов : не отвечайте на росийские обстрелы , жертвуйте своими солдатами , а то нам так не хочеться вступать в конфликт с расией .
показать весь комментарий
08.04.2021 22:11 Ответить
США положительно оценивают ответственную позицию Зеленского ? какая-то зрадная перемога. когнитивный диссонанс.
показать весь комментарий
08.04.2021 23:15 Ответить
Это тролинг?

Умотать на пляжи в Катар, когда назревает новый виток войны - это ответственная позиция?
показать весь комментарий
09.04.2021 01:00 Ответить
Запомните - при вице-президенте Байдене США палец о палец не ударила при захвате Россией Крыма, прямой агрессии на Догбассе и строительстве Северного потока 2.
Поэтому не сильно надейтесь на их "озабоченность" - продолжайте оставаться "стрыманными", шоб не портить Байдену утро плохими новостями... Запасайтесь тушенкой и топокартами лесных массивов Украины...
показать весь комментарий
09.04.2021 08:32 Ответить
 
 