Ивано-Франковская область 9 апреля перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону, - Ляшко

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений в связи с COVID-19, также в ближайшем времени ожидается выход Закарпатской области из "красной" зоны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два",- сказал он.

.Ляшко добавил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей "желтого" уровня занимают три-четыре недели.

Замминистра также подчеркнул, что вводить тотальный локдаун по всей стране не планируется, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19.

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