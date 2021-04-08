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Новости Коронавирус и карантин
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Ивано-Франковская область 9 апреля перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону, - Ляшко

Ивано-Франковская область 9 апреля перейдет из

Ивано-Франковская область в пятницу перейдет из "красной" в "желтую" зону карантинных ограничений в связи с COVID-19, также в ближайшем времени ожидается выход Закарпатской области из "красной" зоны.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Виктор Ляшко в эфире "Украина 24".

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня эпидопасности. Они достигли показателей, которые позволяют перевести ее в "желтый" уровень. Закарпатская область также выйдет из "красного" уровня через день-два",- сказал он.

.Ляшко добавил, что стабилизация ситуации на западе страны свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход до показателей "желтого" уровня занимают три-четыре недели.

Замминистра также подчеркнул, что вводить тотальный локдаун по всей стране не планируется, поскольку адаптивный карантин способствует стабилизации ситуации с COVID-19.

Также смотрите: Три области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Степанов. ВИДЕО

Автор: 

карантин (16729) Ивано-Франковская область (926) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Зона тебя ждет,*****...
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08.04.2021 21:09 Ответить
Я так понимаю нужна чёткая нота протеста министерству, типа деньги ворует, а другим жизни не даёте и сразу переводят в жёлтую зону, а то если сильно надавить так и в зелёную, причём минуя оранжевую
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08.04.2021 21:10 Ответить
Никак не пойму по каким критериям определяют цвет зон.У нас снова заработал общественный транспорт и хотят выходить из красной зоны при том что суточный прирост заболевших выше чем до введения красной зоны.
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08.04.2021 21:16 Ответить
P.S.Видимо дело в этих восьми тысячах а не в количестве больных и погибших.
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08.04.2021 21:18 Ответить
 
 