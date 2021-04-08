Резников готов поставлять воду в оккупированный Крым через Красный Крест в случае гуманитарной катастрофы: "Цистернами, бочками, как угодно"

Украина может начать поставки питьевой воды в оккупированный Россией Крым в случае, если международные миссии зафиксируют гуманитарную угрозу украинским гражданам, которые проживают на полуострове.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ есть - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - сказал Резников.

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