Резников готов поставлять воду в оккупированный Крым через Красный Крест в случае гуманитарной катастрофы: "Цистернами, бочками, как угодно"
Украина может начать поставки питьевой воды в оккупированный Россией Крым в случае, если международные миссии зафиксируют гуманитарную угрозу украинским гражданам, которые проживают на полуострове.
Об этом в интервью BBC News Украина заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.
"Цистернами, бочками, как угодно. Три КПВВ есть - Каланчак, Чонгар, Чаплинка, дороги есть, повезем. Обеспечим Красный Крест - под их флагом, не проблема. Людей напоим. Если действительно мониторинговая миссия, международная гуманитарная миссия скажет: "Люди, надо помогать", - сказал Резников.
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+72 Джура
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+55 Scorpman Y
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+42 Валерий Петрушко #439295
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жалостливый или ... жалкий слуга?
какого народа слуга ?
недаром именно услужливым, противным, старым и унизительным словом зебилы решили себя именовать : "слуга"
Резникова отдадим мацкалям в случае чего
слово "гуманитарная катастрофа" относится к людям
о они мацкали-а мацаль это свинья с гранатой
перестрелять мацкалей
-чтобы не мучались
Пара человек только поняла в чем прикол, испанский стыд...