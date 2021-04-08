Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз

Из 11 тыс. примеров дезинформации, распространенной пропагандистскими СМИ России с 2014 года, 4100 касались Украины. О

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом речь идет в отчете оперативной группы по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Европейского Союза, опубликованном 8 апреля на сайте EUvsDisinfo.

"Прошедшая неделя стала напоминанием о том, что для Кремля дезинформация является инструментом поддержки его военной позиции и враждебных операций на местах", – отметили в отчете.



Авторы отметили, что эта технология в РФ была отработана в 2014 году. По мере того как российская военная техника приближались к Украине, прокремлевские СМИ проводили дезинформационные атаки, представляя Украину "как безжалостного агрессора", марионетку США, изображая Украину как националистическую страну и заявляя, что Украина не является государством.

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"На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как и в 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2020 годах. Они увековечили миф о заброшенной Украине". Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией, и на этой неделе "гражданская война" получила новые визуальные эффекты", – подеркнули в ЕС.



Один из фейков, использованных российской пропагандной – смерть пятилетнего ребенка от взрывного устройства в поселке Александровское Донецкой области, который находится под контролем боевиков "ДНР". Прокремлевские СМИ сообщали, что мельчик убит беспилотником украинской армии.



"Претензии были распространены в российских СМИ, контролируемых государством, и использовались спикером Думы, чтобы потребовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", – сказано в материале.

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