Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз
Из 11 тыс. примеров дезинформации, распространенной пропагандистскими СМИ России с 2014 года, 4100 касались Украины. О
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом речь идет в отчете оперативной группы по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Европейского Союза, опубликованном 8 апреля на сайте EUvsDisinfo.
"Прошедшая неделя стала напоминанием о том, что для Кремля дезинформация является инструментом поддержки его военной позиции и враждебных операций на местах", – отметили в отчете.
Авторы отметили, что эта технология в РФ была отработана в 2014 году. По мере того как российская военная техника приближались к Украине, прокремлевские СМИ проводили дезинформационные атаки, представляя Украину "как безжалостного агрессора", марионетку США, изображая Украину как националистическую страну и заявляя, что Украина не является государством.
"На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как и в 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2020 годах. Они увековечили миф о заброшенной Украине". Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией, и на этой неделе "гражданская война" получила новые визуальные эффекты", – подеркнули в ЕС.
Один из фейков, использованных российской пропагандной – смерть пятилетнего ребенка от взрывного устройства в поселке Александровское Донецкой области, который находится под контролем боевиков "ДНР". Прокремлевские СМИ сообщали, что мельчик убит беспилотником украинской армии.
"Претензии были распространены в российских СМИ, контролируемых государством, и использовались спикером Думы, чтобы потребовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", – сказано в материале.
Читайте также: Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "ЕС с вами"
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
вимєнєм качая,
язиком шершавим
сльози утірая
Там под статьями про Украину полторы тысячи комментов и возгласы, которые приветствуют тоталитарный режим, сильного лидера и "железную руку".
Так шо, нехай кацапы клевещуть...*)
https://www.youtube.com/watch?v=khUbBF_dDdI
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!".... ))
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...
и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.
в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.
рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.
Можно даже чуму достать и по Румынии и Молдове тонким слоем намазать, ммм класное было время, школоте не понять. Тобишь надежды всяких наций цыганского гендера нужно ломать на самом начале, мол Рашка покушает чуток Украины и успокоится, будем и дальше лакшеры машины завозить туда.