РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5956 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 878 37

Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз

Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз

Из 11 тыс. примеров дезинформации, распространенной пропагандистскими СМИ России с 2014 года, 4100 касались Украины. О

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом речь идет в отчете оперативной группы по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Европейского Союза, опубликованном 8 апреля на сайте EUvsDisinfo.

"Прошедшая неделя стала напоминанием о том, что для Кремля дезинформация является инструментом поддержки его военной позиции и враждебных операций на местах", – отметили в отчете.

Авторы отметили, что эта технология в РФ была отработана в 2014 году. По мере того как российская военная техника приближались к Украине, прокремлевские СМИ проводили дезинформационные атаки, представляя Украину "как безжалостного агрессора", марионетку США, изображая Украину как националистическую страну и заявляя, что Украина не является государством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дезинформация – серьезный вызов современности. Важно доносить позицию Украины и правдивые данные, - Ермак

"На этой неделе прокремлевские СМИ снова ложно обвинили Киев в нарушении Минских соглашений, как и в 2015-м, 2016-м, 2017-м, 2018-м, 2019-м и 2020 годах. Они увековечили миф о заброшенной Украине". Дезинформация утверждает, что США подталкивают Украину к конфронтации с Россией, и на этой неделе "гражданская война" получила новые визуальные эффекты", – подеркнули в ЕС.

Один из фейков, использованных российской пропагандной – смерть пятилетнего ребенка от взрывного устройства в поселке Александровское Донецкой области, который находится под контролем боевиков "ДНР". Прокремлевские СМИ сообщали, что мельчик убит беспилотником украинской армии.

"Претензии были распространены в российских СМИ, контролируемых государством, и использовались спикером Думы, чтобы потребовать обсуждения исключения Украины из Совета Европы", – сказано в материале.

Читайте также: Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "ЕС с вами"

Автор: 

дезинформация (344) россия (96018) Евросоюз (17245) фейк (683)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+23
Мальчика распяли,
Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:08
+11
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 9774
показать весь комментарий
08.04.2021 21:19
+10
засиделась бабка
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
показать весь комментарий
08.04.2021 21:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вони завжди все першими помічають
показать весь комментарий
08.04.2021 21:06 Ответить
от только никак не поймут шо информационная война это тоже война.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:08 Ответить
Реванш кремлівської гидоти триває по всіх фронтах!!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:28 Ответить
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 1496
показать весь комментарий
08.04.2021 22:20 Ответить
Мальчика распяли,
Снегиря убили...
Повезло лишь бабке,
Удовлетворили.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:08 Ответить
засиделась бабка
у поста на стуле,
так ей взяли пену
не туда задули
показать весь комментарий
08.04.2021 21:09 Ответить
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 9997
показать весь комментарий
08.04.2021 22:21 Ответить
Перше запитання - ДЕ БЛІН ВІДЕО! "утех"
показать весь комментарий
09.04.2021 14:07 Ответить
https://www.google.com/search?q=sasha+grey+porno+video&client=firefox-b-d&bih=470&biw=1025&hl=ru&tbm=vid&sxsrf=ALeKk00rsUNeXluW8Jct52bHMte4aB3q5g%3A1617995190021&ei=tqVwYMhT8YSvBNzVq_gC&oq=sasha+grey+porno+video&gs_l=psy-ab-video.3...16901.19112.0.19885.6.6.0.0.0.0.140.652.3j3.6.0....0...1c.1.64.psy-ab-video..0.0.0....0.v2jjJppQl3Q
показать весь комментарий
09.04.2021 22:07 Ответить
- плакала корова,
вимєнєм качая,
язиком шершавим
сльози утірая
показать весь комментарий
08.04.2021 22:53 Ответить
Эта дезинформация расчитана на мокшан так как мир лучше знает что творится в Украине чем сами украинцы.А мокшанским дебилам можно вешать лапшу,а если начнут сомневаться то скинут цену на водку с сырок ,,Дружба,, и снова можна вешать.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:12 Ответить
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 7834
показать весь комментарий
08.04.2021 21:14 Ответить
Зайдите на сайт австрийской Der Standart.
Там под статьями про Украину полторы тысячи комментов и возгласы, которые приветствуют тоталитарный режим, сильного лидера и "железную руку".
показать весь комментарий
08.04.2021 21:21 Ответить
Это так. И тут в Германии эти пониматели Путина на всех уровнях сидят, кудахтают про рашу, их сложную душу и матрёшек, имбицилы
показать весь комментарий
08.04.2021 21:24 Ответить
Это не удивительно,и не только Австрия.Вспомните кто наградил ***** ,,Орденом Миротворца,, после анексии Крыма и послетого как ,,забрудилась,, на територию Украины регулярная военная часть кацапии.Если не помните то сам Папа Римский.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:28 Ответить
В Австрии много кацапов и их недвижимости, даже сына Азарова
показать весь комментарий
08.04.2021 21:50 Ответить
Нужно всему Миру понять если Расея распространяет дезинформацию об Украине или о другом государстве, то она скоро полезет туда на кого только что насрала.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:19 Ответить
Расея так и говорит что укры могут кинуть на Киев бомбу, а обвинят в этом Расею.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:23 Ответить
Да страны ЕС это прекрасно знают да только думают отсидется наче за эти 7 лет войны в Украине они бы уже нашли альтернативные источники поставок нефти и газа. А ЕС по барабану как закончится война в Украине им главное чтобы их не трогали.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:24 Ответить
Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 9774
показать весь комментарий
08.04.2021 21:19 Ответить
Ну так ясно, быдло надо подготовить к эшелонам трупов расеянских ихтамнетов, которые поедут в обратную сторону после нападения рашистской *********.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:24 Ответить
Сегодня 8 тонн груза на военный склад притащил... -- кой-чего видел интересного.

Так шо, нехай кацапы клевещуть...*)
показать весь комментарий
08.04.2021 21:25 Ответить
если евросоюз так озабочен так почему пропагандонам номер один в росии Скабееву и Соловьву не запретили вьезд в Европу там же знают что они пропагандоны и ничего с журналистикой не меют общего права никак их не будут нарушены наоборот они опасны посмотрел бы я на Соловьева и его домик в Италии они идут в ногу по мерзости с Кисилевым которому запретилт вьезд еще в 2014 и до сих пор но Соловьев ублюдок ездит спокойно в Европу и гавкает на их и Украину
показать весь комментарий
08.04.2021 21:28 Ответить
Друзья, ну это же шедевр, согласитесь:
https://www.youtube.com/watch?v=khUbBF_dDdI
показать весь комментарий
08.04.2021 21:28 Ответить
Феєрія *********** !!!)))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:33 Ответить
Опубликованы результаты мониторинга кремлевского иновещания на Европу и США в 2020 году по тегу "Украина":Россия распространяет дезинформацию об Украине на фоне наращивания военной силы на границе, - Евросоюз - Цензор.НЕТ 1857
показать весь комментарий
08.04.2021 21:29 Ответить
Це загострення параноїдальної шизофреніі ,на жаль, це не виліковне психічне захворювання !!!))))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:36 Ответить
НИЧТО так не делает надпись "************!!!"
более убедительной, чем крохотная приписка:
"Работает снайпер!".... ))
показать весь комментарий
08.04.2021 21:29 Ответить
BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. Это Европа так озабочены и переживают за нас в итоге как и писали CNN страны ЕС выставили себя в долгу преред путиным теперь все выглядит так как россия спасает Европу от гибели из за ковида на фоне нехватки собственной вакцины- Правительство Германии начало переговоры о закупке вакцины «Спутник V»
показать весь комментарий
08.04.2021 21:34 Ответить
*****-Брехло!
показать весь комментарий
08.04.2021 21:34 Ответить
Телефонував адекватний родич з рашкі. Каже, що 4години тому Україна оголосила рашці війну. Я йому нагадала, що акторку єлєну яковлєву ховають на протязі кількох років). Підозрюю, шо вона в свої 97 буде ржати зі своїх поховальників.
показать весь комментарий
08.04.2021 21:41 Ответить
оголодал пуйло в своем бункере без гнилого ихтамнетского мяса .
показать весь комментарий
08.04.2021 21:50 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
08.04.2021 22:04 Ответить
поразительны подлость и лицемерие азиопского Мордора ЭрЭфии-обосРашки...

кремляди и их халдеи ссылаются на гипотетическую резню в украинском Донбассе, приводя в пример реальную резню сербами, рашистами Балкан, мусульман в Сребренице...

и это при том, что паРаша, незаконно заняв место совка в Совбезе ООН, в 2015 году, злоупотребляя своим правом вето, заблокировала проект резолюции, которая признает убийство мусульман в Сребренице геноцидом.

в январе 2007 года Международный трибунал в Гааге признал события в Сребренице геноцидом.

рашисты- ублюдочные лицемеры. паРаша- Сцарство Лжи и Зла, которое должно быть ликвидоровано, а международные преступники и мега-ворьё из масквабадского кремля преданно международному трибуналу в Гааге.
показать весь комментарий
08.04.2021 22:30 Ответить
Росія поширює дезінформацію про Україну на тлі нарощування військової сили на кордоні, - Євросоюз - Цензор.НЕТ 256
показать весь комментарий
08.04.2021 22:30 Ответить
параша и ее наследник кооператив озеро само по себе фейк с 1917года...
показать весь комментарий
09.04.2021 00:37 Ответить
Нужно быть не предсказуемыми и подорвать где-то в Хрюйчляндии пару газогонов типа СП-1.

Можно даже чуму достать и по Румынии и Молдове тонким слоем намазать, ммм класное было время, школоте не понять. Тобишь надежды всяких наций цыганского гендера нужно ломать на самом начале, мол Рашка покушает чуток Украины и успокоится, будем и дальше лакшеры машины завозить туда.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:57 Ответить
 
 