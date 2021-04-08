Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Для этого необходимо наличие вакцин и желание граждан вакцинироваться.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Когда мы говорим о том, что нам поставлена задача до конца 2021 года вакцинировать 70%, мы должны сделать все, чтобы это произошло. Сейчас у нас апрель, мы понимаем, что нужно делать около 6 млн прививок в месяц, 220 в сутки, без выходных, для того, чтобы обеспечить выполнение этого плана. Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение. Первая переменная – наличие вакцин. Их должно быть как минимум миллион, чтобы мы могли задействовать все наши ресурсы медсистемы. И поставки должны быть ритмичными, без сбоев", — сказал чиновник.

Также, по мнению Ляшко, нужно агитировать людей делать прививки.

"Вторая составляющая – люди должны прийти вакцинироваться. Из 70% в среднем 50% сейчас желают вакцинироваться, 20% мы должны пригласить. Мы должны их переубедить за этот период времени. Надо идти в группы в соцсетях, переубеждать, мы сейчас работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ для того, чтобы еще раз рассказать обо всех потенциальных преимуществах вакцинации по сравнению с перенесением болезни", - рассказал замминистра.

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Ляшко ответил, есть ли неблагоприятные последствия после иммунизации.

"Да, есть, мы об этом говорили и будем говорить. Сейчас в Украине это 0,3% от всех инъекций, которые были сделаны, около 800 событий после иммунизаций. Будут ли они в дальнейшем? Да. Но позитив и тяжесть протекания болезни в случае инфицирования после вакцинации несопоставимы с теми неблагоприятными событиями, которые могут возникнуть в день инъекции, в месте инъекции или через определенное время. От этого не умирают", — пояснил главный санврач.

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