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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, для этого нужна вакцина и готовность граждан прививаться, - Ляшко

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения. Для этого необходимо наличие вакцин и желание граждан вакцинироваться.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Когда мы говорим о том, что нам поставлена задача до конца 2021 года вакцинировать 70%, мы должны сделать все, чтобы это произошло. Сейчас у нас апрель, мы понимаем, что нужно делать около 6 млн прививок в месяц, 220 в сутки, без выходных, для того, чтобы обеспечить выполнение этого плана. Есть несколько переменных, которые будут влиять на выполнение. Первая переменная – наличие вакцин. Их должно быть как минимум миллион, чтобы мы могли задействовать все наши ресурсы медсистемы. И поставки должны быть ритмичными, без сбоев", — сказал чиновник.

Также, по мнению Ляшко, нужно агитировать людей делать прививки.

"Вторая составляющая – люди должны прийти вакцинироваться. Из 70% в среднем 50% сейчас желают вакцинироваться, 20% мы должны пригласить. Мы должны их переубедить за этот период времени. Надо идти в группы в соцсетях, переубеждать, мы сейчас работаем с ВОЗ и ЮНИСЕФ для того, чтобы еще раз рассказать обо всех потенциальных преимуществах вакцинации по сравнению с перенесением болезни", - рассказал замминистра.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Вакцинируйтесь при первом случае, не отказывайтесь, - главный санврач Ляшко. ВИДЕО

Ляшко ответил, есть ли неблагоприятные последствия после иммунизации.

"Да, есть, мы об этом говорили и будем говорить. Сейчас в Украине это 0,3% от всех инъекций, которые были сделаны, около 800 событий после иммунизаций. Будут ли они в дальнейшем? Да. Но позитив и тяжесть протекания болезни в случае инфицирования после вакцинации несопоставимы с теми неблагоприятными событиями, которые могут возникнуть в день инъекции, в месте инъекции или через определенное время. От этого не умирают", — пояснил главный санврач.

Также читайте: Вакцинам китайской фирмы Sinovac Biotech можно доверять. Украина будет использовать препарат CoronaVac, - Минздрав

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4379
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08.04.2021 21:40
+10
Это вы так фекалии везде метали. А вот вам настоящий "доктор смерть", а не придуманный. И его к власти привели именно вы своим враньем

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1999
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08.04.2021 21:43
+9
Да не планировать надо, а вакцинировать. Это большая разница.
Кстати, в Польше вакцинировано уже 7 млн человек. Видимо, их планы реалистичнее.
Напомню: население Польши почти равно населению Украины. Правда, там во власти более умные и ответственные люди.
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08.04.2021 21:36
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08.04.2021 21:34 Ответить
Что бы посрать ,нужно сходить в туалет и нужна туалетная бумага .
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09.04.2021 07:10 Ответить
Да не планировать надо, а вакцинировать. Это большая разница.
Кстати, в Польше вакцинировано уже 7 млн человек. Видимо, их планы реалистичнее.
Напомню: население Польши почти равно населению Украины. Правда, там во власти более умные и ответственные люди.
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08.04.2021 21:36 Ответить
ти ба - які молодці!
а ви: доктор смерть, доктор смерть!
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08.04.2021 21:37 Ответить
доктор смерть - это была у нас такая Уляна Супрун
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08.04.2021 21:39 Ответить
Уляна Супрун ніколи не була доктором смерь
закусюйте, юначе
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08.04.2021 21:42 Ответить
Это вы так фекалии везде метали. А вот вам настоящий "доктор смерть", а не придуманный. И его к власти привели именно вы своим враньем

Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1999
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08.04.2021 21:43 Ответить
МОЗ планує до кінця року вакцинувати 70% дорослого населення, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2193
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08.04.2021 23:22 Ответить
Українське прислів'я: дай Боже нашому теляті вовка з'їсти(с)
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08.04.2021 21:38 Ответить
Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 4379
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08.04.2021 21:40 Ответить
конец года через 7 месяцев
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08.04.2021 21:41 Ответить
Всё идёт по плану.

До 30 декабря вакцинируют 5 процентов,

а 30-31 декабря остальные 65 процентов
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08.04.2021 22:43 Ответить
Решта 30% - це пенсіонери?!!
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08.04.2021 21:49 Ответить
Cікоко % вакцинували населення? Ну шо вани брешуть про вакцинування, гроші де - в асФальті...
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08.04.2021 21:57 Ответить
Ути-пути(нуихуйлотоже),пустышка-пестунишка,шо попытка№105 опять,пилять...
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08.04.2021 21:58 Ответить
ДА..ИДЕТ ВОЙНА....я не могу понять...ЗАЧЕМ НАПИСАЛИ КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ....если народу невозможно ней пользоваться...лохдауны карантины и прочую ерунду можно применять только при надзвичйному стани....бандиты получаются
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08.04.2021 22:06 Ответить
Згадайте СКІЛЬКИ захисних масок безкоштовніх прилетіло в УКРАЇНУ - куди поділися???
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08.04.2021 22:02 Ответить
авы можете себе представить...что происходит с человеком...который ходит в маске?????он дыщит углектслым газом...А ПОТОМ УМИРАЕТ....а говорят...что человек умер от ковида
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08.04.2021 22:08 Ответить
Где ты этого бреда наслушался - на НТН или где?
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08.04.2021 22:18 Ответить
я видела...дыхание человека в маске.....медики измеряли прибором ---какой смесью газов человек дышит под маской....а человек--если болен ковидом---то под маской он точно умрет быстрее--чем на свежем воздухе......БОЖе...поэтому и люди умирают....они всегда под маской...А ПОТОМ ПОД ШВЛ...аболдеть..
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09.04.2021 01:20 Ответить
Степаха как-то заявил: Мы не дадим выбирать вакцину !
После этого вы собираетесь убеждать вакцинироваться дерьмом, от которого
отказалась Европа ?!
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08.04.2021 22:24 Ответить
Оце дивлюсь на Ляшка, і нагадує він мені обличчям і поведінкою головного Левіафана з серіалу Надприродне. Як ото левіафани людей їли і у овочі вакцинами перетворювали. Аж аналогія така на думку спадає.
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08.04.2021 22:39 Ответить
Охренеть, во дает!
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08.04.2021 22:39 Ответить
У Минздрава была надежда, что короно-вирус рассосётся сам собой. Других методов лечения они не знают.
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08.04.2021 22:44 Ответить
ляшко такий же дебіл,як и степанов.
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08.04.2021 22:59 Ответить
ДІАЛОГ: - Хто має право купляти вакцину?
- Тільки ДЕРЖАВА.
- А гроші в неї є?
- Є, в асФальті, не в валюті.
- То яку вакцину Ви хочети?
- Яку небуть, хоч воду, аби показати де гроші ділися.
- Так, а ЛЮДИ, ЩО їм робити?
- А хто їх питатиме? Нехай получають те що дають, аби не знали що дають...
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08.04.2021 23:56 Ответить
Згадую ЖВАНЄЦКОГО: - Если говорят что будет хорошо - НЕ ВЕРЮ, а говорят что будет ещё хуже - охотно верю.....
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09.04.2021 00:07 Ответить
70% от числа тех,кто к тому времени выживет?
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09.04.2021 00:10 Ответить
Я маю можливість вільно спілкуватися УКРАЇНЬСЬКОЮ а так-же общаться на РУССКОМ языке и для меня нет никакой разницы. Очень хочется :- ПУСТЬ ВЫЖИВУТ 100%. НО армия России у ворот Украины... Крым, Донбас. Уже есть потери больше 10000 за 7 лет. + Коронка. Потерь будет много...
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09.04.2021 00:44 Ответить
365-90=275;. 70% от 40000000 = 28000000;
28000000 /275 = 101000 в день. Така кількість повинна
Вакциновуватись в день, в т.ч і в вихідні.
І після цього ще вірити цьому п****здоболу?
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09.04.2021 06:56 Ответить
Извините, несколько поправок. Для вакцинации 28млн. чел. нужно сделать 56млн. уколов (по 2 каждому). В выходные у нас почему-то почти никого не колят (факт). Остаток раб.дней до Нов.года - прибл. 200. Делим 56млн. на 200раб.дней. Итог = 280тыс.уколов за каждый раб. день.
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10.04.2021 15:53 Ответить
Этот же ЛЯШКО ещё год назад свистел, что может протестировать (тестами ПЛР) всех украинцев ЗА ОДИН МЕСЯЦ! Прошло больше года! Сделано всего около 8млн. тестов ПЛР. С учётом 2-3-20 тестов одному чел. (особенно депутатам, министрам, зеле и всей их банде) реально протестировано 2-3-4млн.чел... Сейчас ляшко со степановым могут привычно врать про 6-7-10-13млн. вакцинаций в месяц. Все понимают, что это бред. Таких цифр они никогда не смогут обеспечить, но спросить с них некому - наверху абсолютно такие же неизлечимые зеленые лжецы...
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10.04.2021 15:58 Ответить
ЛЯШКО (24.03.20): "При наличии тест-систем мы способны протестировать все население страны за один месяц", - подчеркнул главный санитарный врач.Источник: https://censor.net/ru/n3183897
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10.04.2021 16:00 Ответить
 
 