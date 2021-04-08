Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.