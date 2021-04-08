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Новости Агрессия России против Украины
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Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Российская Федерация сосредоточила на границе с Украиной самое значительное число войск с 2014 года. В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге.

"Соединенные Штаты все более обеспокоены недавней эскалацией агрессии со стороны России на востоке Украины, включая перемещение российских войск на границе с Украиной", - сказала она.

Псаки также напомнила, что на этой неделе были убиты пять украинских военнослужащих.

"Все эти признаки вызывают глубокую обеспокоенность", - подчеркнула она.

Пресс-секретарь Белого дома заявила, что Администрация президента США Джо Байдена обсуждаем с союзниками по НАТО обеспокоенность относительно роста напряженности в связи с нарушениями режима прекращения огня и региональной напряженности в Украине.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

США (27034) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+16
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5494
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08.04.2021 22:00
+9
Расея перебросила к границам Украины самое большое количество удобрений с 2014 года, -
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08.04.2021 22:17
+7
Ватные долбоепы из тамбова не знают наверное, что за каждой ракетной шахтой парашии идет постоянное спутниковое наблюдение, и в случае запуска ракеты, будет мгновенно отправлена ответка. Второе, американское ПРО легко парирует любой кацапский ракетный удар. Так что сосунок вали спать.
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08.04.2021 22:52
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Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5494
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08.04.2021 22:00 Ответить
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym ОЛЕКСАНДР КОЛИМ
https://twitter.com/Oleksandr_Kolym

@Oleksandr_Kolym
·https://twitter.com/Oleksandr_Kolym/status/1380214341820149760 1 ч На фото те, що залишилось від **********, який 6-го квітня вбив Володимира Шпака, командира взводу 58-ї бригади. За хвостовиком фахівці ідентифікували як танковий кумулятивний снаряд калібру 125-мм. Тобто російські танки на передовій.Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 5986
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 9328
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08.04.2021 22:01 Ответить
Їх шахтьори відкопали в шахтах.
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08.04.2021 22:08 Ответить
Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США - Цензор.НЕТ 9664
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08.04.2021 22:09 Ответить
Кацапы не пойдут на Европу. Кишка у них тонка воевать с НАТО.
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08.04.2021 22:19 Ответить
Немає ніякого НАТО.
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08.04.2021 22:50 Ответить
Милошевич тоже наверное так думал.
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09.04.2021 00:56 Ответить
тоді було. а зараз немає
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12.04.2021 20:54 Ответить
И сейчас есть. Но боюсь еще несколько подобных заявлений Нелоха как сегодня, на тему, что там должен ему Байден....... и можем забыть, во всяком разе пока выборы не пройдут следующие.
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12.04.2021 21:10 Ответить
ну якщо Байден і США нічого не повинні робити, для України, то що ми від них весь час хочемо? ми жебраки? чи вони таки щось винні?
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13.04.2021 00:58 Ответить
Объяснять, что такое сотрудничество и союзничество очень долго. Извините.
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13.04.2021 01:52 Ответить
Згинь Ваня. Специалист историк)))
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08.04.2021 22:28 Ответить
а парашкинские толстосумы готовы терять за долбойоба ***** ?? вот то-то..
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08.04.2021 22:34 Ответить
Вообще то, они благодаря ***** стали толстосумами, именно поэтому санкции ничего не дали
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08.04.2021 22:39 Ответить
у них основная часть активов за кордоном так шо в случае чего сольют нах они *****...
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08.04.2021 22:44 Ответить
в разі чого їх ніхто не знайде і навіть не згадає. Включаючи їхніх родичів.
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08.04.2021 22:51 Ответить
странный ты украиномовный кацап веришь во всемогущую гэбню
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10.04.2021 21:08 Ответить
не тявкай! Не питали думку чотириногих.
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12.04.2021 20:55 Ответить
я думал ты взрослый дядя , а ты оказался просто малолетний долбодятел... иди спать ..
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08.04.2021 22:46 Ответить
Ватные долбоепы из тамбова не знают наверное, что за каждой ракетной шахтой парашии идет постоянное спутниковое наблюдение, и в случае запуска ракеты, будет мгновенно отправлена ответка. Второе, американское ПРО легко парирует любой кацапский ракетный удар. Так что сосунок вали спать.
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08.04.2021 22:52 Ответить
в параше нет толстосумов. Там вертикаль и автократия. Шо царь сказал - то делают.
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08.04.2021 22:59 Ответить
Не поддержат. Любые надводные корабли в Чёрном море просто мишень для береговой авиации и наземных ракетных комплексов, а всем хочется жить.
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08.04.2021 22:18 Ответить
лишехромосомный, ты вкурсе, что у нормальных кораблей нато есть свои про и пво?
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08.04.2021 22:45 Ответить
Smotria kakije karabli,tam u nix AEGIS sistema zacyta daze ot raket,tomogavki jest takze.ONi mogut prikryt cast mesta ot samoliotov takze sbyvaja ix
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08.04.2021 22:47 Ответить
Непробиваемых ПРО не бывает. Всё зависит от количества атакующих крылатых ракет. Как Вы наверняка понимаете в Чёрном море их будет сильно больше, чем противоракет кораблей.
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08.04.2021 23:16 Ответить
Nebyvajet konecno no oni toze pustet raketi sto imejet tomogavki obratno,a tam uze kak poveziot Mogut po Sevastopoliu bez problem udarit jesli zaxocet
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08.04.2021 23:21 Ответить
tomogavki mogut bit i jadernimi golovkami,eto tak meloc
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08.04.2021 23:25 Ответить
Конечно могут. Также и любой кацапский корабль может проплывая мимо любого порта НАТО обстрелять его. Но будут ли стрелять, зная, что в свой порт не вернутся?
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08.04.2021 23:26 Ответить
Nenado proplivaja oni s tysiaci kolometrov mogut udarit tomogavkami
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08.04.2021 23:30 Ответить
Удивил. Они "минитменами" могут из Мичигана ударить, также как кацапы "тополями" из под Костромы. Только зачем им это?
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08.04.2021 23:33 Ответить
Vi govorite sto na karabli napadut,togda i otvetili bi.NO nikto na nix nenapadut,poskolku mozet obratno polucit tak sto vo sne ne snilos.Vot oni i budet sebe plavat gde im xocetsia
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08.04.2021 23:37 Ответить
Конечно будут. Они 7 лет уже плавают.
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08.04.2021 23:38 Ответить
Вас очень сильно удивит, если скажу, что турецкие ПРО тоже в стороне не останутся?
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09.04.2021 00:48 Ответить
чисто кацапская логика,
мы будем стрелять а по нас не будут
один американский эсминец с 90 томогавками разнесет все те береговые комплексы быстрее чем они прицелятся
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09.04.2021 07:38 Ответить
это береговая авиация и наземные ракетные комплексы мишени, а не корабли
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10.04.2021 21:11 Ответить
Нет не поддержат . Это обычная практика армии США , они наблюдают и проводят разведку .
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08.04.2021 22:20 Ответить
Ты хочешь сказать, что ворам в кремле нужна Третья мировая, та они будут исподтишка терроризировать, но на самоубийство своей золотой жизни не пойдут.
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08.04.2021 22:22 Ответить
Шо це за стратєх з макаронії?
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08.04.2021 22:32 Ответить
чисто с позиций эффективности легче и проще нагнуть 100 млн не совсем умных к*ц*пов в назидание и в качестве примера, + захват ресурсов бонусом + ликвидация деспотии и тирании (исторических примеров куча) + исполнение международных договоров + еще куча всего, чем сколько-там лярдов китайцев, которые реально знают что делают и хрен куда там подкопаешься. то что для этого нужно адекватное руководство и вообще голова на плечах это уже другиевопросы. гитлеровскую Германию тоже долго "умиротворяли", после, правда, к совку отнеслись серьезнее, теперь опять скорее всего "умиротворение" прощелкали.
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08.04.2021 22:33 Ответить
************ плять -********* твою парашу за два часа нах...
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08.04.2021 22:39 Ответить
Ну, вот, а ********* решил этим войскам подсобить с пресной водичкой, чтобы не дай бог танковые моторы не перегрелись и солдатня не страдала от жажды...
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08.04.2021 22:10 Ответить
С чего они будут страдать от жажды весной, умник?
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08.04.2021 22:13 Ответить
Ну, ежели они весной не страдают почему ********* хочет им помочь? Почему зебилы, вообще, подняли тему воды в Крым, если там всем всего хватает?
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08.04.2021 22:19 Ответить
путін хоче анексувати ОРДЛО і мати плацдарм для наступу.це аксіома.думаю,різкий обвал економіки-рубля непогана б була клізма для путіна.
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08.04.2021 22:12 Ответить
Не была бы (кстати кто такой путiн?). Низкий курс ру-*** ему только на руку.
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08.04.2021 22:15 Ответить
нє.на дві.одною не втримає,якщо курс 200 і далі.
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08.04.2021 22:24 Ответить
Песков призвал не волноваться из-за падения рубля.

Так мы и не волнуемся, Дмитрий Сергеевич, мы молча ******** от яиц по сотке, ******* минтая по 200 и ваших часов за 37 млн.
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08.04.2021 22:51 Ответить
В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность. Там еще херова гора пакетов санкций на подходе. Вот-вот на северный поток что-то наложат или накладут
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08.04.2021 22:14 Ответить
- Пред'явите вашу колбасу!
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08.04.2021 22:15 Ответить
"В связи с этим Соединенные Штаты выразили обеспокоенность."

Что и больше ничего ? Ни оружием , ни боевой техникой не помочь ? На обеспокоенных никто внимания не обращает .
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08.04.2021 22:16 Ответить
Расея перебросила к границам Украины самое большое количество удобрений с 2014 года, -
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08.04.2021 22:17 Ответить
Вы бурят?
Как я рад!!
©
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08.04.2021 22:26 Ответить
Не приємна аналогія з 2014.
Ці самі персонажі були в Білому Домі.
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08.04.2021 22:28 Ответить
угу, дружбан Путлєра Трумп був би краще
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08.04.2021 22:30 Ответить
Я просто констатую факт.
Без =б=.
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09.04.2021 01:21 Ответить
Ну, зрозуміло, що вирогідність війни зростає ...
Не зрозуміло інше: ЧОМУ НЕ ОБ"ЯВЛЯЮТЬ ВОЄННИЙ СТАН
Щоб не піздно було
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08.04.2021 22:28 Ответить
И чем воевать будем?нужно было 7 лет вооружать армия а не надеятся на кого то
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08.04.2021 22:36 Ответить
5 лет вооружали по мере сил. А сейчас батарея Нептун как оказалось, стоит вместо ракет с макетами. Я глазам своим не поверила, когда прочла заявление Тарана - Він зазначив також, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.
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08.04.2021 22:49 Ответить
От тому і потрібен воєнний стан, щоб ракети були.
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08.04.2021 23:26 Ответить
Не поможет, даже с ВП вместо вооружения будет асфальт. Он просто больной на голову.
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08.04.2021 23:48 Ответить
Знаєте, короля грає свита. Будемо надіятися.
Звісно, зараз легше за усе згадати про вибір 2019, що не захотіли "Армію, Мову, Віру", але виходимо із ситуації, яка уже склалася
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09.04.2021 00:01 Ответить
Можно подумать вся страна не видела и не знала какая у шута свита........ выйдем конечно и из этого болота, но реально жаль потерянные годы, мало того - с откатом назад.
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09.04.2021 00:22 Ответить
Дай Бог!
Ну, у світі теж непропащі, не буду називати, щоб не наврочити
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09.04.2021 00:26 Ответить
Если повестка придет пойдешь на фронт?
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08.04.2021 22:53 Ответить
А ты знаешь где кто был?
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09.04.2021 08:41 Ответить
Що за пораженчеські настрої?
Доречі, у воєнний стан таке неприпустимо!
Ти, що у полон захотів?
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08.04.2021 23:25 Ответить
Весь мир уже неделю говорит об обострении ситуации в приграничных областях. Кто-нибудь понимает, ПОЧЕМУ до сих пор Нелох не поднял этот вопрос на Совбезе ООН?? А Вы про военное положение..........
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08.04.2021 22:41 Ответить
та шо тут не понятно , кацапьё ж уже везде в отщепенцах ходят, а лязгают возле границ так это точно за шото торговаться будут или за поток или за снятие санкций - видно где-то чьи то интересы плотно прижали... у сученных свинособак все "договора" через шантаж...
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08.04.2021 22:54 Ответить
5 лет назад СБ ООН уже на ушах бы стоял, а 2 последних года такое ощущение, что у нас посла нет не только в НАТО, но и в ООН.
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08.04.2021 22:57 Ответить
зенелох шел к власти, абсолютно нивелируя вопросы внешней политики. Все его обещания были направлены на внутреннюю политику - на борьбу с богатыми (олигархов сажать обещал), на подачки плебсу (тарифы, пенсии, зарплаты), а что там снаружи украины для него было начхать.
Имеем то шо имеем - власть плебса.
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08.04.2021 23:04 Ответить
То, что мы сейчас имеем, это не власть, это ОПГ в чистом виде.
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08.04.2021 23:44 Ответить
І Зеленськй поїхав здаватися. Рояль взяв з собою.
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08.04.2021 22:32 Ответить
Зеленський, то нас такий яка і зброя. Іншого зараз президента не має.
У даній ситуації можливий тільки добровільний уход з поста на користь професійного політика чи військового
Якщо не має, то ми приречені слухати теперішню владу, бо анархія та внурішні суперечки - це іще гірше
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08.04.2021 23:14 Ответить
слабая риторика со стороны США
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08.04.2021 22:45 Ответить
Коли Франція воювала в Алжирі (50-60 роки), то вона завела 500 тисяч військових, і в результаті Алжир звільнився.
Кацапи можуть застосувати ракети - в такому випадку потрібно теж наносити удари по атомним і гідростанціям Точкою У.
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08.04.2021 23:04 Ответить
штаты не помогут.
даже во вторую мировую они вписались только тогда, когда исход уже был очевиден. Вписались только ради того, чтобы вся Европа не покраснела.
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08.04.2021 23:11 Ответить
Тоді у них інша концепція зовнішньої політики була. Але тим не менш Ленд Ліз працював з 1941 р. і склав у цінах 2018 р. - 750 млрд. дол.
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08.04.2021 23:21 Ответить
до исхода было далеко - США вступили в войну в декабре 1941 после Пирл Харбора. А второй фронт - в мае 1944 и не для России, а скорее для освобождения Голландии, Франции, Бельгии
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08.04.2021 23:31 Ответить
так я же и говорю за второй фронт. Открыли для того, чтобы на дать советам шанса "освободить" Нидерланды, Францию, Бельгию. Так и осталась Европа разделённой на два лагеря, на страны Варшавского договора и на западную Европу. Граница как раз прошла по Германии, имелись ГДР с востока и ФРГ с запада.
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10.04.2021 10:46 Ответить
Я забыл в чьих мемуарах я это читал, но в верхах немецкого вермахта ходила идея в конце 30-х объединиться с США для борьбы с "коммунистами" - Гитлер пришел к власти на противостоянии с немецкими коммунистами и считал их своими идейными врагами - но идея объединения с США не зашла самому Гитлеру, т.к. он видел США страной, в которой перемешались белая раса с чёрной. Да и в самих США на тот момент было больше симпатии к далёкому СССР, чем после второй мировой.
Кажется, это было в мемуарах Шелленберга, но я не уверен.
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10.04.2021 10:51 Ответить
да ладно, если бы не штаты , то уже в 42-м Гитлер удобрял бы сибирь кацапами...
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08.04.2021 23:30 Ответить
Нещодавно була війна Азербайджану з Вірменією. Я цікавився їхніми ЗМІ. Що у тих, що у інших таких пораженчеських настроїв НЕ БУЛО! Тому що війна.
У нас же анархія, і це під час війни.
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08.04.2021 23:32 Ответить
Кто сказал этой плешивой моли что в Украине скоро откроют пункты по приему металлолома !?
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09.04.2021 00:21 Ответить
 
 