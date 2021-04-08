США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, - представитель Пентагона

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил CNN в четверг представитель министерства обороны США.

По словам чиновника, военно-морские силы США обычно не действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет сигналом для Москвы, за которым США внимательно следят.

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года (доктриной Монтре), согласно которому Турция контролирует проливы для входа в море. Неясно, было ли отправлено уведомление.

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Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

В среду два американских бомбардировщика B-1 совершили полеты над Эгейским морем.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник рассказал CNN, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить". По их текущим оценкам, российская армия проводят учения и разведка не дала военных приказов о дальнейших действиях, сказал чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что ситуация может измениться в любой момент.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.