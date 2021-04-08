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Новости Агрессия России против Украины
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США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, - представитель Пентагона

США могут отправить военные корабли в Черное море для поддержки Украины, - представитель Пентагона

Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько недель в знак поддержки Украины на фоне возросшего военного присутствия России на восточной границе Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом  сообщил CNN в четверг представитель министерства обороны США.

По словам чиновника, военно-морские силы США обычно не действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет сигналом для Москвы, за которым США внимательно следят.

США обязаны уведомить за 14 дней о своем намерении войти в Черное море в соответствии с договором 1936 года (доктриной Монтре), согласно которому Турция контролирует проливы для входа в море. Неясно, было ли отправлено уведомление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Представитель Министерства обороны также сообщил, что ВМС продолжают запускать разведывательные самолеты в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и любыми передвижениями войск в оккупированном Крыму.

В среду два американских бомбардировщика B-1 совершили полеты над Эгейским морем.

Хотя США не рассматривают скопление российских войск как попытку наступления, чиновник рассказал CNN, что "если что-то изменится, мы будем готовы ответить". По их текущим оценкам, российская армия проводят учения и разведка не дала военных приказов о дальнейших действиях, сказал чиновник, но отметил, что им хорошо известно, что ситуация может измениться в любой момент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Автор: 

корабль (2045) Пентагон (1467) США (27043) Черное море (1486)


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Топ комментарии
+27
Пусть корабли США стоят в Одессе на постоянной основе!!!
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08.04.2021 22:49
+11
Всім прихзвостням *****. ЙДІТЬ У СРАКУ.
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08.04.2021 22:39
+11
Потому ,что многие зажрались ,а в Украине слишком много ГНИД - ОПЗЖысты , каломойцев ,шариевцев и прочей мрази !
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08.04.2021 22:55
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Всім прихзвостням *****. ЙДІТЬ У СРАКУ.
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08.04.2021 22:39 Ответить
почему "могут", а не "направили" ?
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08.04.2021 22:41 Ответить
Дійсно ,от і Віслючок теж цікавився -Чому Україна досі не в НАТО? !!!))))
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08.04.2021 22:42 Ответить
А якщо раптом наступ росіян, то чекати 14 днів за договором 1936 го року? Треба вже американським військовим кораблям заходити в Чорне море -- для підтримки України проти російських окупантів і проросійських зрадників при владі.
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09.04.2021 07:54 Ответить
потому . что это статья в снн с чьих то слов . а не высказывание оф.представителя госдепа или петагона
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09.04.2021 08:31 Ответить
Американці просто не хочуть спровокувати якого-небудь ваньку, який обісреться від великої кількості кораблів США і з переляку стрельне
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08.04.2021 22:45 Ответить
Вместе с такими как ты
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08.04.2021 22:52 Ответить
СРСР ,державу на порядок могутнішу за РФію ,без жодного постріла розвалили !!!!))))
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08.04.2021 22:46 Ответить
Цікаво ,а нафіга воно ім треба було !!!)))
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08.04.2021 22:50 Ответить
Те що вмирають літні люди мене не дивує,більш того ,якщо вони хворі !!!)))
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08.04.2021 22:55 Ответить
Брежнев, Андропов, Черненко. Кто четвёртый убитый? Андропов председатель КГБ сам себя убил?
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08.04.2021 22:55 Ответить
Андропов був дуже хворий ,а Брєжнєв та Чорненко,давні були ,як дінозаври !!! Дійсно цікаво -Хто четвертий? !!!))))))
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08.04.2021 23:02 Ответить
😁 а Гагарина похитили инопланетяне. Как жаль, как жаль...
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08.04.2021 23:00 Ответить
"А тау-кити такие скоти наверно успели нажраться ..." !!!)))
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08.04.2021 23:03 Ответить
До существования США? Пипец, вот это насрано в голове, вы мордва в зоне влияния китая
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08.04.2021 22:51 Ответить
Маячня параноїдального шизофреніка незбагненна та неосяжна !!!)))
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08.04.2021 22:53 Ответить
Так вони і захищають Україну. І, будь ласка, не повторюйте більше цю московську пропаганду "этого не будет ибо Украина исторически в сфере россияйского влияния". Вже зовсім не так. Україна вже у сфері впливу США і Штати Україну вже ніколи не випустять! Стягування ерефією військ до кордону з Україною свідчить саме про це. Підніміть архіви і подивіться де стояли радянські війська у роки холодної війни. Путін робить те саме, тільки кордон між Заходом і дикою московською ордою змістився на північно-східний кордон України з Росією.
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08.04.2021 22:59 Ответить
По словам чиновника, военно-морские силы США обычно действуют в Черном море, но развертывание боевых кораблей в настоящее время станет сигналом для Москвы, за которым США внимательно следят.Источник: https://censor.net/ru/n3258609-----------------------------------------тобто не на екскурсію,а в разі чого підтримують ЗСУ.
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08.04.2021 22:43 Ответить
знаете почему кремлёвский гопник наглеет ?
да патамушта все вокруг него такие правильные !
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08.04.2021 22:46 Ответить
Пусть корабли США стоят в Одессе на постоянной основе!!!
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08.04.2021 22:49 Ответить
Да есть уже база ВМС в Очакаве
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08.04.2021 23:18 Ответить
20 ліжок в ангарі?
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09.04.2021 07:59 Ответить
21 день, а потом должна быть ротация.
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09.04.2021 02:47 Ответить
То есть в течении 21 дня они должны выйти с Черного моря, так можно в Николаев сходить он на Южном Буге а не на Черном море находится
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09.04.2021 07:48 Ответить
авианосную ударную группу в командировку в Одессу.
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08.04.2021 22:54 Ответить
Потому ,что многие зажрались ,а в Украине слишком много ГНИД - ОПЗЖысты , каломойцев ,шариевцев и прочей мрази !
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08.04.2021 22:55 Ответить
Питання війни в регіоні і Європі - це лише питання часу.(с)
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08.04.2021 22:55 Ответить
Конечно могут если в Босфоре никто снова не застрянет.
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08.04.2021 22:55 Ответить
Контейнеровоз застряв не в Босфорі, а в Суецькому каналі. Це Єгипет, а не Туреччина
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08.04.2021 23:01 Ответить
Згоден,дав маху.Але може застрянути і там де потрібно мокшанам.
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08.04.2021 23:06 Ответить
А если кто-то застрянет, то его тихонько притопят и всех делов... Так своему ***** и передай, казламордае...
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08.04.2021 23:08 Ответить
Джавелины, байрактары, катера, ну и ещё кое-что, об чём тебе, казламордае, знать не положено потому, што ты коцап...
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08.04.2021 23:05 Ответить
ПНХ - звідси *********** холуй.
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08.04.2021 23:05 Ответить
Хаммеры, Барреты, Бушмастеры
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08.04.2021 23:06 Ответить
Керманичи СРСР теж не сподівались, що доведеться їсти "ножки Буша" !!!)))
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08.04.2021 23:07 Ответить
Було б добре, якби США створили свою військово-морську базу в Україні
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrrJ3TuO_vAhVBiIsKHbiyBu8QFjACegQIBRAD&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A1%25D0%25BF%25D0%25B8%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA_%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B9%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2585_%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25B7_%25D0%25A1%25D0%25A8%25D0%2590_%25D0%25B7%25D0%25B0_%25D0%25BA%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC&usg=AOvVaw2mgtWpaKmCupnbp0W1SXon Список військових баз США за кордоном - Вікіпедія

Шкода що в цьому списку ще не має України.
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08.04.2021 23:05 Ответить
Будут!!! На все свій час !!!)))
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08.04.2021 23:08 Ответить
Дай Боже!
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08.04.2021 23:15 Ответить
Краще зразу атомну бомбу на Москву відправити...
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08.04.2021 23:09 Ответить
Це відбудеться в останньому акті вистави...
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08.04.2021 23:11 Ответить
А что за музейный экспонат на фото?
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08.04.2021 23:28 Ответить
У куйла сегодня кичились, мол НАТО не будет вмешиваться в конфликт, ну НАТО может и не будет, а вот США могут просто поставить свои корабли возле Одессы и все, на этом вся борзота кацапов и закончиться.
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08.04.2021 23:32 Ответить
Как писал Бутусов мы проявляем избыточное внимание к морской составляющей, как будто воины гибнут в морских битвах, а не в окопах.
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08.04.2021 23:37 Ответить
Чем больше тем лучше!
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08.04.2021 23:42 Ответить
Могут не считается ,уже должны там быть !
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08.04.2021 23:43 Ответить
А ещё лучше пару авианосцев, можно не самых больших чтоб Босфор прошли.
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08.04.2021 23:48 Ответить
это все хорошо, только рф перебросила в воронеж искандеры и ракетные войска. Если в 2014 они с границы пуляли градами, аналогично могут применить искандеры. В любом случае, жителям Даунецка, эти 7 лет войны покажутся раем.
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09.04.2021 00:08 Ответить
Ми теж маємо ракети, дістанемо і Воронеж.
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09.04.2021 08:07 Ответить
Давно пора, с этим медлить нельзя.
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09.04.2021 02:03 Ответить
 
 