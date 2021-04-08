Член общественного совета при Минобороны РФ Пухов признал, что российские войска воевали на Донбассе в 2014-15 гг.

Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Пухов рассказал, что в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и к подписанию минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять минские соглашения", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия перебрасывает корабли Каспийской флотилии в Черное море

Сейчас, по словамПухова, РФ также концентрирует значительную группировку войск, "чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию".