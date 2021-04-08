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Новости Агрессия России против Украины
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Член общественного совета при Минобороны РФ Пухов признал, что российские войска воевали на Донбассе в 2014-15 гг.

Член общественного совета при Минобороны РФ Пухов признал, что российские войска воевали на Донбассе в 2014-15 гг.

Член общественного совета при Минобороны РФ, кремлевский военный эксперт Руслан Пухов в интервью российскому изданию признал, что в 2014-2015 годах Россия вводила в Украину группировку своих войск для ведения боевых действий против украинской армии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

Пухов рассказал, что в 2014–2016 годах российская военная группировка на границе с Украиной поддерживалась по ротации непрерывно, с периодическим усилением в случае обострений.

"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против "ДНР" и "ЛНР" и к подписанию минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять минские соглашения", – сказал он.

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Сейчас, по словамПухова, РФ также концентрирует значительную группировку войск, "чтобы в случае украинского нападения на "ДНР" и "ЛНР" произвести эффективную масштабную контрнаступательную операцию".

Автор: 

армия РФ (19562) россия (96018) Донбасс (26956) Минобороны рф (937)


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Топ комментарии
+8
Тоже Америку открыл,весь мир об этом знал просто думали что все утрясется-уляжется а Украина все это проглотит.
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08.04.2021 22:49
+7
Вот-жеж, проклятый порохобот! А по украинскому телевизору мураев с шуфричем это постоянно отрицают!
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08.04.2021 22:57
+6
очікуванно москалі намагаються вихвалятися за підлі удари в спину, але це можливість докумнентувати факти військової агресії московії проти України
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08.04.2021 22:43
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Правила форума Совет форумчан
очікуванно москалі намагаються вихвалятися за підлі удари в спину, але це можливість докумнентувати факти військової агресії московії проти України
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08.04.2021 22:43 Ответить
На якому папері?
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08.04.2021 22:46 Ответить
на тому що видають в Гаазі
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09.04.2021 12:55 Ответить
Є нюанс... МКС у Гаазі не займається визначенням територіальної приналежності.
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09.04.2021 13:01 Ответить
вот сама стать.. ничего нового, как по мне..
https://bmpd.livejournal.com/4288270.html
Член общественного совета при Минобороны РФ Пухов признал, что российские войска воевали на Донбассе в 2014-15 гг. - Цензор.НЕТ 7485
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08.04.2021 22:48 Ответить
сколько ж там говнюков в комментариях беснуется ...ужас
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08.04.2021 23:02 Ответить
ага.. там собираются со всего мира рашисты-имперцы украиноненавистники и брызгают инфокалом в комментах.. bmpd это помойка идиотов!
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08.04.2021 23:53 Ответить
Тоже Америку открыл,весь мир об этом знал просто думали что все утрясется-уляжется а Украина все это проглотит.
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08.04.2021 22:49 Ответить
кацапы как дворняги... подбежали, вусили и в будку спрятались... Палки и носака боятся поганые твари.
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08.04.2021 22:52 Ответить
Да они и сейчас так будут действовать.Забегут на нашу територию нагадят и уйдут на свою а первый розорвавшийся наш снаряд на ихней територии обявлят как вторжение Украины в кацапию что будет являтся поводом для полноценного вторжения в Украину.
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08.04.2021 23:04 Ответить
є проста і зрозуміла річь - не можна зрозуміти що відбувається в макітрі московита!

якщо воно вирішить атакувати - воно атакує! тому не варто витрачати час на годування свого жаху!
зрозумійте, що воно теж складається з крові та шкіри і його так само можна вбити
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08.04.2021 23:08 Ответить
Жах був в 14-15х роках але тепер пройшов як жах перед ковідом.В українців за ці роки вже народилась впевненість що хороший мокшанин дохлий мокшанин,я маю на увазі простих українців а не ,,патріотів,,при владі.
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08.04.2021 23:18 Ответить
Тому і вчать в будь-якому військовому виші, що треба намагатися на основі розвідданих діяти на випередження, знищуючи ворога в колонах на етапі висування на позиції, поки не встигли нагадити. Хоча, звичайно, Зеленський не вчився у військовому виші, і напевно не вчився також і на військовій кафедрі. Тому і виступає часом з ідіотськими у військовому розумінні ідеями.
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08.04.2021 23:28 Ответить
В ідеалі це вірно але вданній ситуації ми немаємо права і пукнути на їх територію чого вони домагаються.Ми таке можемо собі дозволити лише після повноцінного їхньго вторгнення як що будемо в змозі.
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08.04.2021 23:41 Ответить
Вот-жеж, проклятый порохобот! А по украинскому телевизору мураев с шуфричем это постоянно отрицают!
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08.04.2021 22:57 Ответить
этим передастам кремль поставил задачу, они с остервенением выполняют.
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09.04.2021 01:18 Ответить
я залез на сайт фонтанка.ру цитата:
"В конце августа 2014 года ввод ограниченной группировки (восемь батальонных тактических групп) позволил осуществить разгром наступавших украинских войск и вынудил Украину к прекращению наступательных действий против ДНР и ЛНР и к подписанию Минских соглашений. В начале 2015 года ввод совсем небольшого контингента позволил устроить украинским силам котел в Дебальцево и вынудил Украину окончательно принять Минские соглашения"
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08.04.2021 23:02 Ответить
А я вот полчаса лазил и ничего не нашел - там даже Пухов нигде не упоминается. Что-то очень сомнительно, чтобы чиновник такого ранга стал такое говорить и рисковать отставкой.
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09.04.2021 07:59 Ответить
Инфаркт или инсульт а может с крыши улетит ...
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08.04.2021 23:04 Ответить
Да ладно, об этом в московии давно уже говорят все кому не лень, и только у нас мураев и компания продолжають рассказывать про "гражданскую войну"
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08.04.2021 23:09 Ответить
Та то что знают это одно а то что ***** свистит ,нас там нет а чиновник того самого ***** ВДРУГ решил рассказать как оно есть на самом деле это для *****бада факт редчайший .
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08.04.2021 23:35 Ответить
Ну багато російських окупантів було вбито на Донбасі... Порошенко навіть паспорта в ООН вбитих росіян привозив... Нічого нового
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08.04.2021 23:07 Ответить
там была отмазка - это добровольцы. типа оф армия не имеет к этому отношение
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08.04.2021 23:17 Ответить
Руслан Пухов! Иди лесом, крыса, без тебя это знают. Крыса кремлевская, ты думаешь так себе прощение выторговать? Вот так ты своих дедовоевателей подставляешь? Оставь свои крысино-слезливые признания для Гааги.
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08.04.2021 23:11 Ответить
Известный российский фашист и пропагандон русланчик пухов. Плешивый такой, с ***лом мокшанского алкаша.
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08.04.2021 23:52 Ответить
первый раз , видать - по пьяни - правду рубанул. когда бухой - за своей метлой не следит..
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09.04.2021 01:26 Ответить
Забыл только добавить что под Иловайском ВСУ Точками У зажмурили 300 ихтамнетов,а под Дебальцево тысячи пополченцев и вагнеровцев пошли на корм червям.При этом в Минских-2 Дебальцево зафиксировано за Украиной.Только этим одним пунктом можно епать рашку и в хвост и в гриву....что успешно делал Порох 5 лет.
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09.04.2021 01:34 Ответить
 
 