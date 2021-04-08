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Новости Коронавирус и карантин
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Количество зараженных коронавирусом будет расти до 25-30 тысяч человек в сутки, - Степанов

Количество зараженных коронавирусом будет расти до 25-30 тысяч человек в сутки, - Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 вырастет до 25-30 тыс. в сутки в течение недели- 10-ти дней

.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 в четверг вечером.

"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заблевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.

Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.

Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.

"Завтра мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ивано-Франковская область 9 апреля перейдет из "красной" в "желтую" карантинную зону, - Ляшко

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+19
степанов - "доктор смерть"
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08.04.2021 23:05
+18
степанов гордится своей "работой"...
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08.04.2021 23:01
+14
более того - оно ХВАЛИТСЯ результатами...
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08.04.2021 23:04
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степанов гордится своей "работой"...
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08.04.2021 23:01 Ответить
более того - оно ХВАЛИТСЯ результатами...
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08.04.2021 23:04 Ответить
500 трупов в день єто два Боинга. Ежедневно.
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08.04.2021 23:13 Ответить
500 - зі скількох?
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09.04.2021 00:10 Ответить
Ну и почему же ты до сих пор ни на нарах ? Странно ,странно ...
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08.04.2021 23:01 Ответить
У нас на нары сажают только тех кто не уплатил за газ,комуналку или с голодухи скомуниздил буханку.
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08.04.2021 23:11 Ответить
Министр заражения.)))
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08.04.2021 23:02 Ответить
степанов - "доктор смерть"
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08.04.2021 23:05 Ответить
Не, этот титул уже занят! 😁
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08.04.2021 23:06 Ответить
та ты шо? И сколько смертей на совести того человека? Вот на жертвы Ковида, погибшие от злочинної бездіяльності вашей ЗЕбильной банды посмотришь, и сразу видна громадная цифра. И все они - без преувеличения - жертвы Степанова и ЗЕлёного ублюдка.
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08.04.2021 23:09 Ответить
Ти смайлік бачиш?
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08.04.2021 23:12 Ответить
тоді не треба підігрувати ЗЕбілам, тому що СПРАВЖНЬОГО Доктора Смерть, ЗЕбіли забезпечили собі самі - на виборах 2019 року
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08.04.2021 23:21 Ответить
Кількість заражених коронавірусом буде рости до 25-30 тисяч осіб за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 6677
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08.04.2021 23:21 Ответить
Міністр похорону здоров"я.
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08.04.2021 23:39 Ответить
заведу собі кабанчка..назову його степанов
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08.04.2021 23:05 Ответить
урод все прое...ли все денег мало
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08.04.2021 23:07 Ответить
Фсе фильмы Хфантастика(зомби, пандемия, прищельцы итд итп) -подготовка охлоса к ...сами понимаете к чему.....ИМХО
Уже не один десяток лет...
🤑
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08.04.2021 23:09 Ответить
Складывается впечатление что Степанов не министр здравоохранения а агент-статист.
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08.04.2021 23:09 Ответить
а хто у ЗЕ-банді не статист? Понабирали весільних фотографів, шлюх, небритих макак - ось вам "слуги народа".
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08.04.2021 23:11 Ответить
Доктор Смерть
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08.04.2021 23:10 Ответить
А тут кричали шо це Супрунша.
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08.04.2021 23:19 Ответить
Уместно напомнить критикам Супрун их слова. Пусть подумают.
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08.04.2021 23:50 Ответить
25-30 тысяч человек в сутки и план дестабилизации экономики Украини - это когда желаемое выдают за действительное
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08.04.2021 23:11 Ответить
"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели - десяти дней в рамках 25-30 тыс. заблевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.Источник: https://censor.net/ru/n3258615
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08.04.2021 23:12 Ответить
Папуас Гебресиус и єтот чревовещатєль достойні друг друга.
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08.04.2021 23:13 Ответить
Ахметовский холуй уничтожает украинцев, став милионером. Наріт терпит.
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08.04.2021 23:15 Ответить
Ну при чом тут товарищ Ахметов? На его заводах порядок и соблюдаются все социальные требования!
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08.04.2021 23:19 Ответить
Ахметовские шестерки шмигаль и степенов грабят страну. Ахметовский оплот начал войну на дамбасе. Его раби вкаливают на заводах за пайку. Только идиоти єтого не понимают.
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08.04.2021 23:46 Ответить
Фантазии Фарятьева.
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08.04.2021 23:52 Ответить
чаклун, мабуть!
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08.04.2021 23:15 Ответить
Но есть и хорошие новости

https://glavcom.ua/columns/bereza/kinec-epohi-bidnosti-mayzhe-100-slug-narodu-kupili-u-2020-roci-avto-kvartiru-abo-zemlyu-748383.html Кінець епохи бідності: майже 100 «слуг народу» купили у 2020 році авто, квартиру або землю
Кількість заражених коронавірусом буде рости до 25-30 тисяч осіб за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 503
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08.04.2021 23:17 Ответить
Нічого, ось вони прибарахляться і кинуцця служить мудрому нарідові, вони ж обіцяли! 😁
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08.04.2021 23:35 Ответить
Дякуємо, дуже дякуємо зеленим недоумкам.
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08.04.2021 23:17 Ответить
Швидше за все (не стверджую) вірус цей штучно поширюють по світу.
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08.04.2021 23:19 Ответить
Кількість заражених коронавірусом буде рости до 25-30 тисяч осіб за добу, - Степанов - Цензор.НЕТ 4491
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08.04.2021 23:21 Ответить
було б краще цю цифру перевести в кількість смертей, а це 1000-1500 смертей в сутки і це тоді коли в більшості країн уже знімається або полегшується карантин. як завжди коли в нормальні країни витрачають час на боротьбу з проблемою влада в Україні просто витрачає час.
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08.04.2021 23:23 Ответить
не трынди. Ничего нигде не снимается
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08.04.2021 23:44 Ответить
Що ж ти,****,каркаєш! Роби вже що-небудь, міністр довбаний. Досить красти...
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08.04.2021 23:25 Ответить
Шо робити, коли справа вже зроблена. Чемпіони ще рік тому просрали вакцину.
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08.04.2021 23:32 Ответить
Стёпа ,не смотря на куртку, всё-таки обморозился...
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08.04.2021 23:29 Ответить
Перевожу: "Украинцы, делайте прививки! И даже не сомневайтесь!"

Всё будет у вас хорошо. Вы же умный народ...
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08.04.2021 23:32 Ответить
Уберите этого идиота пожалуйста.
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08.04.2021 23:34 Ответить
степашка вангует. лучше бы предсказал повесят его или на кол посадят за такую "работу".
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08.04.2021 23:39 Ответить
Стєпашка навіть на своїх провалах прийшов попіаритися.
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08.04.2021 23:42 Ответить
нагнетание как посыл для распила бюджета...
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08.04.2021 23:43 Ответить
И на шо повлияют эти цифры?
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08.04.2021 23:50 Ответить
Бездіяльність державного службовця що призвела до тяжких наслідків.
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08.04.2021 23:54 Ответить
И всё это, на совести твоей и твоего патрона, серийные вы убийцы - геноцидники! Курточка тебе, падла, не жмёт? Кошмары, во сне, не мучают? Уверен, что переживаешь ты тварь не из за жертв, а только, по поводу ответственности, но надеешься, что пронесёт...
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08.04.2021 23:55 Ответить
нах. нам такий міністр?
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08.04.2021 23:56 Ответить
коли вже похоронять цього полудурка в його пальті
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08.04.2021 23:57 Ответить
Шо оно несет?
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09.04.2021 00:25 Ответить
Эх! Супрун бы сейчас вернуть,она бы точно разрулила бы всё(((
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09.04.2021 00:35 Ответить
Кто то еще верит страшилкам санитаров? Так это одни блаженые страусы. Влада если перевыборы реже чем один раз в год превращается в шарлатанов с мутированием в свиней корыта. Это медицинский факт и тому нема рады.
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09.04.2021 02:53 Ответить
і що такий недоміністр тоді робить на посаді? СТЬОПУ У ВІДСТАВКУ! Чому він не звільнений? Нагадаю, що цілий уряд гончара знесли тільки за те, що той сказав правду, що в головКОКОмандувача в голові туман, а тут ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ вже цілий рік, але ті лисі дауни до цих пір сидять в кріслах!
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09.04.2021 05:47 Ответить
У степанова кроме констатации прогнозов еще есть какая нибудь деятельность?????
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09.04.2021 08:46 Ответить
Степанов в сговоре с вирусом?
Или кто то специально его распространяет?
Откуда такие данные, при условии локдаунов почти во всех областях.
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09.04.2021 09:00 Ответить
 
 