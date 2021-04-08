Количество зараженных коронавирусом будет расти до 25-30 тысяч человек в сутки, - Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что заболеваемость COVID-19 вырастет до 25-30 тыс. в сутки в течение недели- 10-ти дней
.Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр заявил в эфире программы "Право на владу" на канале 1+1 в четверг вечером.
"Мы думаем, что мы будем расти в течение недели – десяти дней в рамках 25-30 тыс. заблевших исходя из того, как развивается эпидемия", - сказал он.
Степанов объяснил рост заболеваемости, в частности, влиянием британского штамма коронавируса.
Он также сообщил, что в западных регионах ситуация с заболеваемостью улучшается, и западные области буду выводиться из красной зоны.
"Завтра мы выводим Ивано-Франковскую область из красного уровня. Они по всем показателям зашли в желтый уровень", – сказал он.
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https://glavcom.ua/columns/bereza/kinec-epohi-bidnosti-mayzhe-100-slug-narodu-kupili-u-2020-roci-avto-kvartiru-abo-zemlyu-748383.html Кінець епохи бідності: майже 100 «слуг народу» купили у 2020 році авто, квартиру або землю
Всё будет у вас хорошо. Вы же умный народ...
Или кто то специально его распространяет?
Откуда такие данные, при условии локдаунов почти во всех областях.