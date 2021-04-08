Подрыв 3 бойцов на минах: взрывчатка лежала посреди дороги, остальные военные спокойно ее обходили, - журналист Петрушевский

В феврале под Новолуганском произошла страшная трагедия. Погибли трое наших воинов подорвавшись на минах. Президент поручил начальнику Генштаба и главе Минобороны разобраться в ситуации. Виновного нашли быстро - им выбрали капитана Ярослава Татарина. Почему? Потому что он исполнял обязанности начальника инжереной службы воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Петрушевский.

Он отметил: "Из текста подозрения: "Капитан Татарин Я.И., являясь военным служебным лицом, вопреки указанных требований законодательством, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должен был и мог предвидеть, то есть действуя с преступной небрежностью, совершил небрежное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия .... "

Журналист продолжил: "А теперь подробности, о которых мне рассказали боевые побратимы Ярослава Татарина: "Немного о месте где произошел подрыв. Это асфальтированная дорога, абсолютно ровная, по которой можно было двигаться беспрепятственно. Она не была покрыта снегом или льдом. По ней совершенно спокойно двигались военнослужащие. Посреди дороги было установлено группу мин (5 мин ТМ-62М), не соединенных между собой. Расстояние между минами составляла около 1- 1,5 метра. Проход через группу мин не был предусмотрен, поскольку местность позволяла безопасно обойти это заграждения по обочине, по определенному маршруту который был обозначен и доведен до командира взводного опорного пункта и его личного состава. Люди далекие от военного дела подумают, что опасно ходить вблизи мин, но это не совсем так. Мина ТМ-62М является противотанковой и рассчитана в соответствии со своими тактико-техническими характеристиками на вывод из строя техники, а не личного состава противника, а потому и срабатывает от натиска 120-150 кг, в зависимости от подрывника (но следует учитывать вес человека, бронежилета , шлема и другого снаряжения, оружия). Следует также добавить, что на дворе было 9:30 утра, был погожий день, без тумана, тумана, дождя или снега, мины было прекрасно видно. Военнослужащие ежедневно двигались возле минного заграждения в одном и другом направлении перемещаясь между позициями. Кто-то подумает, а зачем те мины были вообще нужны? Расстояние до противника составляет около 600 метров. Такое расстояние тяжелая техника преодолевает очень быстро, а минные инженерные заграждения могут сдержать прорыв противника в случае наступления, поскольку дорога на которой они были расположены вела прямо к населенному пункту, который является временно подконтрольной противнику"

"То есть мины лежали на дороге, ведущей от села, которое контролирует противник к нашим позициям. Лежали посреди дороги! Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул Петрушевский.

Он продолжил: "Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени", а также нагрудным знаком "За разминирование" 1 степени. Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига".

"Единственное чего не хватает Ярославу - это публичности. Однако рядом с ним служили и служат мои друзья, которые рассказали эту историю мне ... Там есть много нюансов - какого черта военные поперлись утром по дороге? В каком они были состоянии? Результаты анализов ... Как характеризуют погибших другие офицеры и солдаты? Надеюсь, что суд учтет все эти детали. Первое заседание состоится во вторник, 6 апреля в 16:00. Где? Город Бахмут Донецкой области (ул Свободы 10", - резюмировал журналист.





