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Новости Операция Объединенных сил
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Подрыв 3 бойцов на минах: взрывчатка лежала посреди дороги, остальные военные спокойно ее обходили, - журналист Петрушевский

В феврале под Новолуганском произошла страшная трагедия. Погибли трое наших воинов подорвавшись на минах. Президент поручил начальнику Генштаба и главе Минобороны разобраться в ситуации. Виновного нашли быстро - им выбрали капитана Ярослава Татарина. Почему? Потому что он исполнял обязанности начальника инжереной службы воинской части.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Юрий Петрушевский.

Он отметил: "Из текста подозрения: "Капитан Татарин Я.И., являясь военным служебным лицом, вопреки указанных требований законодательством, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своего деяния (действия или бездействия), хотя должен был и мог предвидеть, то есть действуя с преступной небрежностью, совершил небрежное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия .... "

Журналист продолжил: "А теперь подробности, о которых мне рассказали боевые побратимы Ярослава Татарина: "Немного о месте где произошел подрыв. Это асфальтированная дорога, абсолютно ровная, по которой можно было двигаться беспрепятственно. Она не была покрыта снегом или льдом. По ней совершенно спокойно двигались военнослужащие. Посреди дороги было установлено группу мин (5 мин ТМ-62М), не соединенных между собой. Расстояние между минами составляла около 1- 1,5 метра. Проход через группу мин не был предусмотрен, поскольку местность позволяла безопасно обойти это заграждения по обочине, по определенному маршруту который был обозначен и доведен до командира взводного опорного пункта и его личного состава. Люди далекие от военного дела подумают, что опасно ходить вблизи мин, но это не совсем так. Мина ТМ-62М является противотанковой и рассчитана в соответствии со своими тактико-техническими характеристиками на вывод из строя техники, а не личного состава противника, а потому и срабатывает от натиска 120-150 кг, в зависимости от подрывника (но следует учитывать вес человека, бронежилета , шлема и другого снаряжения, оружия). Следует также добавить, что на дворе было 9:30 утра, был погожий день, без тумана, тумана, дождя или снега, мины было прекрасно видно. Военнослужащие ежедневно двигались возле минного заграждения в одном и другом направлении перемещаясь между позициями. Кто-то подумает, а зачем те мины были вообще нужны? Расстояние до противника составляет около 600 метров. Такое расстояние тяжелая техника преодолевает очень быстро, а минные инженерные заграждения могут сдержать прорыв противника в случае наступления, поскольку дорога на которой они были расположены вела прямо к населенному пункту, который является временно подконтрольной противнику"

"То есть мины лежали на дороге, ведущей от села, которое контролирует противник к нашим позициям. Лежали посреди дороги! Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул Петрушевский.

Он продолжил: "Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени", а также нагрудным знаком "За разминирование" 1 степени. Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига".

"Единственное чего не хватает Ярославу - это публичности. Однако рядом с ним служили и служат мои друзья, которые рассказали эту историю мне ... Там есть много нюансов - какого черта военные поперлись утром по дороге? В каком они были состоянии? Результаты анализов ... Как характеризуют погибших другие офицеры и солдаты? Надеюсь, что суд учтет все эти детали. Первое заседание состоится во вторник, 6 апреля в 16:00. Где? Город Бахмут Донецкой области (ул Свободы 10", - резюмировал журналист. 

Подрыв 3 бойцов на минах: взрывчатка лежала посреди дороги, остальные военные спокойно ее обходили, - журналист Петрушевский 01
Подрыв 3 бойцов на минах: взрывчатка лежала посреди дороги, остальные военные спокойно ее обходили, - журналист Петрушевский 02
Подрыв 3 бойцов на минах: взрывчатка лежала посреди дороги, остальные военные спокойно ее обходили, - журналист Петрушевский 03

Автор: 

минирование (1446) Донбасс (26956) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+37
Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени"
Вот такого будут судить. Не брат же судьи Вовка и не Медведчук.
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08.04.2021 23:55
+23
вот так нормального человека, патриота в говно втопчут и с грязью смешают
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08.04.2021 23:58
+23
За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"?

и именно по-русски!
чтоб бурятские танкисты поняли ?
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09.04.2021 00:04
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Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул Петрушевский. Источник: https://censor.net/ru/n3258618

А в чём проблема воткнуть табличку? Это полторы секунды времени.
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08.04.2021 23:54 Ответить
"То есть мины лежали на дороге, ведущей от села, которое контролирует противник к нашим позициям. Лежали посреди дороги! Прокуроры хотят, чтобы на минах были отметки? За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"? Это передовая, ## вашу мать. Извините", - подчеркнул ПетрушевскийИсточник: https://censor.net/ru/n3258618
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09.04.2021 00:03 Ответить
За 600 метров до позиций противника писать "Осторожно мины"?

и именно по-русски!
чтоб бурятские танкисты поняли ?
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09.04.2021 00:04 Ответить
Прикинь, во 2-ю мировую писали и не стеснялись. А мы сами ездием мимо этих мин, ходим, взрываемся, но писать нам в лом, а вдруг кацапы узнают, что у нас там мины. А кацапы, лядь, за 600 метров сидят и не знают.
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09.04.2021 00:09 Ответить
Наверное лично таблички во вторую мировую расставляли ?😏
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09.04.2021 00:28 Ответить
Во вторую мировую, о чём ты чешешь дебил кромешный?
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09.04.2021 00:36 Ответить
Та піпець. За володимираолександровича голосував?
Прикинь, що такі таблички ставили після того, як територія опинялась у тилу, а ресурсів на розмінування не було. Чи безпосередньо перед наступом, щоб новоприбувші не влізли.
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09.04.2021 17:57 Ответить
Вот и причина - почему именно его назначили виновным: дискредитация ЛитПолУкрбрига

Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига".
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09.04.2021 00:07 Ответить
Куда воткнуть, в асфальт?
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09.04.2021 00:35 Ответить
Капитан Татарин (27 лет) пример офицера который вдохновляет. Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени"
Вот такого будут судить. Не брат же судьи Вовка и не Медведчук.
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08.04.2021 23:55 Ответить
да еще и офицер
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09.04.2021 00:07 Ответить
Проте за проведу вбивать, причому правоохоронні органи, Гонгадзе....
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09.04.2021 07:47 Ответить
Не ЭТО важно ! А важно то, что ВСЕ понимали с САМОГО НАЧАЛА, пешком идущий человек на ПРОТИВОТАНКОВЫХ минах которые Лежат НА ВИДУ (ТЕМ БОЛЕЕ на нескольких) может подорваться ТОЛЬКО ПОЛНЕЙШИЙ ДЕБИЛ !
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09.04.2021 00:09 Ответить
И этот дебил не просто должен наступить на мину, он на ней должен попрыгать, чтобы она сработала. А зеваки вокруг должны стоять в паре метров и глазеть, чтобы их насмерть на части разорвало. Потому что противотанковая мина - фугасная, от неё нет осколков, а сила удара падает пропорционально кубу расстояния. Уже в 5-6 метрах была бы контузия, повредило бы барабанные перепонки, но живы бы остались.
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09.04.2021 00:17 Ответить
ТА О ТО Ж !!!
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09.04.2021 00:21 Ответить
Осколки конечно есть... от корпуса мины... но не сравнить с противопехотной МОНкой или ОЗМкой...
Ну дистаннция 5-6 метров - маловата, для просто контузии...
Но тем не менее, суть верная !
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09.04.2021 00:24 Ответить
Я видел, как она взрывается. И находил потом части корпуса мины, её не рвет на мелкие осколки, корпус ТМ-62М сделан из мягкой жести. С 5-6 метрами я, конечно слегка погорячился, это правда, сказано было для красного словца. Но только слегка, в бронике, каске, в тактических очках человек выживет в 5-6 метрах от взрыва с достаточно большой вероятностью. Но пробовать это проверить на практике лучше не стоит, не спорю.
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09.04.2021 00:33 Ответить
Меня разобрал взрыв танкового снаряда в 4-5 метрах от меня... Соберали потом по 5 госпиталям...
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09.04.2021 00:35 Ответить
Ого! Удачи и здоровья!
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09.04.2021 00:37 Ответить
Спасибо и тебе не хворать ...!
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09.04.2021 00:37 Ответить
Я наехал на ТМ-62М.
Полёт, над гнездом кукушки))))
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09.04.2021 01:20 Ответить
А на чём ты наехал?
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09.04.2021 22:36 Ответить
БТР-80
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10.04.2021 20:29 Ответить
В 5-6 метрах тебя бы убило нафиг этой миной и летел бы ты по частям метров 20 ещё.
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09.04.2021 00:38 Ответить
Человек уже всё пояснил - не горячись !
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09.04.2021 00:43 Ответить
там направлений вибух відбувається. Вона призначена для ураження бойової техніки.
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09.04.2021 10:20 Ответить
Там просто взрыв, он не направленный и газ от него идёт во все стороны .
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09.04.2021 22:38 Ответить
можливо від нас приховують обставини. Чутливість 200-500 кг. без наїзду ТЗ вона наврядчі могла спрацювати. Або детонатор мав дефект..
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09.04.2021 10:18 Ответить
Втрати від недбальства завжди були, є і будуть. До чого тут "вруть"? Навіть, якщо це їх недбальство, вина всерівно на ***** і Росії.
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09.04.2021 10:06 Ответить
вот так нормального человека, патриота в говно втопчут и с грязью смешают
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08.04.2021 23:58 Ответить
Бл.дь... НЕТ СЛОВ !
Наши погибли по СОБСТВЕННО НЕДБАЛОСТИ ! А не по чьей то еще вине !

Вечно у нас, всё делают через ЖОПУ !
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09.04.2021 00:07 Ответить
Мне доводилось видень на фронте дурака, который увидев на дороге металлический предмет похожий на мину - питался "подковырнуть" её ногой - из любопытства и отсвтствия мозгов...! Его остановила лишь моя пиз..на ! когда он практически уже коснулся ногой предмета....
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09.04.2021 00:13 Ответить
Поразительно, как один шут за 2 года смог превратить всю страну в балаган....... Еще и суд проходит в Бахмуте, не в Киеве. Только странно, вроде 6 числа, а почему нет новости.
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09.04.2021 00:32 Ответить
При порохе то же самое было...
И тоже судили судьи с "сепарских" районов....
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09.04.2021 00:34 Ответить
Может как-то мимо прошло, но я не помню подобных обвинений.
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09.04.2021 00:57 Ответить
Полно их было...
Ну вот на вскидку... https://censor.net/ru/photo_news/460817/pogranichnika_v_mariupole_posadili_na_13_let_za_strelbu_po_proryvavshemusya_na_blokpostu_avtomobilyu
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09.04.2021 01:01 Ответить
https://www.brd24.com/news/a-67399.html

Внимательно статью прочитайте........ и про Порошенко в том числе.
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09.04.2021 01:17 Ответить
https://www.brd24.com/news/a-61277.html

и эту тоже
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09.04.2021 01:19 Ответить
Только вот его "реакция" опоздала на 3 года... Событие произошло в 14м..., а "реакция" в 17м ...
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09.04.2021 01:40 Ответить
Реакция была не в 2017, через 3 года приговор был отменен подчистую, а судимость снята..
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09.04.2021 01:47 Ответить
1- так и героя этой статьи еще не осудили...
2- вы говорите - судимость сняли... НО ВЕДЬ ОБВИНЕНИЕ ПРЕДЪЯВИЛИ !!! и СУД БЫЛ и СРОК ДАЛИ... И всё это было при порохе ! А вот то ,что ПОТОМ "оправдали" - вот как раз ЭТО вызывает удивление, так как обычно так не делалось...
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09.04.2021 07:45 Ответить
Необходимо понимать значение слова демократия, и реальные полномочия президента, прописанные в Украине. Разумеется гораздо веселее когда през с голым торсом на белом коне направо и налево побеждает несправедливость, но по факту так выращивают диктаторов. Президент - это грамотный политик и эффективный функционер, который ОБЯЗАН выполнять свои ОБЯЗАННОСТИ! Простите за тавтологию. Но народу милее кино!!!
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09.04.2021 09:32 Ответить
демократия - это не про наших президентов... У них у всех суди были и есть ручные !
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09.04.2021 09:35 Ответить
Не бывает "демократичных" президентов в не демократичной стране. Президент - это отражение страны. Не придумал: каждый народ достоин своего президента. Но мы хотим "рыцаря всего в белом", а сами хотим жить как удобнее в данный момент для нас самих. А ещё мы очень любим индульгенции .....
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09.04.2021 09:50 Ответить
Ну так и я про то же... Что у обоих рыло в пушку...
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09.04.2021 09:56 Ответить
Это не их рыло, это наше. Просто на 14й год более половины страны готовы были защищать Украину, но на своих условиях. А в 19-ом, "уставших ат вайны" стало 73%. Изменимся мы, будут другие президенты. Но на сегодня мне было бы спокойнее если бы два последних года на посту оставался прежний, со всеми его минусами.
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09.04.2021 10:07 Ответить
И порох не был исключением ! Всё что было ЕМУ нужно - все это и решалось и продвигалось ! А что НЕ нужно было ему - все разваливалось или сажалось...
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09.04.2021 09:36 Ответить
ЧЕГО СТОИЛ ТОЛЬКО сам факт, что погранца ИЗНАЧАЛЬНО начали давить уголовным делом...! Это ни в какие ворота не лезет !
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09.04.2021 09:40 Ответить
направили на новий розгляд, повинні виправдати
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10.04.2021 06:06 Ответить
При Пеці були проблеми із ВРУ. Не так і просто було змінити КК та КПК, а що заважало це зробити Монобільшості?
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09.04.2021 10:21 Ответить
Тут усе "странно". В ясний день, у пів десятої ранку, куди вони йшли в повному спорядженні? До мінімум 120 кг треба було на себе навішати чимало речей. Та й у такий час не могли вони бути п'яні... щоб не бачити дороги і всім відомих мін на ній... Може їхали...
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09.04.2021 05:49 Ответить
То что вы перечислили - не имеет никакого отношение к подрыву ! Так как не будь среди них идиота - залезшего на мину и что то с ней учудившего - ничего бы этого не произошло !
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09.04.2021 10:43 Ответить
по типу "не бійтеся цих мін на них можна навіть стрибати - зараз покажу"?
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09.04.2021 13:37 Ответить
ну у меня фантазии не хаватет, что бы предположить, что могло прийти дебилу в голову...
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09.04.2021 14:28 Ответить
якщо спотикнутись і впасти на міну і 90-100 кг ваги може вистачити ІМХО
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09.04.2021 13:36 Ответить
Ни когда не слышал, что бы противо-танковые мины взрывались от "спотыкания"...
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09.04.2021 14:29 Ответить
Руки прочь от инженера, мудацкое ментовско-прокурорское быдло гнойное.
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09.04.2021 00:47 Ответить
У нас ВСЁ общество больно этим ...! Кто бы не пришёл на место "этого мента" - становится таким же за редчайшим исключением...
"А я что..? если я не сделаю, как говорит начальство - меня выгонят и накажут... А своя рубашка ближе к телу..."
Вот так у нас живет 80% населения, где бы они не работали и кем бы ни были...
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09.04.2021 00:51 Ответить
Чого дурнi бо бiднi,a чого бIднi бо дурнi.
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09.04.2021 01:17 Ответить
Отличник в школе, дальше закончил Национальную академию сухопутных войск имени Петра Сагайдачного. Свободно владеет английским. Награжден орденом "За мужество 3 степени", а также нагрудным знаком "За разминирование" 1 степени. Был представлен к назначению на должность офицера группы многонациональных органов военного управления Центра обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига". - как для капитана Татарин Я.И. бодро шел по карьерной лестнице МО, что обычно возможно если есть папа генерал или полковник, который будет его тянуть в теплое место, в академию договорится чтоб приняли тем более капитана т.к. обычно это денег стоит, про миротворческие миссии это тоже договорняки и деньги, разве что тебя без блата возьмут в Конго где малярию подхватить можно, европейские миссии типа ЛитПолУкрбрига это не для всех в МО, а для приближенных как это произошло с Зонтовым в СВР.
Так что я б за капитана не переживал, тот кто его тянет отобьет его.
А на передовой он наверное расслабился под конец ротации, когда узнал что как получит корочку УБД будет служить в Центре обеспечения миротворческой деятельности и реализации международных договоров ВСУ с последующим направлением в состав ЛитПолУкрбрига, а не где-то в тьму-таракани возле Молдовы возится с личным составом.
Заниматься с с личным составом постоянно надо, чтоб не прыгали по минам, а не пребывать в мечтах о тепленьком местечке, и особенно в армии на передовой.
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09.04.2021 01:33 Ответить
Как ваш опус связан с обвинением его в гибели дебилов ? И как ваш опус - объясняет дебилизм погибших ?
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09.04.2021 01:45 Ответить
- Дяденька, дяденька, там лифта нет!...
- Ху.ня-а-а-а!!!!...
Свої мізки кожному дурню в голову не вкладеш...
Або горілка в голові шуміла, або "похрен" було, як рухаться...
До цих пір ніяк не можу зрозуміть - ЯК на ПРОТИТАНКОВІЙ міні, з підривником нажимної дії, розрахованним на вагу в кілька сот кілограм, могла підірваться людина, що важить, навіть з урахуванням спорядження, не більше 150 кг? стрибали вони на них, чи що?
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09.04.2021 04:12 Ответить
идиотов в армии хватает, этож не Гарвард где только интелектуалы.
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09.04.2021 19:38 Ответить
По-твоєму, в академії всі синки генералів вчаться? У нас є діти здібні, і вчаться на державному без будь-якої допомоги, і англійську добре знають, і "тягнуть" їх не папи, які самі голодні, а компетентні люди, які бачать в них цінних спеціалістів.
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09.04.2021 06:00 Ответить
Ты в какой стране живешь? В МО такая же коррупция как и в МВС, СБУ и т.д. должности покупаются и продаются, про компетентні люди - насмешил, будь ты семь пядей во лбу со знанием инностранного, без блата или денег ты никакую должность в миротворцах не получишь, разве что згодишся в ком.батальона в богом забытом селе в Украине, по этому в МО жуткий отток младших офицеров, которые идут в высокооплачиваемые программисты т.к. т.н. тобой "компетентні люди, НЕ бачать в них цінних спеціалістів." и вымагают у них деньги.

Ничего в МОУ не поменялось со времен вопроса:

-Почему сын полковника не может стать генералом?
-Да.потому что у генерала,тоже сын есть.
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09.04.2021 19:50 Ответить
Умилил текст "подозрения" - прям дикий кацелярит! Они и с жёнами таким образом общаются в кровати? (краснеет)
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09.04.2021 01:54 Ответить
Імовірність підриву такого типу мін при навмисному пострілі снайпером 5.45 / 7.62 / 9 ?
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09.04.2021 02:28 Ответить
Для цього потрібно влучити з першого пострілу у маленький (відносно міни) підривник щоб ініціювати вибух тротилу. Бо після першого пострілу всі порозбігались би.
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09.04.2021 04:42 Ответить
Интересная версия - снайпер. А если ещё проще. Мины лежат открыто на виду. Дроны сепаров дают инфу. Потом тёмной, тёмной ночью, тёмные диверсанты пробираются к минам, пристраивают, или встраивают прямо в мину дистанционный взрыватель. Дальше с дронов, или с позиций в сильную оптику ведут наблюдение и когда к минам подходят бойцы, подают сигнал на подрыв и бу-у-у-ум! Вывод - противотанковые мины нужно МАСКИРОВАТЬ...
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09.04.2021 05:48 Ответить
мина лежала-лежала, все про не знали, от сепарьі и совещаюцца, а давайте к корпусу мині наши саперьі ночью поставят детонатор и к нему тонкую проволочку-растяжку? А ВСУшники ходят и не обращают внимание на то место
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09.04.2021 09:33 Ответить
Підрив 3 бійців на мінах: вибухівка лежала посеред дороги, інші військові спокійно її обходили, - журналіст Петрушевський - Цензор.НЕТ 8242В войсках сразу всем было понятно кто есть ху.
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09.04.2021 07:20 Ответить
Почитав коменти . Відразу зрозумів що тут одні ,,специ,, - ніхто навіть в армії не був , не говорячи про АТО .
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09.04.2021 08:08 Ответить
Особливо ті, хто збирає докази для суду. Вони поняття не мають, як воно працює і що це таке. Отримали команду Найсвітлішого і його команди "ні в коїм разі не зарвати "не стрілять"" і натягують вину військових, щоб показати суспільству, що ворог мирний і дружелюбний, а наші п'яниці і наркомани самі себе підривають. А він месія і спасатель нації "ніхт шисен". Теоретично протитанкова міна від ваги людини не спрацює, а фактично, можливо і спрацює, якщо двом наступити одночасно. А чому не перевіряють версію закладки МОН і підрив з ворожої сторони дистанційно при скупленві військових в одному місці? Теоретично це можливо? Так, можливо. ДРГ ворога шастають на наші позиції і навіть через наші позиції на підконтрольну територію.
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09.04.2021 09:11 Ответить
Ну чё ты так. Я вот десятки тысяч войск в сражения водила, тактику и стратегию изучала! Правда в мире My Lands. Так шо не надо про нас пренебрежительно и через губу...
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09.04.2021 09:20 Ответить
Эта история достойна пера Агаты Кристи.
Ребят жаль, независимо по чьей вине они лишились жизни.
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09.04.2021 08:57 Ответить
"Надеюсь, что суд учтет все эти детали. Первое заседание состоится во вторник, 6 апреля в 16:00. Где? Город Бахмут Донецкой области (ул Свободы 10", - резюмировал журналист.

Источник: https://censor.net/ru/n3258618

Да-да, прокуроры Венедиктовой и донецкий суд учтут...
Они только заочно судят рашистов и сепаров, а садят воинов ВСУ, волонтеров, медиков.
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09.04.2021 09:19 Ответить
ЗЕ команда запретила ЗСУ разведку, дроны и контр снайперские меры. Теперь сепарские дрг у нас в тылу постоянно минируют что-то. Тут тоже было понятно что заложили дистанционно керуемый фугас ра эти мины. Сами они не могут взорваться от массы человека т к противотанковые. ЗЕ обосрались а виноваты военные. Которым нельзя даже ответку давать.
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09.04.2021 09:23 Ответить
А какая связть сепарская ДРГ с тем, что что то у нас запретили !? У нас что запретили секреты, боевое охранение, патрули, дозоры, наблюдателей !?
просто в армии сидят бестлочи, ленивые и сциклвые ! Которые только рады - ни черта не делать ! а для отмазки прикрывать запретами клуона !
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09.04.2021 10:49 Ответить
Не фига не понял...а чего их не убрали? если это стандартные совковые мины?
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09.04.2021 09:25 Ответить
Так они лежали на случай прорыва тяжелой техники..600 м можно быстро преодолеть
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09.04.2021 10:12 Ответить
Все..теперь понятно..я думал заложила сепарская ДРГ
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09.04.2021 17:22 Ответить
Ну вот такой как ты - непонятливый и судит...
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09.04.2021 10:50 Ответить
 
 