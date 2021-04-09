Мы видим наращивание войск РФ на границе, но ситуация не безвыходная и контролируемая, - Хомчак. ВИДЕО

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак прокомментировал обострение на Донбассе и передислокацию войск России к украинской границе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 1+1.

По словам Хомчака, на Донбассе действительно наблюдается увеличение обстрелов со стороны противника, но украинские военные "адекватно реагируют" вдоль всей линии фронта.

"За пределами Украины мы видим наращивание войск РФ, которые они перемещают из разных уголков России под видом учений. Но сегодня это количество войск не дает оснований говорить, что сжимается кольцо и ситуация безвыходная. Ситуация контролируемая, ВСУ готовы к реагированию как на обострение на Донбассе, так и вдоль границы. На все провокации, на все действия противника у нас запланированые мероприятия мгновенного реагирования", - сказал главком ВСУ.

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Также украинская разведка проверяет информацию о том, что Россия перебрасывает в Черное море десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии.

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