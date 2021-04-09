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Новости Коронавирус и карантин
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Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов

Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета, ожидается в мае,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" .

"Договор, который подписан между Украиной и Pfizer абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки предварительно по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае. Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство

Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+3
16.01.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
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09.04.2021 00:14
+2
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации и Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин.." - Степанов ...

В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
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09.04.2021 00:27
+1
От що Байден животворящий робить. Після телефонної розмови з Бідосиком зглянувся над бідолашним і поговорив з ким треба то й вакцина Pfizer для України зразу знайшлася. А найвличніший лідер лох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.
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09.04.2021 00:31
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09.04.2021 00:11 Ответить
Це доставка для зеленої шобли ( 117 000) доз , для 58- тисяч чоловік !)
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09.04.2021 00:14 Ответить
А меня интересует, как договор закупки за гос. счет может быть конфиденциальным!!!!?
Т.е. работник нанятый за мой счет, закупил за мой же счет товар (мне же) и говорит мне, что цену и объемы мне не скажет поскольку договор конфеденциальный!!! Это как????
И сам же отвечаю: Если договор не относится к оборонному заказу, т.е. не относится к гос. тайне, ТО НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ КОРРУПУИИ!!!!
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09.04.2021 09:17 Ответить
За слова о конфиденциальности, НАБУ сразу должно открыть уголовное дело на Степанова и затребовать все документы по закупкам
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09.04.2021 09:18 Ответить
16.01.2021

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
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09.04.2021 00:14 Ответить
"..для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
"Все эти вакцины будут в 2021 году."

да-да.. количество вакцин у степанова растет каждый день.. Только степангов уже не помнит что на прошлой неделе обещал лишь "18 млн.доз вакцин до клнца 2021 года"))
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09.04.2021 00:19 Ответить
"В Украине разрабатывают новый национальный план вакцинации и Минздраву необходимы дополнительно 6,5 млрд грн для закупки вакцин.." - Степанов ...

В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
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09.04.2021 00:27 Ответить
От що Байден животворящий робить. Після телефонної розмови з Бідосиком зглянувся над бідолашним і поговорив з ким треба то й вакцина Pfizer для України зразу знайшлася. А найвличніший лідер лох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.
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09.04.2021 00:31 Ответить
да Меркель и Макрон (судя по всему) на зарплате у Пуйла...иначе их действия никак не назвать...
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09.04.2021 07:55 Ответить
Какого года?
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09.04.2021 01:12 Ответить
 
 