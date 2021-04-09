Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов

Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета, ожидается в мае,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" .

"Договор, который подписан между Украиной и Pfizer абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки предварительно по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае. Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов: Поставкой вакцины Pfizer для Украины занимается британское закупочное агентство

Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.

Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.

"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует до конца года вакцинировать 70% взрослого населения, - Ляшко