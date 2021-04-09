Первая поставка Pfizer от COVAX будет 14 апреля, а закупленные Украиной у этого же производителя вакцины поступят в мае, - Степанов
Первая поставка вакцины от COVID-19 компании Pfizer в рамках механизма COVAX ожидается 14 апреля, первая поставка вакцины Pfizer, закупленной за средства госбюджета, ожидается в мае,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" .
"Договор, который подписан между Украиной и Pfizer абсолютно конфиденциальный, он имеет все атрибуты договора по срокам поставки. Все 10 млн доз вакцины будут поставлены до конца 2021 года. Первые поставки предварительно по этому коммерческому контракту мы ожидаем в мае. Поставку Pfizer по COVAX мы ожидаем 14 апреля согласно официальному сообщению COVAX", - сказал он.
Степанов уточнил, что в Украине есть все технические возможности для логистики и хранения вакцины Pfizer.
Он отметил, что для вакцинации 70% взрослого насеения Украине нужно 48 млн доз вакцины от COVID-19.
"Все эти вакцины будут в 2021 году. Мы не подписываем договоры по поставкам в 2022 году", - сказал он.
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Т.е. работник нанятый за мой счет, закупил за мой же счет товар (мне же) и говорит мне, что цену и объемы мне не скажет поскольку договор конфеденциальный!!! Это как????
И сам же отвечаю: Если договор не относится к оборонному заказу, т.е. не относится к гос. тайне, ТО НАЛИЦО ВСЕ ПРИЗНАКИ КОРРУПУИИ!!!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3171848-lasko-kaze-so-ukraina-otrimae-persi-vakcini-vid-covid19-vze-u-lutomu.html Головний санітарний лікар Віктор Ляшко каже, що вакцини від коронавірусу мають надійти до України вже у лютому: мова йде про китайську Sinovac та про компанії Pfizer і Moderna.
"Все эти вакцины будут в 2021 году."
да-да.. количество вакцин у степанова растет каждый день.. Только степангов уже не помнит что на прошлой неделе обещал лишь "18 млн.доз вакцин до клнца 2021 года"))
В связи с тем, что деньги на предыдущий план украдены, они разработают новый план - но с тем же результатом.. ... И так будет до тех пор, пока не сядут они сцуки все ! (с)
лідерлох ********** у відосиках кого тільки не просив, і Меркель, і Макрона, і Трюдо, а ніхто навіть використаного флакона з під вакцини не дав.