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Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный Суд Украины впервые принял решение относительно законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православной Церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ПЦУ, обнародованном 8 апреля.

Отмечается, что 6 апреля состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 910/10011/19 законности изменения религиозной общиной с.Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения - выхода из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православную Церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения.

"Таким образом, высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины с Русской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной Церкви в Украине против этого" , - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине действует более 7 тысяч религиозных общин ПЦУ и почти 12,5 тысяч - УПЦ МП, - МКИП

Сообщается, что 23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на которых приняла решение перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ. Зато настоятель этой общины не согласился с таким решением и обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

Хозяйственный суд города Киева в феврале 2020 принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.

Однако, 6 апреля 2021 состоялось заседание уже Большой Палаты Верховного Суда, которая просматривала эти судебные решения в кассационном порядке. По результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью.

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"Это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных РПЦ в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в Православную Церковь Украины, принятым высшей судебной инстанцией Украины ... Решение Большой Палаты Верховного Суда в обязательном порядке должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины с РПЦвУ в Православную Церковь Украины, и, тем самым, унифицировать подход судов Украины в их решении, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года, РПЦ в Украину было инициировано более 100 судебных процессов относительно законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины, - Епифаний

Автор: 

УПЦ МП (1565) ПЦУ (791)


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Топ комментарии
+21
Дуже гарна новина.
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09.04.2021 00:33
+16
Маскальская церковь - филиал фсб в Украине.
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09.04.2021 01:11
+11
ты прав.. но это наверное больше решение конкретно для упц-мп-фсб
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09.04.2021 00:55
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Дуже гарна новина.
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09.04.2021 00:33 Ответить
А причем здесь суд?Ведь у религиозной сфере есть свои правила и законы.Везде наши суды лезут только там где они нужны их как всегда нету.
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09.04.2021 00:41 Ответить
ты прав.. но это наверное больше решение конкретно для упц-мп-фсб
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09.04.2021 00:55 Ответить
для упц-мп-фсб это только сотрясание воздуха.А вот если бы ВС Украины вынес постановление или как там называется о запрете на територии Украины упц-мп-фсб то ябы снял пере ними шляпу.
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09.04.2021 01:00 Ответить
Так подай иск, сушка
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09.04.2021 01:08 Ответить
Согласен.. но вот это и есть втручання !!! .. нужно просто заставить их переименоваться как гласят каноны Церкви с упц-мп в их родное - рпц.. вот и все...
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09.04.2021 01:08 Ответить
А зачем,есть очень простое решение.Провести инвентаризацию церковной утвари наданое музеями Украины уверен на 99,9 что музейных экспонатов там не окажется или будут подделки что даст на законных а не на канонических основаниях признать МП ворами и выдворить из страны из конфискацией их имущества..Только была бы воля и желание нашей власти.
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09.04.2021 01:22 Ответить
+100% .. но тут нужна политическая воля ...
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09.04.2021 01:26 Ответить
В принципі нікого не повинно іпати марновірство людей і куди вони там ходять, хоч кожного тижня можуть виходити, заходити і переходити до всяких конфесій.
Головна і шкурна проблема - це культові споруди, прихожани - джерело доходів священиків і самі священики. Чоловік висвятився на попа РПЦ, сумніваюсь що він перейде в УГКЦ чи ПЦУ.
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09.04.2021 08:32 Ответить
Церковь вне закона? шо за хрень, у нас шо средневековье?
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09.04.2021 01:10 Ответить
Средневековье?В таком случае почему Порошенко просто своим указом не создал УПЦ КП?Вот Вам и хрень.
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09.04.2021 01:16 Ответить
А почему Порошенко не может устроить реорганизацию частного юридического лица? потому что не имеет право. Но это не значит что церковь вне закона. по Конституции суд может рассматривать все правоотношения в государстве.
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09.04.2021 04:07 Ответить
Попы этой церкви ОТКРЫТО признаются, что управляются напрямую их Москвы... А оккупанты и их пособники всегда должны быть вне закона...
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09.04.2021 08:19 Ответить
Да у нас вся страна вне закона, самая нищая страна европи, папуасия.
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09.04.2021 08:59 Ответить
Козломордое, тебя чего так подорвало?)))
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09.04.2021 16:42 Ответить
Сам ти казламордое. А то что я написал к сожалению правда, ток ти єто не поймешь, даром шо стрембовский.
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09.04.2021 19:06 Ответить
В церкві свої правила щодо відправлення релігійної служби, трактування віровчення та релігійних догматів. Це суто церковна справа. Церква відділена від держави у питанні управління та життєдіяльності. Але церква діє на території України, зареєстрована як юридична особа згідно українського законодавства, тому на неї розповсюджується законодавство України.

Релігійну громаду створює об'єднання громадян і реєструє її в органах державної влади згідно українського законодавства. Релігійна громада має свій статут і члени громади самостійно вирішують до якої конфесії належати. Якщо більшість громади прийняла рішення увійди до складу ПЦУ, то меншість або підкоряється, або може створити іншу релігійну громаду, для цього потрібно не менше трьох осіб, які проголосують за створення нової громади. Незгодні з рішенням більшості можуть подати до суду, як відбулось у цій громаді. І суд прийняв рішення, що рішення більшості законне і члени громади мають право самостійно вирішувати у яку конфесію входити чи з якої виходити. Таке право передбачено Конституцією України, яка гарантує свободу віросповідання.
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09.04.2021 01:35 Ответить
В Україні, трохи не до середини 19 століття, релігійна громада села сама вибирала собі священника. Лише потім з попів, як і в Росії, влада зробила "чиновників від релігії" - призначали з Києва, і навіть грошове забезпечення почали їм платить... Кому, як не "поповичу" Нечую-Левицькому, це знать? Відкрий ромай "Старосвітські батюшки і матушки" - там це описано дуже детально.... (А з "Сливкою" - обережніше... "Недалеке" і "уперте"... Я з ним один раз "зіткнувся"...).
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09.04.2021 03:51 Ответить
Свого часу А.Гітлер захоплювався, ставив у приклад і рекомендував своїм партійцям а згодом і як елемент кадрової політики Третього Райху в різних галузях - кадрову політику Католицької Церкви.
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09.04.2021 12:34 Ответить
Так вони СС створювали по типу ордну єзуїтів!...
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09.04.2021 13:00 Ответить
Ретельний селективний відбір, відданість, доцільність і е ф е к т и в н і с т ь...
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09.04.2021 14:28 Ответить
Позов до суду подав московський піп-ФСБешнік і таких позовів вони подали більше 600, більшість їх суди розглянули і винесли на користь московський попів і ось Верховний Суд виніс рішення про законність переходів в ПЦУ на користь громади, як це мало і бути.
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09.04.2021 11:42 Ответить
Маскальская церковь - филиал фсб в Украине.
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09.04.2021 01:11 Ответить
Тааааааакккккк!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Вітаю усіх українців з поверненням до своєї церкви!!!!!!
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09.04.2021 01:13 Ответить
рано радоваться, пока еще есть куча украинцев, которые компостируют себе мозг масквабадской церковью сатанинского патриархата
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09.04.2021 03:37 Ответить
гундяйка, патриарх рюзьге мира, глава сатаната РПЦ-КГБ против!

Банда ФСБ-РПЦ - раскольники мирового Православия и Христианства, скатившиеся к нацистской тоталитарной секте рюзьге мира, самозванцы, верные слуги преступного режима кремляди и гэбни, поддержавшие подлую агрессию азиопской Орды-обосРашки и против Украины-Руси и лицемерно врущие, что они де не при чем. Нацистская идея рюзьге мира и триединой Руси, к которой эРэФия не имеет никакого отношения - их детище. Заарканить и уволочь Украину-Русь в ваше убогое имперской стойло азиопской мокшанской Орды больше не удастся. Искать Христа среди москальских попов и думать о спасении своей души - гиблое дело.

банда ФСБ-РПЦ, на выход !

вон из Украины-Руси! за поребрик, на срани-рязани!
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09.04.2021 01:32 Ответить
Но есть один немаловажный фактор это прихожане которые искренне верят в Бога и любое посягательство на их храм и веру примут как личное оскорбление.Вот по этому нужно провести инвентаризацию церковной утвари наданое УПЦ МП музеями Украины которых я уверен уже там нету или остались подделки и когда прихожане узнают что они молились подделкам тогда сами вышвырнут кацапских попов.
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09.04.2021 02:23 Ответить
храм, як правило, не належить конкретній особі (але виключення бувають). Храм, як правило, належить громаді. Тому лише громада в такому випадку визначає, яка конфесія буде користуватись храмом.
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09.04.2021 02:47 Ответить
А на практиці зовсім не так.В 1945-му році всі греко-католицькі церкви та храми присвоїла собі УПЦ МП і після розвалу СССР ні одну культову споруду не повернули прихожанам,приходили із попами молодчики спортивної зовнішності та розганяли незадоволених прихожан які хотіли повернути те шо побудували їх діди та батьки даже кийками.
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09.04.2021 03:04 Ответить
А при коммунистах было еще круче. Пришли "люди" в кожанках в православную церковь и сказали - теперь это клуб завода "Серп и молот". А в католический костел пришли тоже типа работяги и отобрали здание под спортобщество "Трудовые резервы". Мечети же повезло еще меньше - ее просто снесли
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09.04.2021 04:35 Ответить
Все упирається в гроші... Половину(якщо не більше), доходів, від пожертв, РПЦ отримує саме з України. І Україна, з своїм Томосом, "обісрала всю малину" москалям... Адже за нами можуть піти білоруси, молдовани, релігійні общини Прибалтики, решти Європи. А там і обидві Америки підтягнуться... І з чим залишаться московські попи?...
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09.04.2021 09:29 Ответить
Чудово! Є прецедент! І дай Боже, не останній!🙏
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09.04.2021 01:36 Ответить
А что такое это УПЦ МП? Гундяевская секта с Томосом от Сталина?
Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ - Цензор.НЕТ 1339
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09.04.2021 04:29 Ответить
побільше таких хороших новин...
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09.04.2021 06:21 Ответить
Нарешті цензор дослухався моєї просьби, щодо правильності визначення філії ФСБ - РПЦвУ.
А підія справді знакова! До цього часу москалі "вигравали" "суди" в чистую, а на місцях активно використовували тітушню з інших міст, що конкретно гальмувало перехід громад, особливо після приходу до влади Блазня з другом дитинства - Бакановим...
Шкода, що все це не освітлювали належним чином.
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09.04.2021 07:19 Ответить
Камєнний вєк, середньовіччя, мракобєсіє - ціле село повинно належати до якоїсь церкви. Розмова з сільським христанутим рагулем: Ви чо ниходити до нашої церкви ? - Бо не мушу, ходжу куди хочу, або не ходжу нікуди. - Як так, Ви належити до сільської парафії і мусити ходити до нашої церкви.
Свідомість кріпаків, не важливо яка - економічна, політична чи духовна. Ну і з ким реформи, в яку Європу чи НАТО ? А таких рагулів, ватніків, совкодрочєрів, русофілів приблизно більше половини, от вам і результати - кучма, овощ, зє .
Довго ще наш нарід буде вичавлювати з себе раба кріпака, а мож прийде мудрий правитель котрий залізною рукою вирве це гниле рабське коріння з їхніх душ і мізків.
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09.04.2021 08:24 Ответить
Интересно, суд трактовал церкви как Закрытое Акционерное Общество или как Общество с Ограниченной Ответственностью ?
Вера неподсудна мирскому суду!
Есть три большие разницы между: Верой, Религией и Культом.
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09.04.2021 08:48 Ответить
Так Верх.Суд і не судив віру. Розглянув право громади (общини) на конфесійне самовизначення (самоопределение). Там застосовують законодавство про громадські та релігійні обєднання.
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09.04.2021 09:28 Ответить
Вера неподсудна мирскому суду!

а хтось судив вiру? в тебе з головою все гаразд?
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09.04.2021 20:00 Ответить
Общины могут гулять, как угодно, главное, чтоб храм и прочее церковное имущество оставалось у законного владельца - попа УПЦ.
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09.04.2021 08:56 Ответить
храм и прочее церковное имущество - є власністю церковної общини !

Як і гроші у церкві збирає не священник - та вирішувати , як ними розпоряджати він може тільки радити

А , взагалі-то , я би позбирав усіх попів МП та РПЦ по усій Україні . Посадив їх у вагони-теплушки.
І направив на духовну батьківщину - у Московію
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09.04.2021 11:17 Ответить
Имущество принадлежит тем, на кого юридически оформлено, общественной организации, ООО или частному лицу. Насколько мне известно, УПЦ на себя ничего не оформляет, все имущество принадлежит всяким ООО из верных прихожан или священникам. ООО может принять решение о разрешении пользоваться своим имуществом другой конфессии, но никак не "община", юридически не оформленная и ничем не владеющая. Деньги в церкви жертвуют, а не покупают акции предприятия, так что жертвуй хоть мильярд, а прав на имущество не поимеешь.
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09.04.2021 11:54 Ответить
Хлопці, ви б на фото розмістили церкву із самих Сутковець, вона просто бомбезна.
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09.04.2021 09:46 Ответить
дiйсно, супер!

Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ - Цензор.НЕТ 4263
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09.04.2021 20:01 Ответить
Верховний Суд уперше підтвердив законність переходу церковної громади з УПЦ МП до ПЦУ - Цензор.НЕТ 9428
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09.04.2021 20:03 Ответить
Украину системно (сомнительные кейсы санкций СНБО, КСУ, Верх.СУ, прокуратурой и пр.) превращают в не правовое государство. В частности, Украина, согласно Конституции, является секулярным государством , но демонстративно игнорирует свою нейтральность по отношению к религии. Боле того, создает прецеденты (кейсы с переименование и имуществом Церквей, Томосом/ подпись президента и пр.), когда суд в праве (!) санкционировать (!) , скажем, переход общины Храма одной конфессии (вероисповедания), в Храм другой! Подобное не исключает триггер трагедий на религиозной основе.
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09.04.2021 09:51 Ответить
Это все филькина грамота. Ни один суд не заставит у нас, в светском государстве, людей молится определенному богу в определенной церкви. Если люди где-то хотят в ПЦУ, они будут в ПЦУ, в УПЦ - будут там, в УГКЦ - там, мусульмане у себя, армяне в себя и так далее. Даже если кто-то вызывает дьявола по ночам на кладбище, ни один суд не может запретить ему этого делать, можно только привлечь за проникновение на кладбище, если это запрещено, ну или подвести под УК, если сатанисты убивают людей или животных для своих обрядов.
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09.04.2021 11:26 Ответить
Символи держави: Конституція, Герб. Прапор, Гімн, Армія,Мова і звичайно Церква (Віра). У нас має бути своя автокефальна православна церква, якою є ПЦУ (Православна Церква України). Крім православної є УГКЦ (Греко-католицька, римо-католицька), РКЦ (Римо католицька),протестанти, ісмамізм, юдаїзм, Свідки Єгови та інші. Кожен ******** свою.
Московська церква (РПЦ), яка тут себе називає УПЦ (Українська Православна Церква) є філіал РПЦ (Російської Православної церкви), її канонічні землі Росії, але ніяк не України. Церква разом із армією, волонтерами і народом захищає свою країну від агресора, а церква УПЦ забиває мізки своєю політикою не воювати і не вбивати "братів-росіян". Бандьор вбивати можна, можна вбивати і українців, яких вони прозвали фашистами, бо бажають бути вільними від їх іга.

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09.04.2021 11:58 Ответить
 
 