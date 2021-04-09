Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный Суд Украины впервые принял решение относительно законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православной Церкви Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ПЦУ, обнародованном 8 апреля.

Отмечается, что 6 апреля состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 910/10011/19 законности изменения религиозной общиной с.Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения - выхода из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православную Церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения.

"Таким образом, высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины с Русской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной Церкви в Украине против этого" , - говорится в сообщении.

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Сообщается, что 23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на которых приняла решение перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ. Зато настоятель этой общины не согласился с таким решением и обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.

Хозяйственный суд города Киева в феврале 2020 принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.

Однако, 6 апреля 2021 состоялось заседание уже Большой Палаты Верховного Суда, которая просматривала эти судебные решения в кассационном порядке. По результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью.

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"Это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных РПЦ в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в Православную Церковь Украины, принятым высшей судебной инстанцией Украины ... Решение Большой Палаты Верховного Суда в обязательном порядке должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины с РПЦвУ в Православную Церковь Украины, и, тем самым, унифицировать подход судов Украины в их решении, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года, РПЦ в Украину было инициировано более 100 судебных процессов относительно законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения.

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