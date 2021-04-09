Верховный суд впервые подтвердил законность перехода церковной общины из УПЦ МП в ПЦУ
Верховный Суд Украины впервые принял решение относительно законности выхода религиозной общины из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православной Церкви Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ПЦУ, обнародованном 8 апреля.
Отмечается, что 6 апреля состоялось заседание Большой Палаты Верховного Суда по рассмотрению дела № 910/10011/19 законности изменения религиозной общиной с.Сутковцы Хмельницкой области своего подчинения - выхода из юрисдикции Русской Православной Церкви в Украине (УПЦ МП) и вхождения в Православную Церковь Украины. По результатам заседания было принято решение о законности такого изменения подчинения.
"Таким образом, высшей судебной инстанцией Украины впервые с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины с Русской Православной Церкви в Украине в Православную Церковь Украины, принято решение, которым подтверждена возможность и законность таких переходов и отклонены возражения Русской Православной Церкви в Украине против этого" , - говорится в сообщении.
Сообщается, что 23 февраля 2019 года религиозная община с. Сутковцы, Хмельницкой области, в связи с образованием автокефальной Православной Церкви Украины, провела общее собрание, на которых приняла решение перейти из РПЦ в Украине в ПЦУ. Зато настоятель этой общины не согласился с таким решением и обратился в суд с иском, в котором требовал признать этот переход незаконным.
Хозяйственный суд города Киева в феврале 2020 принял решение в пользу настоятеля религиозной общины РПЦ в Украине. В дальнейшем, это решение было оставлено без изменений и судом апелляционной инстанции.
Однако, 6 апреля 2021 состоялось заседание уже Большой Палаты Верховного Суда, которая просматривала эти судебные решения в кассационном порядке. По результатам этого пересмотра, указанные судебные решения были отменены и в удовлетворении иска было отказано полностью.
"Это решение Большой Палаты Верховного Суда имеет ключевое значение, поскольку является первым в ряду судебных споров, инициированных РПЦ в Украине с начала активного процесса переходов религиозных общин Украины в Православную Церковь Украины, принятым высшей судебной инстанцией Украины ... Решение Большой Палаты Верховного Суда в обязательном порядке должно учитываться в спорах, касающихся переходов православных религиозных общин Украины с РПЦвУ в Православную Церковь Украины, и, тем самым, унифицировать подход судов Украины в их решении, защищая законное право религиозных общин на смену юрисдикции", - говорится в сообщении.
С начала 2019 года, РПЦ в Украину было инициировано более 100 судебных процессов относительно законности изменения православными религиозными общинами Украины своего подчинения.
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Головна і шкурна проблема - це культові споруди, прихожани - джерело доходів священиків і самі священики. Чоловік висвятився на попа РПЦ, сумніваюсь що він перейде в УГКЦ чи ПЦУ.
Релігійну громаду створює об'єднання громадян і реєструє її в органах державної влади згідно українського законодавства. Релігійна громада має свій статут і члени громади самостійно вирішують до якої конфесії належати. Якщо більшість громади прийняла рішення увійди до складу ПЦУ, то меншість або підкоряється, або може створити іншу релігійну громаду, для цього потрібно не менше трьох осіб, які проголосують за створення нової громади. Незгодні з рішенням більшості можуть подати до суду, як відбулось у цій громаді. І суд прийняв рішення, що рішення більшості законне і члени громади мають право самостійно вирішувати у яку конфесію входити чи з якої виходити. Таке право передбачено Конституцією України, яка гарантує свободу віросповідання.
Банда ФСБ-РПЦ - раскольники мирового Православия и Христианства, скатившиеся к нацистской тоталитарной секте рюзьге мира, самозванцы, верные слуги преступного режима кремляди и гэбни, поддержавшие подлую агрессию азиопской Орды-обосРашки и против Украины-Руси и лицемерно врущие, что они де не при чем. Нацистская идея рюзьге мира и триединой Руси, к которой эРэФия не имеет никакого отношения - их детище. Заарканить и уволочь Украину-Русь в ваше убогое имперской стойло азиопской мокшанской Орды больше не удастся. Искать Христа среди москальских попов и думать о спасении своей души - гиблое дело.
банда ФСБ-РПЦ, на выход !
вон из Украины-Руси! за поребрик, на срани-рязани!
А підія справді знакова! До цього часу москалі "вигравали" "суди" в чистую, а на місцях активно використовували тітушню з інших міст, що конкретно гальмувало перехід громад, особливо після приходу до влади Блазня з другом дитинства - Бакановим...
Шкода, що все це не освітлювали належним чином.
Свідомість кріпаків, не важливо яка - економічна, політична чи духовна. Ну і з ким реформи, в яку Європу чи НАТО ? А таких рагулів, ватніків, совкодрочєрів, русофілів приблизно більше половини, от вам і результати - кучма, овощ, зє .
Довго ще наш нарід буде вичавлювати з себе раба кріпака, а мож прийде мудрий правитель котрий залізною рукою вирве це гниле рабське коріння з їхніх душ і мізків.
Вера неподсудна мирскому суду!
Есть три большие разницы между: Верой, Религией и Культом.
а хтось судив вiру? в тебе з головою все гаразд?
Як і гроші у церкві збирає не священник - та вирішувати , як ними розпоряджати він може тільки радити
А , взагалі-то , я би позбирав усіх попів МП та РПЦ по усій Україні . Посадив їх у вагони-теплушки.
І направив на духовну батьківщину - у Московію
Московська церква (РПЦ), яка тут себе називає УПЦ (Українська Православна Церква) є філіал РПЦ (Російської Православної церкви), її канонічні землі Росії, але ніяк не України. Церква разом із армією, волонтерами і народом захищає свою країну від агресора, а церква УПЦ забиває мізки своєю політикою не воювати і не вбивати "братів-росіян". Бандьор вбивати можна, можна вбивати і українців, яких вони прозвали фашистами, бо бажають бути вільними від їх іга.