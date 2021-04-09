Ночью 9 апреля в работе Facebook и Instagram фиксируются сбои
Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram
Как передает Цензор.НЕТ, это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
Сбои фиксируются с 00:25 поКиеву.
Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.
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