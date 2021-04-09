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Ночью 9 апреля в работе Facebook и Instagram фиксируются сбои

Ночью 9 апреля в работе Facebook и Instagram фиксируются сбои

Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram

Как передает Цензор.НЕТ, это следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои фиксируются с 00:25 поКиеву.

Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.

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Автор: 

Facebook (391) социальные сети (643) Instagram (49)


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слава богу
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09.04.2021 01:10 Ответить
Да пох те сбои в ФБ, Инсте и т.д... Меня больше беспокоит то что жэки обязали привести в порядок бомбоубежища !?.. нагнетают и натягивают нервы в струны для сбоя у народа нервной системы, а ведь нервов уже увы нет - как лопнут струны - мало места будет ВСЕМ - Зебуинам, кацапам и просто поцам-дурачкам в первую очередь..Может это и к лучшему!!!..рвите.
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09.04.2021 01:36 Ответить
а почему с 2014 года не превели в порядок?или там магазины рашен?
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09.04.2021 04:12 Ответить
Нє, ну ти перднув як Бог!

Проси в Подоляка премію.
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09.04.2021 06:15 Ответить
у Вас уже пальці в розетку не влазять мабудь?
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10.04.2021 03:27 Ответить
Без упоминания пятого Президента не платят?
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09.04.2021 09:27 Ответить
лікуйся електрикою
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10.04.2021 03:26 Ответить
даааааааааа
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09.04.2021 01:56 Ответить
 
 