Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом
США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.
На вопрос о том, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".
При этом Псаки подчеркнула, что Вашингтон считает правильным принимать те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны.
"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о влиянии мер США на российское руководство.
Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".
Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры.
По его данным, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".
Bloomberg подчеркивало, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.
"Байдену и его ведущим помощникам теперь нужно определить, насколько жестко им следует наказать Россию, учитывая, что в то же время они надеются на помощь Москвы по иранскому ядерному досье, борьбе против климатических изменений. Также США стремятся возобновить переговоры по теме контроля над вооружениями", - отмечало агентство.
Данные действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.
США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.
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Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
Это тот пакет по Скрипалям, который завернул Трамп.
Так что рашке будет несладко, несмотря на то, что летом можно ягоды и грибы собирать...
Айдер нарисовал все правильно....
Вибрали зе, війни не хочемо...і тд і тд.
Але все думаємо, що хтось вирішить наші проблеми за нас
Марні сподівання)
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Неповний перелік зрадників які намагаються захистити злочинців щоб лишити суддями К.С.