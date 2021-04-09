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Новости Санкции против России
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Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом

Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом

США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она ответила утвердительно на вопрос журналиста о том, можно ли исключать вариант с объявлением санкций уже на этой неделе.

На вопрос о том, исключает ли она санкции и на следующей неделе, Псаки ответила: "Там я уже ничего исключать не буду".

При этом Псаки подчеркнула, что Вашингтон считает правильным принимать те меры, которые действительно могут изменить поведение той или иной страны.

"Нам не следует принимать меры, пока мы не будем уверены, что действительно может немедленно изменить их поведение. Это не то, как мы видим внешнюю политику", - заявила Псаки, отвечая на вопрос журналиста о влиянии мер США на российское руководство.

Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

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Ранее на этой неделе агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что администрация США завершила анализ данных о предполагаемых враждебных действиях РФ и теперь готовит ответные меры.

По его данным, речь может пойти о санкциях и о высылке "сотрудников разведки, работающих под дипломатическим прикрытием".

Bloomberg подчеркивало, что, возможно, санкции коснутся людей, близких к российскому руководству, а также структур, которые, по мнению США, имеют отношение к попыткам вмешаться в американские выборы.

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"Байдену и его ведущим помощникам теперь нужно определить, насколько жестко им следует наказать Россию, учитывая, что в то же время они надеются на помощь Москвы по иранскому ядерному досье, борьбе против климатических изменений. Также США стремятся возобновить переговоры по теме контроля над вооружениями", - отмечало агентство.

Данные действия администрации США станут итогом обзора, который Джо Байден приказал провести в свой первый день на посту президента. Анализ проводился по четырем направлениям: предполагаемое вмешательство России в выборы в США, сообщения о приписываемых России вознаграждениях за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератака на SolarWinds и ситуация с оппозиционером Алексеем Навальным.

США объявили о санкциях против российских официальных лиц в связи с ситуацией с Навальным в прошлом месяце, но до сих пор воздерживались от действий по трем другим пунктам.

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Автор: 

санкции (11422) США (27043) Псаки Джен (168)


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Топ комментарии
+9
Пишу просто =в пику= страшно захопленим.
Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
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09.04.2021 03:13
+8
Тобто, команда прийшла, нічого не знаючи про рашку і не в курсі викликів, які стоять ?
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09.04.2021 01:23
+7
Вот не знаю.. Если бы Мировые лидеры захотели то паРашу можно было похоронить под грузом санкций еще пару-тройку лет назад за 2-3 месяца !!! Только санкции должны были быть КОНКРЕТНЫЕ и по взрослому !!! И сейчас бы этого нового витка эскалации в мире бы не было - а была уборка мусора за кацапами по всему мира и кста ими же самими(оставшимися в живых кацапами но под присмотром надзирателей !!!
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09.04.2021 01:44
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Правила форума Совет форумчан
Тобто, команда прийшла, нічого не знаючи про рашку і не в курсі викликів, які стоять ?
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09.04.2021 01:23 Ответить
"просто тільки кішечки родяться" (с)
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09.04.2021 02:42 Ответить
Пишу просто =в пику= страшно захопленим.
Дуже добре пам*ятаю екстаз, у якому до цих пір перебуває населення України з листопада місяця. І яке було переконане, що з першого дня =козак= почне знищувати рашку і дбати про Україну. А за обережні висловлення виливало на людей тонни бруду і помиїв, і ще не може вспокоїтися.
Розвідка подавала йому інфу значно заздалегідь до інаугурації + перехідний період передачі влади. + як би в курсі особа мала бути щодо ситуації у світі.
Але пріорітетом є =боротьба= з кліматом і воозка ... + купа нелегалів мексиканських ...
Ну, ще вакцини. І гендерна політика, що на голову не налазить ...
І решта справ. Китай, зокрема.
А Україна - не так, щоб .... Вже коли запалало після розмови з фюрером і =мугукання=, тоді з*явився вимучений, під тиском =символічний= дзвіночок ...
Тепер ніби заворушилися (і - то ...), тільки толку щось не проглядається.
Любили цитували тодішнього кандидата, який обіцяв зробити Україну пріорітетом зовнішньої політики. Поки не видно. Зовсім.
Це - моя думка, але я вважаю, що подібне варто було припустити (де розвідка, агов ?) - чи не реагували все-таки ? Або - інакше себе поводити і розмовляти, оскільки позиціонують великими професіоналами.
Якщо гучні заяви - то смішно тепер, як на них плюють і розтирають.
Хай я помилюся, але поки що все так, як я писала.
До речі, Ви ж постили від Піонтковського про =перемогу= =яструбів= ?
А я перед цим подавала теж два його сценарії (хоча я його не читаю і не стежу, так - натрапила). І там було, зокрема, про напад на Україну і, як 1-й варіант, - =озабочєнность=.
2-й варіант - адекватна відповідь Штатів.
х**ла не треба недооцінювати. На жаль, воно - навіть огидніше, ніж ми можемо уявити. Але воно - не дурне, підступне і нице.
І воно не бикувало б просто так. Тим більше, це не 2014. Вже трохи Захід зрозумів, хто воно є.
Тривожно.
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09.04.2021 03:13 Ответить
Це масове божевiлля в Украiiнi. Нiбито не знали що для Украiiни робила адмiнiстрацiя Абамки-Байдена за два сроки Абамки - нiчого. Точнiше таки робили - ембарго на зброю та нуль санкцiй. Плюс "перезавантаження" з паРашею. I пiсля цього божевiльнi мешканцi Украiiни ще чьогось чекали вiд Байдена. А коли дочекалися тiльки вiдновлення С. Потоку-2, все ще чекають що Байден буде бити Пуйла жорстоко. Mass insanity...
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09.04.2021 07:39 Ответить
Тетка, что то ты пургу рашистскую несешь, что *Украина никому не нужна, никто им не будет помогать, все пропало....*
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09.04.2021 13:07 Ответить
Все вони знають , краще всіх нас разом взятих !
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09.04.2021 02:56 Ответить
Обама -2.
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09.04.2021 01:28 Ответить
Нічого, ми терпеливі, таку важливу приємну подію можемо тиждень і почекать
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09.04.2021 01:30 Ответить
Вот не знаю.. Если бы Мировые лидеры захотели то паРашу можно было похоронить под грузом санкций еще пару-тройку лет назад за 2-3 месяца !!! Только санкции должны были быть КОНКРЕТНЫЕ и по взрослому !!! И сейчас бы этого нового витка эскалации в мире бы не было - а была уборка мусора за кацапами по всему мира и кста ими же самими(оставшимися в живых кацапами но под присмотром надзирателей !!!
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09.04.2021 01:44 Ответить
А ещё разгромные по химпрому и финансам будут 3 июня.
Это тот пакет по Скрипалям, который завернул Трамп.
Так что рашке будет несладко, несмотря на то, что летом можно ягоды и грибы собирать...
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09.04.2021 01:45 Ответить
Байден может напасть на РАБссию в любой момент....для самой богатой страны Мира хватит одного Илана Маска,который может превратить в Алеппо всю РАБссию и еще 20 РАБссий нищебродов Шариковых...час "Икс" наступит внезапно,типа Гитлер на дохлый СССр напал с объявлением войны...,Байден это сделает без объявления.... счетчик включен с того дня,когда Байден сказал фразу : Путлер Капут...
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09.04.2021 02:05 Ответить
2 дня назад крымский татарин Айдер Муждабаев вбросил стрим в Ютьюбе : МИРУ МИР НАДОЕЛ.Почему большая война практически неизбежна...
Айдер нарисовал все правильно....
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09.04.2021 02:11 Ответить
Велика війна завжди неминуча. Питання лише коли буде наступна.
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09.04.2021 03:57 Ответить
Параша опять ответит контр-санкциями. Трепещите, пиндосы:
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8435
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09.04.2021 06:42 Ответить
Подождём под дождем, только покрепче их щемите...
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09.04.2021 07:15 Ответить
Ватный рашистский длбб, отключение от свифт и эмбарго нефтяное и Засраха загнется через год от *несерьезных* санкций! Отвечать не надо ,рашистский подонок
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09.04.2021 13:14 Ответить
Ми 30 років чухали я...потилицю, і тільки розкрадали радянське надбання.
Вибрали зе, війни не хочемо...і тд і тд.
Але все думаємо, що хтось вирішить наші проблеми за нас
Марні сподівання)
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09.04.2021 07:50 Ответить
Американские санкции против РФ следует ждать не раньше следующей недели, - Белый дом - Цензор.НЕТ 2397
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09.04.2021 07:50 Ответить
На официальном сайте Конституционного суда говорится, что подано представление от 49 нардепов. Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление стал Сергей Власенко.

Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Неповний перелік зрадників які намагаються захистити злочинців щоб лишити суддями К.С.
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09.04.2021 08:20 Ответить
Ті хто кричав за Зеленського, а потім за Байдена і Ко - клінічні ідіоти. Вас попереджали, що буде гірше, ви не вірили. Москалі тепер будуть шматувати Україну, бо в США до влади привели ліваків. Їм на нас - плювати. Їште тепер, не обляпайтесь.
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09.04.2021 08:57 Ответить
если ***** не будет в санкционном списке - очередная болтология ни о чем. все предыдущие санкции не впечатляют. хозяева паРашы от них не пострадали, только рядовое лишнехромосомное быдло.
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09.04.2021 09:54 Ответить
Обама-2.Порожня балаканина.
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09.04.2021 11:10 Ответить
 
 