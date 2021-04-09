Кличко: Киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу - не носят маски и игнорируют карантинные ограничения
Мэр Киева Виталий Кличко считает, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди не носят маски и игнорируют карантинные ограничения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире политического шоу "Право на власть".
По словам столичного мэра, сейчас киевляне ведут себя так, как будто локдауна не существует.
"Я вижу толпы людей, которые ходят без маски. Я вижу, насколько много штрафов мы выписали кафе и ресторанам, которые работают подпольно и я не доволен этим", - говорит Кличко.
Кличко отметил, что сейчас появилось очень много людей, недовольных локдауном. В прошлом году не работало метро, когда не было столько смертей от коронавируса, люди относились более ответственно к своему здоровью.
К примеру, в прошлом году дали 400 тысяч спецпропусков в транспорт и люди не жаловались, а в этом году - полмиллиона и люди недовольны. Он отметил, что в других странах действует более жесткий карантин и штрафы за его невыполнение.
Кличко напомнил, что сейчас от коронавируса в Киеве умирает ежедневно от 40 до 50 человек. Люди болеют тяжело, больницы переполнены.
"Нужно показывать, как люди задыхаются, нужно показывать, как родители хоронят детей, нужно показывать ужасные кадры, как из больниц вывозят трупы. Это суровая реальность и я хотел бы, чтоб каждый это понимал, это не шутки", - предупреждает мэр Киева.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это как с москалями:
Achtung minen
или
Добро пожаловать
...
Тут можно осторожно побухать
Насчёт эвакуации - ято какраз не против локдауна, да по серьёзному - вот это да, действенный метод. В отличии от намордники из трусов в набитой маршрутке.
Даже если огонь не слишком сильный, но в помещении много дыма, нужно срочно уходить: дым намного опаснее, чем пламя. Смочите водой любую тряпку, полотенце, предмет одежды, приложите этот предмет к носу и рту и как можно быстрее выходите из помещения пригнувшись.
Звичайно, якщо концентрація пздць - не допоможе. Але в деяких випадках рятує життя.
Ох уж мне эти эксперты по намордникам и противогазам :рукалецо:
Пии...ть - не мешки ворочать!
умирать будут те, кто ширнулся ГМО-шными абортированными тканями и те кто не дают полноценного притока кислорода в кровь, нося везде намордник
выхожу каждый день на Выдубичах из метро....пиво, водка, слабоалкоголка на лотках и в генделе (и это 7 утра), шаурма и прочая гадость...продавцы без масок...всю эпидемию картина не изменна. и не только выдубичи. то это киевляне должны там порядок наводить или органы и мэр?
и вакцинироваться непонятно чем не хотят.
Человек должен сам покупать ампулу в заводской упаковке, а если без температуры -70
вакцина не транспортируется, то нах она такая нужна, и неизвестно правда ли это.
Дыбилы, млять, вирус распростаняется не лучами смерти, а находится в каплях в воздухе, вылетающем из человека. При прохождении такого воздуха чере маску часть капель сталкивается с её волокнами и прилипает к ним, таким образом количество вируса в воздухе на выходе меньше, чем на входе!
Тваю мать, уже клавиши стираются из-за этого мудачья!