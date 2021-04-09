РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10086 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 940 127

Кличко: Киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу - не носят маски и игнорируют карантинные ограничения

Кличко: Киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу - не носят маски и игнорируют карантинные ограничения

Мэр Киева Виталий Кличко считает, что киевляне легкомысленно относятся к коронавирусу и карантину. Люди не носят маски и игнорируют карантинные ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ,  об этом он заявил в эфире политического шоу "Право на власть".

По словам столичного мэра, сейчас киевляне ведут себя так, как будто локдауна не существует.

"Я вижу толпы людей, которые ходят без маски. Я вижу, насколько много штрафов мы выписали кафе и ресторанам, которые работают подпольно и я не доволен этим", - говорит Кличко.

Кличко отметил, что сейчас появилось очень много людей, недовольных локдауном. В прошлом году не работало метро, когда не было столько смертей от коронавируса, люди относились более ответственно к своему здоровью.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Количество новых заражений и смертей бьет рекорды": Киев готовится принимать больных COVID-19 в роддомах, детских больницах и тубдиспансере. ВИДЕО

К примеру, в прошлом году дали 400 тысяч спецпропусков в транспорт и люди не жаловались, а в этом году - полмиллиона и люди недовольны. Он отметил, что в других странах действует более жесткий карантин и штрафы за его невыполнение.

Кличко напомнил, что сейчас от коронавируса в Киеве умирает ежедневно от 40 до 50 человек. Люди болеют тяжело, больницы переполнены.

"Нужно показывать, как люди задыхаются, нужно показывать, как родители хоронят детей, нужно показывать ужасные кадры, как из больниц вывозят трупы. Это суровая реальность и я хотел бы, чтоб каждый это понимал, это не шутки", - предупреждает мэр Киева.

Также читайте: Киевсовет просит 12 ведомственных больниц предоставить дополнительные койко-места для больных COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+16
Просто вы сначала (когда коронавируса здесь вообще не было) повырубали все и зашугали людей. Потом народ увидел, что ничего особенного не происходит, и расслабился. Да и вы все ограничения (кроме масок) убрали. А вот теперь, когда корона уже вовсю свирепствует, вы сетуете на то, что киевляне слишком легкомысленные. Вывод: все нужно делать вовремя и соразмерно существующей угрозе.
показать весь комментарий
09.04.2021 02:03
+11
Прийти до влади, користуючись тим, що більшість виборців - барани.
А потім апелювати до них, сподіваючись що то високочолі академіки...

Вони сьогодні сміються з того, що вчора вважали найкращим вибором.
Завтра шануватимуть те, з чого вчора сміялися.
показать весь комментарий
09.04.2021 02:15
+8
Віталій, ти ж боксер. Якщо читаєш Цензор, ось тобі ідея: зайшов кудись до громадського міста, магазину, ТРЦ чи ще куди, побачив мудило-безмасочника, зробив попередження... Чуєш у відповідь "та никакой короны нема", "мене чье-то здоровье в гудок не вперлось", "на все божья воля"... - п*здяч з правої в є[b]асосіну.
показать весь комментарий
09.04.2021 06:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
противогаз от углекислого газа не поможет, нужен баллон с кислородом, но токо тсссс, это ваенная тайна
показать весь комментарий
09.04.2021 09:31 Ответить
То вже деталі )) Суть концепції - не існує нічого, що може вивести із зони комфорту. Є власний затишненький марічкосвіт, все інше - казки діда Панаса.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:35 Ответить
но зебобам нужно рассказывать, что помогает.
Это как с москалями:
Achtung minen
или
Добро пожаловать
показать весь комментарий
09.04.2021 09:40 Ответить
Обережно, тут може вибухнути!
...
Тут можно осторожно побухать
показать весь комментарий
09.04.2021 09:43 Ответить
Ага, вот у нас тут на сцене появился мамкин эксперт у которого при пожаре противогазы очень помогают вот они также и помогают от СО, как намордник из трусов от вируса.

Насчёт эвакуации - ято какраз не против локдауна, да по серьёзному - вот это да, действенный метод. В отличии от намордники из трусов в набитой маршрутке.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:34 Ответить
Я тобі відкрию таємницю: якщо треба швидко вийти із зони задимлення, вистачить і вологої хустки, коли інших засобів нема.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:38 Ответить
Дадада, давайте нам побольше этих сказок венского леса.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:41 Ответить
На тобі. Із інструкції з ТБ.

Даже если огонь не слишком сильный, но в помещении много дыма, нужно срочно уходить: дым намного опаснее, чем пламя. Смочите водой любую тряпку, полотенце, предмет одежды, приложите этот предмет к носу и рту и как можно быстрее выходите из помещения пригнувшись.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:47 Ответить
Дадада, прям из инструкции. Штош, успехов вам в защите тряпкой из трусов (гдето я читал, что лучше всего для увлажнения посцать на неё) как от вирусца, так и от продуктов горения размером в тысячи и тысячи раз меньше.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:51 Ответить
Написюганити на ганчірку - дійсно допомагає, але в іншому надзвичайному випадку: викид аміаку. Так само як тканина, насичена розчином соди, може допомогти при викиді хлору.
Звичайно, якщо концентрація пздць - не допоможе. Але в деяких випадках рятує життя.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:37 Ответить
Для справки: при высоких содержаниях СО человек теряет сознание после двух-трёх вдохов.

Ох уж мне эти эксперты по намордникам и противогазам :рукалецо:
показать весь комментарий
09.04.2021 09:57 Ответить
Я не кажу, що волога тканина врятує, коли вже зовсім пздць. Але при середньому задимленні - як короткочасовий захист цілком працює.
показать весь комментарий
09.04.2021 10:39 Ответить
Кстати, ещё о противогазах: очень, очень хороши для защиты от вирусов! Рекомендую особо озабоченным носить не снимая даже на ночь!

Кличко: Кияни легковажно ставляться до коронавірусу - не носять маски та ігнорують карантинні обмеження - Цензор.НЕТ 743
показать весь комментарий
09.04.2021 09:39 Ответить
Жека, а слабо на деле доказать свою крутость и облизать ручку на двери в инфекционную палату?
Пии...ть - не мешки ворочать!
показать весь комментарий
11.04.2021 12:14 Ответить
Краще здохнуть стоячи чим жить на колінах. Відміняйте масочний режим Чиновники вже провакциновані.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:00 Ответить
Самое обидное, что умирать будут те, кто носит маски, а выживут, кто не носит.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:17 Ответить
а как это? ведь это противоречит логике
показать весь комментарий
09.04.2021 09:27 Ответить
нет нет, все верно ...

умирать будут те, кто ширнулся ГМО-шными абортированными тканями и те кто не дают полноценного притока кислорода в кровь, нося везде намордник
показать весь комментарий
09.04.2021 18:17 Ответить
Чем больше ЗЕбилов вымрет, тем лучше
показать весь комментарий
09.04.2021 09:20 Ответить
Зебіли вже провакциновані за них не переживай.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:38 Ответить
Усі 73% ? Та не може бути
показать весь комментарий
09.04.2021 09:41 Ответить
Маски помогают, как мертвому кадило. Вакцмны нет-но вы держитесь
показать весь комментарий
09.04.2021 09:30 Ответить
Але , не зважаючи на збільшену , порівняно з минулим роком, чисельність виданих перепусток, не всі медики мають (репортаж по ТБ).. Знову волонтери, "підвезти медика" !
показать весь комментарий
09.04.2021 10:46 Ответить
а может не киевляне, а лично Кличко?
выхожу каждый день на Выдубичах из метро....пиво, водка, слабоалкоголка на лотках и в генделе (и это 7 утра), шаурма и прочая гадость...продавцы без масок...всю эпидемию картина не изменна. и не только выдубичи. то это киевляне должны там порядок наводить или органы и мэр?
показать весь комментарий
09.04.2021 11:56 Ответить
Город закройте наконец от вьезжающий каждый день миллион селюков!
показать весь комментарий
09.04.2021 22:30 Ответить
Киевлян не били столько по голове, как некоторых, потому они и грипп сами перенесли,
и вакцинироваться непонятно чем не хотят.
Человек должен сам покупать ампулу в заводской упаковке, а если без температуры -70
вакцина не транспортируется, то нах она такая нужна, и неизвестно правда ли это.
показать весь комментарий
09.04.2021 23:06 Ответить
Опять повылазили кретины из всех щелей....
Дыбилы, млять, вирус распростаняется не лучами смерти, а находится в каплях в воздухе, вылетающем из человека. При прохождении такого воздуха чере маску часть капель сталкивается с её волокнами и прилипает к ним, таким образом количество вируса в воздухе на выходе меньше, чем на входе!
Тваю мать, уже клавиши стираются из-за этого мудачья!
показать весь комментарий
11.04.2021 12:19 Ответить
Страница 2 из 2
 
 