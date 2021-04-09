РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10441 посетитель онлайн
Новости
3 862 29

Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провела встречу с временной поверенной в делах США Квин

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова перед вылетом в Вашингтон провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США  в Украине.

В сообщении Квин отмечается: "Была рада принять посла Маркарову перед ее отъездом в Вашингтон. Пусть тепло и дружественность в этот вечер будут признаком крепких отношений наших стран в последующие годы!"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нет сомнений, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским произойдет, - временная поверенная в делах США Квин

Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провела встречу с временной поверенной в делах США Квин 01

Автор: 

посол (1807) США (27043) Маркарова Оксана (282) Квин Кристина (100)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
Ця селючка нагадала мені дружину Хрущова. Пам'ятаєте легендарне фото, де стоїть струнка та вишукана Джекі Кеннеді у костюмі від Шанель та поряд жирна свинюка Хрущова у якомусь халаті. Вони навіть зовні схожі. В Америці дуже багато товстунів, але на іоні цього у них культ стрункого тіла. Успішний - це худий! Худий - це успішний!
показать весь комментарий
09.04.2021 02:50
+9
Почему ты сброд бомжей называешь армией? Шакалье, воевать против Молдовы, Грузии и ослабленной, разграбленной бандой януковича Украиной вы конечно любите, или воевать, ровняя с землей города и уничтожая всех - детей, стариков, женщин, как в Ичкерии или Сирии, где тоже силы сопротивления были весьма слабые, без авиации, без флота. Вот тут да, вы крутые перцы, а вот кораблики США скоро в Одессу зайдут и станут там, они даже ничего делать не будут, просто там стоять, вот тогда посмотрим, на что вы способны, клоуны, только и будет слышно гавканье из-за забора.
показать весь комментарий
09.04.2021 03:27
+7
Ось таке одоробало представлятиме Украіну в США 😃
показать весь комментарий
09.04.2021 02:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось таке одоробало представлятиме Украіну в США 😃
показать весь комментарий
09.04.2021 02:44 Ответить
Ви мабуть з 73% ? Бо в першу чергу звертаєте увагу на: -стрункий,худий,красивий,тіло накачене,веселий,юморний і головне тембр голосу "з хріпотцой"! Вєлікій,дуже вєлікій у нас ЗЕПрезидент.
показать весь комментарий
09.04.2021 07:11 Ответить
Жах! З якого потяга зняли цю провідницю?
показать весь комментарий
09.04.2021 08:12 Ответить
Надіюсь вони калякали через гугл-перекладача чи Христя вивчила українську
показать весь комментарий
09.04.2021 08:40 Ответить
Ця селючка нагадала мені дружину Хрущова. Пам'ятаєте легендарне фото, де стоїть струнка та вишукана Джекі Кеннеді у костюмі від Шанель та поряд жирна свинюка Хрущова у якомусь халаті. Вони навіть зовні схожі. В Америці дуже багато товстунів, але на іоні цього у них культ стрункого тіла. Успішний - це худий! Худий - це успішний!
показать весь комментарий
09.04.2021 02:50 Ответить
*на фоні
показать весь комментарий
09.04.2021 02:52 Ответить
Это бывшая министр финансов.
показать весь комментарий
09.04.2021 02:57 Ответить
На тому фото супружницю Хрущова можна уявити хіба що на лавці біля під'їзду хрущовки. Або на обгидженій тарганами кухні у процесі приготування якогось неґапетитного хрючева. Або в колгоспі під час годування свиней. Але аж ніяк (!!!) не під час дипломатичного візиту.
Лєнка Зеленська, можна сказати, ще глямурна мадама у порівнянні з "першою ле... (закреслено) першою бабіщею СРСР".
показать весь комментарий
09.04.2021 05:43 Ответить
как-то довелось стоять в очереди в украинское посольство в Нью-Йорке. Такое же селюковое чмо бегало по очереди раздавало анкеты, так оно даже не говорило по английски, когда американцы пытались что-то выяснить, явно чью-то родственницу протащили. Амеры были в **** от этого...
показать весь комментарий
09.04.2021 08:50 Ответить
Якось слухав її доповідь (без суфлера) на якомусь конгресі. Жах! Спосіб і композиція викладу думки, структура побудови речень, озвучені смислові та формотворчі зв'язки свідчать про рівень інтелекту особи.
показать весь комментарий
09.04.2021 09:55 Ответить
Почему ты сброд бомжей называешь армией? Шакалье, воевать против Молдовы, Грузии и ослабленной, разграбленной бандой януковича Украиной вы конечно любите, или воевать, ровняя с землей города и уничтожая всех - детей, стариков, женщин, как в Ичкерии или Сирии, где тоже силы сопротивления были весьма слабые, без авиации, без флота. Вот тут да, вы крутые перцы, а вот кораблики США скоро в Одессу зайдут и станут там, они даже ничего делать не будут, просто там стоять, вот тогда посмотрим, на что вы способны, клоуны, только и будет слышно гавканье из-за забора.
показать весь комментарий
09.04.2021 03:27 Ответить
Шановний Цензор,відкоректуйте»новый посол Маркарова провел встречу...».А то,якось негарно по відношенню до жінки-посла Маркарової.
показать весь комментарий
09.04.2021 03:23 Ответить
З мови зняли теж хотів написати - невже Маркарова змінила підлогу? )))
показать весь комментарий
09.04.2021 05:33 Ответить
Можно убрать девушку из деревни,но деревню из девушки никогда.
Точно,что одоробло...👎👎👎
показать весь комментарий
09.04.2021 05:38 Ответить
Окремо порадував спінджак на фото...
З першого погляду подумав, що це гопницька олімпійка 😂😂😂
показать весь комментарий
09.04.2021 05:46 Ответить
Пінджак з карманами - це не саме страшне. У неї четверо дітей, у яких постійно та по черзі буде якась як не срачка то болячка. А наш посол замість того, щоб займатися дипломатією буде турбуватися лише про своїх лічінок. Невже не можна було знайти фахового дипломата з приємною зовнішностю, щоб і за Неньку не було соромно, щоб і проблеми наши зміг вирішити та щоб на роботі займався роботою, а не сім'єю.
показать весь комментарий
09.04.2021 12:23 Ответить
Я даже затрудняюсь сосчитать количество ошибок в заголовке этой новости.
Патцалом!
показать весь комментарий
09.04.2021 06:32 Ответить
а где семочки в кулаке?
показать весь комментарий
09.04.2021 06:48 Ответить
вид доярки, короя приехала за наградой за хорошие удои и опять на ферму в говняки
показать весь комментарий
09.04.2021 06:49 Ответить
Прочитал коменты,и если я попал в "сборище-73%" то ещё ладно (они не поймут), НО, неужели на первом месте должно стоять: красивый стройный такОЙ наКАЧАНный (то шо маленький то нічого страшного),говорить всегда должен весело с улыбочкой с юмором(то шо бред несе якийсь то то х***ня) главное каким голосом с каким тембром с тААкоой красивой хрипотцой.То что с бумажки толком не может прочитать то то не страшно,главное какие видосик красивые записывает,засмотретца прям можно.(правда вони виставляють Україну не дуже гарно,но то х**ня,головне які відосіки.щось мені нагадує як при совкі чекали серіальчики про "Рабину Изауру").Да,по больше обращайте внимание на внешность и тогда точно про Украину можно будет забыть! P.S. ***(зірочка зірочка зірочка***
показать весь комментарий
09.04.2021 07:38 Ответить
"Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провел встречу с временной поверенной в делах США Квин." Может, всё-таки "провела"?
показать весь комментарий
09.04.2021 07:42 Ответить
Клуша.
показать весь комментарий
09.04.2021 07:43 Ответить
Абфуеть! И еще раз абфуеть!
Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провела встречу с временной поверенной в делах США Квин - Цензор.НЕТ 5202
показать весь комментарий
09.04.2021 08:41 Ответить
А шо это за бомжиха под флагом Омерики?
показать весь комментарий
09.04.2021 08:42 Ответить
Ну ладно там, не дуже струнка та й симпатична, як комусь хотілось би, мабуть добре англійську мову знає та й розумна, але вирядитись у кольори прапору Америки, ось така прямолінійна угодливість, ну не знаю...
показать весь комментарий
09.04.2021 10:27 Ответить
Цікаво, така посада для Маркаровоі обійшлася їй мабуть, в кругленьку суму , так Зеля ?
показать весь комментарий
09.04.2021 11:42 Ответить
 
 