Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провела встречу с временной поверенной в делах США Квин

Новый посол Украины в США Оксана Маркарова перед вылетом в Вашингтон провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине.

В сообщении Квин отмечается: "Была рада принять посла Маркарову перед ее отъездом в Вашингтон. Пусть тепло и дружественность в этот вечер будут признаком крепких отношений наших стран в последующие годы!"

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