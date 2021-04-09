Перед вылетом в Вашингтон новый посол Маркарова провела встречу с временной поверенной в делах США Квин
Новый посол Украины в США Оксана Маркарова перед вылетом в Вашингтон провела встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает посольство США в Украине.
В сообщении Квин отмечается: "Была рада принять посла Маркарову перед ее отъездом в Вашингтон. Пусть тепло и дружественность в этот вечер будут признаком крепких отношений наших стран в последующие годы!"
Топ комментарии
+10 irenka ko
показать весь комментарий09.04.2021 02:50 Ссылка
+9 Хм #474109
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+7 Amber
показать весь комментарий09.04.2021 02:44 Ссылка
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Лєнка Зеленська, можна сказати, ще глямурна мадама у порівнянні з "першою ле... (закреслено) першою бабіщею СРСР".
Точно,что одоробло...👎👎👎
З першого погляду подумав, що це гопницька олімпійка 😂😂😂
Патцалом!