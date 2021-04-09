Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заразившихся коронавирусом станет больше.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".
По словам Кличко, городские власти будут ориентироваться на цифры и решать, нужно ли ужесточать карантин.
"Сегодня (8 апреля. - Ред.) почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет - мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - говорит Кличко.
Он также выразил надежду, что на следующей неделе заболеваемость снизится и можно будет ослабить карантин.
"Мы ввели локдаун в понедельник и через неделю, мы надеемся, будем иметь динамику по снижению заболеваемости людей", - говорит мэр Киева.
Напомним, киевляне стали относиться к коронавирусу более легкомысленно. Так считают городские власти.
Ранее сообщалось, что озвучены сроки поступления вакцины Pfizer в Украину. Максим Степанов рассказал, кого ей будут вакцинировать.
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Ты можешь хоть в пещеру дрыснуть - наворовал и правнукам хватит.
Киев кормит пол страны и люди теряют возможность работать.
А вирус, в основном, косит работающих на удаленке, оно и понятно, иммунитет теряется и достаточно минутного контакта с развозчиком пиццы, что бы заразиться.
Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Та шльондра яка продавала Україну за свого прем"єрства знову веде ворожу до країни діяльність. ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ.