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Новости Коронавирус и карантин
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Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко

Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, когда в Киеве могут принять более жесткие карантинные ограничения. По его словам, это будет возможно, если заразившихся коронавирусом станет больше.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом шла речь в эфире программы "Право на владу".

По словам Кличко, городские власти будут ориентироваться на цифры и решать, нужно ли ужесточать карантин.

"Сегодня (8 апреля. - Ред.) почти 2 тысячи больных, 48 человек умерли от коронавируса. Цифры очень не оптимистичные. Мы надеемся, что на следующей неделе они уменьшатся, если нет - мы можем говорить о продолжении локдауна и мы не исключаем, что будут более жесткие ограничения", - говорит Кличко.

Он также выразил надежду, что на следующей неделе заболеваемость снизится и можно будет ослабить карантин.

"Мы ввели локдаун в понедельник и через неделю, мы надеемся, будем иметь динамику по снижению заболеваемости людей", - говорит мэр Киева.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кличко о продлении локдауна в Киеве до 10 мая: Удивлен такой информацией, но не исключаю, что это может произойти. ВИДЕО

Напомним, киевляне стали относиться к коронавирусу более легкомысленно. Так считают городские власти.

Ранее сообщалось, что озвучены сроки поступления вакцины Pfizer в Украину. Максим Степанов рассказал, кого ей будут вакцинировать.

карантин (16729) Киев (25655) Кличко Виталий (4649) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)


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Топ комментарии
+3
слишком много хотите от Виталика. у него от умных и длинных слов болит голова. Просто кто-то целенаправленно уничтожает мелкий бизнес...
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09.04.2021 07:51
+2
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.

Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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09.04.2021 07:34
+2
Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко - Цензор.НЕТ 5461
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09.04.2021 08:01
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Тыц😂🌷
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09.04.2021 07:47 Ответить
Козел вонючий!
Ты можешь хоть в пещеру дрыснуть - наворовал и правнукам хватит.
Киев кормит пол страны и люди теряют возможность работать.
А вирус, в основном, косит работающих на удаленке, оно и понятно, иммунитет теряется и достаточно минутного контакта с развозчиком пиццы, что бы заразиться.
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09.04.2021 07:29 Ответить
В Африці президент одної країни переміг СНІД. Він просто видав указ що СНІДу не існує і це все просто змова міжнародної фармацевтичної мафії.

Більше жодна людина в його країні не захворіла, радісно чпокаються без перезервативів і славлять свого президента. Помирають, звичайно- саркома капоши, опортуністичні інфекції... Але жодного випадку СНІДу!
Аби і Зеленський видав указ що ковіду не існує, ото б де отримав справжню любов народу.
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09.04.2021 07:34 Ответить
Лукашенко выдал, что-то не видно любви народа.
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09.04.2021 07:45 Ответить
А у нас москальські гниди пакостять у своїй країні ,ось неповний пкрелік ІУД:На официальном сайте Конституционного суда говорится, что подано представление от 49 нардепов. Уполномоченным представителем субъекта права на конституционное представление стал Сергей Власенко.
Под этим документом подписались - Юлия Тимошенко, Сергей Власенко, Григорий Немыря, Крулько Иван, Евтушок Сергей, Лабунская Виталина, Мейдич Олег, Цимбалюк М., Наливайченко Валентин и другие нардепы. Всего под документом стоит 49 подписей.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/449829-nardepy_osparivajut_uvoljnenie_tupitskogo_i_kosminina_v_konstitutsionnom_sude Та шльондра яка продавала Україну за свого прем"єрства знову веде ворожу до країни діяльність. ГАНЬБА ЗРАДНИКАМ.
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09.04.2021 07:50 Ответить
слишком много хотите от Виталика. у него от умных и длинных слов болит голова. Просто кто-то целенаправленно уничтожает мелкий бизнес...
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09.04.2021 07:51 Ответить
Вчора на ПРЯМОМУ була депутатка Скороход. Вже 3 рази перехворіла ковдом. Каже вже обридло. Який висновок? Імунітет набувається на короткий термін і то на даний штамм. Якщо штамм інший, то антитіла його не розпізнають.
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09.04.2021 07:56 Ответить
Киев кормит пол страны?))))) Уже были одни кормильцы...
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09.04.2021 07:58 Ответить
С твоим интеллектом лучше не высовываться с бункера.
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09.04.2021 08:00 Ответить
Сподіваємося, що наступного тижня захворюваність на COVID-19 у Києві знизиться, але не відкидаємо більш жорстких обмежень, - Кличко - Цензор.НЕТ 5461
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09.04.2021 08:01 Ответить
можно ещё не мыться
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09.04.2021 09:15 Ответить
У соросят глоболистов есть ковид. А диктаорам он не нужен. Африканцам которые не зависят от МВФ тоже. У каждого своя выгода. И что там с беларусами? Почему не сравниваем успехи наших лохдаунов с ихним пофигизмом. Видать не на нашу користь.Но зато верем санитару в курточке.
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09.04.2021 08:19 Ответить
Печально сравнивать. Бесполезность намордников из всех щелей лезет.
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09.04.2021 08:56 Ответить
 
 