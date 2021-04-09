Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.
В районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.
"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.
Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.
Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник дважды осуществил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.
Кроме того, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.
Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
"По состоянию на 7:00 утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.
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Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Негайно повернути наших снайперів на позіції! Бо цей методичний
відстріл ніколи не закінчиться.Кацапи відкрили нахабну охоту на
українців і відповідь повинна бути адекватно жорстокою! А кричати
при нагоді Слава Україні та Героям Слава, то все рівно що шмарклі
витирати.
Об этом он рассказал на своей странице в https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/?igshid=lqimn8m3bo9m Instagram . Судя по селфи, опубликованному около 7:40 утра, Зеленский пошел заняться спортом на брусьях в промышленной зоне города .Президент пожелал украинцам в социальной сети доброго утра. Для раннего занятия Зеленский выбрал черный спортивный костюм.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - говорится под фото.
от если б без пафоса и самоуверенности...и "брусьев" на Промке....
(нет такта у людыны...есть только самолюбование и щенячий эгоизм)
П.С. "Сім-сорок" - дуже символічно.
Как информирует Replyua.net, украинский блогер, ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, вместо заявления о возврате аэроразведки и СП, о возобновлении работы контрснайперов, вместо признания ошибочной политики примирения с кремлевским крокодилом и извинений за преследование военных и свертывание реформ в оборонке и так далее - нам почему-то показали Владимира Зеленского в каске, как актера, играющего роль Голобородько.
Валерий Прозапас отмечает, да еще и с героической формулировкой «в 80 метрах от позиций противника», что это имеет какое-то значение, когда он оттуда поедет, а трэш с армией останется. Тем не менее картинку сделали профессионально, показали в прайм-тайм по всех ведущих телеканалах, которые находятся в собственности олигархов.
«Рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим. Там он с другого фланга уже и Билецкий для воинственных «обучение» устраивает - так в военкомат сцикотно, не для того цветочки расцветали. Но больше всего обида мучает за другое - за количество хомячья, которое поведется на это фуфло», - написал ветеран АТО.
Слава Україні!!!
Героям слава!!!