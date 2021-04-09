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Новости Агрессия России против Украины
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Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС

Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали

За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник дважды осуществил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме того, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель потребовала от Путина свернуть наращивание войск на границе с Украиной, - пресс-служба канцлера

Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали тишину на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС 01

обстрел (27652) Донбасс (26956) потери (4418) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+15
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.04.2021 08:12
+14
Ну шо там нарішав зелений злочинець? Чи поверне антиснайперські групи?
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09.04.2021 08:24
+10
Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1056
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09.04.2021 08:12
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Правила форума Совет форумчан
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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09.04.2021 08:12 Ответить
Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1056
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09.04.2021 08:12 Ответить
Ну шо там нарішав зелений злочинець? Чи поверне антиснайперські групи?
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09.04.2021 08:24 Ответить
Як можна терпіти таке знущання над нашими захисниками?
Негайно повернути наших снайперів на позіції! Бо цей методичний
відстріл ніколи не закінчиться.Кацапи відкрили нахабну охоту на
українців і відповідь повинна бути адекватно жорстокою! А кричати
при нагоді Слава Україні та Героям Слава, то все рівно що шмарклі
витирати.
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09.04.2021 17:58 Ответить
ПреЗЕдент показал фото из зоны боевых действий на Донбассе, куда он отправился из-за обострения на фронте. Так, утром 9 апреля глава государства находился в Авдеевке Донецкой области.
Об этом он рассказал на своей странице в https://www.instagram.com/p/CNbpFg5hT7p/?igshid=lqimn8m3bo9m Instagram . Судя по селфи, опубликованному около 7:40 утра, Зеленский пошел заняться спортом на брусьях в промышленной зоне города .Президент пожелал украинцам в социальной сети доброго утра. Для раннего занятия Зеленский выбрал черный спортивный костюм.
"Авдеевка. Промка. Брусья. Добрий ранок!" - говорится под фото.

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 1461

от если б без пафоса и самоуверенности...и "брусьев" на Промке....
(нет такта у людыны...есть только самолюбование и щенячий эгоизм)
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09.04.2021 08:40 Ответить
Пошел покурить айкос возле брусьев спортсмен мля
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09.04.2021 08:42 Ответить
враг должен испугаться ! (точно!!!)
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09.04.2021 08:51 Ответить
Злякатися заспаного вигляду "найвеличнішого". І це о 7:40 ранку.
П.С. "Сім-сорок" - дуже символічно.
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09.04.2021 16:11 Ответить
та да... 7:40 никуда не спрячешь )))) везде знаки )))))
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09.04.2021 16:14 Ответить
Ветеран АТО: рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6823
Как информирует Replyua.net, украинский блогер, ветеран https://replyua.net/news/ato/ АТО Валерий Прозапас пишет у себя в Facebook, вместо заявления о возврате аэроразведки и СП, о возобновлении работы контрснайперов, вместо признания ошибочной политики примирения с кремлевским крокодилом и извинений за преследование военных и свертывание реформ в оборонке и так далее - нам почему-то показали Владимира Зеленского в каске, как актера, играющего роль Голобородько.

Валерий Прозапас отмечает, да еще и с героической формулировкой «в 80 метрах от позиций противника», что это имеет какое-то значение, когда он оттуда поедет, а трэш с армией останется. Тем не менее картинку сделали профессионально, показали в прайм-тайм по всех ведущих телеканалах, которые находятся в собственности олигархов.

«Рвотная спецоперация для телекартинки явно разработана маршалами Арестовичем и Подоляком, почерк неповторим. Там он с другого фланга уже и Билецкий для воинственных «обучение» устраивает - так в военкомат сцикотно, не для того цветочки расцветали. Но больше всего обида мучает за другое - за количество хомячья, которое поведется на это фуфло», - написал ветеран АТО.
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09.04.2021 09:12 Ответить
А что за вскукарек насчет Билецкого, насколько я знаю у Азова всегда были свои курсы молодого бойца, причем значительно круче чем в учебках ВСУ.
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09.04.2021 15:10 Ответить
На его месте должна была быть Бубочка
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09.04.2021 09:06 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3248
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09.04.2021 09:37 Ответить
Один український воїн загинув, найманці РФ 15 разів зривали "тишу" на Донбасі, використовуючи 122-мм артилерію та міномети, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5237
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09.04.2021 09:58 Ответить
Царство Небесне..., вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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09.04.2021 13:20 Ответить
Кацапы уже начали 122мм артиллерию применять, до применения Градов такими темпами осталось недели 2, ну а мы и дальше будем придерживаться всех условий "перемирия".
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09.04.2021 15:05 Ответить
Герої не вмирають
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10.04.2021 08:11 Ответить
 
 