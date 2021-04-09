Один украинский воин погиб, наемники РФ 15 раз срывали "тишину" на Донбассе, используя 122-мм артиллерию и минометы, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 11 обстрелов по позициям украинских защитников, 2 обстрела гражданской инфраструктуры, 1 дистанционное минирование минами ПОМ-2 и 1 факт оборудования противником фортификационных сооружений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку от населенных пунктов Пески и Водяное, что на Приазовье, враг открывал огонь из артиллерийских установок 122-мм калибра, минометов 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи населенного пункта Широкино враг использовал крупнокалиберные пулеметы, а возле поселка Невельское - станковые противотанковые гранатометы.

В районе оперативно-тактической группировки "Север", вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из автоматических станковых гранатометов вблизи поселка Луганское.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью.

Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

В штабе подчеркнули, что на обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Водяное противник дважды осуществил артиллерийский обстрел гражданской инфраструктуры.

Кроме того, передовыми подразделениями Вооруженных Сил Украины зафиксировано проведение инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино, а в направлении поселка Зайцево, враг осуществил дистанционное минирование из ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

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Обо всех фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

"По состоянию на 7:00 утра, 9 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.