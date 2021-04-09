В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел

19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 09 апреля 2021 года. В частности, заболел 751 ребенок и 552 медработника.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 4 936 человек;

летальных случаев - 419;

выздоровел - 11 221 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 823 674 человека;

выздоровели - 1 395 104 человека;

летальных случаев - 36 381;

проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях", - рассказал Степанов.







