В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел
19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 09 апреля 2021 года. В частности, заболел 751 ребенок и 552 медработника.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 4 936 человек;
летальных случаев - 419;
выздоровел - 11 221 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 823 674 человека;
выздоровели - 1 395 104 человека;
летальных случаев - 36 381;
проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях", - рассказал Степанов.
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вдом можешь хоч китайською, хоч латиною
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZU2WhzO_NV466jrkL0jYQHzfD3_1MbP_2dRR72Ol_09aUFPmHzgYOfNhs6RjYAVRa_C5dlI5SyF-J8PO12XvUF6AMPP1ZCjusVKnsfhdpIiktl_Tt828yQIxgzAjHOFie00CX_rSBt8K8H1t8BkytjpnVThyEX8tYu4DN8tOVRt9Q&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/# 1 ч ·
Вот вы зря наговариваете на президента. Владимир Александрович думает о народе, и переживает за него.
6 апреля на селекторном совещании у президента Украины, он дал строгое распоряжение выяснить причину роста заболеваемости в Черновицкой области, и принять строгие меры для предотвращения её распространения. Да-да, так и сказал. Правда рост там начался в середине января, а с конца марта пошло снижение. А на дворе уже апрель, но это не важно, главное что президент болеет за народ.
А еще президент наконец-то заметил что со статистикой коек обеспеченных кислородом что-то не так. И назначил проверку. Правда проверку почему-то поручил главам обладминистраций которые сами же и рисуют эти койки. Довольно странное решение. Но это не важно. Главное что президент переживает и заботится о народе. Того глядишь он в мае-июне даст поручение разобраться с ростом смертности, а ближе к августу разобраться с ростом госпитализаций. Главное ведь что ? Главное это создание видимости бурной деятельности. Результат не важен. Главное красивая обертка, и хорошие видосы.
Чем больше ограничений - тем больше заболевших.
«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину!
«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!
«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ! "" .... копировать и быстро пересылать .... FB скоро будет удален 👎👎
Спочатку я не вірив в короновірус, поки не задихнувся від цієї гидоти, зараз хочу попередити тих хто не вірить в цю гидоту, нічого страшного не має. поки не помреш!!!
Спростування цього фейку https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK від Reuters
https://voxukraine.org/ru/nepravda-institut-virusologii-v-uhane-prinadlezhit-kompanii-glaxo-kotoroj-prinadlezhit-pfizer/ Від наших ЗМІ
Все інше можете нагуглити самостійно. На жаль фейк.
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......
Все що потрібно знати про "пандемії", карантини і нові штами коронавірусу.
https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ Барани вас знову стрижуть..... ! Тільки тепер в світовому масштабі.
Что происходит в Бразилии, где полыхает бесконтрольная вспышка COVID-19 и гибнет до 4 тыс. человек ежедневно
https://nv.ua/world/countries/v-brazilii-ot-koronavirusa-gibnut-po-4-tys-chelovek-v-den-podrobnosti-poslednie-novosti-50152617.html
Тобто в 2019 за добу помирало в середньому 581114/365=1592 людини. Якби твої фантазії були реальністю, то зараз добова смертність від ковіду була б приблизно такою ж.
А вона вчетверо менше. Так що припиняй свою тупу ковідодисидентську пропаганду.
Украина вышла на первое место в Европе сразу в двух категория.
- суточное число новых случаев - 13276
- суточное число летальных случаев-430