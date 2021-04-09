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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел

19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 9 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"19 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 09 апреля 2021 года. В частности, заболел 751 ребенок и 552 медработника.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 02госпитализированы - 4 936 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 02летальных случаев - 419;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 02выздоровел - 11 221 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 02осуществлено тестирований за сутки - 119 369 (в том числе методом ПЦР - 53 373, методом ИФА - 21 071, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 44 925).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеемся, что на следующей неделе заболеваемость COVID-19 в Киеве снизится, но не исключаем более жестких ограничений, - Кличко

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 07заболели - 1 823 674 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 07выздоровели - 1 395 104 человека;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 07летальных случаев - 36 381;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 07проведено ПЦР-тестов - 8 568 004.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1864), Днепропетровской (1665), Львовской (1639), Киевской (1265) и Харьковской (1194) областях", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6189
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09.04.2021 08:15
+5
Не розумію я тільки одного,чому на російськомовній версії новини показують раніше ніж на українськомовній?
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09.04.2021 08:15
+5
я в опозиції.
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09.04.2021 08:20
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Привіт із Буковеля, чувакі
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел - Цензор.НЕТ 6189
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09.04.2021 08:15 Ответить
Ми всі президенти і ходимо теж без масок.
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09.04.2021 08:19 Ответить
я в опозиції.
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09.04.2021 08:20 Ответить
Не розумію я тільки одного,чому на російськомовній версії новини показують раніше ніж на українськомовній?
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09.04.2021 08:15 Ответить
А як інакше виробити в українців комплекс меншовартості?!
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09.04.2021 08:31 Ответить
Сумлінно перекладають. Всі новини в оригіналі російською... Як і Петро Ляксеіч... З трибуни українською, і домашні рідною мовою і дупля не відбивають.
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09.04.2021 08:32 Ответить
то Петро Олексійович закон про мову виконував чи ні?
вдом можешь хоч китайською, хоч латиною
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09.04.2021 10:05 Ответить
Так вийшли на плато чи ні? Що там по сценірію: плато чи до 30 тисяч?
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09.04.2021 08:20 Ответить
Зескот угробит нацию, чемпионы, ***
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09.04.2021 08:22 Ответить
Наговариваете... )

https://www.facebook.com/evgeny.istrebin?__cft__[0]=AZU2WhzO_NV466jrkL0jYQHzfD3_1MbP_2dRR72Ol_09aUFPmHzgYOfNhs6RjYAVRa_C5dlI5SyF-J8PO12XvUF6AMPP1ZCjusVKnsfhdpIiktl_Tt828yQIxgzAjHOFie00CX_rSBt8K8H1t8BkytjpnVThyEX8tYu4DN8tOVRt9Q&__tn__=-UC%2CP-R Евгений Истребин https://www.facebook.com/# 1 ч ·

Вот вы зря наговариваете на президента. Владимир Александрович думает о народе, и переживает за него.
6 апреля на селекторном совещании у президента Украины, он дал строгое распоряжение выяснить причину роста заболеваемости в Черновицкой области, и принять строгие меры для предотвращения её распространения. Да-да, так и сказал. Правда рост там начался в середине января, а с конца марта пошло снижение. А на дворе уже апрель, но это не важно, главное что президент болеет за народ.
А еще президент наконец-то заметил что со статистикой коек обеспеченных кислородом что-то не так. И назначил проверку. Правда проверку почему-то поручил главам обладминистраций которые сами же и рисуют эти койки. Довольно странное решение. Но это не важно. Главное что президент переживает и заботится о народе. Того глядишь он в мае-июне даст поручение разобраться с ростом смертности, а ближе к августу разобраться с ростом госпитализаций. Главное ведь что ? Главное это создание видимости бурной деятельности. Результат не важен. Главное красивая обертка, и хорошие видосы.
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09.04.2021 12:17 Ответить
Врачи не справляются с навалой молодежного слабоумия и маразма.
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09.04.2021 08:26 Ответить
Зато смертность от всех других болезней резко снизилась. Скоро степаша шарлатан об этом рапортовать будет как освоих успехах.Все на ковид списали.
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09.04.2021 08:27 Ответить
Можливо, ковід не дає розвиватися іншим хворобам...можу навіть на цьому наполягати, бо не маю до медицини жодного відношення, а відтак ніякої відповідальності за свої слова не несу.
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09.04.2021 08:36 Ответить
Лікарі зайняті іншим. Колись медики всі - всі бастували цілих три дні, то смертність за ті три дні знизилася на 20%.
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09.04.2021 08:57 Ответить
( не у нас, у нас не бастують)
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09.04.2021 08:58 Ответить
Больше нужно митингов "самозанятых"! Все лишние вымрут...
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09.04.2021 08:29 Ответить
Не только митинги, нужно ещё базары и ярмарки открыть, только у всех посетителей взять расписки что они отказываются от медицинской помощи и обязуются померать тихо дома.
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09.04.2021 08:36 Ответить
Как то странно.
Чем больше ограничений - тем больше заболевших.
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09.04.2021 08:34 Ответить
Количество вакцинированных подозрительно совпадает с количеством заболевших практически во всех областях и по стране в целом.
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09.04.2021 08:36 Ответить
Маски начинают спадать!
«Китайская биологическая лаборатория в Ухане является частью Glaxosmithkline, которая (случайно) принадлежит Pfizer!» Тот, кто делает вирусную вакцину, которая (случайно) была выпущена в биологической лаборатории в Ухане и (случайно) профинансирована доктором Фаучи. кто (случайно) рекламирует вакцину!
«GlaxoSmithKline (случайно) управляется финансовым отделом Black Rock, который (случайно) управляет финансами Open Foundation (Фонд Сороса), который (случайно) управляет французской AXA!
«По совпадению, Соросу принадлежит немецкая компания Winterthur, которая (случайно) построила китайскую лабораторию в Ухане и была куплена немецким альянсом, у которого (случайно) есть акционер Vanguard, который (случайно) является акционером Black Rock, который (случайно) контролирует центральные банки и управляет примерно третью мирового инвестиционного капитала.
Black Rock также (по совпадению) является основным акционером MICROSOFT, принадлежащим Биллу Гейтсу, который (кстати) является акционером Pfizer (кто - помните? Он продает чудодейственную вакцину) и (это случилось) теперь является первым спонсором ВОЗ!
Теперь вы понимаете, как мертвая летучая мышь, проданная на мокром рынке в Китае, заразила ВСЮ ПЛАНЕТУ! "" .... копировать и быстро пересылать .... FB скоро будет удален 👎👎
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09.04.2021 09:14 Ответить
рассія ні прі чьом?
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09.04.2021 09:32 Ответить
щось я вже таке читав.
Спочатку я не вірив в короновірус, поки не задихнувся від цієї гидоти, зараз хочу попередити тих хто не вірить в цю гидоту, нічого страшного не має. поки не помреш!!!
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09.04.2021 09:40 Ответить
Почнемо з того, що Wuhan Institute of Virology заснований не GlaxoSmithKline, а урядом КНР. А https://www.pfizer.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B0-%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F Pfizer має такі фінанси та контракти , що сам може купити будь-кого (чим він потроху і займається).

Спростування цього фейку https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-wuhan-lab-idUSKBN28R2UK від Reuters
https://voxukraine.org/ru/nepravda-institut-virusologii-v-uhane-prinadlezhit-kompanii-glaxo-kotoroj-prinadlezhit-pfizer/ Від наших ЗМІ

Все інше можете нагуглити самостійно. На жаль фейк.
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09.04.2021 10:20 Ответить
тотальный, и уже старый фейк
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09.04.2021 12:19 Ответить
Повторюю знову. Паталогоанатоми вже отримали наказ всіх померлих оформляти із заключенням - причина смерті Ковід-19, чи вони все таки якось викручуються і пишуть все що приходить в голову з припискою і від коронавіса в тому числі. В кого є свідоцтво про смерть з заключенням паталогоанатома причина смерті - Ковід 19, а точніше його Англійсько-Мозамбітський чи український штам? Ну, є в кого? Скиньте буль ласка скрін.
Тільки ж памятайте, як буде одне таке заключення, то я запитаю за всі 421 вчорашні 433 сьогоднішні , а потім за півтора роки.......

Все що потрібно знати про "пандемії", карантини і нові штами коронавірусу.

https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ Барани вас знову стрижуть..... ! Тільки тепер в світовому масштабі.
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09.04.2021 09:55 Ответить
Опять плоскоземельная муета.
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09.04.2021 10:31 Ответить
Долбням, фейки тиражирующим, посвящается

Что происходит в Бразилии, где полыхает бесконтрольная вспышка COVID-19 и гибнет до 4 тыс. человек ежедневно
https://nv.ua/world/countries/v-brazilii-ot-koronavirusa-gibnut-po-4-tys-chelovek-v-den-podrobnosti-poslednie-novosti-50152617.html
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09.04.2021 12:29 Ответить
В Україні за добу від COVID-19 померли 419 осіб, зафіксовано 19 676 нових випадків зараження, 11 221 особа видужала - Цензор.НЕТ 5044

Тобто в 2019 за добу помирало в середньому 581114/365=1592 людини. Якби твої фантазії були реальністю, то зараз добова смертність від ковіду була б приблизно такою ж.
А вона вчетверо менше. Так що припиняй свою тупу ковідодисидентську пропаганду.
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09.04.2021 15:09 Ответить
Хроника преступления против народа
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09.04.2021 11:13 Ответить
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin/posts/2164908853640423?__cft__[0]=AZWpVrSuttJikOojc-8DS_AmU-5IZcONwEYDXQJ7A9ZKr53JxC6ucCspKZYexaVmlFArZFHczHyKrhkL1pf0tG_3cmMV_cH8zfNYBLbFJ96550ts6XVzuZKYQXK-FKxMUE5n95WgwaT6OodoJVvLrpa3vXyrqRMxqO7_pJQY4swqTg&__tn__=%2CO%2CP-R 7 апреля, 00:43
Украина вышла на первое место в Европе сразу в двух категория.
- суточное число новых случаев - 13276
- суточное число летальных случаев-430
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09.04.2021 12:50 Ответить
 
 