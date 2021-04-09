За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов
353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине. 353 147 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 8 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (1 990), Киевской (1 970) областях, Киеве (1 850) и Львовской (1 540) области, меньше всего - в Черниговской (140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.
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