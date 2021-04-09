За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов

353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине. 353 147 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 419 человек, зафиксированы 19 676 новых случаев заражения, 11 221 человек - выздоровел

По данным министра, прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 8 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (1 990), Киевской (1 970) областях, Киеве (1 850) и Львовской (1 540) области, меньше всего - в Черниговской (140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.