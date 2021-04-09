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Новости Коронавирус и карантин
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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов

353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"18 569 человек привиты против COVID-19 за сутки 8 апреля 2021 в Украине. 353 147 человек привиты с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 145 мобильными бригадами по иммунизации и 848 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 8 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 431 025 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Днепропетровской (1 990), Киевской (1 970) областях, Киеве (1 850) и Львовской (1 540) области, меньше всего - в Черниговской (140), Черкасской (180) и Николаевской (180) областях.

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вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 18 569 человек, всего - 353 147, - Степанов - Цензор.НЕТ 1175
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09.04.2021 08:31 Ответить
Вакцинировали 18 569 человек/сутки. Темпы не растут. Чтобы вакцинировать 20 млн человек с темпом 20 тыс. человек/сутки понадобиться 1000 суток (3 года).
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09.04.2021 08:45 Ответить
не ростуть, бо коли виколють прийдеться сидіти і чекати на партії нічого не роблячи. їх сожруть: народ і самі медики - для медика-вакцинтора це сидіти без роботи, то вони зараз виходять у суб. та не нед. на пару укольчиків.
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09.04.2021 10:39 Ответить
якщо український максимум 20 000 уколів у день, то 500 тис доз все-ріво повинні вже бути виколоті, бо це 25 днів, а розтягують до поставок. партія вже 2 тижні як має бути виколота.
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09.04.2021 10:37 Ответить
В нормальных странах, где президенты, премьеры и министры здравоохранения не занимаются обогащением на должности, уже давно сделали вакцинацию 50% граждан. А в клоунско-зеленском балагане, до 1% вакцинации населения прийдется ждать еще полгода. Я уже не говорю про качество клоунской вакцины и повторную вакцинацию.
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09.04.2021 11:27 Ответить
 
 