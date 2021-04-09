За сутки в мире выявили 739,1 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 13,8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 134,5 млн. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 9 апреля в мире зарегистрировали 739 130 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 13 854 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 134 528 841 случай инфицирования, из них 739 130 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 915 013 человек, из них 13 854 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 108,3 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Франция и Россия.
Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 9-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3, по летальным случаям - 7-ю и 3-ю позицию соответственно.
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