Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия
Наблюдатели ОБСЕ продолжают уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика на Донбассе в оккупированном населенном пункте Александровское. Как известно, РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность к гибели ребенка.
Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.
"Наблюдатели продолжали уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству н. п. Александровское (47 км к северо-востоку от Донецка), расположенном примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения. 7 апреля в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству; 41 км к северо-востоку от Донецка) родители мальчика (мужчина и женщина, 30–39 лет) показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений", - говорится в отчете.
"В тот же день примерно в 6,5 км к юго-западу от дома №36, в котором мальчик был в гостях, по ул. Дорожной на северной окраине Александровского наблюдатели увидели воронку (шириной 20 см), которая, по оценке, образовалась недавно. Наблюдатели зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см): главных воротах и деревянном сарае примерно в 12 м к северо-востоку и в 1 м к юго-западу от воронки; в 2 металлических баках для воды примерно в 4 м к юго-западу от воронки; а также в деревянном заборе вокруг сада, примерно в 3,5 м к югу от воронки. Члены патруля Миссии также зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см) в двух юго-западных стенах дома, а также в южной стене и входной металлической двери. Наблюдатели также увидели, что 3 стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома они видели отверстие (5 см шириной) в потолке кухни и еще 2 отверстия (4–5 см шириной) в гостиной, в юго-западной части дома. Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось - 5 - возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков. В тот же день у дома бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что она также получила ранения 2 апреля, когда произошел взрыв. Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбившегося окна", - рассказали наблюдатели ОБСЕ.
Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.
Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.
Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".
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Крысы Мавзолейные... вы были баранами,ими и подохнете,посылать дрон с гранатой чтобы убить ребенка украинцы еще не научились и не научатся по простой причине...Украина давно не РАБссия и никогда ею не станет....Крысы позорные...,БОГ все Видит....
"Я все расскажу АЛЛАХУ"...ждите крысы Мавзолейные,голосом младенца глаголит ИСТИНА....всему свое время...
Про це під час пресконференції повідомив голова обласної державної адміністрації, керівник зони територіальної оборони Херсонської області Сергій Козир. За його словами, загальна чисельність підрозділів становитиме понад чотири тисячі військовозобов'язаних, які проходитимуть підготовку в складі окремого стрілецького батальйону й окремої бригади ТрО.
Як розповів військовий комісар Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Зіньковський, цей південний регіон є лідером із заходів з територіальної оборони.
- Ми розпочали вже четверті навчальні збори на Херсонщині. Майже всі учасники брали участь у попередніх заходах з територіальної оборони, тож мають великий досвід і знання, - зазначив Олександр Зіньковський.
Він також повідомив, що під час проведення підготовки підрозділів ТрО за останні три роки залучено й навчено близько шести тисяч військовозобов'язаних.
Наразі триває процес розгортання підрозділів окремої бригади територіальної оборони Херсонщини. Командир бригади підполковник Дмитро Іщенко розповів, що після виконання завдань з формування підрозділів розпочалися заняття з бойової підготовки. Також планують провести заходи з колективної підготовки та тренування штабів.https://**********.com.ua/2021/04/u-hersonskij-oblasti-pid-chas-pozaplanovyh-navchalnyh-zboriv-sformuyut-visim-***********-terytorialnoyi-oborony/
армия Украины развалена,ее нет,мы легко возьмем Крым.. Донбасс и Новороссия от Харькова до Одессы войдет в родную Говень...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Километров или метров?