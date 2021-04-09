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Новости Агрессия России против Украины
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Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия

Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия

Наблюдатели ОБСЕ продолжают уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика на Донбассе в оккупированном населенном пункте Александровское. Как известно, РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность к гибели ребенка.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели продолжали уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству н. п. Александровское (47 км к северо-востоку от Донецка), расположенном примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения. 7 апреля в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству; 41 км к северо-востоку от Донецка) родители мальчика (мужчина и женщина, 30–39 лет) показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений", - говорится в отчете.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские военнослужащие непричастны к гибели пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе, - штаб ООС

"В тот же день примерно в 6,5 км к юго-западу от дома №36, в котором мальчик был в гостях, по ул. Дорожной на северной окраине Александровского наблюдатели увидели воронку (шириной 20 см), которая, по оценке, образовалась недавно. Наблюдатели зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см): главных воротах и деревянном сарае примерно в 12 м к северо-востоку и в 1 м к юго-западу от воронки; в 2 металлических баках для воды примерно в 4 м к юго-западу от воронки; а также в деревянном заборе вокруг сада, примерно в 3,5 м к югу от воронки. Члены патруля Миссии также зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см) в двух юго-западных стенах дома, а также в южной стене и входной металлической двери. Наблюдатели также увидели, что 3 стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома они видели отверстие (5 см шириной) в потолке кухни и еще 2 отверстия (4–5 см шириной) в гостиной, в юго-западной части дома. Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось - 5 - возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков. В тот же день у дома бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что она также получила ранения 2 апреля, когда произошел взрыв. Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбившегося окна", - рассказали наблюдатели ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".

Автор: 

дети (6553) наблюдатель (844) ОБСЕ (4882) смерть (9245) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+19
а ещё был случай - сивуху, бедного мальчика, в джинсах, на лавочке распялили. аж джинсы от боли намочил.
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09.04.2021 08:52
+16
Чо еще одного расспяли в трусиках как Иисуса?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 8319
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09.04.2021 08:48
+8
Ти вже працюєш?

Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 4151
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09.04.2021 09:10
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Чо еще одного расспяли в трусиках как Иисуса?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 8319
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09.04.2021 08:48 Ответить
а ещё был случай - сивуху, бедного мальчика, в джинсах, на лавочке распялили. аж джинсы от боли намочил.
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09.04.2021 08:52 Ответить
странно и такая недоработка кацапских фашистов почему "случайно"! не оказалась в момент взрывание сняли с разных ракурсов квадролета в том числе сам взрыв??!!!Россия 1.... Раша тудей нафиг и прочие рашинские глашатаи???!!!
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09.04.2021 10:03 Ответить
не спешат раньше времени уделять внимание таким мелочам и раскрывать карты. ожидаются более крупные события. вероятно, уже запланировано присутствие всего вышеописанного в момент нового "гляйвицкого инцендента", будь то сбитый парашный пассажирский самолёт, или подрыв домов в донецке, минске, воронеже.......... статисты уже переодеваются в форму ВСУ, одевают вьетнамки, а сьёмочные группы и корреспонденты, заведомые расходники после передачи репортажа, или уже в местах таких событий, или скоро переместятся туда в последнюю свою командировку. без этого параша не полезет открыто и массово. нужно ужаснуть мир варварством Украины. сегодня, может быть даже скорее, уже по отношению к белоруссии. потому что так чудовищнее. белорусы сегодня более вероятные расходники для *****, чем сами парашенцы в том же даунбасе.
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09.04.2021 10:19 Ответить
А вот и побелка, собственной персоной.
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09.04.2021 08:58 Ответить
Гибсом, как дела?
Снова опустился?
Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 1632
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09.04.2021 09:01 Ответить
Ти вже працюєш?

Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия - Цензор.НЕТ 4151
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09.04.2021 09:10 Ответить
крейда с гибсом.
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09.04.2021 09:03 Ответить
***** с петухами
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09.04.2021 09:10 Ответить
Даю гарантию что там считают что это все и все ненавидят нас
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09.04.2021 09:02 Ответить
Даю гарантию, вся лаптеногое мразь петухи
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09.04.2021 09:11 Ответить
Орки пьяные потеряли гранату, а ребенок ее нашел и подорвался. А виновата почему-то Украина.
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09.04.2021 09:04 Ответить
Это типа когда Путлер превратил сирийский город Алеппо в руины посылая крутых РАБссиянских бомбардировщиков,думал только об одном,город Грозный,слабо я бомбил,вот Алеппо Ляпотаааа...Детей сирийских подохло больше чем в Беслане,ляпотааа...
Крысы Мавзолейные... вы были баранами,ими и подохнете,посылать дрон с гранатой чтобы убить ребенка украинцы еще не научились и не научатся по простой причине...Украина давно не РАБссия и никогда ею не станет....Крысы позорные...,БОГ все Видит....
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09.04.2021 09:05 Ответить
нато бомбило даунецк фосфорными бомбами и изнасиловало бабку и казака мамая в с вастике..так и было сам видел..тройня родилась
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09.04.2021 09:14 Ответить
Даю гарантию, Путлер не убийца,Байден не прав,он учится 20 лет,но не получается,Леха Насральный живой пока что свидетель...
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09.04.2021 09:14 Ответить
Они б еще через год приехали на место происшествия.
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09.04.2021 09:19 Ответить
Маленький мальчик сирийский выживший после бомб Путлера ,сказал красивую фразу...
"Я все расскажу АЛЛАХУ"...ждите крысы Мавзолейные,голосом младенца глаголит ИСТИНА....всему свое время...
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09.04.2021 09:20 Ответить
Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 1902
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09.04.2021 09:27 Ответить
У Херсонській області під час позапланових навчальних зборів сформують вісім підрозділів територіальної оборони

Про це під час пресконференції повідомив голова обласної державної адміністрації, керівник зони територіальної оборони Херсонської області Сергій Козир. За його словами, загальна чисельність підрозділів становитиме понад чотири тисячі військовозобов'язаних, які проходитимуть підготовку в складі окремого стрілецького батальйону й окремої бригади ТрО.
Як розповів військовий комісар Херсонського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Олександр Зіньковський, цей південний регіон є лідером із заходів з територіальної оборони.
- Ми розпочали вже четверті навчальні збори на Херсонщині. Майже всі учасники брали участь у попередніх заходах з територіальної оборони, тож мають великий досвід і знання, - зазначив Олександр Зіньковський.
Він також повідомив, що під час проведення підготовки підрозділів ТрО за останні три роки залучено й навчено близько шести тисяч військовозобов'язаних.
Наразі триває процес розгортання підрозділів окремої бригади територіальної оборони Херсонщини. Командир бригади підполковник Дмитро Іщенко розповів, що після виконання завдань з формування підрозділів розпочалися заняття з бойової підготовки. Також планують провести заходи з колективної підготовки та тренування штабів.https://**********.com.ua/2021/04/u-hersonskij-oblasti-pid-chas-pozaplanovyh-navchalnyh-zboriv-sformuyut-visim-***********-terytorialnoyi-oborony/
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09.04.2021 09:22 Ответить
"Доблестный" спецназ РАБссии штурмовал школу в Беслане,детей погибло 186...но вам их не жалко,я вкурсе...Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 2974
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09.04.2021 09:32 Ответить
14 км от линии соприкосновения уже считается глубоким тылом?
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09.04.2021 09:34 Ответить
Канєшна. Бо українським військам заборонено використання: 1. артилерії 2.безпілотників 3.ракетної техніки 4.танків, усе це відведено від лінії фронту. Тому для наших військ це чужий глибокий недосяжний нічим тил. Орки і кацапи, звісно, можуть гатити чим завгодно куди завгодно, і навіть по "своїм", як вже робили неоднаразово.
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09.04.2021 09:42 Ответить
То, что запрещено, то понятно, но теоретически, какая дальность полёта боевого дрона?
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09.04.2021 12:12 Ответить
Для тех видов оружия, что оставили ВСУ, это просто окуенно глубокий тыл.
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09.04.2021 10:25 Ответить
Эта старт нового путинского дезинформационного наступления, как информационная подготовка возможного нового нападения на Украину. Так накручивают ************, чтобы опять натравить их на Украину. Достаточно было дать ребёнку замаскированное под игрушку взрывное устройство с дистанционным управлением либо с замедленным взрывателем. Операция прикрывалась, расследование оккупантами проводиться не будет, провести расследование независимо - не позволят. Скоро, вероятно, будут взрывы в оккупированном Донецке или Луганске. Либо в российских городах, с "чётким украинским следом".
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09.04.2021 09:38 Ответить
Слова Путлера я хорошо запомнил в 2014 году...
армия Украины развалена,ее нет,мы легко возьмем Крым.. Донбасс и Новороссия от Харькова до Одессы войдет в родную Говень...
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09.04.2021 09:42 Ответить
Дома в Москве Путлер взрывал играючи...доктор Гексоген правильно сделал,жаль мало...в Рязани пролетел,ошибочка вышла типа учения ФСБ...
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09.04.2021 09:44 Ответить
Але я б навіть не став називати ***** головним злочинцем, бо інших правителів у дикунській кривавій Московії і не було ніколи, традиція. Головні мерзотники це Німеччина, та Франція з США трохи збоку, які ЗНОВУ, вже В ТРЕТІЙ РАЗ за століття (!!!), своєю жадібністю буквально "викохали" чергового европейського "гітлера".
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09.04.2021 09:48 Ответить
А якщо врахувати ще "союзника" Сраліна, то взагалі цих "гітлерів" аж чотири. Ну, Сралін виключно на сумлінні американців, навіть вужче - єврейського капіталу США, що і забезпечив будівництво військової машини і промисловості СРСР продажем 500 заводів "під ключ" з усіма військовими технологіями і зразками озброєнь. Арманд Хаммер, згадуйте. Нагадаю також, це купили у великій мірі за рахунок вбитих голодом мільйонів українців, чию кров євреї США перетворили на золото у власних кишенях. Просто пам'ятайте історію, у ній ВСЕ ВЖЕ КОЛИСЬ БУЛО.
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09.04.2021 09:55 Ответить
Гитлера воспитал Джугашвили,не лепи горбатого до стены...баран пля...
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09.04.2021 09:50 Ответить
их всех воспитал кагал
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09.04.2021 10:01 Ответить
14 км от линии сопркосновения + 500-700 м до линии соприкосновения.... наш богатырь взял в руки гранату РГД и бросил... оккупантам в тыл... она летела и летела... и сепарам во двор залетела... а там мальчик 5 лет без присмотра гулял... гранату поджидал... и дождался - она бух и непоправимое... сочувствую.
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09.04.2021 10:10 Ответить
Новое неслыханное преступление ВСУ. Беспилотник нацистскобандеровскожидахахляцкого унд малдаванскаго войска сбросил гранату прямо в руки девятилетнего мальчика в городе Омск. Пролетев расстояние чуть более 3 тысяч километров китайский квадрокоптер с символикой космических войск Украины целенаправленно нашел мальчика в трусиках в городе -герое Омск и спустил ему гранату прямо в децццкие ладошки. Доколе! Подробности читайте в гугле.
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09.04.2021 10:34 Ответить
Загибель п'ятирічного хлопчика на окупованому Донбасі: місія ОБСЄ побувала на місці події - Цензор.НЕТ 275
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09.04.2021 19:56 Ответить
То есть эти "миссионеры" видят на стенах слепые отверстия от взрыва, а осколок пинцетиком достать и в кулечек положить им религия не позволяет?
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09.04.2021 10:44 Ответить
Миссия ОБСЕ в зоне АТО давно известна засильем инвалидов по слуху и зрению в своих рядах.
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09.04.2021 10:51 Ответить
Где можно узнать какого рода взрывная травма была у мальчика? Если руки оторваны, то мальчик руками с беспилотника ловил))))
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09.04.2021 11:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.04.2021 11:51 Ответить
Эти сепарские говнюки уже давно могли на месте подбросить осколки от вога.
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09.04.2021 15:22 Ответить
"в 6,5 км к юго-западу от дома №36, в котором мальчик был в гостях"
Километров или метров?
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09.04.2021 21:34 Ответить
5-летний мальчик был один в гостях за 6,5 км?! У бабушки только порез за ухом. Если ребёнок идёт рядом в сопровождении взрослого и сверху падает с беспилотника взрывное устройство, то погибнуть должны оба, но у бабушки которая в десять раз больше только царапина от стекла... не доработка, бабку надо было тоже убирать. И как обсе не может определить заряд с БПЛА или наземная мина, тоже вопрос.
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10.04.2021 20:45 Ответить
 
 