Гибель пятилетнего мальчика на оккупированном Донбассе: миссия ОБСЕ побывала на месте происшествия

Наблюдатели ОБСЕ продолжают уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика на Донбассе в оккупированном населенном пункте Александровское. Как известно, РФ обвинила Украину в обстрелах и начала распространять фейки, однако украинская сторона опровергла причастность к гибели ребенка.

Об этом говорится в отчете ОБСЕ за 8 апреля, передает Цензор.НЕТ.

"Наблюдатели продолжали уточнять сообщения о гибели 5-летнего мальчика 2 апреля в неподконтрольном правительству н. п. Александровское (47 км к северо-востоку от Донецка), расположенном примерно в 14 км к югу от линии соприкосновения. 7 апреля в н. п. Енакиево (неподконтрольный правительству; 41 км к северо-востоку от Донецка) родители мальчика (мужчина и женщина, 30–39 лет) показали наблюдателям медицинское свидетельство, в котором указано, что мальчик умер 2 апреля от взрывной травмы и множественных осколочных ранений", - говорится в отчете.

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"В тот же день примерно в 6,5 км к юго-западу от дома №36, в котором мальчик был в гостях, по ул. Дорожной на северной окраине Александровского наблюдатели увидели воронку (шириной 20 см), которая, по оценке, образовалась недавно. Наблюдатели зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см): главных воротах и деревянном сарае примерно в 12 м к северо-востоку и в 1 м к юго-западу от воронки; в 2 металлических баках для воды примерно в 4 м к юго-западу от воронки; а также в деревянном заборе вокруг сада, примерно в 3,5 м к югу от воронки. Члены патруля Миссии также зафиксировали многочисленные отверстия (шириной от 2 мм до 7 см) в двух юго-западных стенах дома, а также в южной стене и входной металлической двери. Наблюдатели также увидели, что 3 стекла окна в юго-западной стене дома были разбиты. Внутри дома они видели отверстие (5 см шириной) в потолке кухни и еще 2 отверстия (4–5 см шириной) в гостиной, в юго-западной части дома. Установить боеприпас из какого вооружения стал причиной появления воронки, не представлялось - 5 - возможным. По оценке, все указанные выше повреждения возникли недавно предположительно в результате разлета осколков. В тот же день у дома бабушка мальчика сообщила наблюдателям, что она также получила ранения 2 апреля, когда произошел взрыв. Наблюдатели видели порез и синяк за ее ухом, по полученной информации, от попадания стекла из разбившегося окна", - рассказали наблюдатели ОБСЕ.

Ранее сообщалось, что Российские СМИ распространяют фейк, что в результате действий ВСУ на Донбассе погиб ребенок, хотя это произошло в глубоком тылу террористов ОРДО.

Украинская делегация в ТКГ заявила, что ВСУ не причастны к гибели ребенка в оккупированном н.п.Александровское.

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил: "Наша версия, что ребенок на оккупированном Донбассе погиб от взрывного устройства, которое нашел во дворе".