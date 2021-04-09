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Новости Борьба с коронавирусом
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Первые побочные реакции после прививки Johnson & Johnson: в США временно закрыли два пункта вакцинации, - Wall Street Journal

Первые побочные реакции после прививки Johnson & Johnson: в США временно закрыли два пункта вакцинации, - Wall Street Journal

Два места массовой вакцинации в Северной Каролине и Колорадо временно закрылись на этой неделе после того, как некоторые люди испытали неблагоприятные последствия после получения укола Johnson & Johnson.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета Wall Street Journal.

В штате Северная Каролина вакцинация была приостановлена в четверг после того, как побочные реакции были обнаружены у 18 человек. По словам чиновников здравоохранения округа Уэйк, четыре человека были доставлены в местные больницы для обследования.

До прекращения деятельности центра было всего вакцинировано более 2,3 тыс. человек.

Власти округа заявили, что решение было принято совместно с Департаментом здравоохранения и социальных служб Северной Каролины в целях предосторожности после консультаций с Johnson & Johnson.

В штате Колорадо место массовой вакцинации было временно закрыто в среду после того, как у 11 человек возникли побочные реакции.

Два человека были доставлены в ближайшую больницу в целях предосторожности.

Побочные реакции были зарегистрированы всего у 0,62% из всех вакцинированных в Колорадо.

Среди побочных реакций отмечались тошнота и головокружение.

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Представитель Johnson & Johnson заявил, что компания тщательно рассматривает любые сообщения о нежелательных явлениях у людей, получивших их вакцину.

Около 66 млн человек в США - одна пятая часть населения страны - полностью привита от коронавируса, свидетельствуют данные Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), оглашенные в четверг.

При этом около 112 млн человек получили первую дозу тех вакцин, которые требуют введения двух доз препарата, отмечается в сообщении CDC.

США используют вакцины Moderna и BioNTech/Pfizer, которые требуют двух доз, а также Johnson & Johnson, которая становится полностью эффективным после введения одной дозы.

Препарат BioNTech/Pfizer разрешен для вакцинации людей старше 16 лет, в то время как другие могут быть использованы только для людей старше 18 лет.

Президент США Джо Байден пообещал обеспечить достаточное количество вакцин для всего взрослого населения страны к концу мая.

вакцина (3815) США (27043) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+7
У ЛЮБОГО медицинского препарата есть побочные эффекты. И то, что на каждый случай вне зависимости от тяжести реагируют это только плюс! И если там окажется шмурдяк, то его прекратят использовать.
В отличии от того же "спуткик 5", там хоть половина трутов будет ничего не скажут и не приостановят
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09.04.2021 09:07
+6
А що ще буде потім ... І його з вакциною не зв*яжуть.
Тут давно пишуть, що шкода, збитки, смерті є і будуть значно більшими від =заходів= і =боротьби=, ніж від самого вірусу. На кілька поколінь.
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09.04.2021 09:10
+4
У тебя какой калибр? 45-й? Застрелись и не мучай себя вакцинацией.
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09.04.2021 10:37
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Правила форума Совет форумчан
Джонсон и Джонсон тоже шмурдяк получается?
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09.04.2021 09:00 Ответить
У ЛЮБОГО медицинского препарата есть побочные эффекты. И то, что на каждый случай вне зависимости от тяжести реагируют это только плюс! И если там окажется шмурдяк, то его прекратят использовать.
В отличии от того же "спуткик 5", там хоть половина трутов будет ничего не скажут и не приостановят
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09.04.2021 09:07 Ответить
трутов трупов
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09.04.2021 09:07 Ответить
тут питання, чого більшість випадків припало на одне місце. що там у людей за генотип у тілах.
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09.04.2021 10:41 Ответить
Про какой генотип в телах, может быть речь в США, где отсутствует один этнос?! Выяснят причину и скажут. Там все что хочешь может быть от сопуствующих сезонных заболеваний, до приема других препаратов. Все зависит от того какие именно это побочки, если только тошнота, да и еще 0,6%, то это тьфу!
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09.04.2021 11:38 Ответить
ти їх туди щойно заселив? люди живуть віками в одній місцевості, дихають одним повітрям, п"ють одну воду. так, їх 0,6%, але вони усі в одній місцевості схоже.
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09.04.2021 12:02 Ответить
Пропагандируешь вакцинацию?Ну тогда ознакомься...
МИРОВЫЕ СМИ МОЛЧАТ И ЗАКРЫВАЮТ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ!!!!

В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины на протяжении последних 32 лет были безопасны для здоровья граждан! Иск подала группа учёных,

Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой.

Срочно обращаю ваше внимание на важные вопросы, связанные со следующей вакцинацией против Covid-19.

Впервые в истории вакцинации, так называемые мРНК-вакцины последнего поколения вмешиваются непосредственно в генетический материал пациента и, следовательно, изменяют индивидуальный генетический материал, который представляет собой генетическую манипуляцию, что уже было запрещено и до этого считалось преступлением.

ВАКЦИНА коронавируса - НЕ ВАКЦИНА! ВНИМАНИЕ!
Что всегда представляла собой вакцина?
Это был всегда сам патоген - микроб или вирус, который был убит или атенуирован, то есть ослаблен, - и его вводили в организм с целью выработки антител.
Не то вообще вакцина коронавируса!
Она совсем не то!
Она входит в новейшую группу м-РНК (mRNA) якобы "вакцин"
Попав внутрь человеческой клетки, мРНК репрограммирует нормальную РНК/ДНК, которые начинают вырабатывать другой белок.
То есть, ничего общего с традиционными вакцинами! То есть - это инструмент генетического воздействия. Генное оружие! То есть землян собрались уничтожить, а выжившие станут ГМО!
После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом.
Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела, как человеку с генетическим дефектом, таким как синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, синдром Тернера, генетическая остановка сердца, гемофилия, кистозный фиброз, синдром Ретта и др.), потому что генетический дефект навсегда!

Это ясно означает:

если симптом вакцинации развивается после вакцинации мРНК, ни я, ни какой-либо другой терапевт не могут вам помочь, потому что
УЩЕРБ, НАНЕСЁННЫЙ ВАКЦИНАЦИЕЙ, БУДЕТ ГЕНЕТИЧЕСКИ НЕОБРАТИМЫМ.Источник; https://cairnsnews.org/2018/11/19/u-s-govt-loses-landmark-vaccine-lawsuit/?fbclid=IwAR2Bi2fzbTGzG-IR_1SVNjZV5lFatzW1cKUwnnaRZw8Bvng8ZGo8scD4L-c U.S. GOVT LOSES LANDMARK VACCINE LAWSUIT
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09.04.2021 18:45 Ответить
Та всё оно шмурдяк голимый !бабки делают,на нашем здоровье ,и жизнях
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09.04.2021 09:13 Ответить
Так в чем проблема? Лечись мочой. Проверенный народный метод.
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09.04.2021 09:29 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7DRXJ3cGvHI
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09.04.2021 09:30 Ответить
Коллега вчера привился Джонсоном.
Из "лишних" ощущений за сутки он отметил слабость и головную боль, но он гипертоник - и такое периодически "ловит" и без вакцин (возраст- лет 48).

Записывался он на вакцинацию онлайн, через день прислали его дату (еще ч-з 5дней - итого неделя).
То, что он привит ДжДж - прочел уже после, в сертификате.
В принципе, он доволен (ибо, говорит, ему через месяц оперироваться).

У одних, слышал, (раньше, до ДжДж) - бывала температура,
у других - вообще ничего.
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09.04.2021 11:54 Ответить
Шутник самоучка?! То что кроме шампуня от перхоти, вам ничерта не известно, плюсов вам не делает!
Вы сильно удивитесь, но половина детских препаратов, смесей для питания именно Джонсон и Джонсон
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09.04.2021 09:09 Ответить
зубная паста: Colgate - Procter & Gamble Солдате - Прапор и Дембель фактически тот жеж Джонсон и Джонсон. Ну вот нельзя вчера бадяжить шампунь, а сегодня вакцЫну...
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09.04.2021 09:11 Ответить
Вот вы все упоротые! Думаете если вы из их продукции видели только шампунь и зубную пасту, то только ее они и могут выпускать, а если они вдруг сделали вакцину то на тех же предприятиях?! Джонсон и Джонсон это огромная медицинская корпорация и специализируется именно на мед. препаратах, а шампуни и пасты - это уже второстепенные товары. Просто их препараты, не поставляются на наш рынок, на который поставляют в основном дешевые индийские или немецкие.
Кстати к слову: Simens кроме стиральных машин, делает оборудование для атомных станций (причем это главный производитель такого оборудования), морские суда (у них собственные верфи) и автомобили под собственной торговой маркой!!!!
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09.04.2021 11:47 Ответить
А що ще буде потім ... І його з вакциною не зв*яжуть.
Тут давно пишуть, що шкода, збитки, смерті є і будуть значно більшими від =заходів= і =боротьби=, ніж від самого вірусу. На кілька поколінь.
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09.04.2021 09:10 Ответить
Чомусь талідомід згадався...
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09.04.2021 09:25 Ответить
Ви серйозно вважаєте, що одна "запчастина" віруса вражає сильніше, ніж повний набір таких "запчастин"?
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09.04.2021 10:18 Ответить
може комусь допоможе.
Біда коли задихаєшся, реально не можна зрозуміти що з тобою таке. Дихаєш на повні легені а мозок тормозить. Це короновірус.
Зараз маю друге зараження, бо торможу по повній.
Потрібно повернутись на правий бік, так дихати легше, пити чай з імберем і замість цукру мед.
Мені допомагає.
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09.04.2021 09:31 Ответить
Лучше тошнота и головокружение..чем под ШВЛ шланги глотать и не факт что поможетПерші побічні реакції після щеплення Johnson&Johnson: у США тимчасово закрили два пункти вакцинації, - Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3532
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09.04.2021 09:54 Ответить
Можно представить, какие последствия повылазят позже.
Спасибо Биллу Гейтсу за инициативу с вакцинацией.
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09.04.2021 09:57 Ответить
У тебя какой калибр? 45-й? Застрелись и не мучай себя вакцинацией.
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09.04.2021 10:37 Ответить
А я хорошо себя чувствую, переболел в лёгкой форме.
Ьак что ни в какой посторонней отраве под названием "вакцина" не нуждаюсь.
Если бы власть заботилась, она бы упразднила налоги и коммуналку на период локдауна,
но она экономически обессиливает граждан - так почему они должны думать,
что "вакциной" власть хочет именно помочь ?
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09.04.2021 13:37 Ответить
 
 