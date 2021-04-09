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Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн

Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя начальника управления Службы внешней разведки Юрия Зонтова, которого задержали на взятке в $100 тыс. он имеет возможность выхода под залог в размере 35 млн 185 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"9 апреля 2021 по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения чиновнику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, который подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде. Киева. Суд применил к указанному подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35 185 000 гривен. Срок действия меры пресечения - до 4 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова

В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут положены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; не отлучаться из г.. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается избрание меры пресечения другому адвокату - второму подозреваемому по указанному делу.

Другим подозреваемым по делу является адвокат Юрий Донец, пишет hromadske.ua.

В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждал, что адвокат Юрий Донец в сговоре с Зонтовым подбили ликвидатора страховой компании "АКС Кэпитал" Сергея Коваленко предоставить 100 тысяч долларов взятки судье ОАСК. За эти деньги они якобы пообещали решать вопрос с этим судьей об удовлетворении иска "АКС Кэпитал" против налоговой Киева об отмене налогового уведомления.

По словам стороны обвинения, все детали судебного дела "АКС Кэпитал", которое рассматривалось в ОАСК, адвокат Донец и Зонтов обсуждали в мессенджерах. В частности, брат главы ОАСК сообщил, что судья отказалась рассматривать иск страховой компании в упрощенном порядке.

Также Зонтов в переписке якобы сообщил адвокату Донцу, что у ликвидатора "АКС Кэпитал" нужно взять 10 тысяч долларов. Позже эти средства Коваленко передал подозреваемому адвокату, что подтвердил в переписке с Зонтовым сам Донец.

В дальнейшем, как утверждал прокурор, в переписке брат главы ОАСК отметил, что остальную часть взятки в 90 тысяч долларов необходимо передать до 6 апреля. Эти средства ликвидатор страховой компании передал адвокату Донцу, а тот передал 80 тысяч долларов из суммы Зонтову, а 10 тысяч — оставил себе.

Как сообщил прокурор, во время неотложных обысков у Донца нашли 20 тысяч долларов, номера купюр которых совпадают с врученной взяткой. Остальные 80 тысяч долларов нашли в офисе брата главы ОАСК. Номера купюр тоже совпадают со взяткой. Часть из них были имитационными. Также детективы нашли и флешку, на которой был проект судебного решения об удовлетворении иска страховой компании "АКС Кэпитал", которое должен был принять ОАСК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет ВР по нацбезопасности вызвал на заседание руководство Службы внешней разведки после задержания на взятке брата Вовка Зонтова

В то же время адвокаты Зонтова возражали против задержания своего клиента. Они утверждали, что средства изъяли незаконно, поскольку обыск проводился без решения суда. Однако прокурор сообщил, что обыск был неотложный и не требовал постановления — его целью было спасение переданных денег.

Отдельно адвокаты брата главы ОАСК сообщили, что изъятые миллионы долларов не являются преступными. Часть из них передана на хранение другими лицами или по договорам ипотеки. Сам Зонтов не счел эти средства неправомерной выгодой.

Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн 01
Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн 02

Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Автор: 

арест (10465) САП (2076) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1218) Окружной админсуд Киева (399) Зонтов Юрий (26) Донец Юрий (3)


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Топ комментарии
+19
с возможностью залога в 35,1 млн грн


Лол, там в сейфе больше бабла было
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09.04.2021 09:01
+15
До вечера порешает по залогу, на пару месяцев отстранят, получит компенсацию через суд, что уволили, снова возобновится на работу через суд, и по новому кругу будет брать взятки. Лайфхак, как можно в Украине безнаказанно грабить, не благодарите.
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09.04.2021 09:06
+15
А в сейфе у него валюты нашли почти на 150 млн. гривен., при зарплате 400 тыс. гривен в год, так ему сто млн. еще вернут. Или мы, общество, очищаем судебную систему, и отправляем несколько тысяч коррумпированных судей на зону, а остальных люстрируем, или они погубят Украину.
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09.04.2021 09:10
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с возможностью залога в 35,1 млн грн


Лол, там в сейфе больше бабла было
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09.04.2021 09:01 Ответить
Это с верхней шухляды, ключи от нижней у тещи🤣
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09.04.2021 09:05 Ответить
для вовка-зонтова это чаевые,а не залог
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09.04.2021 11:44 Ответить
35 в казну и еще столько же нужно в карманы распихать судей и прочих деятелей
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09.04.2021 09:07 Ответить
гибсокартон, как самочувствие?
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09.04.2021 09:13 Ответить
более того, еще вчера была сумма 50 млн )))))
ой... думаю для брата и пр.родичей - эти 35,1 млн собираемы за 2-3 часа ))))
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09.04.2021 09:18 Ответить
В НАБУ отметили, что во время одного из обысков, кроме взятки ($100 тысяч), нашли большие суммы наличных в иностранной валюте: более $3,7 млн; 840 тысяч евро; 20 тысяч фунтов; 230 тысяч гривен; 100 шекелей.
Также детективы нашли «предметы, похожие на антиквариат» и документы на имя главы ОАСК Павла Вовка и его близкого родственника.
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3521
https://plus.obozrevatel.com/crime/zaderzhanie-na-vzyatke-brata-glavyi-oask-vovka-poyavilis-detali-obyiska-foto.htm
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09.04.2021 10:12 Ответить
ну от, все вирішено, завтра знову буде збирати по 100 кусків братану!
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09.04.2021 09:01 Ответить
Школа волонтеров «Тамбовский волк» поможет бездомным
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09.04.2021 09:01 Ответить
как всё просто)) грабить в долларах и евро слитки взвешивать, а в залоге гривны
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09.04.2021 09:05 Ответить
До вечера порешает по залогу, на пару месяцев отстранят, получит компенсацию через суд, что уволили, снова возобновится на работу через суд, и по новому кругу будет брать взятки. Лайфхак, как можно в Украине безнаказанно грабить, не благодарите.
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09.04.2021 09:06 Ответить
Риф сидит без права залога, а тут персонажа готовы выпустить за средний размер его одной взятки?
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09.04.2021 09:06 Ответить
Ріф патріот - для совкодрочерів суддів ворог, а це корупціонер - для совкодрочерів суддів "наша масть" .... усе 'логічно'.
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09.04.2021 12:14 Ответить
Залог повинен бути не менш як у 10 разів більше суми вилучених коштів або нанесених збитків!
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09.04.2021 09:08 Ответить
А в сейфе у него валюты нашли почти на 150 млн. гривен., при зарплате 400 тыс. гривен в год, так ему сто млн. еще вернут. Или мы, общество, очищаем судебную систему, и отправляем несколько тысяч коррумпированных судей на зону, а остальных люстрируем, или они погубят Украину.
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09.04.2021 09:10 Ответить
То есть, он полезет в правый карман, достанет деньги, отслюнявит половину на залог и пойдет домой счастливый что отделался легким испугом.
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09.04.2021 09:11 Ответить
что за бред, 35,1 млн это у них деньги на шлюх и виски. Залог должен быть продажники минимум 350 млн, а лучше 3,5 ярда вот тогда будет интереснее.
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09.04.2021 09:12 Ответить
Правильно. Это для простых смертных 35 млн. сумасшедшие деньги, а для тех, это мелочь.
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09.04.2021 09:22 Ответить
Яка застава може буть для корупціонерів і хабарників.До яких пір вони будуть безкарно грабувати і красти.Ганьба зеківськім законам що наприймали ригівські шлеперисти.
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09.04.2021 09:17 Ответить
А что хоть кто нибудь из ранее задержаных бриллиантовых "служителей закона" получил реальный срок!? Назовите его для внесения в книгу Рекордов правосудия!
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09.04.2021 09:19 Ответить
Чинуш такого ранга вообзе нельзя выпускать под залог
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09.04.2021 09:20 Ответить
ну значит скоро выслезнет, как мыло )))) 35,1 млн - для этих...вошей.. не проблема...
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09.04.2021 09:21 Ответить
Гарний бізнес у суддів. Випускають чувака під заставу, він тікає, а вони ділять бабло між собою.
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09.04.2021 09:22 Ответить
Не пойму из-за чего кипишь? Ну вот например известно, что Борман хранил у себя наворованные несметные сокровища. Означало ли это, что он не был предан Германии, Рейху и лично А.Гитлеру?
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09.04.2021 09:27 Ответить
Пару пачек из домашней коллекции нумизмата решит вопрос с освобождением. Ну а потом ходу и сытая жизнь в тихой европейской стране.
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09.04.2021 09:36 Ответить
в "одной корзине" обнаружили сотни миллионов криминала... и залог в 35 миллионов - это такой атракцион щедрости к преступнику?? или наглый сговор?
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09.04.2021 09:45 Ответить
МАФИЯ - КРУГОВАЯ ПОРУКА - рыба гниет с головы !
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09.04.2021 12:50 Ответить
Квартира, в которой НАБУ обнаружило крупные суммы наличными - это тайное хранилище наличных денег главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Вовк оборудовал секретное хранилище наличных денег в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске (бывшая улица Ивана Кудри). Квартира оформлена на женщину-адвоката, ею пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки.
Глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк был назначен на эту должность по протекции главы Офиса президента Андрея Ермака, не обратил внимания на «семейные коррупционные дела» Зонтова и на то, что он в нарушение закона о госслужбе не приостановил действие своего адвокатского свидетельства.
Возникает вопрос - а не было ли нахождение Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком?

https://nv.ua/ukraine/politics/nabu-poymalo-na-vzyatke-100-tys-dollarov-brata-skandalnogo-sudi-oask-vovka-novosti-ukrainy-50152614.html
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09.04.2021 10:04 Ответить
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3664
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09.04.2021 10:06 Ответить
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 1844
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09.04.2021 10:07 Ответить
Правильно, активистов - без залога, это ж из-за них все проблемы. А уважаемые люди не должны просто так сидеть из-за каких-то взяток!
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09.04.2021 10:09 Ответить
какой-то бред. что за залог? у него только из сейфа выколупали больше двухсот миллионов гривен.
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09.04.2021 10:11 Ответить
Судьи пустят шапку по кругу и за день соберут
Суд заарештував на два місяці брата глави ОАСК Вовка Зонтова з можливістю застави в 35,1 млн грн - Цензор.НЕТ 3033
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09.04.2021 11:35 Ответить
всех судей Украины лишить званий, дипломов, льгот и на общую пенсию, мразей
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09.04.2021 11:02 Ответить
Вони й на загальну пенсію не напрацювали.
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09.04.2021 12:29 Ответить
Доки не буде НОРМАЛЬНОЮ ркформи судової системи,
Доки корупціонерів не почнуть саджати мінімум на 15 років з конфіскацією майна без права на УДО - Толку не буде.
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09.04.2021 12:17 Ответить
Як добровольців, так без доказів, без фактів, за сєпарською брехнею без суду - на роки за грати.
А як суддівська хабарна наволоч, то застава в 1/100 накраденого.
Ясно чому - бо уся суддівська мразь така само, як ота парашна свиня.
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09.04.2021 12:32 Ответить
! Голосовали за этих мразюк ,получите результат -найвеличайшего членограя и его 💯%прокурвы венидиктовой
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09.04.2021 12:56 Ответить
 
 