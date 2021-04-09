Суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу брата главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, заместителя начальника управления Службы внешней разведки Юрия Зонтова, которого задержали на взятке в $100 тыс. он имеет возможность выхода под залог в размере 35 млн 185 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"9 апреля 2021 по ходатайству прокуроров САП и детективов НАБУ следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения чиновнику Службы внешней разведки Украины, который также является адвокатом, который подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США за решение вопроса с вынесением решения по делу, которое слушается в Окружном административном суде. Киева. Суд применил к указанному подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 35 185 000 гривен. Срок действия меры пресечения - до 4 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут положены процессуальные обязанности, в частности прибывать к детективу, в производстве которого находиться уголовное производство, прокурору и в суд по первому вызову; не отлучаться из г.. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего месяца проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

В ведомстве добавили, что сейчас продолжается избрание меры пресечения другому адвокату - второму подозреваемому по указанному делу.

Другим подозреваемым по делу является адвокат Юрий Донец, пишет hromadske.ua.

В ходе судебного заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры утверждал, что адвокат Юрий Донец в сговоре с Зонтовым подбили ликвидатора страховой компании "АКС Кэпитал" Сергея Коваленко предоставить 100 тысяч долларов взятки судье ОАСК. За эти деньги они якобы пообещали решать вопрос с этим судьей об удовлетворении иска "АКС Кэпитал" против налоговой Киева об отмене налогового уведомления.

По словам стороны обвинения, все детали судебного дела "АКС Кэпитал", которое рассматривалось в ОАСК, адвокат Донец и Зонтов обсуждали в мессенджерах. В частности, брат главы ОАСК сообщил, что судья отказалась рассматривать иск страховой компании в упрощенном порядке.

Также Зонтов в переписке якобы сообщил адвокату Донцу, что у ликвидатора "АКС Кэпитал" нужно взять 10 тысяч долларов. Позже эти средства Коваленко передал подозреваемому адвокату, что подтвердил в переписке с Зонтовым сам Донец.

В дальнейшем, как утверждал прокурор, в переписке брат главы ОАСК отметил, что остальную часть взятки в 90 тысяч долларов необходимо передать до 6 апреля. Эти средства ликвидатор страховой компании передал адвокату Донцу, а тот передал 80 тысяч долларов из суммы Зонтову, а 10 тысяч — оставил себе.

Как сообщил прокурор, во время неотложных обысков у Донца нашли 20 тысяч долларов, номера купюр которых совпадают с врученной взяткой. Остальные 80 тысяч долларов нашли в офисе брата главы ОАСК. Номера купюр тоже совпадают со взяткой. Часть из них были имитационными. Также детективы нашли и флешку, на которой был проект судебного решения об удовлетворении иска страховой компании "АКС Кэпитал", которое должен был принять ОАСК.

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В то же время адвокаты Зонтова возражали против задержания своего клиента. Они утверждали, что средства изъяли незаконно, поскольку обыск проводился без решения суда. Однако прокурор сообщил, что обыск был неотложный и не требовал постановления — его целью было спасение переданных денег.

Отдельно адвокаты брата главы ОАСК сообщили, что изъятые миллионы долларов не являются преступными. Часть из них передана на хранение другими лицами или по договорам ипотеки. Сам Зонтов не счел эти средства неправомерной выгодой.





Напомним, ранее следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.