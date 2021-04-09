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Мать избила свою 10-летнюю дочь раскаленной сковородой: у девочки ожоги I-II степени, - полиция Одессы

Мать избила свою 10-летнюю дочь раскаленной сковородой: у девочки ожоги I-II степени, - полиция Одессы

В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородой, в результате чего девочка получила ожоги бедра и ягодиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает одесское районное управление полиции № 1.

Поздно вечером 7 апреля во время конфликта по месту жительства 10-летнюю девочку горячей сковородой ударила ее мать. Потерпевшей врачи диагностировали ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. По этому поводу отец ребенка обратился с заявлением в полицию

Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных малолетней девочке телесных повреждений.

В отношении женщины работники ювенальной превенции уже составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия в отношении дочери.

О происшествии полицейские сообщили службу по делам детей для взятия семьи на контроль.

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дети (6553) насилие (396) Одесса (7915) Нацполиция (16546)


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Топ комментарии
+19
уберите из текста слово "мать" !!!!
какая нахер "мать" ????
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09.04.2021 09:16
+4
Цю "маму" вже чорти з розпеченими сковорідками зачекались
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09.04.2021 09:21
+2
Скрепно!
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09.04.2021 09:20
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Виключно ру.риса виховання дитини.
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09.04.2021 09:11 Ответить
уберите из текста слово "мать" !!!!
какая нахер "мать" ????
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09.04.2021 09:16 Ответить
Мать- перемать!
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09.04.2021 11:44 Ответить
Скрепно!
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09.04.2021 09:20 Ответить
Цю "маму" вже чорти з розпеченими сковорідками зачекались
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09.04.2021 09:21 Ответить
точка.ру
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09.04.2021 09:23 Ответить
Ну так... 10 років. Дитячі вже давно перестали платити, наряджати у курву і виставляти в Інтернет, мабуть не вміє, то який же зміст від тої дитини?
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09.04.2021 09:27 Ответить
Та мама точно була пяною. 10 років це вже свідома людина, навіть в суді по сімейних справах враховують думку дитини віком від 10 років. Мамуня у пяному брєду щось заставила робити доцю або хотіла відібрати смартфон. Словами (мож добрими і ласкавими ?) не вдалося то ж взялася за сковороду прямо з плити - в дупель пяна. А якби був чоловік, тато та й ту мамусю огрів розпеченою сковородою ? Стара курва бігом би побігла в поліцію і знімала побої.
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09.04.2021 09:38 Ответить
Удивительно насколько женщины бывают святыми и бывают настолько мерзкими. На одних молиться надо , а других убить мало.
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09.04.2021 09:46 Ответить
В семье явно нездоровая обстановка. Мужу не в полицию, а к психиатру с ней идти нужно. Стрессы, страхи, ведут к психическим растройствам и агрессии. Тут пол страны лечить надо.
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09.04.2021 10:03 Ответить
раскаленньіми сковородками черти в аду 314здят , так за дело и грешников и после суда
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09.04.2021 10:04 Ответить
Новость - информационный мусор. Ничего не ясно. Что сделал ребенок? Отец живет с ними? Если да, то почему не заступился? Мать была трезвая? Ребенок был трезвый? Почему "легкие телесные", если есть "ожеги второй степени"? Напоминает анекдот про армянское радио: Армянское радио спросили: - Правда ли, что товарищ Закорян выиграл в лотерею 1000 Рублей? Армянское радио подумало, проконсультировалось и ответило: Правда. Только не товарищ Закорян, а товарищ Петросян, не 1000 рублей, а 150. Не в лотерею, а в преферанс. И не выиграл, а проиграл...Мать я, кстати, не защищаю. А обращаю внимание на подачу этой новости, простите, сплетни.
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09.04.2021 10:27 Ответить
Если учесть что несколько протоколов составлено именно на мать и в этот раз в полицию обратился отец, скорее всего дочь живет с мамашей, ребенка не так просто забрать...даже если ты отец. Возможно сейчас дело сдвинется с мертвой точки.
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09.04.2021 12:40 Ответить
Ні в якому випадку не хочу захищати матір, але ******* діти теж бувають не подарок.
В мене буває діти теж доводять дружину до реальних психів а все від того, що дозволяє їм вкрай борзіти... Через це іноді сваримося з дружиною бо вона каже, що я занадто строгий і що так з дітьми не варто бо вони ж діти... І теща теж любить мене повчати як треба виховувати особливо при дітях...
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09.04.2021 13:15 Ответить
что интересно должен был сделать ребенок в 10 лет что бы у взрослого взорвался пукан?
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09.04.2021 23:21 Ответить
Через 40 лет доча напомнит о детской обиде.
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09.04.2021 13:31 Ответить
Якщо "мама" доживе.
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09.04.2021 14:18 Ответить
Може з'їсти сальця з дустом чи засобом від пацюків і буде ще одна жертва Ковіду.
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09.04.2021 23:02 Ответить
 
 