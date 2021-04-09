Мать избила свою 10-летнюю дочь раскаленной сковородой: у девочки ожоги I-II степени, - полиция Одессы
В Одессе во время конфликта мать ударила свою 10-летнюю дочь горячей сковородой, в результате чего девочка получила ожоги бедра и ягодиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает одесское районное управление полиции № 1.
Поздно вечером 7 апреля во время конфликта по месту жительства 10-летнюю девочку горячей сковородой ударила ее мать. Потерпевшей врачи диагностировали ожоги бедра и ягодиц I-II степени. Девочке оказали необходимую медицинскую помощь, сейчас она проходит лечение амбулаторно. По этому поводу отец ребенка обратился с заявлением в полицию
Сведения по данному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках начатого производства назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень тяжести причиненных малолетней девочке телесных повреждений.
В отношении женщины работники ювенальной превенции уже составляли административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и совершение домашнего насилия в отношении дочери.
О происшествии полицейские сообщили службу по делам детей для взятия семьи на контроль.
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какая нахер "мать" ????
новости, простите, сплетни.
В мене буває діти теж доводять дружину до реальних психів а все від того, що дозволяє їм вкрай борзіти... Через це іноді сваримося з дружиною бо вона каже, що я занадто строгий і що так з дітьми не варто бо вони ж діти... І теща теж любить мене повчати як треба виховувати особливо при дітях...