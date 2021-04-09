"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут вводить тотальный локдаун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В Украине действительно стабилизировалось количество новых случаев. Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня эпидемической опасности. Они уже достигли показателей, которые позволяют нам перевести ее в желтый уровень. Закарпатская область – день-два, и тоже выйдет из красного уровня. Мы видим стабилизацию процесса на западе страны. Это свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход на показатели желтого уровня занимает 3-4 недели", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что тотальный локдаун в стране вводиться не будет.

"Украина 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. Мы не на первых местах. Бывают дни, когда фиксируется большое количество случаев для нашей страны, в сравнении с другими. Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное - соблюдать нормы", - отметил он.

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