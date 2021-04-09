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Новости Коронавирус и карантин
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"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко

Главный санитарный врач, замглавы Минздрава Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут вводить тотальный локдаун.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"В Украине действительно стабилизировалось количество новых случаев. Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из красного уровня эпидемической опасности. Они уже достигли показателей, которые позволяют нам перевести ее в желтый уровень. Закарпатская область – день-два, и тоже выйдет из красного уровня. Мы видим стабилизацию процесса на западе страны. Это свидетельствует о том, что в среднем рост заболеваемости и выход на показатели желтого уровня занимает 3-4 недели", - отметил Ляшко.

Главный санврач отметил, что тотальный локдаун в стране вводиться не будет.

"Украина 39-я по смертности в Европе и 48-я в мире. Мы не на первых местах. Бывают дни, когда фиксируется большое количество случаев для нашей страны, в сравнении с другими. Сложный период, который мы проходим в адаптивном карантине. Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна. Главное - соблюдать нормы", - отметил он.

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Автор: 

карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко - Цензор.НЕТ 6770
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09.04.2021 09:12 Ответить
Они тупо спихивают негатив на мэров. По факту, мэры, за принятие решения о локальном карантине не отвечают, но негатив идет на них. А вот в случае тотального карантина негатив идет на Степанова и Бубочку. Так что выбор очевиден, все делают так, что "Бубачка нэ вынават"
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09.04.2021 09:25 Ответить
Та надо вообще все отменить, нафиг эти карантины и ограничения, ведь как говаривал Дункан Маклауд: "в живых должен остаться только один"
"Тотального карантина не будет, адаптивный карантин можно использовать без тотального локдауна", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2356
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09.04.2021 09:16 Ответить
Як сказано в Біблії, людей залишиться так мало, що радітимуть зустрівши один одного.
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09.04.2021 09:19 Ответить
меньше народу больше кислороду.
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09.04.2021 10:43 Ответить
дурилка картонная.
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09.04.2021 09:25 Ответить
Локдаун лише на папері. Навіть педагоги ходять на роботу і заражують інших або себе заражають. Приклад м. Мена Чернігівської області. Вчителі Менського ІРЦ і далі ходять на роботу та розповсюджують віруси, хоча всі інші заклади освіти закриті.
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09.04.2021 09:35 Ответить
педагоги то вообще стадо, який з них приклад. на цьому тижні на Прямий був репортаж "маски, карантин, дотримання і т.д." так одна транда на камеру сказала, що як раз зараз хворіє на ковід!!! карл, вона шляється не сидить вдома!!!
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09.04.2021 10:46 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/rekordnyi-rik-dlia-miliarderiv-forbes-nazvav-*************-liudei-svitu/ все що потрібно знати про "пандемії", карантини і нові штами коронавірусу. Барни вас стрижуть.....
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09.04.2021 09:48 Ответить
 
 