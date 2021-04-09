Харьковская правозащитная группа о введении Зеленским санкций СНБО: "Есть признаки узурпации власти"

Правозащитники считают, что Указ Президента Украины №140/2021 на основе решения СНБО от 2 апреля 2021 года является не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, ведь Президент в нарушение Конституции Украины присвоил полномочия судебной власти.

Применение санкций к гражданам Украины, которые проживают на подконтрольной украинскому правительству территории, подрывает фундаментальные принципы права, грубо нарушает Конституцию и международные соглашения, ратифицированные Украиной, несет серьезную угрозу правам и свободам человека, а также имеет признаки узурпации власти в государстве. Об этом пишет Харьковская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ.

"За два месяца принято пять решений СНБО по применению санкций, последнее — 2 апреля. Известно об уголовном производстве в отношении фигурантов решений о санкциях, некоторые из которых перешли к стадии судебного разбирательства – например, бывший президент Виктор Янукович и его окружение, бывшие милиционеры, которые изменили присяге и служат в России или на неподконтрольной правительству территории Крыма и Донбасса. И в каждом решении, кроме россиян и предателей, присутствуют граждане Украины и/или украинские юридические лица, находящиеся/работающие на подконтрольной правительству территории. В отношении них нет никаких приговоров суда, вступивших в законную силу, или иных решений, об этом не сообщается. Есть только разоблачительные статьи в медиа", — сообщает группа.

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"Санкции являются международно-правовым механизмом политического характера, который применяет одно государство против другого государства, его физических и юридических лиц, поскольку другого способа борьбы с его враждебным влиянием просто нет. Применение санкций к собственным гражданам возможно только при условии, если они живут за границей или скрываются на временно оккупированных территориях Украины и государство исчерпало механизмы привлечения их к ответственности. Действия президента Зеленского — это не санкции в их международно-правовом понимании, а директивное управление государством", — считают правозащитники.

"Ни решение СНБО от 2 апреля 2021 года, ни Указ Президента Украины №140/2021, которым это решение было введено в действие вопреки статьи 3 Закона "О санкциях", не содержат никаких оснований применения ограничительных мер. На наш взгляд, такие действия Президента Украины являются незаконными и своевольными, ведь они создали ситуацию, при которой граждане Украины были существенно ограничены в правах без какого-либо объяснения и обоснования", — пишется в заявлении.

"Обращаем внимание, что жесткие и репрессивные меры, направленные на ограничение прав человека, могут быть приравнены к "уголовному обвинению", исходя из содержания Европейской Конвенции по правам человека и основополагающих свобод. Термины "уголовное обвинение" и "уголовное правонарушение" являются автономными в смысле статей 6 (Право на справедливый суд) и 7 (Никакого наказания без закона) Конвенции. Следовательно, в ситуации применения таких мер государство должно обеспечить соблюдение ряда гарантий, в частности, никакого наказания без закона, право на справедливое судебное разбирательство судом, что установлено законом, соблюдение принципа презумпции невиновности, право быть незамедлительно и подробно уведомленным о характере и причине обвинения, право на эффективное средство правовой защиты и тому подобное. Однако, в ситуации с применением санкций ни одна из этих гарантий не была соблюдена.

Подобная ситуация несоблюдения руководством государства норм национального и международного права может привести к негативным последствиям в виде финансовых и репутационных потерь вследствие решений международных судебных инстанций: государство будет вынуждено выплачивать за счет средств налогоплательщиков компенсацию лицам, в отношении которых были применены санкции, а при поднятии на международном уровне вопроса о применении санкций иностранными государствами, над Украиной постоянно будет висеть клеймо злоупотребления санкционными инструментами", — считают в Харьковской правозащитной группе.

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"Мы подчеркиваем, что санкции не могут служить инструментом привлечения к юридической ответственности за совершение уголовных правонарушений, даже если в отношении лица ведется расследование. Санкции не могут подменять уголовную ответственность, поскольку тогда принципы правосудия будут нивелированы политической целесообразностью, которой руководствуются органы исполнительной власти. Использование санкций вместо справедливого судебного процесса будет означать разрушение демократических основ нашего общества.

Указ Президента Украины №140/2021 на основе решения СНБО от 2 апреля 2021 года является не просто злоупотреблением властью, а имеет признаки узурпации власти, ведь Президент в нарушение Конституции Украины присвоил полномочия судебной власти", — резюмируют правозащитники.

Сопредседатель Харьковской правозащитной группы - Евгений Захаров

Исполнительный директор Регионального центра прав человека - Анастасия Мартыновская

Председатель правления Центра гражданских свобод - Александра Матвийчук

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека - Александр Павличенко

Директор Украинского института по правам человека - Евгений Нецветаев