Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, стоит ли ожидать нападения со стороны России.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24", стоит ли ожидать нападения со стороны России.
"Все в России что-то заявляют, угрожают, бряцая оружием, пугая весь мир, якобы "мы будем наступать, мы вам докажем, мы готовы к разрыву отношений с Европейским Союзом", это заявил Лавров (глава МИД РФ. - Ред.), его поддерживает Патрушев (глава ФСБ. - Ред.).
Я скажу так. Если посмотреть геополитически, Путин на сегодня не готов к полномасштабному наступлению. Но к эскалации конфликта, хотя бы точечного, чтобы продемонстрировать свою неадекватную агрессию, готов. Они (российские власти. - Ред.) осуществляют информационную, эмоциональную спецоперацию", - сказала она.
По словам Верещук, США уже готовят новые санкции против России.
"Главное – сегодня США говорят, что будет новый спецпредставитель по "Северному потоку 2", будут новые санкции. Цена для Путина должна быть очень высока, но не жизни украинских граждан", — заявила она.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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ее ж министрихи обороны сватают.
В Киеве она уже намерствовала, теперь армией хочет порулить.
В принципе - пох.
Какой с клоуна **********, такой и из мери-впоппинс министр обороны.
Сгорел сарай - гори и хата...
Підрозділи берегової оборони на Азовському узбережжі та Маріуполі отримали 12 комплектів ******** ракетних систем здатних знищувати цілі даного типу.
Нові комплекси вже довели свою ефективність під час нещодавніх навчань та мають можливість зупинити операцію потенційного ворога ще на підступах до узбережжя України. Особовий склад добре тренований та оснащений і готовий виконувати свої завдання.
Головний редактор міжнародного військово-аналітичного видання Ділан Малясов прокоментував випробування ракетних систем
"Я можу з певністю сказати, що якщо буде така необхідність… російські ******** будуть зустрічати яскраво та ефективно зі 100% результатом, бо під час навчань саме такий результат успішно продемонстрував цей ракетний комплекс." - Прокоментував на своїй https://www.facebook.com/DylanMalyasov facebook сторінці Ділан.
Наразі відомо що Російська Федерація перекидає артилерійські та десантні катери й судна Каспійської флотилії Південного військового округу (ЮВО) проведуть межфлотський перехід в Чорне море з Махачкали.https://uprom.info/news/**********-beregovoyi-oborony-na-azovskomu-uzberezhzhi-otrymaly-komplekty-raketnyh-system-zdatnyh-znyshhuvaty-czili-na-vodi/
Бесноватый готов к любой авантюре…
Последняя страсть…
Вынужден поправиться. Я вчера написал, что Путин хотел бы, но не может в силу слабости и уязвимости российской экономики позволить себе «роскошь» широкомасштабной войны против Украины. А сегодня посмотрел на его сонную физиономию на совещании с правительством и подумал: «его же кроме войны уже ничего не вставляет».
О таких переменах в своих взглядах https://www.facebook.com/profile.php?id=100001589654713 сообщил сегодня в Фейсбуке известный социолог и политолог Игорь Эйдман.
Путин способен на любые безрассудства ради своей последней старческой страсти к войне.
Он хочет играть в солдатиков, ракеты и самолётики, взрывы, убийства, кровь; унижать врагов, заставлять их мучаться, вселять страх, чувствовать себя победителем.
В его грёзах испуганный Байден приносит извинения, Зеленский работает губернатором Малороссии, а Меркель униженно просит остановить российские танки на границе с Польшей.
Какая там на фиг экономика. Плевать ему на нее. Бесноватый готов к любой авантюре.
***
Накануне Игорь Эйдман дал такую статью для одного украинского издания:
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD-%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB-%D0%B1%D1%8B-%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%82-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5.html Путин хотел бы, но не может позволить себе «роскошь большой войны» - эксперт
Однако сегодня он посмотрел на рожу х@@ла («заглянул в глаза Путину») и изменил свое мнение на противоположное…
военный эксперт, *ля.
За 6 років роботи над новим оперативно-тактичним комплексом українські фахівці з ДП НВО ПХЗ та КБ «Південне» зібрали для нього щонайменше 12 ракетних двигунів. Наразі ОТРК «Грім/Сапсан» готовий до льотних випробувань, повідомляє Defense Express з посиланням на інформацію оприлюднену в відео, що було випущене на честь 90-річного ювілею ДП «НВО «Павлоградський хімічний завод». «На початок 2013 року почалася активна робота з відтворення оперативно-тактичного комплексу в Україні в рамках проекту «Сапсан», - відзначають у відео. При цьому, тодішнє керівництво України, в особі міністра оборони Лебедєва, офіційно відмовилося від державної підтримки робіт по даному комплексу. ДП НВО ПХЗ в кооперації з КБ «Південне» продовжили роботи по комплексу самостійно, за свій рахунок та без фінансування з боку держави. «Надалі, в рамках розвитку програми створення оперативно-тактичних комплексів були запущені 19 нових технологічних ліній, навчений персонал, зібрані перші 12 двигунів для проведення всього комплексу випробувань, як заводом, так і всіма підприємствами-партнерами по кооперації», - повідомляють представники прес-служби заводу. «Сьогодні багатофункціональний високоточний оперативно-тактичний комплекс «Грім» з дальністю стрільби до 300 км в експортному варіанті та до 500 км для Збройних сил України, з перспективою нарощування (дальності) до 1,5 км, готовий до льотних випробувань, навчання військових та реалізації державного оборонного замовлення», - наголошують у своєму фільмі представники ДП НВО ПХЗ.
ВІДЕО https://www.youtube.com/watch?v=xqRGkKUQqCg&t=103s&ab_channel=DefenseExpressChannel
«У січні ми побували у Дніпрі, відвідали наші стратегічні підприємства вітчизняної ракетно-космічної галузі - ДП «Південмаш» та ДП «КБ «Південне». Ознайомившись із перспективними розробками у сфері ракетно-реактивного озброєння для Збройних сил України, ми заявили, що готові розширити фінансування української ракетної програми. Тепер переходимо до конкретних кроків», - заявив міністр оборони Андрій Таран.
За його словами, йдеться про підготовку контракту на виготовлення першої дослідної батареї оперативно-тактичного комплексу, відомого під назвою «Сапсан» або «Грім-2», що розробляється у КБ «Південне».
«Оскільки ступінь готовності всього проєкту вже перевищив 80%, маємо зробити останній крок і завершити цю роботу. Розробка вітчизняного оперативно-тактичного ракетного комплексу від КБ «Південне» має найвищий пріоритет, співмірний тому ж ракетному https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-neptun/31026950.html комплексу «Нептун» , - додав міністр.
У серпні 2013 року, за часів президентства Віктора Януковича, ДКБ «Південне» і Павлоградський хімзавод - провідні підприємства оборонної та ракетно-космічної галузей України - припинили роботу над проєктом ракетного комплексу «Сапсан».
У 2016 році державне підприємство «НВО «Павлоградський хімічний завод» (Павлоград) разом із державним конструкторським бюро «Південне» (Дніпро) повідомили, що https://www.radiosvoboda.org/a/news/28095446.html розробили новий оперативно-тактичний комплекс «Грім» . Як повідомляли на заводі, створення «Грому» розпочалось після закриття проєкту зі створення оперативно-тактичного комплексу «Сапсан» 2013-го року.https://www.radiosvoboda.org/a/news-minoborony-sapsan/31111733.html
Іди розкажи це батька, які через зелене " перемир'я", дітей втратили.
Для пуйла главное - посеять панику, а дальше уже по накатанной.
Хотя мне все-таки кажется, что это акция принуждения вислюка к каким-то уступкам.
Все знає, але нічого не вміє робити, як і вся та шобла-й#бла
Можно послушать специалистов с хорошей репутацией?