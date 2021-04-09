Путин не готов к полномасштабному наступлению, но готов точечно показать свою неадекватную агрессию, - "слуга народа" Верещук

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала, стоит ли ожидать нападения со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24", стоит ли ожидать нападения со стороны России.

"Все в России что-то заявляют, угрожают, бряцая оружием, пугая весь мир, якобы "мы будем наступать, мы вам докажем, мы готовы к разрыву отношений с Европейским Союзом", это заявил Лавров (глава МИД РФ. - Ред.), его поддерживает Патрушев (глава ФСБ. - Ред.).

Я скажу так. Если посмотреть геополитически, Путин на сегодня не готов к полномасштабному наступлению. Но к эскалации конфликта, хотя бы точечного, чтобы продемонстрировать свою неадекватную агрессию, готов. Они (российские власти. - Ред.) осуществляют информационную, эмоциональную спецоперацию", - сказала она.

По словам Верещук, США уже готовят новые санкции против России.

"Главное – сегодня США говорят, что будет новый спецпредставитель по "Северному потоку 2", будут новые санкции. Цена для Путина должна быть очень высока, но не жизни украинских граждан", — заявила она.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.