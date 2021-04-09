Правоохранительные органы и суды иногда медленно работают, поэтому президент использует СНБО, - "слуга народа" Совгиря

Совет нацбезопасности и обороны в свое время пытались сделать вторым правительством. Но он имеет свою специфику.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По словам парламентария, правоохранительные органы и суды на определенные события быстро не реагируют.

"Это не вина нынешнего президента. Это системная проблема, которую в Украине пытаются решить годами. У нас судебная реформа продолжается с момента провозглашения независимости. Это процесс, который длится вечно. Но есть проблема, на которую нужно быстро отреагировать. Сначала дела соответствующих лиц будут доведены до суда, там вынесен приговор, потом - процесс обжалования. Простите, за это время могут возникнуть необратимые последствия, которые потом будет невозможно "реанимировать". Поэтому президент взял на себя такую ответственность и использует этот механизм", - объяснила Совгиря.

Нардеп отметила, что решения СНБО не появляются сами по себе.

"Они, во-первых, принимаются коллективно. Во-вторых, вводятся в действие указами президента, которые, как мы знаем, могут быть проверены в Верховном Суде. Если где-то кто-то сомневается, пожалуйста, в ВС - это надежный способ проверки", - добавила Совгиря.

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