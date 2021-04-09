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Правоохранительные органы и суды иногда медленно работают, поэтому президент использует СНБО, - "слуга народа" Совгиря

Правоохранительные органы и суды иногда медленно работают, поэтому президент использует СНБО, -

Совет нацбезопасности и обороны в свое время пытались сделать вторым правительством. Но он имеет свою специфику.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

По словам парламентария, правоохранительные органы и суды на определенные события быстро не реагируют.

"Это не вина нынешнего президента. Это системная проблема, которую в Украине пытаются решить годами. У нас судебная реформа продолжается с момента провозглашения независимости. Это процесс, который длится вечно. Но есть проблема, на которую нужно быстро отреагировать. Сначала дела соответствующих лиц будут доведены до суда, там вынесен приговор, потом - процесс обжалования. Простите, за это время могут возникнуть необратимые последствия, которые потом будет невозможно "реанимировать". Поэтому президент взял на себя такую ответственность и использует этот механизм", - объяснила Совгиря.

Нардеп отметила, что решения СНБО не появляются сами по себе.

"Они, во-первых, принимаются коллективно. Во-вторых, вводятся в действие указами президента, которые, как мы знаем, могут быть проверены в Верховном Суде. Если где-то кто-то сомневается, пожалуйста, в ВС - это надежный способ проверки", - добавила Совгиря.

Полный текс интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Совгирей читайте здесь.

Читайте: Рада не будет привлекать международных экспертов к формированию КС: мы услышали это пожелание "Венецианки", но работаем в другом направлении, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

СНБО (4440) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+6
Раздали слугам темники по СНБО. Лепят бред сивой кобылы.
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09.04.2021 09:47
+6
Да и вобще на правосудие ЗЕ можно насрать, как показало дело Шеремета.
Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.

Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.

Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
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09.04.2021 09:52
+4
суды вообще не работают когда дело касается чиновников, олигархов , ну в общем когда денежный чел, то суды вообще отрицательно работают!
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09.04.2021 10:04
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Раздали слугам темники по СНБО. Лепят бред сивой кобылы.
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09.04.2021 09:47 Ответить
медленно работают-это комплимент
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09.04.2021 11:41 Ответить
Клоуны-зебилы дают представление лохобыдлоэлекторату...
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09.04.2021 09:49 Ответить
Ну как сказать... Когда нужно запаковать патриотов эта сепарская машина работает очень быстор... Стерненко, Семенченко, Торнадо, Риф... Дела коррупционеров и сепаров идут годами и как правило заканчиваются выпуском фигурантов на волю...
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09.04.2021 09:50 Ответить
Да и вобще на правосудие ЗЕ можно насрать, как показало дело Шеремета.
Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.

Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.

Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
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09.04.2021 09:52 Ответить
суды вообще не работают когда дело касается чиновников, олигархов , ну в общем когда денежный чел, то суды вообще отрицательно работают!
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09.04.2021 10:04 Ответить
Тю, дебилы так у Никиты Висарионовича Берии суды тройки работали мгновенно. Мгновенно приговор и мгновенное исполнение. Даешь НКВД и суды тройки!!!!! Дебилы, одним словом...
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09.04.2021 10:20 Ответить
Эту Совгирю послле курсов парикмахеров сразу в парламент взяли? На кого расчитан этот бред? На потребителей Скотов и Халабаротокоф. И эти любители Голых Бородек и определяют жизнь страны. Вот так и живем.
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09.04.2021 10:30 Ответить
краще б папужка мовчала.
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09.04.2021 10:33 Ответить
Хворі ідіоти. А хто винуватий у тому, що вони так працюють? Замість того, щоби терміново внести зміни у КПК, спеціалізовані Закони і т.п. (можливо навіть у Конституцію, у випадку КСУ), депутат ВРУ, пояснює нам, який хитрий хід придумав "президент"?
Ви, дебіли зелені, можете щось робити по розуму, а не через дупу??
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09.04.2021 10:42 Ответить
СНБО тоже нужно неделю ждать, быстрее всего решать вопрос через наемных убийц. Стерненко волю!
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09.04.2021 12:04 Ответить
 
 