Правоохранительные органы и суды иногда медленно работают, поэтому президент использует СНБО, - "слуга народа" Совгиря
Совет нацбезопасности и обороны в свое время пытались сделать вторым правительством. Но он имеет свою специфику.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
По словам парламентария, правоохранительные органы и суды на определенные события быстро не реагируют.
"Это не вина нынешнего президента. Это системная проблема, которую в Украине пытаются решить годами. У нас судебная реформа продолжается с момента провозглашения независимости. Это процесс, который длится вечно. Но есть проблема, на которую нужно быстро отреагировать. Сначала дела соответствующих лиц будут доведены до суда, там вынесен приговор, потом - процесс обжалования. Простите, за это время могут возникнуть необратимые последствия, которые потом будет невозможно "реанимировать". Поэтому президент взял на себя такую ответственность и использует этот механизм", - объяснила Совгиря.
Нардеп отметила, что решения СНБО не появляются сами по себе.
"Они, во-первых, принимаются коллективно. Во-вторых, вводятся в действие указами президента, которые, как мы знаем, могут быть проверены в Верховном Суде. Если где-то кто-то сомневается, пожалуйста, в ВС - это надежный способ проверки", - добавила Совгиря.
Полный текс интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Совгирей читайте здесь.
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Раз ЗЕ надо, то нафиг закон, нафиг Конституцию, нафиг права.
Захотел ЗЕ - разогнали ВР и собрали под него зеленый балаган.
Захотел ЗЕ - посадили без доказательств Рифа, Дугарь, Кузьменко.
Захотели - посадили Стерненко по сфабрикованному на ровном месте делу.
Захотел ЗЕ - завели 148 липовых дел на Порошенко.
Захотел ЗЕ - уволил генпрокурора. Захотел - назначил своего ручного.
Захотел ЗЕ - обласкал портновский суд. Захотел - уволил.
Теперь в Украине вместо законов хотелки ЗЕ.
Ви, дебіли зелені, можете щось робити по розуму, а не через дупу??