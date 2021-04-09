КС - суд, после решений которого нас могут лишить безвиза, а коммуникации с обществом нет, - "слуга народа" Совгиря

Конституционный Суд - это особенный суд. Они принимает решения, которые касаются всей страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Парламентарий отметила, что коммуникация Суда с обществом очень слабая.

"Верховный Суд или другие суды рассматривают дела в отношении конкретных граждан. А КСУ - это особый суд. Он принимает решения, касающиеся всего государства. Поэтому коммуникация здесь должна быть соответствующей. ... Отсутствие нормальной коммуникации - это еще одна из причин, которая привела к политическому кризису. Потому что люди думают: какая-то закрытая каста тех, кто получает космическую зарплату и принимает некоторые решения, после которых нас могут лишить безвиза и финансовой помощи. Это тоже реальная проблема, которая сегодня остается нерешенной", - объяснила наардеп.

В то же время, по словам Совгири, никто не начинает судебную реформу с нуля, а сначала лишается негативных вещей, после чего дают старт процессам реформирования.

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"Вот избавления от негатива, как правило, почему-то затягивается на определенный период времени. Из-за чего происходят такие перекосы, как с Верховным Судом Украины и Верховным Судом. Причины, наверное, политические, исторические", - добавила нардеп.

Совгиря отметила, что Украина не одна страна, у которой такие проблемы.

"Например, Польша. Систематически "наступает" на те же "грабли", что и Украина. Кстати, в вопросе Конституционного Суда также. Поэтому мы не уникальны. И не нужно говорить, что мы - плохие, и все у нас плохо. Совсем нет. А над судебной реформой продолжаем работать", - отметила парламентарий..

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