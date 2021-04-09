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Новости Конституционный кризис
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КС - суд, после решений которого нас могут лишить безвиза, а коммуникации с обществом нет, - "слуга народа" Совгиря

КС - суд, после решений которого нас могут лишить безвиза, а коммуникации с обществом нет, -

Конституционный Суд - это особенный суд. Они принимает решения, которые касаются всей страны.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Парламентарий отметила, что коммуникация Суда с обществом очень слабая.

"Верховный Суд или другие суды рассматривают дела в отношении конкретных граждан. А КСУ - это особый суд. Он принимает решения, касающиеся всего государства. Поэтому коммуникация здесь должна быть соответствующей. ... Отсутствие нормальной коммуникации - это еще одна из причин, которая привела к политическому кризису. Потому что люди думают: какая-то закрытая каста тех, кто получает космическую зарплату и принимает некоторые решения, после которых нас могут лишить безвиза и финансовой помощи. Это тоже реальная проблема, которая сегодня остается нерешенной", - объяснила наардеп.

В то же время, по словам Совгири, никто не начинает судебную реформу с нуля, а сначала лишается негативных вещей, после чего дают старт процессам реформирования.

Читайте: Тупицкий потерял статус судьи КС и перестал быть субъектом с 27 марта,- Вениславский

"Вот избавления от негатива, как правило, почему-то затягивается на определенный период времени. Из-за чего происходят такие перекосы, как с Верховным Судом Украины и Верховным Судом. Причины, наверное, политические, исторические", - добавила нардеп.

Совгиря отметила, что Украина не одна страна, у которой такие проблемы.

"Например, Польша. Систематически "наступает" на те же "грабли", что и Украина. Кстати, в вопросе Конституционного Суда также. Поэтому мы не уникальны. И не нужно говорить, что мы - плохие, и все у нас плохо. Совсем нет. А над судебной реформой продолжаем работать", - отметила парламентарий..

Полный текс интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Совгирей читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранительные органы и суды иногда медленно работают, поэтому президент использует СНБО, - "слуга народа" Совгиря

Автор: 

КС (2248) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+10
Безвиза могут лишить прежде всего после тупых решений Зели и ваших. А вы киваете на КС
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09.04.2021 10:51
+6
Коли КС розганяв ВР якось ніхто не переймався законністю - вистрибували з трусів, дєлалі вмєстє і святкували кінець епохи зубожіння.
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09.04.2021 10:54
+3
Из Европы вас с зеленским ткнули носом в законы и Конституцию, на которые вы давно кладете.

Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд

Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.

«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
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09.04.2021 10:55
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Безвиза могут лишить прежде всего после тупых решений Зели и ваших. А вы киваете на КС
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09.04.2021 10:51 Ответить
А ще через невиконання рішень того самого КС.
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09.04.2021 10:58 Ответить
Так хто першим порушив Конституцію України, розпустивши парламент? І КСУ підтримав це порушення, Тобто і ублюдок зелений і КСУ злочинці і порушники основного закону. Суд Лінча, самий справедливий суд у світі. А от на гілляку чи на палю, то треба подумати, головне, щоб був час та надхнення
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09.04.2021 12:16 Ответить
Абсолютно закрытая каста неприкасаемых с космическими зарплатами. Переубедите меня...
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09.04.2021 10:53 Ответить
Це стосується і "несподіван" розбагатілих депутанів від СН, працівників ОПи Зєлжнского і самого Зєлєнского.
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09.04.2021 11:00 Ответить
Коли КС розганяв ВР якось ніхто не переймався законністю - вистрибували з трусів, дєлалі вмєстє і святкували кінець епохи зубожіння.
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09.04.2021 10:54 Ответить
Из Европы вас с зеленским ткнули носом в законы и Конституцию, на которые вы давно кладете.

Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд

Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.

«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
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09.04.2021 10:55 Ответить
Не, ну так нельзя. Невозможно быть слегка беременными, даже слугам нарiда.
Если Тупицкий отстранён - значит, все решения КС незаконны, и таким образом предыдущая ВР разогнана незаконно.
Вся зелёная банда - вон из Верховной Рады ! Вас там не лежало.
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09.04.2021 10:55 Ответить
не пеняйте на кривых, коли и сами кривые.
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09.04.2021 10:56 Ответить
Да знаем куда вы клоните. Если бы вы имели рычаги влияния на КС, то он был бы хороший суд. Если на КС имеют влияние ваши оппоненты, то он плохой суд. А народу нужно чтобы КС был 100% проукраинский, действительно независимый и принимал решения в пользу Украины, но этот вариант вы не рассматриваете. Про "безвиз" конечно хорошо сказано, но это лишь слова прикрытия, реальные мотивы зеленой плесени совсем другие.
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09.04.2021 10:56 Ответить
это так по-совковому сравнивать с кем-то. Намного труднее отчитаться о том, что было сделано. Хотя, о чем это я...
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09.04.2021 10:57 Ответить
зє43лохошобло і складності керування караваном. 2 сезон.
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09.04.2021 11:05 Ответить
А СУДЬИ КТО ???
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09.04.2021 11:05 Ответить
Безвиза нас могут лишить только из вас тупых зеленых шмарклей. А вам Зебилы голосовавшие за них уже подготовили причину по которой безвиз заберут, будет виноват КС, а именно судьи которых назначил Порошенко
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09.04.2021 11:06 Ответить
Для подальшої "реформації" судів та прокуратури, пожвавлення "боротьби" з олегархізмом!! треба ще раз показати народу! по усіх медіа ресурсах серіал "Слуга народу"! Ось єдиний вихід та гарантія перемоги у війні з РФ!!
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09.04.2021 12:26 Ответить
 
 