КС - суд, после решений которого нас могут лишить безвиза, а коммуникации с обществом нет, - "слуга народа" Совгиря
Конституционный Суд - это особенный суд. Они принимает решения, которые касаются всей страны.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала нардеп "Слуги народа", представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.
Парламентарий отметила, что коммуникация Суда с обществом очень слабая.
"Верховный Суд или другие суды рассматривают дела в отношении конкретных граждан. А КСУ - это особый суд. Он принимает решения, касающиеся всего государства. Поэтому коммуникация здесь должна быть соответствующей. ... Отсутствие нормальной коммуникации - это еще одна из причин, которая привела к политическому кризису. Потому что люди думают: какая-то закрытая каста тех, кто получает космическую зарплату и принимает некоторые решения, после которых нас могут лишить безвиза и финансовой помощи. Это тоже реальная проблема, которая сегодня остается нерешенной", - объяснила наардеп.
В то же время, по словам Совгири, никто не начинает судебную реформу с нуля, а сначала лишается негативных вещей, после чего дают старт процессам реформирования.
"Вот избавления от негатива, как правило, почему-то затягивается на определенный период времени. Из-за чего происходят такие перекосы, как с Верховным Судом Украины и Верховным Судом. Причины, наверное, политические, исторические", - добавила нардеп.
Совгиря отметила, что Украина не одна страна, у которой такие проблемы.
"Например, Польша. Систематически "наступает" на те же "грабли", что и Украина. Кстати, в вопросе Конституционного Суда также. Поэтому мы не уникальны. И не нужно говорить, что мы - плохие, и все у нас плохо. Совсем нет. А над судебной реформой продолжаем работать", - отметила парламентарий..
Полный текс интервью с нардепом "Слуги народа" Ольгой Совгирей читайте здесь.
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Евродепутат считает недопустимой идею Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд
Конституционный кризис в Украине, который возник после решения КС об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, должен быть разрешен законным путем.
Об этом в комментарии Капиталу заявила депутат Европарламента Кира Мари Петер-Хансен.
«Я не считаю допустимым прекращение полномочий судей Конституционного суда и других судов, если это противоречит конституции страны. Закон есть закон, и мы, политики, должны его выполнять. Мы можем изменить закон, но для этого всегда нужно большинство в парламенте», - отметила она, комментируя желание президента Владимира Зеленского «перезагрузить» Конституционный суд.
https://www.capital.ua/ru/news/149532-evrodeputat-schitaet-************-ideyu-zelenskogo-perezagruzit-konstitutsionnyy-sud#ixzz6rWU4sKEx
Если Тупицкий отстранён - значит, все решения КС незаконны, и таким образом предыдущая ВР разогнана незаконно.
Вся зелёная банда - вон из Верховной Рады ! Вас там не лежало.