Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова

Нынешнее обострение конфликта на Донбассе пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву. Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая "конец Украины", теряет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала российский политолог и публицист, ведущий исследователь Института Брукингса (Вашингтон) Лилия Шевцова на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По ее мнению, безопасность и территориальная целостность Украины могут быть гарантированы только ее интеграцией в европейское пространство. Но к этому пока не готова Европа.

"Содействие, которое получает Киев от Запада, недостаточно для обеспечения безопасности Украины. Но достаточно для поддержания враждебности России, которая воспринимает суверенитет Украины, как угрозу, а Украину- как поле сдерживания Запада. Сокращение ресурсов российской системы заставляет Москву активнее прибегать к силовой игре для поддержания державности. Украина остается для Кремля ключевым объектом силового шантажа.

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Но шантаж демонстрацией силы требует соотнесения рисков и выгоды. Стратегический ущерб от превращения Украины в антагониста, превышает временную выгоду, которую Москва получает, тормозя развитие суверенной Украины. Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву. Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая "конец Украины", теряет. Конечно, теряет и проигрывает. Укрепляется сомнение в способности Кремля улаживать конфликты цивилизованным способом и сохраняя достоинство", - отметила Шевцова.

По ее словам, агрессивность России вряд ли содействует доверию к ней со стороны соседних государств.

"Затрудняется возврат России к диалогу с западным миром. Между тем, этот диалог является средством поддержания российской глобальной роли. Формат "Осажденной крепости" губителен для мирового статуса России. России нужен диалог с Западом и для того, чтобы не остаться в одиночестве в тени поднимающегося Китая. Еще одна неприятность для России - угроза, что сепаратистские режимы Донбасса будут шантажировать Москву, стравливая ее с Киевом и паразитируя на военном конфликте. Хвост вертит собакой- не такая уж редкость в политике.

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Конечно, безучастно наблюдать за Украиной, которая выбросила в урну "минский маршрут", Кремль не может. Это удар и по державной гордости, и по самолюбию президента Путина. Но каждый угрожающий рык России, не приводя к желаемому результату, будет повышать градус эскалации. И будет затруднять выход из нее без ущерба для репутации России и ее международного потенциала. Впрочем, это тупиковая ситуация и для Запада, который не может найти способ урегулировать конфликт в европейском регионе.

Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия. Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния. Речь идет о замораживании конфликта, а не о его политическом урегулировании", - резюмировала Шевцова.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.