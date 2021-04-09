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Новости Агрессия России против Украины
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Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова

Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова

Нынешнее обострение конфликта на Донбассе пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву. Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая "конец Украины", теряет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое мнение высказала российский политолог и публицист, ведущий исследователь Института Брукингса (Вашингтон) Лилия Шевцова на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По ее мнению, безопасность и территориальная целостность Украины могут быть гарантированы только ее интеграцией в европейское пространство. Но к этому пока не готова Европа.

"Содействие, которое получает Киев от Запада, недостаточно для обеспечения безопасности Украины. Но достаточно для поддержания враждебности России, которая воспринимает суверенитет Украины, как угрозу, а Украину- как поле сдерживания Запада. Сокращение ресурсов российской системы заставляет Москву активнее прибегать к силовой игре для поддержания державности. Украина остается для Кремля ключевым объектом силового шантажа.

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Но шантаж демонстрацией силы требует соотнесения рисков и выгоды. Стратегический ущерб от превращения Украины в антагониста, превышает временную выгоду, которую Москва получает, тормозя развитие суверенной Украины. Нынешнее обострение конфликта пока играет в пользу Киева, возрождая угасшие было симпатии Запада к Украине и заставляя США подтвердить готовность к помощи Киеву. Россия, напротив, начав играть мускулами и обещая "конец Украины", теряет. Конечно, теряет и проигрывает. Укрепляется сомнение в способности Кремля улаживать конфликты цивилизованным способом и сохраняя достоинство", - отметила Шевцова.

По ее словам, агрессивность России вряд ли содействует доверию к ней со стороны соседних государств.

"Затрудняется возврат России к диалогу с западным миром. Между тем, этот диалог является средством поддержания российской глобальной роли. Формат "Осажденной крепости" губителен для мирового статуса России. России нужен диалог с Западом и для того, чтобы не остаться в одиночестве в тени поднимающегося Китая. Еще одна неприятность для России - угроза, что сепаратистские режимы Донбасса будут шантажировать Москву, стравливая ее с Киевом и паразитируя на военном конфликте. Хвост вертит собакой- не такая уж редкость в политике.

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Конечно, безучастно наблюдать за Украиной, которая выбросила в урну "минский маршрут", Кремль не может. Это удар и по державной гордости, и по самолюбию президента Путина. Но каждый угрожающий рык России, не приводя к желаемому результату, будет повышать градус эскалации. И будет затруднять выход из нее без ущерба для репутации России и ее международного потенциала. Впрочем, это тупиковая ситуация и для Запада, который не может найти способ урегулировать конфликт в европейском регионе.

Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия. Задача сегодня вернуться в Донбассе к перемирию и сосредоточиться на гуманитарных и экономических вопросах жизни населения по обе стороны противостояния. Речь идет о замораживании конфликта, а не о его политическом урегулировании", - резюмировала Шевцова.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

агрессия (1705) россия (96018) Шевцова (2)


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Топ комментарии
+29
Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова - Цензор.НЕТ 4111
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09.04.2021 11:05
+27
кожен українець має знати що лайну в якому ми живемо в великій мірі треба завдячувати московії. Це вона купляла оптом українських політиків, це вона давала гроші на те щоб в Україні заглох український шоубізнес який почав розпускатися у 90х роках, це кацапи скупили телеканали і промивали мізки українцям про браццкій наврот. "Завдячуючи" цим виродкам останні 30 років Україна товклася в цьому болоті і не розвивалася.
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09.04.2021 11:18
+25
Нинішнє загострення конфлікту грає на користь Києва. Росія, розпочавши грати мускулами, втрачає і програє, - російська політологиня Шевцова - Цензор.НЕТ 6545
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09.04.2021 11:34
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Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова - Цензор.НЕТ 4111
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09.04.2021 11:05 Ответить
Между прочим, очень умная тетка
https://youtube.com/watch?v=_IQYjfUo36w
П.С. Она - львовянка.
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09.04.2021 11:06 Ответить
куценко теж львівянин, а матвієнко з шепетівки і що?
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09.04.2021 11:13 Ответить
Хоч вона і львів'янка, але всі кацапи повинні лежати в гробах, хороші кацапи в хороших гробах, погані в поганих. Тільки так
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09.04.2021 12:08 Ответить
Она там сидит кажется в фонде Карнеги, грантоед. Продвигает соросовские идеи об открытом обществе, толерастии, приоритете прав разных меньшинств, в том числе и сексуальных, всё то, что привело некогда передовую европейскую цивилизации в её нынешнему упадческому состояния
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09.04.2021 13:08 Ответить
Таке враження що навіть РІ програла першу світову через Сороса.
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09.04.2021 13:20 Ответить
так а шо робить, синку, шо робить?
рейтинги падають, ціни зростають, радянські технології встарівають, нафту не купують...
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09.04.2021 11:06 Ответить
Нинішнє загострення конфлікту грає на користь Києва. Росія, розпочавши грати мускулами, втрачає і програє, - російська політологиня Шевцова - Цензор.НЕТ 6545
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09.04.2021 11:34 Ответить
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи при цьому танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь (та "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)

Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!

.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..

А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?

А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?

Від вступу в ЄС?

Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від власної думки та мови?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?

Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 11:59 Ответить
П'ятий екіпаж «Айлендів» готовий до відправлення на навчання до США

В Одесі на базі Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного завершився останній етап підготовки перед відрядженням до Сполучених Штатів Америки п'ятого екіпажу патрульних катерів типу «Айленд».
Курс із посиленої мовної підготовки для військових моряків тривав чотири місяці за участю викладачів ліцею та представників Британської ради. Під час занять слухачі опановували як розмовну англійську мову, так і військово-морську термінологію. Наприкінці кожного тижня моряки проходили тестування, щоб визначити, як кожен засвоїв матеріал і кому у разі потреби необхідно додатково попрацювати. Ба більше, була налагоджена співпраця з викладачами одного з коледжів у Балтиморі.

https://**********.com.ua/2021/04/pyatyj-ekipazh-ajlendiv-gotovyj-do-vidpravlennya-na-navchannya-do-ssha/
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09.04.2021 11:14 Ответить
Нинішнє загострення конфлікту грає на користь Києва. Росія, розпочавши грати мускулами, втрачає і програє, - російська політологиня Шевцова - Цензор.НЕТ 5151
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09.04.2021 11:37 Ответить
Другий комент - просто супер !!!
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09.04.2021 11:38 Ответить
Коммент-то супер, да только немчура ни за что не даст (и даже не продаст) эту технику нам
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09.04.2021 11:45 Ответить
Не оценил ты качество тролинга .... жаль.
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09.04.2021 11:51 Ответить
В свете последних событий, чес слово, совсем не до смеха
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09.04.2021 12:39 Ответить
цікавий варіант:
цією двіжухою у нас касаби ********** китайцям - стежте на сході...

https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta

О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться - одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

https://mobile.twitter.com/zlj517 Lijian Zhao 赵立坚 https://mobile.twitter.com/zlj517 @zlj517 China government official
The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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09.04.2021 12:13 Ответить
///
В одном из дворов российского города Ростова накануне был расстрелян Land Cruiser 200 с украинскими номерами АА 2772 КТ.

Нынешнее обострение конфликта играет в пользу Киева. Россия, начав играть мускулами, теряет и проигрывает, - российский политолог Шевцова - Цензор.НЕТ 6883

При этом утверждают, что Land Cruiser принадлежит некоему Владимиру Вильчинскому, гражданину Украины, который сам при нападении не пострадал.
По информации издания, Вильчинский при президентстве Януковича возглавлял один из отделов экономической контрразведки СБУ. Впоследствии был назначен заместителем председателя Госпотребинспекции, но из-за скандала с давлением на крупные торговые сети после 2014 года - уволен по статье «За нарушение присяги госслужащего».
Также в сообщении утверждается, что Вильчинский близок к окружению Игоря Коломойского, который якобы приезжал в Ростов навестить родственников.
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09.04.2021 11:15 Ответить
за зарплатою їздив
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09.04.2021 11:54 Ответить
чи бонуси одвозив)))
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09.04.2021 11:58 Ответить
Какая польза от того что каждый день как в тире убивают наших Героев, и никто за это не ответит.
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09.04.2021 11:15 Ответить
роSSія распалась в 1917 г.
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09.04.2021 11:17 Ответить
Руйнація імперіі ,це довготривалий ,але незворотній,історичний процес !!!сто років РІ втратила понад 25% територіі та понад 50% населення !!! Процес руйнаціі триває !!!))
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09.04.2021 11:30 Ответить
кожен українець має знати що лайну в якому ми живемо в великій мірі треба завдячувати московії. Це вона купляла оптом українських політиків, це вона давала гроші на те щоб в Україні заглох український шоубізнес який почав розпускатися у 90х роках, це кацапи скупили телеканали і промивали мізки українцям про браццкій наврот. "Завдячуючи" цим виродкам останні 30 років Україна товклася в цьому болоті і не розвивалася.
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09.04.2021 11:18 Ответить
Оно то так, но может украинцам выработать иммунитет от предательства и "дармовщiни" и "какая разница". 75% - многовато будет.
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09.04.2021 12:56 Ответить
Це правда, більшість українців не ведуть роботу над собою, нажаль.
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09.04.2021 14:21 Ответить
Навіть натягнуті 20% підтримки оманського чи катарського вислюка - забагато!
Як тільки буде 5%-8% будуть вибори.
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09.04.2021 14:32 Ответить
Вальдемар Сіліконботокс намагався залякати Вальдемара Асфальта дати воду в Крим і сісти за стіл переговорів з терористами даунбаса. Але Асфальт вже чуточку підріс, та і дорослі дядьки із Вашингтону підсказали, щоб показав Сіліконуботоксу дульку, що той і зробив. Повипєндрюється московськопітерська потвора, спалить багато бюджетних коштів і частину війск поверне в казарми, а частину залишить біля наших кордонів, щоб нас лякати. Ось і все. Як кажуть-кінець!
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09.04.2021 11:29 Ответить
Тут не треба бути "російським політологом з Інституту Брукінгса": Росію наполегливо втягують в конфлікти (Сірія, Лівія, Україна, Абхазія, Карабах...). Мета - ресурси, котрі в РФ в необмеженій кількості і використовуються нераціонально (своїми словами - по-варварському). Для цього РФ виснажать (як колись СРСР нафто-газовим фактором і конфліктом в Афганістані), денуклеаризують і демілітаризують і призведуть до розпаду та поділу на сфери впливу між ведучими світовими потугами.
Печально, що нам (Україні ) тут відведена роля чергової приманки - "сиру у мишоловці". Водночас ми приречені це пройти, бо тільки з розпадом РФ Україна зможе повернути втрачені території (Донбас, Крим, можливо - Кубань і Придністрянщину)
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09.04.2021 11:30 Ответить
московию никто никуда не втягивает. Она сама везде лезет.
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09.04.2021 11:36 Ответить
Це і є елементом втягування : НЕреагування і заохочування кудись "влізти". Стимулюючи непомірні великороські імперські амбіції у поєднанні з крайнє обмеженими можливостями (у т.ч. і мілітарними) .
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09.04.2021 12:06 Ответить
конспірологічна маячня.
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09.04.2021 14:23 Ответить
Зєля не дасть Пуйлу сісти у калюжу. Зєля Пуйла на руках понесе. Зєлє Сонця не треба, Пуйло йому світить!
_____________
Зеленого чмирька геть. Дострокові.
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09.04.2021 11:32 Ответить
Ванятко ,ти ж його вам на трон посадив - абинепорох !
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09.04.2021 11:39 Ответить
Пєця і Зєля - одна шобла.
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09.04.2021 11:54 Ответить
Для расеян!
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09.04.2021 14:27 Ответить
Надеюсь она в данный момент не на территории РФ
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09.04.2021 11:37 Ответить
Украина стала для России ловушкой: игнорировать ее нельзя, а заставить принять свою правду невозможно. Мы видим конфликт, который стал миной замедленного действия. Источник: https://censor.net/ru/n3258674
Ось тут підтримаю кожне слово . ! Саме це й сталося . ***** ніяк не може змусити українців , відмовитися від суверенітету ,, і в той же час не може сам -дати задню . Тому що це сприймуть у світі і в самій паРаші ,як ознаку слабості . Сам себе загнав у вугол , і продовжує далі ,, довбо..дятел . .
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09.04.2021 11:46 Ответить
Це "расєйський кентавр"- коли срака з обох боків!
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09.04.2021 14:26 Ответить
Пропоную всім причетним, перед реальною загрозою кацапського вторгнення призупинити процес руйнування і розкрадання держави і відкласти його до кращих часів. Направити всі кошти,передбачені для розкрадання, на побудову справжньої ******** армії з відповідним забезпеченням,закупівлю ********* озброєння у західних партнерів.Побудувати,відновити і модернізувати всі війскові підприємства,почати нарешті будувати свій військовий флот.Нешановні розкрадачі державної власності,закликаю вас прислухатись до мого заклику,бо інакше всім нам буде гаплик...А коли переможемо,можете продовжити незаконно багатіти,якщо звісно суспільство дасть на це свою згоду.☺
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09.04.2021 11:52 Ответить
..нажаль..не чують "зациклені" з виборов 2019...."зе",-"барига"...ось і стосунки..а ОПЖЗ,ШАРІЙ-це не для них-недоумків...
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09.04.2021 12:13 Ответить
Это бабушка с Эха Москвы.
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09.04.2021 11:58 Ответить
Чтоб выявить виновного, спрашивают: "Кому выгодно?"
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09.04.2021 11:58 Ответить
В ближайшие 2 недели всё решится. Если Москва захочет напасть, то с появлением в ЧМ штатовских кораблей и вероятный заход их в условный Николаев, удар с юга будет малоперспективным.
Основным катализатором, как я думаю, будут протестные выступления в самой Украине, благо власть даёт кучу поводов к этому. Далее вылезет вся *********** с криком "рассия вперде!", плюс очередная провокация на Донбассе и вот уже повтор 2014 года.
Окно возможностей захлопнется, как только в Европе придушится короновирус и мнимая потребность в русской вакцине отпадёт, т.е. никто не будет против впаять дополнительные полезные санкции или вообще отключить от мира кацапстан. Как-то так.
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09.04.2021 12:13 Ответить
Росіян треба жмурити на всіх окупованих територіях. Всі хто підняв зброю проти українського війська має миттєво бути утилізований. Тільки так зупинемо російських агресорів!
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09.04.2021 13:21 Ответить
Рашкостан не "осажденная крепость",а фашиствующий "чумной барак"!
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09.04.2021 14:23 Ответить
 
 