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Новости Коронавирус и карантин
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Новое эпидзонирование: в "красной" зоне уже 13 регионов, в "оранжевой" - 11 областей, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новое эпидзонирование: в

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 9 апреля, в "красной" зоне карантина 13 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве (107,0 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (90,4), Винницкой (96,5), Волынской (70,1), Днепропетровской (89,7), Донецкой (71,4), Житомирской (111,3), Запорожской (77,3), Львовской (72,0), Николаевской (112,0), Одесской (79,4), Полтавской (86,7), Ривненской (73,0), Сумской (96,9), Тернопольской (76,5), Харьковской (79,9), Хмельницкой (133,9), Черкасской (96,1), Черновицкой (86,2) и Черниговской (106,2) областях.

Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (81,1% при норме до 65%) и Киевской области (78,1%).

При этом, в 20 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.

Новое эпидзонирование: в красной зоне уже 13 регионов, в оранжевой - 11 областей, - Минздрав 01
Новое эпидзонирование: в красной зоне уже 13 регионов, в оранжевой - 11 областей, - Минздрав 02
Новое эпидзонирование: в красной зоне уже 13 регионов, в оранжевой - 11 областей, - Минздрав 03

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Кто -то рассказывал если половина областей будет в красной зоне введут локдаун.Интересно как выкручиваться будем??Ответственность взвалим на мэров или срочно из красной зоны области удалять будем,что бы статистику не портить??
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09.04.2021 11:30 Ответить
Скажут: не надо раскачивать лодку...
Мы пересмотрели параметры...
И бабы еще нарожают
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09.04.2021 11:46 Ответить
 
 