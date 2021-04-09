Янукович готов принимать участие в судебном процессе об оккупации Крыма в Верховном Суде, - адвокат Сердюк

Беглый президент Виктор Янукович готов участвовать в рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма, которая рассматривается в Верховном Суде Украины, сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба АО "Aver Lex", в котором работает Сердюк.

Янукович даже обратился в Верховный Суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению указанной жалобы.

По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

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"Уже много раз Виктор Янукович обращался в суды Украины с требованиями обеспечить его личное участие в судебных заседаниях, как в 2016 году это сделал Святошинский районный суд в деле "Беркута". Однако, всегда находились причины для отказов. В деле о потере Крыма и судьи Оболонского районного, и судьи Киевского апелляционного судов, находясь под давлением власти, делали все, чтобы вывести из- под подозрения действительно виновных в трагедии на Майдане и сдаче Крыма, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других лиц, пришедших к власти в результате трагических событий 2014 года. Участие Виктора Януковича в этих судебных процессах разрушило бы эту преступную стратегию", - заявил адвокат.

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Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить в Верховном Суде независимость судебного процесса, а также призвал украинскую власть сделать заседание Верховного суда "открытым и честным".

"И, прежде всего, должно быть дано слово самому четвертому президенту Украины. Только лишь тогда данный процесс сможет считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины, так и ратифицированными ею международными конвенциями", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжаловано в Верховном Суде.