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Новости Оккупация Крыма Суд над Януковичем
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Янукович готов принимать участие в судебном процессе об оккупации Крыма в Верховном Суде, - адвокат Сердюк

Янукович готов принимать участие в судебном процессе об оккупации Крыма в Верховном Суде, - адвокат Сердюк

Беглый президент Виктор Янукович готов участвовать в рассмотрении кассационной жалобы на решения Оболонского районного суда Киева и Киевского апелляционного суда в деле о потере Крыма, которая рассматривается в Верховном Суде Украины, сообщил адвокат Виталий Сердюк, представляющий интересы экс-президента.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба АО "Aver Lex", в котором работает Сердюк.

Янукович даже обратился в Верховный Суд с требованием обеспечить его личное участие путем видеоконференции в процессе по рассмотрению указанной жалобы.

По словам Сердюка, личное участие Януковича в судебном процессе позволит ему "считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту".

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"Уже много раз Виктор Янукович обращался в суды Украины с требованиями обеспечить его личное участие в судебных заседаниях, как в 2016 году это сделал Святошинский районный суд в деле "Беркута". Однако, всегда находились причины для отказов. В деле о потере Крыма и судьи Оболонского районного, и судьи Киевского апелляционного судов, находясь под давлением власти, делали все, чтобы вывести из- под подозрения действительно виновных в трагедии на Майдане и сдаче Крыма, Петра Порошенко, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других лиц, пришедших к власти в результате трагических событий 2014 года. Участие Виктора Януковича в этих судебных процессах разрушило бы эту преступную стратегию", - заявил адвокат.

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Он также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить в Верховном Суде независимость судебного процесса, а также призвал украинскую власть сделать заседание Верховного суда "открытым и честным".

"И, прежде всего, должно быть дано слово самому четвертому президенту Украины. Только лишь тогда данный процесс сможет считаться законным, непредвзятым и не нарушающим право лица на защиту, гарантированное как Конституцией Украины, так и ратифицированными ею международными конвенциями", - подчеркивается в сообщении.

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Напомним, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014 года, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ - оккупации Автономной республики Крым и изменении границ территории Украины.

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За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в ведении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

1 марта 2020 года Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.

По данным Офиса Генерального прокурора, в отношении беглого президента Виктора Януковича действует второе решение о заочном аресте, также суд вынес постановление о его задержании для избрания меры пресечения.

2 октября Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда. В свою очередь адвокат Януковича Виталий Сердюк сообщил, что решение Киевского апелляционного суда будет обжаловано в Верховном Суде.

Крым (26419) оккупация (10187) Сердюк (47) Янукович Виктор (30789)


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Топ комментарии
+7
Да пошлите нах, и забудьте этого старого петушка, вмесе с его опущенным адвокатом. Все заявления этого предателя вызывают чувство, как будто воздух испортили. А рожа, данного сущкества, вызывает рвотный рефлекс.
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09.04.2021 11:52
+2
в Гааге плять! только в Гааге!!!!
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09.04.2021 11:36
+2
В Гаагском суде у Всех будут дорогие шапки
Надеюсь это его приманит на суд
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09.04.2021 11:40
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в Гааге плять! только в Гааге!!!!
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09.04.2021 11:36 Ответить
В Гаагском суде у Всех будут дорогие шапки
Надеюсь это его приманит на суд
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09.04.2021 11:40 Ответить
_На концерт кабзона, падлу! Пусть принимает участие! Тошо осудить его в Украине и размотать всю цепочку подельников, соучастников и расийских заказчиков, увы, антиреально.
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09.04.2021 11:47 Ответить
Відправити йому без ключа !
Ней надіває , прииїзжає
Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 5534
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09.04.2021 11:51 Ответить
Да пошлите нах, и забудьте этого старого петушка, вмесе с его опущенным адвокатом. Все заявления этого предателя вызывают чувство, как будто воздух испортили. А рожа, данного сущкества, вызывает рвотный рефлекс.
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09.04.2021 11:52 Ответить
Один поддон в тонну долларов и оправдают.у нас суды справедливые))
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09.04.2021 11:59 Ответить
Нужен незаурядный ум избрать дважды судимого в президенты с последствиями войны.
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09.04.2021 12:10 Ответить
100%%%.Так было...Нравится дерьмо народу убогому...Ху*ло-и сейчас для 23%-"авторитет",судя по последним рейтингам и "партий ЖОПЫ и ШАРИКОВА!!
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09.04.2021 12:18 Ответить
Янукович готовий брати участь у судовому процесі щодо окупації Криму у Верховному Суді, - адвокат Сердюк - Цензор.НЕТ 8117
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09.04.2021 12:17 Ответить
Немає коштів у проХФФесора приїхати до суду особисто...приїхав до Росії... туди-сюди, до ресторану сходив... та закінчилися!! Може треба було б у Путіна чи Медведчука позичити?? Тай у ВР України є багато спонсорів та прибічників...
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09.04.2021 12:18 Ответить
Опять скелет выпал из кремлевского шкафа. Овощ пусть благодарит судьбу, что до сих пор не сдох от новичка или киллера. Эту мразь ждет в лучшем случае Гаага в одной камере с ботоксным плешивым педофилом.
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09.04.2021 12:19 Ответить
Я думал, оно уже сдохло давно. А тут вынырнуло из нафталина. Точнее путя его оттуда вытащил. Наверное чтобы нелоху показать что в случае чего есть куда свалить.
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09.04.2021 12:27 Ответить
Ну не сидится ему в своей жопе! Все выглянуть из нее пытается, но опасается, как бы из нее не быть высранным!
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09.04.2021 12:35 Ответить
Как только Якубович сдохнет, это будет признаком того что Наноросия фсе.
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09.04.2021 14:10 Ответить
януковощ спочатку посидить за гратами, поверне вкрадене, а вже потім буде відкривати рота
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09.04.2021 17:08 Ответить
а кто это?
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09.04.2021 23:16 Ответить
 
 