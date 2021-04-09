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ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты

ВСК по УЗ вызывает

Временная следственная комиссия, которую создала Верховная Рада для анализа финансового кризиса в "Укрзализныце", заинтересовалась размерами вознаграждения членам Наблюдательного совета компании, а также основаниями, на которых им были выданы лимитные банковские карточки.

 По мнению членов ВСК, УЗ пребывает в катастрофическом состоянии, а соответственно, члены Наблюдательного совета не имели права на премии, поскольку не выполняли свою работу. Об этом говорится в письме председателя ВСК Юлии Гришиной главному бухгалтеру филиала Центра сервисного обеспечения АО "Укрзализныця" Наталье Бабенко.


Как сказано в письме, бухгалтера УЗ приглашают, чтобы выяснить условия, на которых платят вознаграждения членам Наблюдательного совета (НС), и получить доказательства их работы, в частности акты приема-передачи ежемесячно предоставляемых ими услуг с июля 2018 года по февраль 2021.

Также ВСК требует от УЗ информацию о фактическом вознаграждении председателя и каждого члена НС за период с 2018 по 2021 год помесячно, и документы о компенсации расходов, которые несли члены НС для выполнения своих функций.
Также в ВСК заинтересовались вопросом выдачи членам НС банковских карточек со значительным лимитом: подозревают, что деньги с этих карточек были потрачены на личные нужды, а не на выполнение представительских функций.


"Просим обосновать выдачу председателю и членам НС лимитных банковских карт, а также фактические выплаты по лимитным банковским карточкам главе и каждому члену НС за 2018-2021 гг. ежемесячно. Анализ этих средств, в частности, на собственные нужды. Предоставить номера соответствующих карточных банковских расчетов, данные пояснения подтвердить копиями соответствующих документов и справок ", - указывается в письме.


В ВСК подчеркивают, за выполнение своих функций член НС имеет право на оплату услуг в виде годового и дополнительного вознаграждений, и на компенсацию расходов, связанных с исполнением им своих функций. Но только если работа была результативной.
"В то же время критическое состояние Общества (Укрзализныця - Ред.) Свидетельствует о невыполнении НС своих функций в полной мере. Поэтому нужно разобраться, как и насколько эффективно оценивается выполнение ими условий договора. Поскольку эти и другие связанные вопросы требуют проверки и объяснений, а материалы по запросу ВСК не предоставлены, предлагается пригласить на очередное заседание ВСК для дачи объяснений главного бухгалтера филиала Центр сервисного обеспечения АО "УЗ", которая непосредственно осуществляет все выплаты "членам НС" , имеет оригиналы правоустанавливающих документов и несет ответственность за обоснованность оплат ", - резюмируется в письме.


Напомним: информация о лимитированных банковских карточках НС появилась в эфире одного из украинских телеканалов. Участники шоу сообщили, что у каждого члена Наблюдательного совета якобы есть карта с лимитом в 500 тыс. гривен в месяц, и Владимира Жмака отстранили от должности главы УЗ из-за того, что он попытался уменьшить суммы на этих карточках.


Ранее политик Борислав Береза ​​обнародовал суммы, которые тратит Укрзализныця на содержание членов Наблюдательного совета. Согласно его данным, только за два года НС потратил более 5 миллионов гривен на авиаперелеты (плюс еще полмиллиона - на VIP-залы ожиданий), еще 2 млн было потрачено за это время на питание.


Ранее народный депутат, член ВСК ВР по Укрзализныце Константин Бондарев заявил, что члены Наблюдательного совета УЗ получают по 300 000 гривен зарплаты ежемесячно, но при этом годами не появляются в Украине и не имеют никакого плана реформы для компании. Поэтому необходимо расформировать Наблюдательный совет в этом составе и сформировать новый, избрав профессионалов железнодорожного дела.

Автор: 

ВСК (459) наблюдательный совет (101) премия (481) Укрзализныця (2758)


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Топ комментарии
+10
Гражданин Дании помыл шваброй купе своего вагона и окно. Ехал в Измаил.

ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты - Цензор.НЕТ 1546
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09.04.2021 11:46
+6
А че... корыто рядом -жри до несхочу. Контроля и наказания ноль
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09.04.2021 11:38
+6
Разве премии - это к бухгалтерам? Не к руководству? Да и сереженька по чистоте душевной и в приступе борьбы с коррупцией, мог отказаться от премии. Но нет, не отказался. Так же как и слуги не отказываются от имущества в России, лелея заработать, но не на крови, а принципа ради. Принципы они ведь важнее всего
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09.04.2021 11:40
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А че... корыто рядом -жри до несхочу. Контроля и наказания ноль
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09.04.2021 11:38 Ответить
Разве премии - это к бухгалтерам? Не к руководству? Да и сереженька по чистоте душевной и в приступе борьбы с коррупцией, мог отказаться от премии. Но нет, не отказался. Так же как и слуги не отказываются от имущества в России, лелея заработать, но не на крови, а принципа ради. Принципы они ведь важнее всего
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09.04.2021 11:40 Ответить
Вы абсолютно правы, бухгалтер проводит платежи, ТОЛЬКО ПО ПРИКАЗУ РУКОВОДСТВА, поэтому мы с Вами снова стали свидетелями, имитации бурной деятельности...

это всё равно, если бы за сбитого пьяным водилой на пешеходном переходе человека , в суд а потом и в зону, отправили автомобиль, а не водятла.
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09.04.2021 12:00 Ответить
Да, именно к бухгалтеру - что бы он предьявил первичные документы на основании которых он начислил "вознаграждения" ! А потом вверх по цепочке !
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09.04.2021 19:00 Ответить
Ну, может и так. Только вот сдается, что на бухгалтерах все остановится. Хотелось бы ошибиться, очевидно ведь, что бухгалтера сами начислять «за здорово живешь» ничего не будут.
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09.04.2021 20:54 Ответить
просто наблюдать как деньги по карманам все распихивают важко ...надо принять участие , хотя бы в виде премий
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09.04.2021 11:45 Ответить
господи, потому что МОГУТ!
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09.04.2021 11:45 Ответить
серожику... это не понравиться )))) он только приспособился наблюдать...на те вам ! )))))
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09.04.2021 11:46 Ответить
Гражданин Дании помыл шваброй купе своего вагона и окно. Ехал в Измаил.

ВСК по УЗ вызывает "на ковер" бухгалтера: интересуются, на каких основаниях члены Наблюдательного совета имеют премии и дополнительные ежемесячные выплаты - Цензор.НЕТ 1546
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09.04.2021 11:46 Ответить
Однажды мне муж мой рассказал , что вагоны убирают никакие не проводники и не специальные люди у нас, а бомжи вокзальные, нанятые для этой цели проводниками, не желающими работать, бомжей нанимают за бутылку водки. Не знаю, правда ли это, или он так пошутил, но с тех пор, если ехали в купе , нас четверо обычно берём купе, я там для начала 'делаю уборку' - вытираю пыль, полки, столы, дезинфицирую ручки и тд. Пылищи обычно просто 'вагон' . Так что ничего удивительного в вашей, Марьяна, картинке нет. До мытья окон я, конечно, не доходила, обычно к этим окнам и подойти страшно.
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09.04.2021 13:34 Ответить
Да, Татьяна, всё правильно. Многие так делают, но окна не моют, конечно.)) А датчанин интересный человек. Женат на украинке, живет в Украине. Написал в ФБ:"Для того, щоб мати можливість визирнути з нього.Щоб показати своїм дітям прекрасні краєвиди України."
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09.04.2021 20:32 Ответить
Не, ну если синекуру прикроют, то где же С. Лещенко харчеваться то будет!?
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09.04.2021 12:13 Ответить
Идиотская новость. Бухгалтера Украины напуганы
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09.04.2021 12:17 Ответить
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09.04.2021 12:21 Ответить
а причем тут бухгалтер??? бухгалтер исполняет распоряжения руководства, бухгалтер не имеет права распоряжаться финансами, задача бухгалтера вести учёт ))) чему вас идиотов в Трускавце учили.
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09.04.2021 12:24 Ответить
В принципі це так, але за фінансові зловживання, порушення все рівно, згідно законодавства, відповідальність несуть керівник і бухгалтер, вона могла, щоб підстрахувати себе потребувати письмові пояснення з обгрунтуванням надання преміїї та ії розміру за погодженням керівництва
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09.04.2021 12:53 Ответить
От так...І після цього якийсь підер Лещенко буде розказувати суспілству про те, який негідник Порошенко..Я не прихильник сивочолого...якщо що...Але всяких там Лещенків і інших підерів гнав би в шию з залізниці..**** наволоч...Прибрали транспортну міліцію з поїздів і всяка шушера робить в вагонах що хоче. Сам якось став свідком як мало не побили провідницю п'яні чуваки...***** та візьміть нарешті людей на роботу , а не всяке сміття Ахметівське.... Скільки можна це терпіти ....*****...Гарного дня вам!
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09.04.2021 12:47 Ответить
Бугалтер вже купила аваквиток на Москву .
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09.04.2021 14:47 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , наприклад 10-15 кратною мінімальною зарплатою , або прожиткового мінімуму!!
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09.04.2021 16:34 Ответить
 
 