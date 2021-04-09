За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 13,1%, Тимошенко - 12,1%. Ю.Бойко - 11,9%, И.Смешко поддерживают 6,8%, В.Гройсмана - 5,1%, О.Ляшко - 4,9%, Д.Разумкова - 4,8%, Е. Мураева – 4,6%, А.Садового - 2,6%, А.Яценюка - 2,2%, О.Тягнибока - 1,8%, К.Рудык - 0,4%", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами, при этом около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом. Среди то намерен голосовать и определился с выбором, результаты следующие: в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства. В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина. В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%", - добавили социологи.









Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021