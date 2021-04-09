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За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг по-прежнему возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ.

"Президентский рейтинг возглавляет В.Зеленский. Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 24,9% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За П.Порошенко проголосовали бы 13,1%, Тимошенко - 12,1%. Ю.Бойко - 11,9%, И.Смешко поддерживают 6,8%, В.Гройсмана - 5,1%, О.Ляшко - 4,9%, Д.Разумкова - 4,8%, Е. Мураева – 4,6%, А.Садового - 2,6%, А.Яценюка - 2,2%, О.Тягнибока - 1,8%, К.Рудык - 0,4%", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Рейтинг партий: "СН" - 22,9%, "ЕС" - 14,6%, ОПЗЖ - 14,2%, "Батькивщина" - 12,9%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

"Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты: Зеленский побеждает во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами, при этом около трети избирателей выразили неготовность прийти на выборы или затруднились с ответом. Среди то намерен голосовать и определился с выбором, результаты следующие: в паре Зеленский против Порошенко результат 64% на 36% в пользу действующего главы государства. В паре Зеленский против Тимошенко - 57% на 43%, в паре Зеленский против Бойко - 67% на 33%. В паре Тимошенко против Порошенко - 59% на 41% в пользу лидера партии "Батькивщина. В паре Бойко против Порошенко - паритет 51% на 49%", - добавили социологи.

За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос Рейтинга 01
За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос Рейтинга 02
За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос Рейтинга 03
За Зеленского готовы проголосовать 24,9% граждан Украины, за Порошенко - 13,1%, за Тимошенко - 12,1%, - опрос Рейтинга 04

Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing --телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%. Сроки проведения: 6-7 апреля 2021

Автор: 

Бойко Юрий (949) Зеленский Владимир (20742) опрос (2850) Порошенко Петр (19615) рейтинг (1642) Тимошенко Юлия (24590)


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Топ комментарии
+65
Старая народная примета -- когда дела у "величайшего" идут ниже плинтуса -- появляется очередной заказной рейтинг. И денег не жалко на такую туфту тратить.
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09.04.2021 11:49
+58
этот мудрый кацапо-совковый нарит ничем не излечить ...
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09.04.2021 11:48
+41
Есть такое. У меня некоторые "особо выдающиеся" работяги переключились на Шария. Зеля уже не в чести.
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09.04.2021 11:51
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Страница 6 из 6
Порох щемив олігархів????!!!!
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09.04.2021 19:40 Ответить
Беня с новинским до сих пор простить не могут. Да и ахметка не имел своего премьера.
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09.04.2021 19:52 Ответить
Тобто просто конкуренція (чи протистояння) одного олігарха з іншими? І все?
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09.04.2021 20:05 Ответить
Порох не собі забирав, а в бюджет, розуміешь різницю. Хоча для зебилів це занадто складно.
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09.04.2021 20:12 Ответить
Це можуть зрозуміти лише адепти секти. Нормальні люди так, не розуміють.
ПС. І що він забрав у бюджет у того ж Ахметки, якщо не секрет? Про Бєню я пам"ятаю, відібраний і капіталізований З БЮДЖЕТУ обікрадений Бєнєю збанкрутілий Приват...
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09.04.2021 20:21 Ответить
Так ти ж зебилоид, смисл тебе обьяснять, иди сериал смотри в ящике.
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09.04.2021 20:34 Ответить
Так що він забрав в бюджет у Ахметки?
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09.04.2021 21:47 Ответить
Ахмет при Порохе беднел по форбсу, а при зебиле богатеет, тарифи виросли в 1,5 раза, половина єнергетики страни у ахмета. Подонок и вор степанов со шмигалем... да шо говорить если человек слепой или глупец. Стидно за страну, низкосортное шапито для бидла.
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09.04.2021 22:48 Ответить
В той час по форбсу збідніли всі українські олігархи, в тому числі і сам Порох, але причина цього зовсім не Порох. Читай експертів того ж форбсу і не пиши тут дурниць про "щеміння" олігархом самого себе.
ПС. А які тарифи знизились при Пороху? Коли і на скільки? Нагадай, бо я щось не пам"ятаю такого.
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09.04.2021 23:56 Ответить
Зебилоид свою пургу будешь бабулькам свистеть. При Порохе шли реформи, тому олигархи поставили клоуна, сейчас одна брехня зелеботов вроде тебя.
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10.04.2021 12:19 Ответить
Так, я пам"ятаю, ще й не прості, а "потужні реформи". Дореформувався Порох до того, що 73% населення були вже згодні і на клоуна, якби тільки "реформи" скоріше закінчились...
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10.04.2021 18:10 Ответить
Да Порох до сих пор зебилам в труси срет, расказуй єто таким же обдристаним.
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10.04.2021 19:57 Ответить
Зрозуміло, від упоротих адептів секти адекватної відповіді годі чекати.
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10.04.2021 20:52 Ответить
Від зелеботов крім брехні взалі нічого нема. Ваш лохторат єто бабульки.
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10.04.2021 23:21 Ответить
Ну напиши мені, дідулька, чи є хоч один позитивний результат "потужних рехворм"? Суди стали чесними і справедливими? Мєнти змінились? Медицина стала передовою? Чиновники перестали брати хабарі? Злодії і казнокради сидять по тюрмах? То я, простий ураїнець, який живе у всьому цьому, відповім тобі: результату ЖОДНОГО, стало навіть гірше. Твій Порох термін свого перебування на посту президента перетворив у показуху, клоунаду і балаган, гірше, чим, навіть, професійний клоун Зе. За що його виборці і поперли з тріском і ганьбою з президентства.
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10.04.2021 23:58 Ответить
Я тобі вже все написав, умний побачить, а дурний чи сліпий ніт, скількі не пояснюй. Зелеботам щось пояснювати то взаналі дурне діло.
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11.04.2021 02:36 Ответить
Порошенка утопят его коррупционные действия и жадность. Он работает тупо по лохам.
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09.04.2021 20:14 Ответить
Єто зелеботи работают тупо по лохам, но тут их мало, они ящик смотрят.
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09.04.2021 20:36 Ответить
рейтинг зеленого янелоха, отраженный в процентах, это показатель упоротых идиотов, из-за которых страна вот уже 2 года имеет во главе убогое ничтожество, которое, в лучшем случае, может с умной мордочкой зачитать с видосика заученный текст, написанный кем-то...
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09.04.2021 20:49 Ответить
Зеля подтянулся.
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09.04.2021 20:53 Ответить
А за бабки?
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09.04.2021 21:29 Ответить
к вопросу о Сребренице. Самая лучшая Сребреница будет та, которую устроят в москве пацанчики из Казани и Грозного, а это произойдет, и ждать осталось недолго. Кстати кацапы в ООН не проголосовали за резолюцию, что в Сребренице был геноцид, а теперь вспомнили лживые уроды. Теперь ждите у себя настоящий геноцид. Вас будут убивать, сами напросились, как немцы в Гамбурге и Дрездене благополучно дождались ковровых бомбардировок после атак ФАУ-1 и ФАУ-2 на Великобританию. Вас будут убивать, недоделанные неофиты "сверхдержавы"
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09.04.2021 22:02 Ответить
НЕ ВЕРЮ
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09.04.2021 22:09 Ответить
Це піз..ц
Страшно навіть уявити, що мають зробити з Країною Зеклоун і його моносброд, щоб за них наріт не хотів голос віддати....
Люди, схаменіться, срака повна в Державі, а ви їм 24.9% ???
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09.04.2021 22:20 Ответить
Мене тут зараз традиційно закидають камінням і в смолі з пір'ям викатають, але поки що Зе безальтернативний. Те що не виправдались сподівання 73%, це неприємно, але звично. Але ж їхні жахи нікуди не поділись і Порошенко не став кращий, це абсолютно неприйнятна кандидатура. І поки Зе саджає патріотів та одночасно їздить на фронт, торгує з росіянами і зачиняє ватні канали, тобто продовжує політику Петра Олексійовича, все гаразд, більшість це влаштує. В цій країні всі президенти, навіть фінансово незалежні, змушені бути гібридними президентами і вести гібридні війни, за підтримки гібридного електорату, та гібридного НАТО. Нічого кращого (безпечнішого) ніж Зе не проглядається.
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09.04.2021 23:37 Ответить
Не знаю до якої етнічної групи належить Кіра Рудик, але з решти висвітлених кандидатів лише один Олег Ляшко є особа суто українського походження, але і той підєрас... Дожилася Україна...
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09.04.2021 23:55 Ответить
Під#раси живуть на рассєі , гаварят на рюсскам . Ляшко гей, й то точно не відомо , може бути фейк.
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10.04.2021 01:03 Ответить
То напевне фейк Коломойського. Про це почалося, коли Ляшко почав на Беню перти. Все що зв'язане з коломойським має зникнути, в тому числі ЗЕ і юлька.
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10.04.2021 02:42 Ответить
не фейк. Правда. Був опущений в ИТК-31-шій. За крисятничество. Щоправда, вже потім туди дійшла звістка з волі, що лизав члени. Але чи це правда - зеки не говорили.
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10.04.2021 15:36 Ответить
За крисятнічество не мали опустити... не по їх понятіях.
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10.04.2021 23:51 Ответить
Смешко українець і патріот. І це необхідно знати. Читайте біографію і дивіться відео з ним, яких повно в ютубі. Він на дві голови розумніший пороха, юльки і подібних. Ці не стільки розумні як хитрі. Він військовий. І ще доктор технічних наук з кібернетики ще з часів СССР. Не треба думати, що всі розумні і Д.Т.Н. євреї. Смешко ще й написав дуже цікаву невеличку книжку по історії України. Я прочитав. Написав статтю про гетьмана Скоропадського в інтернет-газеті ДЕНЬ. Якщо хочете добра Україні, то поцікавтесь Смешко. Зараз він єдиний нормальний варіант.
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10.04.2021 03:23 Ответить
З такими "розумними" виборцями краще життя ще не скоро буде.
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10.04.2021 01:02 Ответить
Вышки Бойко и и 100 фирм Оксаны Марченко,типа Кумы Ведмедчука спасут Украину...
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10.04.2021 01:23 Ответить
В телеграмме не выше 10 процентов при опросе нескольких тысяч. В группах фб таже картина. Если прокатит голосование на 87 участке, поверю в царя
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10.04.2021 03:03 Ответить
Дурні не тільки ті, хто голосує не за баригу пророха, а за клоуна ЗЕ чи юльку. А головне всі ті, хто не розуміє, що єдиний хто зараз має бути президентом України це І.П.Смешко.
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10.04.2021 03:27 Ответить
Смешко українець і патріот. І це необхідно знати. Читайте біографію і дивіться відео з ним, яких повно в ютубі. Він на дві голови розумніший пороха, юльки і подібних. Ці не стільки розумні як хитрі. Він військовий. І ще доктор технічних наук з кібернетики ще з часів СССР. Не треба думати, що всі розумні і Д.Т.Н. євреї. Смешко ще й написав дуже цікаву невеличку книжку по історії України. Я прочитав. Написав статтю про гетьмана Скоропадського в інтернет-газеті ДЕНЬ. Якщо хочете добра Україні, то поцікавтесь Смешко. Зараз він єдиний нормальний варіант.
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10.04.2021 03:29 Ответить
Потрібно не біографії читати, а знати, що людина зробила і чим дихає. Вибачте, але крім того, що "Смєшко-це за-бісь", я більше нічого про нього не знаю. І ніхто не знає.
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10.04.2021 07:58 Ответить
А хто винуватий, що нічого не знаєте? Ви самі й винуваті. Те що людина зробила й чим дихає написано в біографії і в іншій інформації якої багато в інтернеті. І чим дихає очевидно в багаточисельних відео. Наприклад тут https://www.youtube.com/watch?v=Zc6OnZb-ekc , тут https://www.youtube.com/watch?v=g1OkzPfMtw0 і тут https://www.youtube.com/watch?v=qMh8Rl9Hy54&t=13s і тут https://www.youtube.com/watch?v=bYTaHvOcUMQ&t=5s . Я впевнений, що, подивившись ці короткі відео розумній людині достатньо зрозуміти.
Невже не зрозуміло, що ним треба зацікавитись, коли він на першому місці в соцопитуваннях серед українців. На другому Ляшко. Всі інші попереду й ззаду неукраїнці і вже давно ясно на що вони заслуговують по ділах.
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10.04.2021 10:08 Ответить
І ще. Не за пороха голосували кращі українці (що нам вдовблюють професійні порохоботи), а ті, що голосували й збираються надалі голосувати за Смешко.
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10.04.2021 10:26 Ответить
І ще. На даний момент реальний рейтинг Смешко набагато більший ніж показують їх маніпулятивні "соцопитування". Вони намалювали число, нижче якого вони не можуть намалювати, бо це буде видно що це зовсім нереально. Але надалі вони по можливості будуть зменшувати це число (як і в Ляшко). Щоб звільнити 5 і 6 місця для Разумкова і Гройсмана.
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10.04.2021 10:35 Ответить
І ще. Я Вам не забороняю і надалі вірити в казки, що Вам Гордон розказує.
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10.04.2021 11:19 Ответить
Одна маленька проблема з цими опитуванням, народ ніхто не опитував.
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10.04.2021 07:50 Ответить
Був тендер мішків з баблом.
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10.04.2021 07:59 Ответить
Невже Петро настільки зубожів?!
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13.04.2021 11:54 Ответить
То й спитай у Петра. Чому мене питаєш? Хоч у Василя, хоч у Миколи.
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18.04.2021 11:00 Ответить
Абсолютная чушь и брехня! Эти рейтинги вызывают раздражение и отторжение. Какое Зе? какой порошенко?!! ...тьфу на них...
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10.04.2021 08:15 Ответить
Я так думаю, що бурятські танкісти з чеченцями на броні, поставлять рейтинги на місце.
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10.04.2021 10:39 Ответить
Ну що поробиш:народ-мазохіст не "зламати нікому" і ,судячі з усього, клоун має всі шанси вдруге виграти вибори. Журба
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10.04.2021 10:45 Ответить
*ржу падсталом * рейтинг зе давно нижче плінтусу ( ) то треба його рятувати в очах лекторату ось вам і начебто соц опитування
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10.04.2021 12:01 Ответить
зрадазрадазрада.
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11.04.2021 02:47 Ответить
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