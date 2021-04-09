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Во время демонтажа здания обрушилась часть стены: погиб рабочий, - ГСЧС во Львовской области. ФОТО

Рабочий погиб во время демонтажа здания во Львовской области в результате обвала одной из стен.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.

"Во время демонтажных работ на третьем этаже заброшенного кирпичного здания упала часть стены на площади 3 метра квадратных и смертельно травмировала рабочего", - указано в сообщении.

Во время демонтажа здания обрушилась часть стены: погиб рабочий, - ГСЧС во Львовской области 01
Фото: сайт ГСЧС

По данным пресс-службы, инцидент произошел 8 апреля в селе Гончары Львовского района.

На место обвала прибыли сотрудники ГСЧС. Они разобрали завал и нашли тело погибшего.

Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.

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смерть (9247) ГСЧС (4998) Львовская область (2929)


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Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.Источник: https://censor.net/ru/n3258689

Яку причину вони шукають - написано - стіна впала
Чи , думають - хтось навмисно це зробив ?
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09.04.2021 12:08 Ответить
 
 