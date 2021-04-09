Во время демонтажа здания обрушилась часть стены: погиб рабочий, - ГСЧС во Львовской области. ФОТО
Рабочий погиб во время демонтажа здания во Львовской области в результате обвала одной из стен.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС во Львовской области.
"Во время демонтажных работ на третьем этаже заброшенного кирпичного здания упала часть стены на площади 3 метра квадратных и смертельно травмировала рабочего", - указано в сообщении.
По данным пресс-службы, инцидент произошел 8 апреля в селе Гончары Львовского района.
На место обвала прибыли сотрудники ГСЧС. Они разобрали завал и нашли тело погибшего.
Полиция проводит расследования причин и обстоятельств смертельного случая.
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Яку причину вони шукають - написано - стіна впала
Чи , думають - хтось навмисно це зробив ?