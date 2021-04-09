36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга"

Более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Так, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.