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Новости Агрессия России против Украины
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36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга"

36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос

Более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Так, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.

По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": К сожалению, Украине стоит ожидать нового военного обострения, - замглавы ОП Жовква

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

агрессия (1705) вторжение (508) опрос (2850) россия (96038)


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Топ комментарии
+14
якщо точно почнеться, то уся та навала зебілів завантажить свої родини в авта та чкурне на захід, у Польщу або Румунію.
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09.04.2021 12:03
+10
Всіх зебілів на фронт!
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09.04.2021 12:00
+10
та щас) Короваї вони пекти будуть
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09.04.2021 12:08
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Всіх зебілів на фронт!
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09.04.2021 12:00 Ответить
І у України буде найчисельніша армія світу !!!))))
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09.04.2021 12:01 Ответить
36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4144
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09.04.2021 12:08 Ответить
По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.

это результат "заглядывания в глаза хлу"

при Порохе хло так не нашлел
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09.04.2021 13:02 Ответить
якщо точно почнеться, то уся та навала зебілів завантажить свої родини в авта та чкурне на захід, у Польщу або Румунію.
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09.04.2021 12:03 Ответить
та щас) Короваї вони пекти будуть
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09.04.2021 12:08 Ответить
теж цілком можливо.
це ж потвори з племені "какаяразница"
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09.04.2021 14:20 Ответить
"Лішь би нє било войни!" - співали росіяни, пускаючи сльозу та ... направляючи в сп'янілому імперському угарі танки, міни, бомби, своїх солдат та РСЗО в Україну, Молдову, Грузію, Сірію, нині в Білорусь - щоб вбивати! (та й "вагнерівців"- в інші країни... Африки... та Південної Америки)
Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
.
Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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09.04.2021 13:02 Ответить
А решта ,це зебільний лохторат !!!))))
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09.04.2021 12:00 Ответить
хтось блефує, не інакше

https://mobile.twitter.com/finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) @finvarta

https://mobile.twitter.com/finvarta https://mobile.twitter.com/finvarta



О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться - одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?

https://mobile.twitter.com/zlj517

https://mobile.twitter.com/zlj517 Lijian Zhao 赵立坚 https://mobile.twitter.com/zlj517 @zlj517 China government official

https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china

The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
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09.04.2021 12:05 Ответить
нужно быть готовыми к атакам кацапни по всему периметру границ с Рашкой, Приднестровья и Беларуси.. вероятность войны реально высокая..
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09.04.2021 12:09 Ответить
нашим воинам главное выстоять и не побежать, тогда и войны не будет
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09.04.2021 12:11 Ответить
вашим, ДА!
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09.04.2021 12:47 Ответить
расчет россиян на случай войны прост: повторить крымский сценарий, то есть у них есть уверенность в том, что по сути войны и не будет никакой, а украинская армия просто напросто разбежится после начала боевых действий. К сожалению, у них есть реальные основания быть в этом уверенными
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09.04.2021 12:10 Ответить
36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6367
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09.04.2021 12:19 Ответить
Країну просирали починаючи з 91 року.Не робили політику,не провадили реформи,а дрочили пуї. Зараз пізно.
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09.04.2021 12:24 Ответить
Зараз пізно./ Одна надежда -на мигрантов.Зеленский призвал всех украинцев планеты в Украину. Он готов предоставить гражданство Украины всем этническим украинцам.
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09.04.2021 12:41 Ответить
Это новая тупая шутка от 95 квартала? Можно и львов призвать не есть антилоп. Что с таких заявлений?
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09.04.2021 12:45 Ответить
Что с таких заявлений?/ Таки да . До исторической родины добежавшие и по пути к ней в хренландиях застрявшие в Украину вернутся вряд ли.
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09.04.2021 12:55 Ответить
Не ляпать языком надо, а что-то делать для того, чтобы люди хотели жить в Украине. За два года я наблюдаю только деградацию государства. Украиной правят клоуны и идиоты. Кроме гримас в видосиках ваш ********** нихера не делает.
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09.04.2021 19:56 Ответить
Не ляпать языком надо, а что-то делать для того, чтобы люди хотели жить в Украине. За два года я наблюдаю только деградацию государства. Украиной правят клоуны и идиоты. Кроме гримас в видосиках ваш ********** нихера не делает./ К сожалению, все, кто умеет руководить Украиной, уже работают таксистами и парикмахерами за пределами Украины.
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09.04.2021 23:01 Ответить
кацапні набігло, аж дриндець! чистим зброю! смерть кацапській скотині!!!
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09.04.2021 12:49 Ответить
Зачем ***** нападать?
Проще помочь власти остаться на второй срок. Ни один враг не сможет сделать больше.
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09.04.2021 13:06 Ответить
 
 