36% украинцев считают высокой вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, - опрос "Рейтинга"
Более 30% украинцев оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину как высокую.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Так, 36% опрошенных оценивают вероятность полномасштабного военного вторжения России в Украину, как высокую, 31% - как среднюю, 15% - низкую, 12% - говорят, что угрозы нет.
По сравнению с декабрем 2018 (когда произошел захват Россией украинских моряков), количество тех, кто считает, что угроза высокая, выросла почти в полтора раза.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".
Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.
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это результат "заглядывания в глаза хлу"
при Порохе хло так не нашлел
це ж потвори з племені "какаяразница"
Для чого? - Для "прінуждєнія к міру".., Так на росію ніхто з нас не нападав !!! Військ названих країн не було на російській території !!!
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Росія використовує загибель людей для задоволення своїх імперських амбіцій, здійснюючи при цьому чергові словесні кульбіти та зовнішньо- політичні маніпуляцій - і весь світ це чітко бачить..
А від чого ж захищали росіяни названі країни та "жітєлєй Донбаса"?
А ми вас просили нас "захищати"? Від кого та від чого?
Від вступу в ЄС?
Від вступу в НАТО?
Від європейських норм, європейського способу та рівня життя?
Від можливостей навчати дітей в європейських університетах?
Від свободи пересування?
Чи від демократії та свободи людини?
Чи від власної та самостійної церкви?
Чи від права на власну думку та мову?
Чи від ПРАВ ЛЮДИНИ, від природних прав на власне та самостійне ЖИТТЯ?
Від чого конкретно- поясніть "православно-славянскіє братья" ви намагаєтеся нас захистити, сіючи смерть серед тих, кого вже "захищаєте"?
Але тепер ми дійсно прохаємо.... Але прохаємо не росію, а прохаємо весь світ допомогти нам захиститися - і не просто від росії , а від її смертоносної місії !!!
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О! Официальный Китай заговорил мокшанскими пропагандистскими штампами.
Скоро не протолкнуться - одни биолабаратории США и тайные тюрьмы СБУ.
https://mobile.twitter.com/DmytroKuleba @DmytroKuleba , молчим? Не отсвечиваем?
https://mobile.twitter.com/zlj517
https://mobile.twitter.com/zlj517 Lijian Zhao 赵立坚 https://mobile.twitter.com/zlj517 @zlj517 China government official
https://help.twitter.com/rules-and-policies/state-affiliated-china
The US bio-military activities are not transparent, safe or justified. In Ukraine alone, the US has set up 16 bio-labs. Why does the US need so many labs all over the world? What activities are carried out in those labs, including the one in Fort Detrick?
Проще помочь власти остаться на второй срок. Ни один враг не сможет сделать больше.