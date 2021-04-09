Наемники РФ возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта, - СЦКК

8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом свидетельствую данные украинской стороны СЦКК.

В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.

О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.

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