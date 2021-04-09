Наемники РФ возобновили работы по обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта, - СЦКК
8 апреля оккупанты в очередной раз возобновили работы по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций вблизи Донецкого аэропорта.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС, об этом свидетельствую данные украинской стороны СЦКК.
В тот же день, передовые подразделения Вооруженных Сил Украины зафиксировали проведения инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций в сторону линии разграничения вблизи населенного пункта Широкино.
О фактах нарушений Украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.
Отмечается, что вооруженные формирования Российской Федерации на полигонах продолжают военные учения и обучение наемников для проведения вооруженных провокаций и возможной эскалации конфликта.
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У рамках державного оборонного замовлення в одну із військових частин Збройних Сил України поставлено контейнер перемінного об'єму (КПО).Про це інформує пресслужба Головного командного центру ЗС України.Новітній зразок техніки рухомих пунктів управління Збройних Сил України повністю автономний, ******** та мобільний.
Контейнер перемінного об'єму має такі тактико-технічні, експлуатаційні характеристики:Забезпечення роботи оперативного складу пунктів управління стратегічного і оперативного рівнів у польових умовах у цілодобовому режимі незалежно від пори року та часу доби. Підвищення оперативності, стійкості й безперервності управління військами (силами), захисту оперативного складу від негативних впливів навколишнього середовища.Розміщення і використання засобів зв`язку, автоматизації та іншого обладнання як сумісно з автомобільним базовим шасі КрАЗ-260, так і без нього.
Склад контейнера перемінного об'єму передбачає: засоби самостійного завантаження (розвантаження) контейнера; до 15 робочих місць; 20 систем життєзабезпечення; комплект ергономічних меблів (зокрема, складних) із міцного та вологостійкого матеріалу.
https://**********.com.ua/2021/04/kontejnerom-pereminnogo-obyemu-popovnylas-vijskova-chastyna-zs-********/