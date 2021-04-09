43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода Байдена к власти, - опрос "Рейтинга"
Более 40% украинцев считают, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена.
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.
Так, 43% опрошенных убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.
В то же время 68% респондентов отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали). 32% ничего об этом не знают. 50% положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.
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это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
Или 43% умудряются отслеживать все тонкости международных отношений?
Хотелки и убеждения - разные вещи.
Я тоже хочу, но от меня мало что зависит!