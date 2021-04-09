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Новости
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43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода Байдена к власти, - опрос "Рейтинга"

43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода Байдена к власти, - опрос

Более 40% украинцев считают, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Так, 43% опрошенных убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор

В то же время 68% респондентов отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали). 32% ничего об этом не знают. 50% положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

Также читайте: Байден заверил Зеленского, что США не оставят Украину без поддержки, - Ермак

Байден Джо (2794) опрос (2850) США (27055)


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Топ комментарии
+5
улучшатся вопреки стараниям Зе-каманды.
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09.04.2021 12:18
+5
пока есть Байден и его администрация, и они проукраинские - нужно в этом году получить ПДЧ в НАТО, а в 2024 году быть принятыми в НАТО..
это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
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09.04.2021 12:19
+3
улучаться после ухода зе-клоуна.
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09.04.2021 12:57
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улучшатся вопреки стараниям Зе-каманды.
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09.04.2021 12:18 Ответить
пока есть Байден и его администрация, и они проукраинские - нужно в этом году получить ПДЧ в НАТО, а в 2024 году быть принятыми в НАТО..
это "окно возможностей" и его нужно использовать на 100%, что бы укрепить Украину и сделать её недосягаемой для посягательств Рашки на наши земли, на наше население и на наше свободное европейское будущее..
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09.04.2021 12:19 Ответить
43% населения каждое утро встают и только об этом и думают , какая важная тема для опроса , в общем рейтинг будет втюхивать в головы народу что угодно , только бы не обращали внимание на действительно важные проблемы для людей , начиная с роста цен ...и тд и тп
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09.04.2021 12:24 Ответить
..ты,знаешь,мне как-то сейчас уже не до "холодильника",потому что возможен очень "говёный" вариант,от ТВОЕГО КУМИРА-*****!!
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09.04.2021 12:30 Ответить
думаю я не первый и не последний , кто посылает тебя в одном известном , символическом направлении ...так что иди дурко на ... и не возвращайся
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09.04.2021 12:37 Ответить
Ще більше вони покращаться, після того, як замість бубочки з'явиться справжній Президент - українець.
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09.04.2021 12:31 Ответить
Юля? Ющенко? Кучма?
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09.04.2021 12:42 Ответить
улучаться после ухода зе-клоуна.
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09.04.2021 12:57 Ответить
А он еще пришел, что ли?
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09.04.2021 13:00 Ответить
Экстрасенсы, млин!
Или 43% умудряются отслеживать все тонкости международных отношений?
Хотелки и убеждения - разные вещи.
Я тоже хочу, но от меня мало что зависит!
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09.04.2021 13:02 Ответить
А ще більше покращаться після відходу від влади Зеленського.
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09.04.2021 13:11 Ответить
отношения между Украиной и США связаны не с Байденом, а тотальной коррупцией, судебным беспределом, отсутсвием реформ и прочим дерьмом, которое творится в Украине и на которое США, ни при каком президенте никогда не закроют глаза
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09.04.2021 14:11 Ответить
 
 