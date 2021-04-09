43% украинцев убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода Байдена к власти, - опрос "Рейтинга"

Более 40% украинцев считают, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-7 апреля, передает Цензор.НЕТ.

Так, 43% опрошенных убеждены, что отношения между Украиной и США улучшатся после прихода к власти Джо Байдена (в феврале 2020 таких было 38%). 41% говорят, что они не изменятся, только 6% ожидают ухудшения.

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В то же время 68% респондентов отметили, что слышали о первом телефонном разговоре между Президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом (21% - много слышали, 47% - что-то слышали). 32% ничего об этом не знают. 50% положительно относятся к этой новости, 35% - нейтрально, только 9% - отрицательно. Среди тех, кто хорошо знает о разговоре двух президентов, почти 70% положительно относятся к этому факту.

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