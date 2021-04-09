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Новости ДТП
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Во Львове водитель BMW X5 насмерть сбил курьера Glovo на скутере, - полиция

Во Львове водитель BMW X5 насмерть сбил курьера Glovo на скутере, - полиция

Во Львове внедорожник BMW X5 насмерть сбил водителя скутера службы доставки еды Glovo. ДТП произошло на ул. Стуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 апреля около 17:15 на улице Стуса во Львове. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "BMW", которым управлял 27-летний житель Львова и скутер "Suzuki" под управлением 58-летней львовянки. В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Полиция Львовщины призывает водителей при управлении транспортными средствами тщательно соблюдать требований Правил дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Водителей двухколесного транспорта просят быть внимательными на проезжей части, а в темное время суток - иметь на одежде, а также и на велосипедах, скутерах и мотоциклах светоотражающие элементы.

ДТП (7684) Львов (4597)


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Топ комментарии
+6
а як ви зрозуміли що винен водій бмв? чи у вас классова ненависть? чи ви з сєкти альтернативно обдарованих?
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09.04.2021 12:24
+2
Нет на БМВ Краза.Жалко
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09.04.2021 12:23
+2
для упоротых сразу оговорка - я никого не оправдываю, НО как водитель регулярно вилящий на дороге этих ГЛОВистов - не буду удивлен, что ДТП было по вине именно скутеристки, он ипочему-то решили, что могут объезжать люки\ямы даже не смотря по зеркалам и выпрыгивают в твою полосу (особенно велосипедисты). Хотя бмв-ист мог и в шашки заиграться. В любом случае следствие всё установит, но не нужно огульно поливать говном не знаю причин.
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09.04.2021 12:44
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Нет на БМВ Краза.Жалко
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09.04.2021 12:23 Ответить
а як ви зрозуміли що винен водій бмв? чи у вас классова ненависть? чи ви з сєкти альтернативно обдарованих?
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09.04.2021 12:24 Ответить
ды этож классика, здесь шаманы и эксперты которые определяют кто виновен - по запаху.
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09.04.2021 12:40 Ответить
На Стуса є де розігнатися, особливо зверху від Сихова.
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09.04.2021 12:23 Ответить
ты сам вообще понял, что написал?)))
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09.04.2021 12:40 Ответить
58-и річна скутеристка Глово? нічого не наплутали?
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09.04.2021 12:34 Ответить
Ну, один немытый и небритый перестанет возить вирус по квартирам.
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09.04.2021 12:34 Ответить
27 лет и BMW X5 ))) отмажут мажора)))
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09.04.2021 12:34 Ответить
и? х5 может быть как за 15$ так и за 115$ как ты определил, что он мажор? Я в 25 лет ездил на ауди а6 относительно свежей, которую купил за свои деньги. Сейчас с приходом рынка США - купить свежую хорошую машину можно вообще за копейки.
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09.04.2021 12:42 Ответить
даааа)) и как же ты их в 25 лет заработал?)) непосильным трудом) вкалывал день и ночь наверно)))
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09.04.2021 12:44 Ответить
разработчик Shopify (и не только), фрилансер с 16 лет.
понимаешь - так бывает.
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09.04.2021 12:46 Ответить
Лаха Х5, которому 20 лет, можно и за 7$ купить. Заработать такие деньги не очень сложно, если живешь с родителями и нет жены и детей. В новости же не написали, какого года Х5 был.
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09.04.2021 12:53 Ответить
об этом и речь))) но закомплексованые зациклены на "мажорах", ведь если им не дано зарабатывать деньги - значит никому.
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09.04.2021 13:40 Ответить
"Сейчас с приходом рынка США - купить свежую хорошую машину можно вообще за копейки."
Какой махровый бред.
Хорошую свежую машину из США везти нет абсолютно никакого смысла - будет дороже, чем купить у нас.
Из США везут битки, ессно, не свежие, а БУ.
Вместе со стоимостью доставки, комиссионными посредникам, растаможкой и ремонтом - выходит обычная цена БУ автомобиля на нашем рынке (не забываем, что американец - битый). Выгоды для покупателя практически нет, если у покупателя нет своей автомастерской, конечно.
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09.04.2021 12:48 Ответить
Не всегда. Если брали сами, смотрели на аукционе сами и ремонтировали тут сами, то в принципе можно сэкономить несколько штук баксов. А там уже и до новой из салона недалеко - да, еще КАСКО и налог ест 2-3 тысячи, но зато 3 года гарантии и никто в той тачке не сидел. Да и сейчас такие ставки на кредиты, что без проблем можно и формить на 3 года, чтобы покрыть те несколько тысяч переплаты.
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09.04.2021 13:09 Ответить
Я говорил об американской тачке 1-2 года, с маленьким пробегом и небольшими повреждениями, когда есть 100% уверенность в тачке. Все остальное - это лотерея, и как в настоящей лотерее - шансы выиграть не очень)
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09.04.2021 13:13 Ответить
- если ты обращаешься к проверенному посреднику который берет дороже - тебя не кинут

- если покупаешь машину с пометкой "Run and Drive" - то она ну никак не приедет с пробитым поддоном или отрыгнувшей коробкой. Сосед по гаражу так мазду 6 купил, "авось повезет" Ну и шо шо нет пометки "на ходу", приехала с пробитым поддоном и клином двигателя - не прокатило, теперь ходит рассказывает о разводняке и что США - плохо и лотерея.
- на любой площадке есть услуги инспектора, ты можешь заплатить 50-100$ дабы получить доп. фото\видео по интересующему авто, тебе его даже заведут или лично приедут стримом покажут (подороже).
- если ты обращаешься к хорошему посреднику то у него и хорошие подрядчики и машину выгрузят и загрузят как положено, без доп.повреждений.

p.s. никакой лотереи нет, что платишь - то и получаешь. Если не жмешь каждые 50$ то шанс получить то, что ты заказал и хороший по итогу вариант - приближаются к 100%.
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09.04.2021 13:25 Ответить
"если ты обращаешься к проверенному посреднику который берет дороже - тебя не кинут"
Но в таком случае ты вряд-ли можешь выиграть хоть что-то по стоимости.
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10.04.2021 12:02 Ответить
почему-то все поголовно считают, что покупая машину в США - обязательно должен быть какой-то выигрыш.... С чего вдруг? Кто вам всем эти мысли о мифической халяве заложил? Хороший "выигрыш" будет только у перекупов т.к. они берут максимально ушатанную (ибо они дешевые) и с большим пробегом и максимально дешево восстанавливают. Для себя ты врятли дрова будешь подбирать. А "выигрыш" будет в том, что ты покупаешь немного ударенную машину но с мелким пробегом, технически - новую, но такие варианты дороже и потому никакой выгоды по деньгам не получишь, зато получишь машину в лучшем состоянии и меньшим пробегом чем те, которые продают на местном рынке за теже деньги. Моя мне вышла дороже чем продают по месту, но у меня на много лучше вариант как по повреждению, так и пробегу\состоянию\комплектации. Вот и вся арихметика.
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11.04.2021 01:07 Ответить
" обязательно должен быть какой-то выигрыш.... С чего вдруг?"

С того, что нет никакого другого обоснования так сильно заморачиваться, покупать кота в мешке (а если у тебя нет возможности осмотреть авто в США - это будет именно кот в мешке) и потом долго его ждать.
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11.04.2021 22:25 Ответить
а дальше? дальше, что я написал? Или ты тоже по предложению читаешь? Тема закрыта.
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12.04.2021 02:28 Ответить
до какой "новой" недалеко? Я привёз себе acura tlx, цена которой в салоне была 43$ с пробегом 10тыс (состояние новой) и легким ударом в водительскую дверь, под замену была сама дверь, крыло, 2 подушки (шторка и сидушка) и рихтовали порог (чуть примяло филенку). Вся силовая - на месте. Она мне обошлась более чем в два раза дешевле новой с салона, которую новой ты в принципе не купишь ибо её не продают. За эти деньги ты ничего лучше в этом сегменте с местного европейского металоллома ты и близко не купишь.
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09.04.2021 13:36 Ответить
ну так, везти хєрзнаєзвідки є логіка, тіки якщо авто не продається на нашому ринку, або рідка!
везди цілу - це дебілізм, бо виходить дорожче ніж на місцевому рівні!
має економічний сенс тіки якщо то вгашений тотал і не треба мені фантастичних історій, які починають писати щоб переконати... по факту отримуємо побитий низ авто і погнуті ричаги бо авто переміщали навантажувачем, або тягли по землі тросом... по факту маємо ліхтарі, які по закону, треба міняти, по факту маємо непідлаштовані електронні прилади та радіо, по факту - не легко знайти запчастини, бо європейські не підходять тощо!
везти вдарену через економію 2 тисяч баксів - це такий самий дебілізм
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09.04.2021 16:12 Ответить
емаё, ты реально какой-то тормоз, я на весь твой тупизм уже дал четкий ответ, расчехлись и почитай перед тем как прыгать за клавиатуру, не тупи! Экономист.
p.s. а потом другие после голосовалок удивляются, откуда у нас сколько тупых инфузорий.... ВОТ ЖЕ ОНИ! нет слов.
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09.04.2021 22:51 Ответить
тормоз тут ти! витрачати гроші купуючи обісраний і вгашений в тотал хлам можуть тіки повні дебіли
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10.04.2021 08:53 Ответить
дебіл, чому на авторіа чотири сторінки такого ж лайна, що ти привіз? бо чудова машина?
я бачу ти мазохіст - подобається демонструвати свою вроджену тупість?! )))
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10.04.2021 10:45 Ответить
когда у тебя деньги есть только на ланос (и то не факт) и тебе нужно возить картошку на дачу и беспокоиться о том, соклкьо запчасти стоят - то ты никогда не поймешь почему люди покупают редкие машины. Тебе дебилу даже не буду объяснять, тебе не дано понять в чем разница между хорошей машиной и плохой. А машина - да, офигенная.
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10.04.2021 10:51 Ответить
в якому місті твоє обісране відро рідке?
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10.04.2021 11:01 Ответить
ххххх емаё, и ты посе этого удивляешь почему тебя называют тормозом? Да ты же сам выше написал, что "всего 4 страницы", забыл? У тебя мозг как у колибри реально. Та ты даже не слышал никогда о такой машине, не то шо видеть её, себя хоть не обманывай, иначе бы ты не писал весь этот бред зная хотябы каплю о том, что это иначе бы не возникали вопросы почему я её купил. Ты палишься на каждом шагу . ВОТ ЭТО ТОРМОЗ!!!)))))))
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10.04.2021 11:05 Ответить
то ж де воно рідке, що тіки на авторіа виставлено 4 сторінки лайна?
чи вона ж настіки "рідка", наскіки "нова"?
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10.04.2021 11:07 Ответить
вбей ланос в поиск, поймешь. я не знаю как ещё тебе объяснить. Да и не в машине дело, дело в том, на сколько редко мысля долетает до твоей пустой головы))) Даже не в машине... дело в тебе, тормоз!
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10.04.2021 11:09 Ответить
дебіле, до чого тут твій ланос? це омріяна тобою машина?
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10.04.2021 11:11 Ответить
неужели я ошибся и у тебя даже ланоса нет? ну прости.
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10.04.2021 11:12 Ответить
то ж до чого ланос?

головна тема обговорення - вгашена акура тлс, яку ти купив і яка, як виявилося, жодного разу не рідка! а судячи з того, скіки цього гівна на авторіа - то не так вже і добре експлуатується
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10.04.2021 11:17 Ответить
да, зачем же ты свой ланос купил?)))) ты же полный дебил, а я купил новую машину вдвое дешевле, с меньшими повреждениями, чем повредилась твоя голова при рождении. Не завидуй так явно, смешно.
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10.04.2021 10:46 Ответить
я тобі відкрию невелику таємницю - "після дтп" та "стояла на помийці під відкритим небом і на неї срали" - це не "новая машина"!
зайди в автосалон та прозрій що таке "новая машина"
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10.04.2021 10:49 Ответить
я не знаю октуда ты родом, но откуда я - на машины не срут и такие машины на помойках не продают))) Твой ланос продавался новым на помойке, обосраный уже с салона, успокойся ты уже, клоун
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10.04.2021 10:52 Ответить
чого це тебе переклинуло на ланосі? до речі, в мене більше поваги до водіїв "ланосів" бо вони заробили на ці авто і чудово розуміють що власні доходи треба співвідносити з власними розходами тому їздять на авто які можуть собі дозволити!

на відміну від таких дебілів як ти, які на останні гроші купуть вгашені в тотал обісрані корита, а потім пускають пил в очі оточуючих намагаючись продемонструвати що вони не ніщеброди!
от тіки після першого ж вмикання червоного поворотника стає зрозуміло хто ти є на ділі
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10.04.2021 10:57 Ответить
ооо, тексты становятся всё больше и больше, жопка то тлеет и тлеет. Мне уже даже просто любопытно когда у тея запас слов закончится, ведь явно видно, что запас там не особо большой))
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10.04.2021 10:59 Ответить
важко читати довгі тексти? )) я підозрював що той хто купує обісране лайно тому важко зосереджуватись
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10.04.2021 11:04 Ответить
смотри, я тебе помогу: ".... я пiдозрював, що той, хто купуе...."
Во, садись - ДВА, неуч))))
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10.04.2021 11:08 Ответить
дебіл, зосередся на головній темі обговорення я розумію що це важко для тебе, але це - твоє обісране лайно, куплене на останні гроші в Америці
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10.04.2021 11:12 Ответить
так ты и твоя пустая голова - головна тема обговорення, причем уже давно. Ты не заметил?
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10.04.2021 11:13 Ответить
в сша така нова стартує з 37,500! де ти взяв 43?
ахахаха! альтернативно обдарований купив вгашене обісране лайно з пробігом за 43 там де нова коштує 37
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10.04.2021 09:00 Ответить
ну тормоз))) само высмотрело ОТ 37.5 и тутже пишет откуда 43... это не сомтря на то, что писал выше сколкьо она мне обошлась. Но тормоза уже было не остановить.
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10.04.2021 10:40 Ответить
"сли брали сами, смотрели на аукционе сами и ремонтировали тут сами, то в принципе можно сэкономить несколько штук баксов"

Это если вы между прочим оказались в США по другим вопросам и у вас появилось много времени для аукциона и вы автомеханик и вам не нуна помощь специалиста - да, возможно.

Но вы же понимаете, что это ситуация, реальная для 1 на миллион?
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10.04.2021 11:56 Ответить
да-да, естественно, как же без этих тупых штампов под любой темой про авто из США))) а октуда ты все эти познания черпаешь, уважаемый? Небойсь сам привёз десяток машин из США?

Кто тебе вообще сказал, что США == дешево? Дешево было на старте и то, с оговорками!
Преимущество авто из США в том, что ты можешь купить машину с легкими повреждениями, мелким пробегом и чистой историей за теже деньги, что и старый металоллом местный. По "свежей" имеется ввиду ГОД ибо 2016+ для меня - свежая машина.

1) у нас на б\у рынке нет битков? да там 90% битков с крученными пробегами и убитыми по нашим дорогам
2) "выйдет дороже", чем что? Ты сейчас по низу рынка сравниваешь, где сидят теже битки из сша только купленные перекупами за копейки которые в хламину были разбиты и с китая собраны на гаражах с заглушками вместо безопасности? Удачи тебе в покупке!))))

p.s. простой пример, у тебя на руках 12тыс$ на дворе 2014 год и ты хочешь купить хонду аккорд, здесь ты можешь смотреть только аккорд-8 2008-10 года с пробегом 130тыс+ (крученый наверняка) с несколькими владельцами и наверяка битая, нужно проверять и отсеивать варианты. Появляется рынок США и за теже 12-13тыс (уже на номерах) ты можешь купить аккорд-9 2012-14 года (свежак на тот момент) с пробегом 20-30тыс км (реальных) с под одного владельца в состоянии новой машины, да - ударенная но ты знаешь точно КАК и качественно восстановишь всё. Ценник тотже. Дальше продолжать или ты сам додумашь вывод? Сейчас ситуация не поменялась.
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09.04.2021 13:18 Ответить
у нас на ринку ти можешь одразу підлізти під авто і переконатися що вона вгашена, розвернутися і піти дивитися наступну!
везти з Америки авто, куплену по десятку фотографій - це альтернативна обдарованність
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09.04.2021 16:15 Ответить
альтернативная обдарованность это тупить так как тупишь ты иб оя выше уже написал, что можно заказать инспектора который залезет и посмотрит, всё чт отебе нужно. Разница лишь в том, что под европейский металоллом даже лезть не нужнор, они все угашены, но ты конечно можешь покупать что хочешь, ланосов то в США нет.
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09.04.2021 22:48 Ответить
та я зрозумів, що тобі подобаются обісрані вгашені в тотал помийки!
гроші твої - витрачай на що хочешь
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10.04.2021 08:54 Ответить
да ладно, если будешь хорошо учиться в школе то возможно и у тебя появятся деньги на нормальную машину. Иди ты о ланосе мечтаешь?
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10.04.2021 10:31 Ответить
ти ж нікого не обманешь своєю акурою тлх, всі чудово розуміють що ти неадекватний ніщеброд!
та ти, мабудь і сам це вже зрозумів по тій зневазі що тобі демонструють оточуючі автомобілісти!
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10.04.2021 10:54 Ответить
дык я нигде и не написал шо я миллионер, да - я нищеброд)))) а ты - тормоз, что уже неодноратно доказал. Всё? ты успокоился?
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10.04.2021 10:57 Ответить
ти не просто ніщеброд! ти ще й тупий ніщеброд! )))
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10.04.2021 10:59 Ответить
ты опять всё перепутал... тупой тормоз это у нас ты, мы же уже определили...
p.s. емаё, как же с тобой сложно
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10.04.2021 11:11 Ответить
бачишь, ти навіть не пам'ятаєшь що саме ми оприділили!
останнє на чому ми зупинились, що вгашені в тотал обісрані корчі купують виключно дебіли накшталт тебе
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10.04.2021 11:15 Ответить
..но ведь я купил не обосраную и не вгашенную в тотал, а наоборот - хорошую машину, уже 20 раз написал тебе, ну ёмаё.... Из этого следует, что я не дебил. Но ты такой тупой, что продолжаешь себя переубеждать и одновременно успокаивать этими фантазиями.
не переживай, завтра до тебя дойдет мысль, возможно...
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10.04.2021 11:18 Ответить
звичайно дебіл, то розумна людина купила б НОВУ машину в межах тих грошей, що в неї є!
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10.04.2021 11:21 Ответить
нам очен ьважно ваше мнение, мы вам перезвоним позже))) КОгда ты уже там за новым ланосом пойдешь? Или ещё не сезон клубники?
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10.04.2021 11:33 Ответить
люди гребут машины целыми контейнеровозами, и Украина входит в топ по импорту авто из США, самый крупный рынок авто в Украине, гребут и частники и перекупы (те самые дрова по низу рынка по которым ты судишь "выгодность"), но тут приходит "Борменталь вфывфывф" (или как там тебя) интернетный эксперт-экономист и рассказывает, что возить оказывается экономически не выгодно и что все кто покупает "по фоточкам" - обдарованные))))
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09.04.2021 23:01 Ответить
так гребуть, що через місяць: "Продам машину, купляв для себе"
не демонструй свою тупість, бо навіть мені боляче на це дивитись
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10.04.2021 08:55 Ответить
даже такой тупой как ты продолжает тупить, даже после того, как прочитал слово "перекуп". Емае, вот это тормоз, я не могу))))))
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10.04.2021 10:33 Ответить
для упоротых сразу оговорка - я никого не оправдываю, НО как водитель регулярно вилящий на дороге этих ГЛОВистов - не буду удивлен, что ДТП было по вине именно скутеристки, он ипочему-то решили, что могут объезжать люки\ямы даже не смотря по зеркалам и выпрыгивают в твою полосу (особенно велосипедисты). Хотя бмв-ист мог и в шашки заиграться. В любом случае следствие всё установит, но не нужно огульно поливать говном не знаю причин.
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09.04.2021 12:44 Ответить
судячи з того, на якому обісраному гівні ти їздишь - ти такий самий тупуватий, як деякі скутеристи
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10.04.2021 08:57 Ответить
вот это у тебя пригорело, не завидуй так явно малыш
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10.04.2021 10:41 Ответить
чому мені заздити? твоїй тупісті?! я вмію рахувати гроші
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10.04.2021 10:47 Ответить
ну не знаю, чего же у тебя так жопка пригорела? Ты же тупой как бревно, иначе объяснить то, почему ты пишещь то, о чем я тутже выше уже разжевал и искренне не понимаешь чего тебя тормозом назвали... обиделся небось)))
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10.04.2021 10:56 Ответить
я тіки бачу по твої неадекватним дописам, що пригоріло тобі, бо тобі в черговий раз вказали на твою тупість
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10.04.2021 10:58 Ответить
ага, да, я помню, тупость в том, что купил хорошую машину. А то как ты горишь после того как тебя назвали тормозом (аргументированно) и продолжаешь дальше закапываться в говно - лишь подтверждает сказанное.
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10.04.2021 11:02 Ответить
той хто купив "хорошую машину" не потребує постійного переконання в цьому, на відміну від тебе
а ти ще й розпісуєшься у власній тупісті
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10.04.2021 11:14 Ответить
и кого же я переконую ? не тупи тормоз, ты хотябы один факт напиши, хватит уже в клоуна играться, как зеленский прям. ты в президенты часом не метишь? таких тормозов как ты нынче любят, тормоза голосуют за тормозов)))
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10.04.2021 11:15 Ответить
чого це ти пригаєшь з теми на тему? зосередься! тема обговорення - твій вгашений корч
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10.04.2021 11:18 Ответить
я не знаю шо ты там обсуждаешь в своей пустой голове, но уже давно темой обсуждения является твоя поврежденная при рождении голова, полистай выше, освежи память.
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10.04.2021 11:23 Ответить
ладно, тебе мене втомив своєю тупістю
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10.04.2021 11:25 Ответить
"ладно, тебе мене втомив своєю тупістю" ))))))))))))))))))
да, мене тай себе ты втомыв - не то слово!
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10.04.2021 11:34 Ответить
Я б, на місці Дорожньої поліції, робив би регулярні рейди серед мопедистів - чи мають вони права та реєстрацію. Бо це вже стало загальновживаною практикою - на велосипед та мопед сідають люди, які навіть не знають ПДР для пішоходів. Деякі дивуються, "ащоправилаєякісь?"
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09.04.2021 12:54 Ответить
Погибла чья-то мама или жена. Какая разница кто виновен .... полиция определит это. Разве вам будет спокойно если вы убьёте на дороге человека даже будучи правым ?
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09.04.2021 13:31 Ответить
"Разве вам будет спокойно если вы убьёте на дороге человека даже будучи правым"

Конечно же нет.
Потому и бесит этот принцип многих велосипедистов-мопедистов "я рискую только своей жизнью, потому могу не соблюдать ПДД и проезжать перекрестки на красный".
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10.04.2021 12:10 Ответить
Зная скутеристов глово есть оччень большая вероятность что виноват он, точнее она. Хотя тетке 58 лет, может она и вменяемая, это единственый аргумент в ползу скутера. Подростки на них весьма отмороженные. Одного буквально пару дней назад чуть на капот н посадил. Там большинство правил не знает в принципе. Многие тупо по газонам, дворам и детским площадкам ездят, чтоб сократить. Один такой по щам в мое дворе получил, как оказалось эти китайские скутеры разлетаются даже от хорошего пинка ногой, что уж говорить о столкновении с машиной.
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09.04.2021 13:35 Ответить
Предлагаю декриминализовать ответственность водителей зарегестрированных транспортных средств за дтп на проезжой части с участием средств, не предназначеных для движения по дорогам общего пользования ( гироскутер, моноколесо, електросамокат, т.д.),кроме пьянки за рулём.
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09.04.2021 14:21 Ответить
Вулиця Стуса небезпечна своїми відгалуженнями,що йдуть один за одним.Щойно їхав у другому ряді,секунда - і ти вже в крайньому правому з обов"язковим поворотом направо.А так як вона пряма,відремонтована,широка - то і їздять по ній швидко,і ти в цьому режимі теж женеш...
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09.04.2021 18:08 Ответить
 
 