Во Львове водитель BMW X5 насмерть сбил курьера Glovo на скутере, - полиция

Во Львове внедорожник BMW X5 насмерть сбил водителя скутера службы доставки еды Glovo. ДТП произошло на ул. Стуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, отдел коммуникации полиции Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошла 8 апреля около 17:15 на улице Стуса во Львове. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобиль "BMW", которым управлял 27-летний житель Львова и скутер "Suzuki" под управлением 58-летней львовянки. В результате ДТП скутеристка получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия", - сказано в сообщении.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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Полиция Львовщины призывает водителей при управлении транспортными средствами тщательно соблюдать требований Правил дорожного движения, не превышать скорость и следить за дорогой. Водителей двухколесного транспорта просят быть внимательными на проезжей части, а в темное время суток - иметь на одежде, а также и на велосипедах, скутерах и мотоциклах светоотражающие элементы.