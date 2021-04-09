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Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн

Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на два месяца адвоката Юрия Донца - его и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова подозревают во взяточничестве. Он имеет возможность выхода под залог в размере 2 млн 951 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ, применил к адвокату, который вместе с должностным лицом СВРУ (который также является адвокатом) подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову; не отлучаться из г.. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Такое решение принял судья по ВАКС Виктор Ногачевский, пишет hromadske.ua.

Адвокат Донца выступал против ареста. Он просил отпустить подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением браслета или определить альтернативой не 14 млн грн залога, как просила САП, а лишь 181 тыс. грн.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Иванющенко рассказал, что с сообщением о преступлении в НАБУ обратился Сергей Коваленко, которому Донец якобы предложил за взятку решить иск, который рассматривает ОАСК, в пользу компании "АКС Кэпитал". Этот иск подали  к Государственной налоговой службе Киева, в нем просили отменить налоговое уведомление.

Следствие установило, что сначала Донец назвал Коваленко размер взятки в 120 000 долларов. Тогда же Донец якобы вступил в сговор с Зонтовым, братом председателя ОАСК.

Позже сумму уменьшили до 100 000 долларов. Как утверждал прокурор, Донец убеждал, что сможет решить вопрос с судьей ОАСК через связи. Адвокат попросил передать ему часть взятки в 10 000 долларов перед тем, как решать вопросы. Деньги ему передали.

Коваленко на допросе сообщал, что вопрос с судьей ОАСК должен был решаться через председателя суда Павла Вовка или кого-то из его заместителей.

Остальные 90 000 долларов также передали Донцу, 80 000 из которых он передал Зонтову, а 10 000 - оставил себе. Во время обысков следователи нашли у Донца 20 000, номера купюр совпадают с переданной взяткой.

Кроме того, прокурор зачитал переписку между подозреваемыми: в ней Донец и Зонтов обсуждали передачу средств, детали судебного дела страховой компании "АКС Кэпитал" и как идут переговоры с судьей ОАСК. Эту переписку нашли на телефоне брата Павла Вовка.

В то же время адвокат Донца считал, что получение переписки произошло с нарушением процессуального законодательства, а детективы вмешались в частное общение.

Ранее суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн.

Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.

Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн 01

Автор: 

арест (10465) САП (2076) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1218) Зонтов Юрий (26) Донец Юрий (3)


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так понимаю - залог в размере 5% от найденного в сейфе)) налоговая амнистия, кули))
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09.04.2021 12:25 Ответить
Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн - Цензор.НЕТ 5443
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09.04.2021 12:26 Ответить
Максимум в понедельник...... оба будут на свободе !
Это вам не Стерненко - 7 лет за 300 грн.........
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09.04.2021 12:31 Ответить
Сегодня выйдет....для его брательника вовка эти 2.9 миллиона как тебе пачку семечек купить...
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09.04.2021 12:55 Ответить
Да у него только в одной тумбочке лежало в 100 раз больше денег чем вы скоты ему залога присудили...
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09.04.2021 12:54 Ответить
Цікаво скільки грошей би дішло до судді? якщо 1й адвокат собі залишив 20ку, напевне і брат Вовка не менше 20ки.. самову Вовку скількісь..а який гонорар суді? при цьому проект рішення на флешці вже був готовий)) https://reyestr.court.gov.ua/Review/93965284 До речі суддя яка повинна була винести рішення - Балась колишня Севастопольська суддя і родич в неї (свекор) сам адвокат і засновник юридичної фірми ОНІКС..але зайшли через брата голови суду)) цікаво яке рішення вона тепер прийме у справі № 640/32334/20?
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09.04.2021 13:02 Ответить
крім того вони повинні були ще надати гарантію, що рішення не скасує апеляційний суд...бо там теж і муха "необілєчина" не пролетить. І це все повинно було бути предметом домовленостей, які повинні бути записані ...Цікаво хто в апеляційному суді повинен був розглядати потім цю справу?
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09.04.2021 13:05 Ответить
дивився я вчора за цим процесом. увесь захист будувався на твердженні: "я адвокат, прокурор не мав права читати мої смс-ки"
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09.04.2021 14:01 Ответить
 
 