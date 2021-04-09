Задержание брата главы ОАСК: суд арестовал на два месяца второго подозреваемого Донца с возможностью залога в 2,9 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу на два месяца адвоката Юрия Донца - его и брата председателя Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова подозревают во взяточничестве. Он имеет возможность выхода под залог в размере 2 млн 951 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда, рассмотрев ходатайство прокуроров САП и детективов НАБУ, применил к адвокату, который вместе с должностным лицом СВРУ (который также является адвокатом) подозревается в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды в сумме 100 тыс. долларов США, меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 млн 951 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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В САП отметили, что в случае внесения залога на подозреваемого будут возложены процессуальные обязанности: прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову; не отлучаться из г.. Киев без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать прокурору, детективу или суду об изменении своего места проживания и работы; воздерживаться от общения с другим подозреваемым по делу и свидетелями; сдать на хранение в соответствующее территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины паспорт (паспорта) для выезда за границу; носить электронное средство контроля (браслет).

Такое решение принял судья по ВАКС Виктор Ногачевский, пишет hromadske.ua.

Адвокат Донца выступал против ареста. Он просил отпустить подзащитного под круглосуточный домашний арест с ношением браслета или определить альтернативой не 14 млн грн залога, как просила САП, а лишь 181 тыс. грн.

Во время заседания прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Иванющенко рассказал, что с сообщением о преступлении в НАБУ обратился Сергей Коваленко, которому Донец якобы предложил за взятку решить иск, который рассматривает ОАСК, в пользу компании "АКС Кэпитал". Этот иск подали к Государственной налоговой службе Киева, в нем просили отменить налоговое уведомление.

Следствие установило, что сначала Донец назвал Коваленко размер взятки в 120 000 долларов. Тогда же Донец якобы вступил в сговор с Зонтовым, братом председателя ОАСК.

Позже сумму уменьшили до 100 000 долларов. Как утверждал прокурор, Донец убеждал, что сможет решить вопрос с судьей ОАСК через связи. Адвокат попросил передать ему часть взятки в 10 000 долларов перед тем, как решать вопросы. Деньги ему передали.

Коваленко на допросе сообщал, что вопрос с судьей ОАСК должен был решаться через председателя суда Павла Вовка или кого-то из его заместителей.

Остальные 90 000 долларов также передали Донцу, 80 000 из которых он передал Зонтову, а 10 000 - оставил себе. Во время обысков следователи нашли у Донца 20 000, номера купюр совпадают с переданной взяткой.

Кроме того, прокурор зачитал переписку между подозреваемыми: в ней Донец и Зонтов обсуждали передачу средств, детали судебного дела страховой компании "АКС Кэпитал" и как идут переговоры с судьей ОАСК. Эту переписку нашли на телефоне брата Павла Вовка.

В то же время адвокат Донца считал, что получение переписки произошло с нарушением процессуального законодательства, а детективы вмешались в частное общение.

Ранее суд арестовал на два месяца брата главы ОАСК Вовка Зонтова с возможностью залога в 35,1 млн грн.

Напомним, следователи НАБУ и САП провели обыски в помещениях ОАСК. Они задержали адвоката Юрия Зонтова - брата судьи Павла Вовка. По версии следствия, Зонтов собирался вручить судье $100 тыс. за положительный вердикт. При задержании Зонтов заявил, что он - сотрудник службы внешней разведки.

7 апреля генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении двум адвокатам, задержанным сотрудниками НАБУ и САП при получении 100 тыс. долларов взятки

Позже СВР отстранила замначальника управления Юрия Зонтова.